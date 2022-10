Πώς αμφισβητεί την πραγματικότητα ένα cyborg

Η Lila Grace Moss Hack ανέβηκε στην πασαρέλα στην επίδειξη Fendi by Versace, στην εβδοµάδα µόδας του Μιλάνου τον Σεπτέµβριο του 2021, φορώντας στο πόδι της αντλία ινσουλίνης.

(Versarce and Fendi/μέσω Reuters)

Αγαπητέ Canese Jarboe, οµότεχνε cyborg,

Γεια σου. Αυτή η επιστολή είναι ένα µέσο για να µιλήσω για την πραγµατικότητα. Δεν ξέρω τι να πω για την πραγµατικότητα στο ευρύ κοινό. Ξέρω, όµως, τι να γράψω σε εσένα.

Ζήσαµε και οι δύο σε φάρµες επί χρόνια –εσύ στο Κάνσας κι εγώ στην Αλαµπάµα–, εποµένως γνωρίζουµε ότι οι εποχές έρχονται και φεύγουν. Το ίδιο συµβαίνει µε τις λέξεις: έρχονται και φεύγουν από τη µόδα. Είµαστε και οι δύο ποιητές, άρα τρόπον τινά έχουµε αφιερώσει τις ζωές µας στις λέξεις – όχι σε οποιεσδήποτε λέξεις, αλλά στις ακριβείς λέξεις που "απαιτεί" το ποίηµα, στις ακριβείς λέξεις που "απαιτεί" η ζωή.

Δεν ξέρω εάν αυτοπροσδιορίζεσαι ως cyborg. Θα µπορούσες, εάν ήθελες. Για να είσαι cyborg, προϋποτίθεται πως είσαι ανάπηρος. Ίσως δεν το σκέφτηκες ποτέ έτσι. Ιστορικά, τα cyborgs ήταν άτοµα µε αναπηρία – από την εποχή του Ήφαιστου ακόµη. Το υποστηρίζω αυτό εδώ και τουλάχιστον µία δεκαετία που προσπαθώ να καθιερώσω αυτή την ταυτότητα, και ακόµη ακούω αντιρρήσεις. Η πλειονότητα θεωρεί ότι τα cyborgs είναι πλάσµατα που υπάρχουν µονάχα σε βιβλία και σε ταινίες επιστηµονικής φαντασίας. Όχι, τα cyborgs υπάρχουν στην πραγµατικότητα: είµαστε εµείς. Ακόµη προσπαθώ να πείσω τους ανθρώπους για αυτή την αλήθεια. Είναι µια έκφανση της πραγµατικότητας – και οφείλω να την κοινωνήσω.

"Γιατί χρησιµοποιείτε το όνοµα "Το Cyborg Jillian Weise”;", µε ρώτησε πρόσφατα ένας δηµοσιογράφος.

"Εσείς γιατί χρησιµοποιείτε το όνοµα "Steve”;", σκέφτηκα να του απαντήσω. Αλλά δεν ήθελα να φανώ αγενής.

"Δεν πιστεύετε ότι επιβάλλετε στον κόσµο να σας αποκαλεί έτσι;", επέµεινε.

"Η ερώτησή σας", είπα, "προϋποθέτει ότι γνωρίζουµε ήδη την απάντηση ως προς το ποιος είναι αυτός που ονοµατοθετεί και ποιος αυτός που παίρνει το όνοµα;".

Αισθάνοµαι άνετα που σου γράφω, γιατί εσύ δεν θα νοµίζεις ότι προσπαθώ να σου επιβάλω την ταυτότητά µου. Σε αυτή την επιστολή, από ποιήτρια προς ποιητή, δεν υπάρχει φόβος. Εµείς ξέρουµε πως η πραγµατικότητά µας ορίζεται πολύ συχνά από το "έξω".

Προφανώς, τα cyborgs είναι πρωτίστως άτοµα µε αναπηρία· µα εγώ έχω εγκλωβιστεί σε µιαν "άλλη" πραγµατικότητα, αυτήν που ορίζουν άτοµα χωρίς αναπηρία, και από κει διεκδικώ την ταυτότητά µου. Με έχει κουράσει όλη αυτή η κατάσταση: να είµαι πάντοτε η ικέτις, να εκλιπαρώ για µία θέση στο τραπέζι – στο τραπέζι των ατόµων χωρίς αναπηρία, στις λέξεις των ατόµων χωρίς αναπηρία. Και δεν είναι καν το τραπέζι µου. Είναι το δικό τους τραπέζι, η δική τους πραγµατικότητα. Και αυτοί θέτουν τους όρους:

1. Το σώµα του ατόµου θα χαρακτηρίζεται "ψεύτικο". "Ο τάδε έχει ένα ψεύτικο πόδι", φέρ’ ειπείν.

2. Το σώµα του ατόµου θα ανήκει σε πολυεθνική εταιρεία.

3. Το σώµα του ατόµου θα υπόκειται σε εγγύηση, αµφισβήτηση και επανεκτίµηση.

Εποµένως, όταν γράφω πως είµαι cyborg, αµφισβητώ την πραγµατικότητα. Ορισµένοι αντιδρούν λες και τους έκλεψα. Άλλοι νοµίζουν ότι πρόκειται για φάρσα ή για... φάση. Μπορώ να λέω ότι "είµαι cyborg", αλλά η φράση αυτή δεν σηµαίνει τίποτα εκτός και εάν η εν λόγω λέξη κερδίσει έδαφος και καθιερωθεί. Αφού κουράστηκα να υπερασπίζοµαι τη λέξη cyborg, πέρασα στην επίθεση επινοώντας τη λέξη "tryborg" – όρος "πολυµορφικός", για όποιον προσπαθεί να αφοµοιώσει µια ταυτότητα που ουδέποτε ήταν η δική του.

