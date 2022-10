Θεός και άλογα στην εποχή της Προ-Αποκάλυψης

Κτίρια στις εγκαταστάσεις του νοσοκοµείου Vista del Mar κάηκαν στην πυρκαγιά Thomas, που σάρωσε την Καλιφόρνια το 2017. Επιστήµονες εκτιµούν ότι στην Καλιφόρνια ξηρασία και ακραίες βροχοπτώσεις και πληµµύρες θα εναλλάσσονται πολύ συχνά στο µέλλον.

Σενάριο 1: Τέλη της Ολοκαίνου. Η Γη εκδικείται το κορυφαίο της αρπακτικό είδος, βιοµηχανικά ζιγκουράτ καταρρέουν και µας θάβουν κάτω από αλλεπάλληλα τσουνάµι, φωτιές που κατακαίνε τα πάντα και δεν σβήνουν, παντού θειάφι. Εξαφάνιση του Homo sapiens.

Σενάριο 2: Σε µια κρίση µερκελικού τεχνοκρατικού οπτιµισµού, ο παγκόσµιος Βορράς αλλάζει νοοτροπία προς τη σωστή κατεύθυνση και, µε συντονισµένες πρωτοβουλίες που βασίζονται στους φυσικούς πόρους, προσπαθεί να µηδενίσει τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα, µπαλώνει τις τρύπες του όζοντος, καθαρίζει τα ύδατα από πλαστικά και φυτοφάρµακα και η ξεραµένη σαβάνα γίνεται ξανά εύφορη και καταπράσινη. Τα σπίτια µας µας αγκαλιάζουν µε ηλιακή, υδροηλεκτρική και αιολική ενέργεια και χαµογελούν.

Σενάριο 3: Ένας συνδυασµός των δύο πρώτων σεναρίων – θύλακες βιωσιµότητας και οικολογικής ανάκαµψης πασχίζουν να επιβιώσουν από την επερχόµενη µακροοικολογική συντριβή. Νησίδες ελπίδας ανά τον κόσµο κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους για να µην καταποντιστούν.

Αυτές είναι κάποιες πιθανές εκδοχές του µέλλοντος. Ίσως δεν διακρίνουµε σε αυτές στοιχεία από τη συγκαιρινή µας πραγµατικότητα. (Εκτός, µάλλον, από το δεύτερο σενάριο.)

Καµιά φορά µε ρωτάνε, µε αφορµή το µυθιστόρηµά µου "Γολιάθ": "Γιατί άλογα;". Η ερώτηση αφορά µια δευτερεύουσα πλοκή σε ένα βιβλίο που εξελίσσεται στο "µετά" της κλιµατικής κατάρρευσης και µιας πυρηνικής έκρηξης, όπου µια οµάδα από µαύρους και µιγάδες τουβλοσυλλέκτες στο Νιου Χέιβεν πρέπει να αντιµετωπίσει τους νεοαφιχθέντες από το Διάστηµα. Κατά τη διάρκεια µιας επισιτιστικής κρίσης στο Φέρφιλντ του Κονέκτικατ, όπου οι τουβλοσυλλέκτες µπορούν να αγοράσουν τρόφιµα µόνο µε δελτίο, µία τουβλοσυλλέκτρια οδηγεί τον σύντροφό της σε ένα µονοπάτι µέσα στο ακτινοβόλο δάσος για να του δείξει ένα κοπάδι άλογα που ανακάλυψε πριν από λίγο καιρό. Ακολουθεί συζήτηση: από πού ήρθαν τα άλογα, πώς βρέθηκαν εκεί• κανείς δεν ξέρει την απάντηση και, καταπώς φαίνεται, δεν υπάρχει απάντηση. Όµως, υπάρχουν άλογα: ένα θαύµα της ζωής ανάµεσα σε νεκρά και ετοιµοθάνατα πράγµατα.

