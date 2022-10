Ο Σαίξπηρ είχε προβλέψει τη δυστυχία της εποχής µας

Η Ruth Negga ως Άµλετ στην τελευταία σκηνή στο έργο του Σαίξπηρ στο St. Ann’s Workshop στο Μπρούκλιν το 2020. (Sara Krulwich/The New York Times)



Η πραγµατικότητα µας πιέζει από παντού µε αδυσώπητη ορµή• είναι βίαιη, εξαντλητική και γκρεµίζει κάθε πίστη και χαρά. Η ανθρωπότητα υποφέρει από τους εκκωφαντικούς της θορύβους και τα µάτια µας καίνε, πληµµυρίζοντας από αλλεπάλληλες αντιφατικές ειδήσεις, από παραπληροφόρηση, και τον πόλεµο που παραµένει στο προσκήνιο. Η αποδιοργάνωση έχει διαδεχθεί τη δράση. Ανήµποροι κοιτάζουµε τις οθόνες µας, νιώθοντας µόνοι, µας είναι δύσκολο να πιστέψουµε σε "κάτι", να αφοσιωθούµε σε "κάτι", να έχει η ζωή µας νόηµα. Είναι µια δύσκολη, αφόρητη εποχή, µια εποχή όπου δεν είµαστε παρόντες. Κατά συνέπεια, νιώθουµε δυστυχισµένοι, ανήσυχοι, εξαθλιωµένοι, νωθροί.

Πάω στοίχηµα πως όλοι αισθανόµαστε πάνω-κάτω όπως ο Άµλετ.

Από τις αρχές του 2022 η πραγµατικότητά µου είναι απολύτως σαιξπηρική. Με έχει απορροφήσει η διδασκαλία του "Άµλετ". Διδάσκω µε ιδιαίτερα απλό και παλαιοµοδίτικο στυλ. Απλώς κάνουµε ανάγνωση ολόκληρο το έργο, αράδα-αράδα, φωναχτά, όλοι µαζί στην τάξη, προσπαθώντας να κατανοήσουµε τι µπορεί να σηµαίνουν οι λέξεις – ή, για να το θέσω καλύτερα, πόσα διαφορετικά νοήµατα µπορεί να περιέχουν αυτές οι λέξεις. Υπάρχει κάτι στην ενάργεια της σαιξπηρικής γλώσσας, στην κρουστική της ένταση, στους καταιγιστικούς της ήχους, στην ταχύτητα των συνειρµών της, στις εικόνες που συνυφαίνει και στις λέξεις που ισορροπούν αριστουργηµατικά• όλα αυτά υπερνικούν κάθε προσπάθεια να την εντάξουµε σε ένα ερµηνευτικό πλέγµα. Στο σύµπαν του Σαίξπηρ υπάρχουν περισσότερα από όσα µπορεί να ονειρευτεί η φιλοσοφία. Η γλώσσα του διευρύνει διαρκώς τα όρια της λογικής: µας ξεσηκώνει, µας ξαφνιάζει, µας απειλεί – γιατί όχι;

Τι είναι, όµως, η πραγµατικότητα στο πιο διάσηµο έργο του Σαίξπηρ; Είναι η "µη πραγµατικότητα", µια διάχυτη αµφιβολία η οποία έχει αιχµαλωτίσει την ψυχή του Άµλετ. Αυτή η αίσθηση της "µη πραγµατικότητας" προµηνύει και ρίχνει φως στη δική µας.