Στα cyborgs συγκαταλέγω σχεδόν όλους όσοι έχουν κάποιο µεταλλικό στοιχείο µέσα ή πάνω στο σώµα τους: βηµατοδότες, ακουστικά βαρηκοΐας, αναπηρικά καροτσάκια, µπαστούνια, αναπνευστήρες. Και όποιος παίρνει φαρµακευτική αγωγή που επηρεάζει τις εγκεφαλικές λειτουργίες; Πιο cyborg. Και όποιο άτοµο µε αναπηρία έχει ενσωµατώσει κάποιο τεχνολογικό στοιχείο; Πιο cyborg. Το σούπερ µόντελ Lila Moss, που φορούσε αντλία ινσουλίνης και µόνιτορ στο Met Gala; Πιο cyborg.

Σύµφωνα µε τον Ρωµαίο ποιητή Οράτιο, "όπως τα φύλλα πέφτουν στην ώρα τους, έτσι κι οι λέξεις χάνονται µε το γήρας, και νέες φυτρώνουν κι ευδοκιµούν". Αυτή είναι η δική µου µετάφραση, ίσως δεν είναι καλή, αφού δεν γνωρίζω λατινικά, ωστόσο σε αυτούς τους στίχους έχω φυτέψει έναν σπόρο. Αφήστε µας να είµαστε cyborg και ελεύθεροι. Η εκδοχή της Σαπφούς για την πραγµατικότητα ήταν τόσο σκανδαλώδης, ώστε έκαψαν τα ποιήµατά της. Ένα ποίηµα διασώθηκε, όµως.

Canese, αυτήν τη στιγµή σκέφτοµαι τους στίχους σου:

"Μπορείς να διώξεις τη µέλισσα από τα µαλλιά µου;

Απλώς διώξε τη µέλισσα από τα µαλλιά µου".

Τον τελευταίο καιρό µια µέλισσα έχει καθίσει στα µαλλιά µου, τη λένε "Γιατρό". Υποτίθεται ότι είναι ένας τίτλος τιµητικός, γιατί όµως να είναι τιµητικός στην περίπτωσή µου;

Όταν γεννήθηκα, ο γιατρός είπε στη µητέρα µου: "Μην ανησυχείτε. Αν σκοπεύετε να ξαναµείνετε έγκυος, θα το κοιτάξουµε αυτό εδώ. Και θα το τακτοποιήσουµε". Να το το "αυτό". Μακάρι να µην το µάθαινα.

Με όλα όσα έχω υποστεί από τους γιατρούς, γιατί να θέλω το "γιατρός" µπροστά από το όνοµά µου;

Ο Ethan Brown, 8 ετών, από την πόλη Opelika της Αλαµπάµα, οδηγεί το ποδήλατό του χρησιµοποιώντας το τεχνητό του χέρι, το οποίο είναι τυπωµένο σε τρισδιάστατο εκτυπωτή.

(Kevin Liles για τους "The New York Times")



Τέλος πάντων, απέκτησα τον τίτλο. Ωστόσο θεωρώ πλέον ότι δεν µου ταιριάζει. Τώρα µε λένε "Cy. Jillian Weise". Μπορεί να καθιερωθεί; Εννοώ, για τον υπόλοιπο κόσµο – όχι για εσένα κι εµένα. Θέλω το προσωνύµιο "Cy" να υποδηλώνει τιµή και αναπηρία. Έχουµε διακριτικούς τίτλους για κάθε λογής άτοµο: παντρεµένο και ανύπαντρο, που προσδιορίζεται από το φύλο ή άφυλο, για τον γιατρό και τον δικηγόρο. Γιατί να µην υπάρχει ένας τιµητικός τίτλος και για την πραγµατικότητα των ατόµων µε αναπηρία;

Μόλις αποκτήσετε τον διδακτορικό σας τίτλο στα αγγλικά, δεν θα εκπλαγώ εάν σας αποκαλούν "Dr. Canese Jarboe". Δεν "συνταγογραφώ" από ένα νέο τιµητικό προσωνύµιο για κάθε cyborg, για κάθε άτοµο µε αναπηρία. Θα ήταν ισοπεδωτικό εάν πρότεινα να εγκαταλείψουµε τον διακριτικό τίτλο "Dr.". Άλλωστε, πολλοί άνθρωποι είναι οι πρώτοι στην οικογένειά τους που αποκτούν αυτόν τον τίτλο. Εγώ είµαι η πρώτη στην οικογένειά µου.

Κι όµως, κάθε φορά που µπαίνω στην τάξη και γράφω "Cy. Jillian Weise" στον πίνακα, αισθάνοµαι ζωντανή και µακριά από τον βόµβο της δικής τους πραγµατικότητας. Επιτέλους, εκείνη η µέλισσα έφυγε από τα µαλλιά µου. Το όνοµά µου δεν µε "τσιµπάει" πια.

Με εκτίµηση,

Cy. Jillian Weise

Η Cy. Jillian Weise είναι συγγραφέας τεσσάρων βιβλίων. Πιο πρόσφατο, η ποιητική συλλογή "Cyborg Detective".

Η φωτογραφία της Cy. Jillian Weise είναι από το "The Workmans"

©2022 The New York Times Company and Jillian Weise