Γιατί άλογα, λοιπόν; Στο παρελθόν, έχω απαντήσει "αυτή είναι η µαγεία" και άλλοτε έχω επικαλεστεί εκείνο το άρρητο "κάτι" που συµβαίνει ανάµεσα στον άνθρωπο και το µυστηριώδες αυτό ζώο όταν συναντηθούν. Ωστόσο η απάντηση, η αληθινή απάντηση, µάλλον βρίσκεται πιο κοντά στην έννοια "Θεός".

Η πραγµατικότητα, εάν εµπλέξουµε σε αυτήν τον Θεό, µοιάζει µε πατίνα που επικαλύπτει την ανθρώπινη συνθήκη − την παράδοξη συνύπαρξη αφανισµού µε µεγαλείο. Ο Θεός µπορεί να είναι η εξήγηση. Ο Θεός µπορεί να είναι το µέσο για αυτή την πνευµατική συνήχηση. Δεν εννοώ µέσω της "θρησκείας", παρόλο που υπάρχει κάτι λυτρωτικό στην τελετουργία και στο συνανήκειν. Αναφέροµαι σε κάτι πιο αθόρυβο, που περισσότερο πιστεύεις ότι υπάρχει παρά το βλέπεις να γίνεται.

Και πάλι, τι κοινό έχει ο Θεός µε το άλογο;

Και οι δύο κρύβουν ένα "µαύρο κουτί"• κάτι αιώνια ασύλληπτο, όση πνευµατική ή γνωστική εγγύτητα και να νοµίζουµε ότι έχουµε µαζί τους. "Κάτι" γίνεται όποτε ο άνθρωπος βρίσκει τον Θεό ή το άλογο: γεµίζει το κενό της µοναξιάς του, έστω προς στιγµήν.

Ο Killian Johnson, 8 ετών, χαϊδεύει το άλογο ενός γείτονα στο Freedom του Wyoming.

Ερευνώντας και γράφοντας ένα µυθιστόρηµα για την κλιµατική κατάρρευση και το "µετά" της, προβληµατίστηκα βαθιά για την ικανότητα του ανθρώπινου γένους να ανακόψει τη λαίλαπα που το οδηγεί στον αφανισµό του. Ακόµη προβληµατίζοµαι. Κάποιες ηµέρες σκεφτόµουν ότι η επικείµενη καταστροφή της ανθρωπότητας θα έµοιαζε αρκετά µε αυτή των Αιγυπτίων, όταν ο Φαραώ αρνήθηκε να απελευθερώσει τους Ισραηλίτες. Άλλες, πάλι, έτρεφα την ελπίδα ότι, µόλις η σηµερινή γενιά ηγετών της παγκόσµιας πολιτικής και επιχειρηµατικής σκηνής αποδηµήσει, η νέα "φρουρά" θα µπορούσε να µας απαλλάξει –ως από µηχανής θεοί– από σκηνές που θα αντικρίζαµε στα τελευταία στάδια πριν από τη συντέλεια του κόσµου. Σήµερα ταλαντεύοµαι κάπου στο ενδιάµεσο – ή, µάλλον, έξω από αυτά τα άκρα. Αυτά παθαίνεις άµα συλλαµβάνεις µε τη φαντασία σου µιαν άλλη πραγµατικότητα και την αποτυπώνεις στο χαρτί.

Ίσως αυτό που άλλαξε µέσα µου να είναι ένα νέο και έντονο ενδιαφέρον για την τοπικότητα. Δεν γνωρίζω πολλά για το λιώσιµο των πάγων, αλλά ξέρω για τους ένοπλους νοµάδες Φουλάνι που καταπατούν το σπίτι του θείου µου Τζος στη Νιγηρία. Δεν έχω γνώσεις για τα στάδια θαλάσσιων ισότοπων, αλλά έχω µάθει από τον πυροσβέστη ξάδελφό µου πόσο πολύπλοκη είναι µια επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς. Ελάχιστα έχω γνωρίσει τον κόσµο, αλλά ξέρω πολύ καλά το κέντρο του Νιου Χέιβεν.

