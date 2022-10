Στο Metaverse η ζωή μιμείται την τέχνη

Μια άποψη του Mars House της Krista Kim. Ήταν το πρώτο περιουσιακό στοιχείο του Metaverse που πωλήθηκε ως NFT

(Krista Kim)

Η τέχνη έχει τη δύναµη να διαµορφώνει την πραγµατικότητά µας. Το Metaverse, µε τη δυναµική των διαδραστικών εικονικών εµπειριών, µας αποκαλύπτει πιθανές εκδοχές του µέλλοντος.

Εδώ και χρόνια διαπιστώνω ότι το Web2 –ο σηµερινός ψηφιακός µας κόσµος– προκαλεί δυσαρέσκεια στους χρήστες. Το ίδιο έκανε και σε εµένα. Οι επιπτώσεις των µέσων κοινωνικής δικτύωσης –µε τον ναρκισσισµό των influencers, τον καπιταλισµό της επιτήρησης, τον εθισµό στα "like" και τα "echo chambers" των αλγορίθµων– κλόνιζαν την ψυχική µου υγεία. Στο Web2 οι άνθρωποι είναι προϊόντα. Ως καλλιτέχνις, έψαξα τρόπους προκειµένου να δηµιουργήσω ανθρώπινες συνδέσεις που να έχουν νόηµα για εµένα και για τους γύρω µου.

Ο κήπος του ναού Ryoanji στο Κιότο υπήρξε από τις κύριες πηγές έµπνευσής µου. Αυτός ο κήπος είναι ιδιαίτερος, σχεδιάστηκε κατά τέτοιον τρόπο ώστε να προάγει τις αρχές του Ζεν Βουδισµού. Κάθε πτυχή του κήπου, από την τοποθέτηση των πλακών µέχρι τη διάταξη των φυτών, σχεδιάστηκε προσεκτικά µε σκοπό να διευκολύνει τον διαλογισµό. Εκεί συνειδητοποίησα πώς η τέχνη και το περιβάλλον επηρεάζουν την ψυχική µας κατάσταση και ανακάλυψα τι θα έδινε νόηµα στη ζωή µου: να χρησιµοποιώ τα νέα ψηφιακά µέσα µε στόχο να δηµιουργώ πνευµατικές εµπειρίες µέσα σε εικονικούς κόσµους.

Ξεκίνησα να δηµιουργώ ψηφιακή τέχνη και ίδρυσα το κίνηµα του Τεχνισµού [Techism], το οποίο προσβλέπει στη συνεργασία µεταξύ διαφόρων δηµιουργικών οµάδων –π.χ. καλλιτέχνες, αρχιτέκτονες, µηχανικοί– µε απώτερο σκοπό να ακµάσουν οι αρχές της ενσυναίσθησης, της ανθρωπιάς και της ορθολογικής ελεύθερης σκέψης στην πραγµατικότητα του µέλλοντος. Εάν συνεργαστούµε, θα µπορέσουµε να διασφαλίσουµε ότι η τεχνολογία θα υπάρχει στο µέλλον προς όφελος της ανθρωπότητας και όχι για το κακό της.

Μια τέτοια τεχνολογία είναι το blockchain: ένα σύστηµα το οποίο δεν εξαρτάται από τρίτους θεσµικούς φορείς για να λειτουργήσει. Το blockchain διασφαλίζει την κυριότητα των δεδοµένων µας και διαφυλάσσει την αυτονοµία µας. Οι συναλλαγές για NFTs στο blockchain καταχωρίζονται δηµόσια, τις διέπει διαφάνεια και δεν αλλοιώνονται. Ήµουν βέβαιη ότι η τεχνολογία αυτή θα µου έδινε δύναµη να δηµιουργώ και στους άλλους χρήστες θα έφερνε ψυχική ανάταση. Έτσι είναι το Web3, και πρόκειται για τη νέα µας πραγµατικότητα.

Τα NFTs θα είναι τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία που θα διαµορφώσουν το Metaverse. Πρόκειται για κοµβική αλλαγή, στην οποία οι καλλιτέχνες πρέπει να πρωτοστατήσουν. Και τι καλύτερο για τα θεµέλια του µέλλοντος από το να χτίσουµε ένα εικονικό σπίτι;

Δηµιούργησα το Mars House, ένα ακίνητο στο Metaverse, µες στο µεγάλο lockdown για τον κορονοϊό το 2020. Το έφτιαξα µε το 3D εργαλείο σχεδιασµού "Unreal Engine", που σου δίνει τη δυνατότητα να παράγεις εκπληκτικές εικόνες και να βυθιστείς στην εικονική πραγµατικότητα. Το Mars House ήταν το πρώτο περιουσιακό στοιχείο του Metaverse που πωλήθηκε ως NFT και το οποίο σύστησε στο κοινό το Web3 και το ίδιο το Metaverse. Το αγόρασε η Art on Internet έναντι 288 Ether, που άξιζαν 512.000 δολάρια τον Μάρτιο του 2021 – όταν, δηλαδή, έγινε η συναλλαγή.

