O πανικός με τα κατασκοπευτικά αερόστατα

Ο φόβος διαστρεβλώνει την ουσιαστική αξιολόγηση των κινδύνων.



Δεν είναι καλή εποχή για τα μετεωρολογικά αερόστατα.

Μέχρι πριν από μερικές εβδομάδες, τα μετεωρολογικά και ερευνητικά αερόστατα μεγάλου υψομέτρου, τα οποία όλοι γνωρίζουμε ότι βρίσκονται εκεί πάνω διενεργώντας κάθε είδους μη άνομες δραστηριότητες, δεν βρίσκονταν καν στα ραντάρ εντοπισμού κινδύνων του κόσμου. Πλέον, όμως, έχουν ενεργοποιήσει τους αισθητήρες συναγερμού των φόβων μας.

Μέσα σε λίγες εβδομάδες, ο "πανικός του μπαλονιού” έχει χτυπήσει κόκκινο. Την αφορμή έδωσε ένα αερόστατο το οποίο, σύμφωνα με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, συνδεόταν με τον στρατό της Κίνας και βρέθηκε να πετά πάνω από τις βάσεις πυρηνικών πυραύλων στη Μοντάνα. Η εν λόγω συσκευή ήταν εφοδιασμένη με κάθε είδους ηλεκτρονικό εξοπλισμό, ενώ καταρρίφθηκε όταν βρισκόταν πλέον σε ασφαλές σημείο, πάνω από τον ωκεανό. Στη συνέχεια, τρεις ακόμη συσκευές εντοπίστηκαν πάνω από την Αλάσκα, τον Καναδά και τη Λίμνη Χιούρον, οι οποίες καταρρίφθηκαν και αυτές, παρότι οι πιλότοι των μαχητικών αεροσκαφών που τις επιθεώρησαν διαπίστωσαν ότι δεν έφεραν ορατά οπλικά συστήματα, ούτε αναγνωρίσιμα συστήματα πρόωσης, ούτε καν την εμφανή δυνατότητα μετάδοσης πληροφοριών.

Είναι δυνατόν αυτό το άνευ σημασίας περιστατικό να εξελίχθηκε τόσο γρήγορα σε πανικό; Είναι, καθώς όπως αποδεικνύει μελέτη που εκπόνησε ο ψυχολόγος Paul Slovic και οι συνεργάτες του, ενστικτωδώς ανησυχούμε περισσότερο για νεοεμφανιζόμενους κινδύνους και για κινδύνους που ενέχουν πολλές αβεβαιότητες. Αυτές οι συσκευές χαρακτηρίζονται ως "αγνώστου ταυτότητας εναέρια αντικείμενα” και οι αξιωματικοί των ΗΠΑ παραδέχονται ότι δεν γνωρίζουν εάν υπάρχουν και άλλες εκεί έξω.

Ανησυχούμε επίσης περισσότερο για τους κινδύνους που μας θυμίζουν πράγματα τα οποία έχουμε μάθει να φοβόμαστε, ιδιαίτερα αυτά που σχετίζονται με τους μεγαλύτερους φόβους μας, όπως το ενδεχόμενο ενός πυρηνικού πολέμου. Το κατασκοπευτικό αερόστατο εντοπίστηκε εν μέσω της αυξανόμενης έντασης στις σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με την Κίνα, οι στρατοί των οποίων μάλιστα δεν επικοινωνούν πλέον τόσο όσο στο παρελθόν. Η επικοινωνία βοηθά να διασφαλίσουμε ότι ήσσονος σημασίας θέματα, όπως τα κατασκοπευτικά αερόστατα, δεν εξελίσσονται σε μείζονος σημασίας.

Σε ορισμένους ανθρώπους, αυτές οι τελευταίες ημέρες φέρνουν στο νου άλλες περιόδους που κάποιο αντικείμενο από τον ουρανό προκάλεσε πανικό, υπό το πρίσμα της απειλής πυρηνικού πολέμου. Το 1957, η Σοβιετική Ένωση εκτόξευσε στο διάστημα τον Sputnik 1, μια μικρή μεταλλική μπάλα με τέσσερις κεραίες που εξέπεμπαν ασθενή σήματα, και αποτέλεσε τον πρώτο τεχνητό δορυφόρο στην ιστορία της ανθρωπότητας. Ήμουν μόλις έξι ετών και θυμάμαι τον φόβο που κατέκλυσε τη χώρα. Όλοι "σαρώναμε” τους ουρανούς, με ανησυχία.

Φυσικά, υπήρξαν πράγματι και αερόστατα με όπλα που χρησιμοποιήθηκαν ενάντια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, Ιάπωνες μετεωρολόγοι αξιοποίησαν τους αεροχειμάρρους προκειμένου να στείλουν 9.300 αερόστατα "Fu-Go” με βόμβες κατά προσωπικού και εμπρηστικούς μηχανισμούς στην Αλάσκα και τη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ. Στόχος τους ήταν να κατακάψουν τις βορειοδυτικές πολιτείες. Περίπου 300 εξ αυτών προσγειώθηκαν, κυρίως σε υγρά δάση, και ως εκ τούτου προκάλεσαν μικρή ζημιά. Όμως, αυτή η επίθεση δεν προκάλεσε ιδιαίτερο πανικό στον κόσμο, καθώς ο Τύπος δεν έδωσε μεγάλη έκταση στο θέμα και η κυβέρνηση είπε ακόμη λιγότερα γι’ αυτό, δεδομένων των τότε εξελίξεων.