Μου έχουν ζητήσει –εµένα, που πριν από µερικά χρόνια χανόµουν στο ζάπινγκ ώστε δεν προλάβαινα την έναρξη του Super Bowl– λύσεις για την κλιµατική αλλαγή. Δεν έχω κάποια "συνταγή" µε πολιτικές που πρέπει να υιοθετήσουµε, ούτε την πίστη ότι αυτές θα εφαρµόζονταν – έχω πίστη, όµως, στα άλογα. Ή, για να είµαι πιο ακριβής, στην επίδραση που µπορούν να έχουν επάνω µας τα άλογα µερικές φορές. Στη θετική επίδραση. Έχω πίστη στα βιβλία, στις ιστορίες, σε αυτή την αλχηµική επικοινωνία µε κάποιον που σε κάνει να µη νιώθεις µόνος.

Ο Orion Tupper, 17 ετών, κρατάει το χέρι της μητέρας του, Autumn, στο Frisco του Τέξας, τον Μάρτιο

Πριν από δεκαπέντε χρόνια περίπου εργαζόµουν σε ένα βιβλιοπωλείο των Barnes & Noble• ένας συνάδελφός µου µόλις είχε ολοκληρώσει το "The Road" του Cormac McCarthy. Μου είπε ότι δεν ήταν φανατικός αναγνώστης. Αλλά είχε αποκτήσει πρόσφατα έναν γιο και το βιβλίο εκείνο του άλλαξε την οπτική πάνω στον κόσµο, το πρίσµα µέσα από το οποίο έβλεπε τον νεογέννητο γιο του και το µέλλον της οικογένειάς του. Νοµίζω ότι αυτό συνέβη επειδή στους χαρακτήρες του βιβλίου αναγνώρισε ένα κοµµάτι του εαυτού του. Να διέκρινε τις µελλοντικές δυσκολίες σχετικά µε την ανατροφή του παιδιού του; Να είδε οµοιότητες στη σχέση µε τον πατέρα του; Κάτι άλλο; Δεν ξέρω• ό,τι και αν του κοινωνήθηκε πάντως, το γεγονός της επικοινωνίας καθαυτό σήµαινε ότι κατά την ανάγνωση δεν ήταν µόνος.

Υποσχέθηκα στον εαυτό µου ότι δεν θα γράψω κάτι γλυκανάλατο απαντώντας στο "Τι είναι η πραγµατικότητα;". Γι’ αυτό και σας λέω πως, όπως και να εξελιχθεί το µέλλον, το βέβαιο είναι πως θα υποφέρουµε. Το µέλλον της κλιµατικής δυστοπίας είναι ήδη παρόν στον Ειρηνικό, στο Σαχέλ, στην Κεντρική Ευρώπη, στις ανατολικές και δυτικές ακτές της Βόρειας Αµερικής, παντού• και αυτό το συναισθάνεται κυρίως µια µειονότητα ανθρώπων: αυτοί που είναι πάντοτε µόνοι. Εάν αυτή ήταν η µόνη µου πραγµατικότητα, η απόγνωση θα ήταν καθηµερινότητα. Επιστρέφω, όµως, στον Θεό – όχι ως πατίνα, αλλά ως υπόστρωµα. Επιστρέφω στη σκέψη ότι υπάρχει µια τάξη πραγµάτων, ένας Συγγραφέας και άλογα. Κάποιος λόγος υπάρχει που εµφανίζονται στη Μετα-Αποκάλυψη του "Γολιάθ", ενώπιον των λίγων, των πάντοτε µόνων. Για να τους πουν: "Μπορεί να έχετε χάσει τα πάντα, όµως δεν έχετε χάσει εµένα, όποιος ή ό,τι κι αν είµαι. Υπάρχει µαγεία και εδώ, στο τέλος του κόσµου".

Δεν έχω να σας δώσω Θεό, ούτε και άλογα, αλλά έχω τα βιβλία µου, τις ιστορίες µου, την υπόσχεση ότι σήµερα, και για όσο διαρκεί αυτή η ανάγνωση, δεν είστε µόνοι• και την παράλογη ελπίδα πως ούτε αύριο θα είστε µόνοι.

* Ο Tochi Onyebuchi είναι συγγραφέας του µυθιστορήµατος επιστηµονικής φαντασίας "Riot Baby" και, του πιο πρόσφατου, "Goliath".