Το Mars House δείχνει στον κόσµο πώς µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε το Metaverse για να φτιάξουµε θεραπευτικούς χώρους. Το σχεδίασα έτσι ώστε να προβάλλεται η διαλογιστική µου βιντεοτέχνη σε οροφές και δάπεδα LED, δηµιουργώντας ένα περιβάλλον ηρεµίας και χαλάρωσης παρόµοιο µε αυτό στον κήπο του ναού Ryoanji στο Κιότο.

Στο Metaverse η αγάπη και η συνειδητότητα υπερβαίνουν τον χώρο. Χάρη σε αυτό, γνώρισα τον συνεργάτη µου, Peter Martin, έναν πρωτοποριακό σκηνοθέτη. Ο Peter επικοινώνησε µαζί µου µέσω Instagram, αφού πρώτα παρακολούθησε µια διαδικτυακή µου εκποµπή για το Metaverse. Η πρώτη µας εικονική συνάντηση έγινε στο Mars House µέσα από την πλατφόρµα του Spatial τον Μάιο του 2021. Τα 60 λεπτά συνοµιλίας έγιναν 210, για να διακόψουµε –απρόθυµα– µόνο και µόνο επειδή τα γυαλιά µας εικονικής πραγµατικότητας ξεφορτίστηκαν. Νιώσαµε έντονη και αµοιβαία σύνδεση στο Mars House, το µαγικά γαλήνιο περιβάλλον του οποίου επέδρασε ευεργετικά στον χρόνο που περάσαµε µαζί. Με έναν µυστηριώδη τρόπο, όλα έµοιαζαν πραγµατικά.

Το εσωτερικό του Mars House της Krista Kim: Πολύχρωµα επίπεδα και διαλογιστική βιντεοτέχνη δηµιουργούν ένα ζεν περιβάλλον

(Krista Kim)

Ο Peter και εγώ σύντοµα θα ξεκινήσουµε το 0, ένα στούντιο και πλατφόρµα παραγωγής στο Metaverse, σε συνεργασία µε τη Spatial. Εστιάζουµε στη δηµιουργία ενός ανθρωποκεντρικού, δηµιουργικού Metaverse, προσηλωµένου στο υψηλότερο επίπεδο καλλιτεχνικής δηµιουργίας. Πιστεύουµε ότι οι καλές τέχνες, η συνειδητότητα και το πολιτισµικό κεφάλαιο είναι δοµικά στοιχεία των επιτυχηµένων οικοσυστηµάτων του Metaverse. Η τέχνη, η εκπαίδευση, η υγεία και η ευεξία, ο τουρισµός και οι σχέσεις θα ευδοκιµήσουν στο δικό µας Metaverse. Οι αρχές του Τεχνισµού µπορούν να συµβάλουν στη διεύρυνση αυτού του νέου ορίου.

Μέσα στα επόµενα πέντε µε δέκα χρόνια θα διαθέτουµε γραφικά υψηλής πιστότητας, ρεαλιστικά άβαταρ και ευρηµατική ψηφιακή µόδα, µε καθηλωτικές εµπειρίες που θα είναι δύσκολο να τις ξεχωρίσουµε από τις εµπειρίες της πραγµατικής ζωής. Μόλις ξεκινήσει η µαζική παραγωγή γυαλιών εικονικής πραγµατικότητας από την Apple και φακών επαφής AR από τη Mojo, ο κόσµος θα αλλάξει ακόµα περισσότερο.

Συµβάλλουµε στη δηµιουργία ενός πολιτισµού Web3 και θα πρέπει να αντιληφθούµε το µέγεθος της ευθύνης απέναντι στις επόµενες γενιές. Το Metaverse θα αλλάξει τον τρόπο που βιώνουµε την πραγµατικότητα. Θα µας οδηγήσει σε νέες αλληλεπιδράσεις, που θα εναρµονίζονται περισσότερο µε το περιβάλλον και τους συνανθρώπους µας.

Μη διστάζετε να πλοηγηθείτε στο Metaverse και να εξερευνήσετε µια νέα πραγµατικότητα που θα σας συναρπάσει. Ποτέ δεν ξέρετε τι σχέσεις µπορεί να προκύψουν ή τι κόσµους θα ανακαλύψετε.

Η Krista Kim είναι καλλιτέχνις και ιδρύτρια του κινήµατος του Τεχνισµού.

©2022 The New York Times Company and Krista Kim