Ο "πανικός του μπαλονιού” εγείρει επίσης τον φόβο και τη μαγεία για μια ενδεχόμενη επίσκεψη εξωγήινων στη Γη. Αυτό το καμπανάκι κινδύνου άλλωστε χτυπά εύκολα. Ο πανικός που προκάλεσε το ραδιοφωνικό μυθιστόρημα "Ο Πόλεμος των Κόσμων” του Orson Welles το 1938 έχει μείνει στην ιστορία. Η κινηματογραφική ταινία "Όταν η Γη σταματήσει” του 1951, παραμένει κλασική. Πιο πρόσφατες ταινίες για επισκέψεις εξωγήινων, όπως οι "Ε.Τ. Ο Εξωγήινος” (1982), "Ημέρα Ανεξαρτησίας” (1996) και "Ο Πόλεμος των Κόσμων” (2005) σημείωσαν όλες τεράστια επιτυχία, εν μέρει γιατί "ξύπνησαν” αυτήν την απειλή που υπέβοσκε στο μυαλό μας.

Η ψυχολογία της αντίληψης κινδύνου μας βοηθά να καταλάβουμε γιατί. Το Πεντάγωνο αναφέρεται στις πρόσφατα εντοπισθείσες συσκευές ως "αγνώστου ταυτότητας εναέρια φαινόμενα” (UAP). Ο Λευκός Οίκος τα αποκαλεί "αγνώστου ταυτότητας εναέρια αντικείμενο” (UAO). Εμείς, συνήθως, αποκαλούμε αυτού του είδους τα αντικείμενα ΑΤΙΑ (UFO), ήτοι αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα. Οι λέξεις-κλειδί σε όλα, UAP, UAO και UFO, είναι οι "αγνώστου ταυτότητας”. Το μυστήριο. Δεν γνωρίζουμε τι είναι αυτά τα τρία αντικείμενα, από πού ήρθαν, ποιος ο σκοπός τους. Να θυμάστε, ανησυχούμε περισσότερο για τους κινδύνους που δεν κατανοούμε και που αισθανόμαστε ότι δεν μπορούμε να προστατευθούμε από αυτούς.

Η αντίληψη του κινδύνου τροφοδοτεί τους φόβους μας με δύο τρόπους. Άμεσα, στον καθένα εξ ημών. Αλλά και έμμεσα, διότι οι άνθρωποι του Τύπου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης συνειδητοποιούν πως ό,τι μας ανησυχεί τραβά και την προσοχή μας. Μεγαλοποιώντας τα καμπανάκια του κινδύνου και προβάλλοντας τις ανησυχίες μας, ο Τύπος μπορεί να εντείνει τον βαθμό ευαισθησίας και να πυροδοτήσει το ραντάρ του συναισθηματικού κινδύνου μας.

Ο "πανικός του μπαλονιού” πιθανότατα θα "ξεφουσκώσει” σύντομα, εφόσον τα συντρίμμια των τριών συσκευών αποδείξουν ότι αυτές ήταν ακίνδυνες. Αλλά είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να συνειδητοποιήσουμε ότι η ίδια η αντίληψη του κινδύνου βρίθει κινδύνων.

Καταλήγουμε να φοβόμαστε υπερβολικά ορισμένα πράγματα που πυροδοτούν ψυχολογικούς παράγοντες του φόβου, και ορισμένες φορές επίσης υποτιμούμε επικίνδυνα άλλους με βάση τους ψυχολογικούς παράγοντες που αυτοί διεγείρουν. Αυτά τα "κενά στην αντίληψη κινδύνου” προκαλούν πραγματική ζημιά. Σκεφτείτε, απλώς, ότι παίρνουμε αψήφιστα κινδύνους όταν αναλαμβάνουμε το ρίσκο οικειοθελώς, όπως το κάπνισμα ή η χρήση κινητού κατά τη διάρκεια της οδήγησης.

Η αυτοκατανόηση μπορεί να μας ωφελήσει. Οι ειδήσεις και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πρέπει να αντιληφθούν το όλο παιχνίδι και οι αναφορές τους περί κινδύνων θα γίνονται με μεγαλύτερη υπευθυνότητα. Και όλοι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι όταν αξιολογούμε τι πρέπει να φοβόμαστε και πόσο πρέπει να φοβόμαστε, το καλύτερο είναι να πάρουμε πρώτα μια ανάσα, να αποφεύγουμε τα συναισθηματικά και ελλιπώς τεκμηριωμένα συμπεράσματα και να εστιάζουμε περισσότερο στις προσεκτικές συλλογιστικές γνωστικές διαδικασίες. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να παραμείνουμε ασφαλείς.

Εν τω μεταξύ, όποιος σκέφτεται να εκτοξεύσει κάποιο μετεωρολογικό μπαλόνι, καλό θα ήταν να περιμένει μερικές εβδομάδες.

Ο David Ropeik είναι συνταξιούχος καθηγητής του Χάρβαρντ και συγγραφέας του βιβλίου "How Risky Is It, Really? Why Our Fears Don’t Always Match the Facts.”

© 2023 Διατίθεται από το "The New York Times Licensing Group"