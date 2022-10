Η πραγματικότητα νικά όλες τις αυτοκρατορίες

Ο Πλάτωνας µε την αλληγορία του σπηλαίου κατέδειξε ότι είµαστε αναξιόπιστοι µάρτυρες της πραγµατικότητας.

(Maria Mavropoulou για τους "The New York Times")

Από τι είναι φτιαγµένο το Σύµπαν; Η πραγµατικότητα είναι άπειρη ή αποσπασµατική; Είµαστε µέρος µιας ατέρµονης αλυσίδας πραγµάτων ή αποµονωµένες οντότητες χωρίς αρµούς; Υπάρχει Θεός ή µήπως είµαστε εγκλωβισµένοι στην κενότητα του Σύµπαντος;

Όσοι διερευνούν το πώς ο άνθρωπος βιώνει αυτούς τους γρίφους µπορούν να δώσουν και τις πιο ικανοποιητικές απαντήσεις. Ο Πλάτωνας, µε την αλληγορία του σπηλαίου, κατέδειξε ότι αντιλαµβανόµαστε τον κόσµο µέσα από την ανεπάρκεια των αισθητήριων οργάνων µας. Ένα ινδικό παραδοσιακό παραµύθι µάς το αποκάλυψε µέσα από µια εικόνα: τρεις τυφλοί αγγίζουν έναν ελέφαντα και προσπαθούν να καταλάβουν τι είναι. Ο ένας περνά τον ελέφαντα για σκοινί, ο άλλος για τοίχο και ο τρίτος για κλαδί δέντρου.

To 1983 o καλλιτέχνης David Hammons παρουσίασε µια ιδιαίτερη οπτική της πραγµατικότητας πουλώντας χιονόµπαλες σε ένα πεζοδρόµιο της Νέας Υόρκης. Αυτές οι χιονόµπαλες ήταν ιδέα, αξία, στοιχείο της φύσης, κοινωνικό κατασκεύασµα ή όνειρο;

Πιθανόν, οι απόλυτοι διαµορφωτές της πραγµατικότητας να είναι οι γονείς µας. Στο υπό έκδοση µυθιστόρηµά µου, "The Last Gift of the Master Artists", παραθέτω τα λόγια της µητέρας µου: "Αυτό που κάνει τους άλλους να σε σέβονται δεν είναι αυτό που είσαι, αλλά η δύναµη που σε στηρίζει". Στην εποχή µας γίνονται επεκτατικοί πόλεµοι επειδή καµία δύναµη δεν στηρίζει τα ευάλωτα κράτη.

Η µητέρα µου µου έλεγε συχνά την εξής ιστορία: γίνεται µια γιορτή στον ουρανό και είναι καλεσµένα "όλα" τα πουλιά. Είναι και µια χελώνα, όµως, που θέλει να παραβρεθεί στη γιορτή, επειδή τα πουλιά τής έχουν δανείσει τα φτερά τους. Η χελώνα, από την έντονη επιθυµία της, παρερµηνεύει εκείνο το "όλα" και θεωρεί ότι η γιορτή είναι "για όλους". Τελικά γκρεµίζεται από τον ουρανό, επειδή τα πουλιά τής πήραν πίσω τα φτερά τους – γεγονός ολέθριο για τη χελώνα. Το τσακισµένο της καύκαλο συµβολίζει τις συνέπειες από την υφαρπαγή των παγκόσµιων φυσικών πόρων προς ίδιον όφελος.

Σήµερα όλοι βιώνουµε την πλάνη της περιορισµένης µας αντίληψης και των περιορισµένων επιστηµονικών γνώσεων. Δεν γνωρίζουµε τι πάει να πει ζωή, ούτε τι σηµαίνει θάνατος. Δεν γνωρίζουµε ακριβώς τι είναι η συνείδηση. Το γεγονός ότι είµαστε ζωντανοί, ότι έχουµε κάποιου είδους συναίσθηση, είναι ένα από τα µεγαλύτερα µυστήρια του Σύµπαντος. Παρ’ όλα αυτά, υπαγόµαστε στο Σύµπαν και στους νόµους του.

Το αποδεικνύει, εξάλλου, και η κλιµατική αλλαγή. Υποβαθµίζοντας το περιβάλλον µας, υποβαθµίζουµε τις ζωές µας. Ο νόµος του αιτίου και του αιτιατού ισχύει τόσο στην ηθική όσο και στο Σύµπαν. Η εσφαλµένη αντίληψη περί πραγµατικότητας µας δίνει την εντύπωση ότι µπορούµε να ξεφύγουµε από τις συνέπειες των αλλαγών που εµείς έχουµε προκαλέσει.