Ο Άµλετ είναι ένα πλάσµα που αµφιβάλλει, όπου όλα τα ερείσµατα για πίστη στους ανθρώπους και στον εαυτό του έχουν εξαϋλωθεί από τον φόβο, την παράνοια, την υποψία και τη γνώση πως έχει διαπραχθεί ένας φόνος. Ο κόσµος του Άµλετ είναι µια σφαίρα κατασκόπων, όπου όλοι παρακολουθούνται στο πλαίσιο ενός πολιτικού καθεστώτος όπου κυριαρχεί η απόλυτη επιτήρηση. Ίσως γι’ αυτό τού είναι αδύνατον να ξεστοµίσει την αλήθεια που έµαθε από το φάντασµα του πατέρα του. Ο χρόνος και ο τόπος εξαρθρώνονται. Η Δανία είναι µια φυλακή. Ο κόσµος είναι µια φυλακή. Και ο Άµλετ τραντάζει τα κάγκελα ενός κελιού γεµάτο λέξεις. Το κελί του Άµλετ είναι η γλώσσα. Ένα κελί µε απανωτά λογοπαίγνια, σεξουαλικά υπονοούµενα, γραφικότητες δίπλα σε έναν τάφο και χειµαρρώδεις συλλογισµούς, µε σωρεία λέξεων µέσα από τις οποίες πασχίζει να ελέγξει την πραγµατικότητα που τον κατατρώει. Και αποτυγχάνει.

Όπως και στην περίπτωση του Άµλετ, η αµφιβολία είναι ασθένεια στο σώµα της πραγµατικότητάς µας. Η αµφιβολία µάς κατατρώει όπως οι αρουραίοι ροκανίζουν πράγµατα κάτω από τα σανίδια του σπιτιού. Μοιάζει µε υπαρξιακό έκζεµα – που το ξύνουµε συνέχεια κάτω από τα ρούχα. Εδώ δεν µιλάµε για την πνευµατική αµφισβήτηση. Δεν πρόκειται για τη νηφάλια, σκεπτικιστική, ορθολογική αµφισβήτηση του φιλοσόφου εν ώρα µελέτης. Είναι η αποτρόπαιη, υπαρξιακή αµφιβολία που µας γεννά αισθήµατα κενού και εγκατάλειψης. Είναι η καχυποψία απέναντι στους άλλους και στις καλές τους προθέσεις, η καχυποψία απέναντι στους ατέρµονους τίτλους ειδήσεων που εµφανίζονται στις οθόνες των smartphones, η αµφισβήτηση των θεσµών στους οποίους θεµελιώνονται η ασφάλεια και η ευηµερία µας. Και, πάνω από όλα, η αυτοαµφισβήτηση, που απορρέει από τη σκληρότητα µε την οποία αντιµετωπίζουµε τον εαυτό µας και που µε τη σειρά της µας οδηγεί στο ερώτηµα: "Να ζεις – να µη ζεις;".

Με την αµφιβολία ο Άµλετ σκοτώνει µέσα του κάθε είδους αγάπη – για την Οφηλία, για τη µητέρα του, για τον κόσµο και τον ίδιο. Απεχθάνεται κάθε άντρα, κάθε γυναίκα. Κι εµάς, σαν άλλους Άµλετ, µας έχει σκεπάσει η µελαγχολία σαν απέραντο τοξικό σύννεφο. Ο κόσµος µάς φαίνεται ένας µάταιος γκρεµός, ένας χορταριασµένος κήπος γεµάτος µε πεθαµένα, βρώµικα και σάπια πράγµατα. Ο Σαίξπηρ ψυχογραφεί τη διάθεση του "Άµλετ" µε εξαιρετική οικονοµία στην α' σκηνή, µέσα από τους στρατιώτες στους προµαχώνες του Κάστρου της Ελσινόρης. Ο Φραγκίσκος λέει: "Μου ’χει κοπεί το αίµα". Δεν µας δίνεται εξήγηση για ποιο λόγο είναι δύσθυµος, και λίγες αράδες παρακάτω εξαφανίζεται µια για πάντα από το έργο, µε τη µελαγχολία να εισβάλλει από παντού στο έργο.



Η αµφιβολία ξυπνά µέσα µας την καχυποψία και εξαλείφει την αγάπη. Αυτό είναι, λοιπόν, το πρόβληµα; Είµαστε καταδικασµένοι σύµφωνα µε τον ιδιοφυή µιζεραµπιλισµό του Άµλετ, ο οποίος ταλαντεύεται µεταξύ µελαγχολίας και αλλόκοτης µανίας, µεταξύ αδράνειας και δράσης; Δουλειά του Σαίξπηρ δεν είναι να µας δίνει απαντήσεις. Άλλωστε δεν γνωρίζουµε την άποψή του για κάποιο µείζον ζήτηµα της εποχής του (ή της δικής µας). Και ευτυχώς.