Επιπλέον, καθένας µας νοµίζει ότι η δική του αντίληψη περί πραγµατικότητας έχει καθολική ισχύ. Κάποιοι, µάλιστα, θεωρούν ότι µπορούν να την ορίσουν. Εάν έχουµε εξουσία, επιβάλλουµε τις συνέπειες της αντίληψής µας στους άλλους. Έτσι δηµιουργήσαµε αυτό το χάος που είναι ο κόσµος µας.

Στα ξερά χωράφια γύρω από την αποµακρυσµένη αφγανική περιοχή Bala Murghab η κλιµατική αλλαγή αποδεικνύεται περισσότερο θανατηφόρος εχθρός από τις πρόσφατες συγκρούσεις στη χώρα.

(Hoshang Hashimi/Agence France-Presse - Getty Images)

Επί αιώνες οι άνθρωποι που διέθεταν όπλα πίστευαν πως ήταν ανώτεροι έναντι αυτών που δεν είχαν. Εν συνεχεία βάλθηκαν να κατακτούν τους άοπλους ή αυτούς που είχαν υποδεέστερα όπλα. Θεωρούµε ότι η εξουσία καθιστά ανώτερη µια αντίληψη περί πραγµατικότητας. Σε αυτόν τον απόλυτο παραλογισµό εδράζεται ο ρατσισµός, ο φασισµός, η Ιερά Εξέταση, η δουλεία, η γενοκτονία και κάθε είδους αδικία.

Εκείνοι που στο παρελθόν νόµιζαν ότι ήταν οι κυρίαρχοι της πραγµατικότητας και επιδίωξαν να εξουσιάσουν το ανθρώπινο γένος ήκµασαν για κάποια περίοδο, κυβέρνησαν µια µερίδα του κόσµου για λίγο κι έπειτα ξαναβυθίστηκαν στην αφάνεια. Στο τέλος η πραγµατικότητα νικά όλες τις αυτοκρατορίες.

Αγνοούµε εντελώς αυτή την αλήθεια. Ενεργούµε δίχως να αναλογιζόµαστε τις συνέπειες των πράξεών µας. Ούτε γνωρίζουµε τι επενεργεί πάνω µας. Αγνοούµε εκείνον τον απέραντο ιστό των πραγµάτων, τους αναρίθµητους δεσµούς τους. Η ιδέα ότι η ύπαρξη του Σύµπαντος εδράζεται στην τυχαιότητα µας οδηγεί στην παράδοξη σκέψη ότι ο κόσµος –στα όρια του οποίου δηµιουργούµε πολιτισµούς και εκπληρώνουµε το πεπρωµένο µας– στερείται νοήµατος. Από κει προκύπτει και η παράλογη απορία: Γιατί να νοιαζόµαστε για το οτιδήποτε σε έναν κόσµο που κινείται µε βάση την τυχαιότητα; Αυτή η θέση θεωρώ πως αντιµάχεται την πραγµατικότητα.

Τα πράγµατα είναι όπως στην ιστορία µε τη χελώνα που µου έλεγε η µητέρα µου: η ανθρωπότητα είναι κοµµάτι µιας πραγµατικότητας στην οποία ανεβαίνουµε όλοι µαζί και πέφτουµε όλοι µαζί – εφόσον ενεργούµε σε βάρος της ίδιας µας της επιβίωσης.

Γι’ αυτό και ο πρώτος πραγµατικός ανθρώπινος πολιτισµός θα πρέπει να είναι οικουµενικός. Ή θα είµαστε όλοι ενωµένοι σε αυτή την ανθρώπινη ιστορία ή δεν θα υπάρξει ιστορία. Ο πρώτος πραγµατικός ανθρώπινος πολιτισµός θα κατανοήσει ότι όλα τα πράγµατα συνδέονται µεταξύ τους. Θα γνωρίζει ότι όπου υπάρχει αδικία δεν µπορεί να υπάρξει ειρήνη. Και θα στοχεύει στην ευηµερία όλων των λαών.

Εάν δεν αλλάξουµε οπτική, δεν θα αναπτύξουµε ποτέ µια επαναστατική κατανόηση της πραγµατικότητας. Μόνο τότε θα ξεκινήσουµε επιτέλους να χτίζουµε έναν κόσµο αντάξιο της µαγείας που διέπει τη συνείδηση και της υψηλής αξίας που έχει η ζωή. Η εµβριθής κατανόηση της πραγµατικότητας θα καθορίσει ποιο θα είναι το µέλλον µας – ή αν θα έχουµε µέλλον.

* Ο Ben Okri είναι ποιητής και µυθιστοριογράφος.

** Η φωτο του Ben Okri είναι από τον Mat Bray

©2022 The New York Times Company and Ben Okri