Υπάρχει, όµως, και η Οφηλία. Ο Άµλετ βυθίζεται στην απόλυτη µελαγχολία από µια παραφορά της θλίψης, ενώ η Οφηλία από µια παραφορά του πένθους για τον θάνατο του πατέρα της, του Πολώνιου. Στην Τέταρτη Πράξη, το πένθος της Οφηλίας αποκτά φωνή µέσα από τα τραγούδια της για την αγάπη και τον θάνατο, σε µια γλώσσα απαράµιλλης δύναµης, µέσα από την οποία περνάει κωδικοποιηµένα µηνύµατα προς τη Γερτρούδη, τον Λαέρτη και τον Κλαύδιο. Ως γνωστόν, η κατάληξη της Οφηλίας δεν είναι καλή. "Γλιστρά" από τη λασπωµένη όχθη στο διάφανο ποτάµι. Πριν χαθεί στα νερά του, εξακολουθεί να τραγουδά και να περιβάλλεται από λουλούδια. Το πλέον τραγικό πρόσωπο του έργου είναι η Οφηλία.

Κατά τη γνώµη µου, η οδύνη της έχει σοβαρά ερείσµατα – και διαφέρει από του Άµλετ. Δεν πηγάζει από µέσα της, αλλά από τον εξωτερικό της κόσµο. Υπάρχει κάποιου είδους σοφία, κάποια οµορφιά στην τρέλα της. Δεν συντρίβεται από την αµφιβολία, αλλά από τον πόνο της αγάπης. Όταν ο Άµλετ µονολογεί ακατάσχετα περί αυτοκτονίας και εκδίκησης, παραλύει και είναι ανήµπορος να δράσει. Η Οφηλία πράττει από αγάπη, βάζει τέλος στη ζωή της, και ακολουθεί τη βούλησή της. Στο ερώτηµα του Άµλετ "Να ζεις – να µη ζεις;" η Οφηλία απαντά: "Γνωρίζουµε τι είµαστε, µα όχι τι µπορούµε να γίνουµε". Αυτό το υπαινικτικό "τι µπορούµε να γίνουµε" δείχνει τη "δυνατότητα" και αφήνει να αιωρείται µια υπόσχεση.

Όλα είναι πάντα θλίψη στο κατευναστικό λυκόφως. Η δυστυχία ποτέ δεν απογοητεύει. Η µελαγχολία είναι η ευλογηµένη σύντροφος, που τακτικά εµφανίζεται στη ζωή µας. Τι πιο καθησυχαστικό από το να παραδινόµαστε στη δυσθυµία µας, στο βάρος της ύπαρξής µας που µας καταβυθίζει και από το οποίο νοµίζουµε πως δεν υπάρχει διαφυγή. Όπως µαρτυρούν και οι µακροσκελείς µονόλογοι του Άµλετ, το να αισθάνεσαι φρικτά βυθισµένος στον εαυτό σου ίσως και να σε κατευνάζει – µε διαστροφικό τρόπο. Συνήθως µια τέτοια κατάσταση την αποδίδουµε στην ευφυΐα – µια υπερεκτιµηµένη ιδιότητα, κατά τη γνώµη µου.

Από την άλλη, η Οφηλία µάς υπόσχεται κάτι διαφορετικό. Εάν η πραγµατικότητά µας είναι διαποτισµένη από αµφιβολία και η αµφιβολία σκοτώνει την αγάπη, τότε υπάρχει ακόµα µία επιλογή για να αντισταθούµε στη µελαγχολία: η αγάπη, που απλώνει τα χέρια προς τον άλλον και δεν αποστρέφεται το πρόσωπο της πραγµατικότητας.

Ίσως ήρθε η ώρα να ανοίξουµε την αγκαλιά µας.

* Ο Simon Critchley είναι συγγραφέας και καθηγητής Φιλοσοφίας στο New School for Social Research.

** Η φωτογραφία του Simon Critchley είναι από τον Andrew Zuckerman

©2022 The New York Times Company and Simon Critchley