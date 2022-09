Η Λιζ Τρας είναι απορροφημένη στην αυτοκρατορική σκέψη

"Αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή με ειλικρίνεια;", ρωτούσε ο Ρίσι Σουνάκ, ένας εκ των δύο υποψηφίων που διεκδίκησαν τη θέση του Μπόρις Τζόνσον στην πρωθυπουργία της Βρετανίας, "ή λέμε στον εαυτό μας παρηγορητικά παραμύθια;".

Η απάντηση, τουλάχιστον από τα μέλη του βρετανικού Συντηρητικού Ενωτικού Κόμματος, ήταν υπέρ των παραμυθιών.

Την περασμένη εβδομάδα, τα μέλη των Συντηρητικών εξέλεξαν τη Λιζ Τρας ως νέα ηγέτιδα του κόμματος και άρα πρωθυπουργό της χώρας. Σε μια εκστρατεία που χτίστηκε γύρω από την πίστη στη θαυματουργή δύναμη των φορολογικών περικοπών, η κ. Τρας παρουσιάστηκε ως η οικονομική σωτήρας μιας χώρας που οδεύει προς έναν χειμώνα κρίσης. Δεδομένων του υψηλού πληθωρισμού και της εκτεταμένης οικονομικής εξαθλίωσης, πρόκειται για μια πρόταση γεμάτη φαντασιώσεις.

Όμως τα παραμύθια δεν βγαίνουν από το πουθενά. Για τη γεμάτη ζήλο δέσμευσή της στις ιδιωτικοποιήσεις, στην απορρύθμιση και στην περικοπή φόρων, πολλοί βλέπουν την κ. Τρας ως μια επίδοξη δεύτερη παρουσία της Μάργκαρετ Θάτσερ. Πιο κατάλληλος, ωστόσο, για να θεωρηθεί προπάτορας της κυρίας Τρας, στην πραγματικότητα, είναι κάποιος που είχε ήδη εγκαταλείψει το Συντηρητικό Κόμμα κάτω από ένα σύννεφο διαμάχης πριν η Θάτσερ αναλάβει την ηγεσία του: ο Ίνοκ Πάουελ.

Σε μεγάλο βαθμό γνωστός για την πικρά ρατσιστική καταγγελία του κατά της μετανάστευσης, ο Πάουελ είχε ισχυριστεί ότι ήταν ο επιδραστικότερος μεταπολεμικός πολιτικός της Βρετανίας. Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι, σε μια εποχή αποαποικιοποίησης, χάραξε ένα μονοπάτι για τη Βρετανία ώστε η χώρα να διατηρήσει την παγκόσμια κυριαρχία της. Φτιαγμένος επάνω στον θάνατο του αυτοκρατορικού φωτός, αυτός ο κατάλογος πολιτικών - προνομιακοί όροι στο παγκόσμιο εμπόριο που επιτυγχάνονται μέσω σκληρών αντιμεταναστευτικών πολιτικών, συρρίκνωση του κράτους, υπονόμευση του εργατικού συνδικαλισμού και ενίσχυση του χρηματοοικονομικού κλάδου - αποτελεί τη βάση της πολιτικής της κ. Τρας σήμερα. Η βρετανική αυτοκρατορία μπορεί να έχει τελειώσει ήδη πάνω από 60 χρόνια, ωστόσο η νέα πρωθυπουργός της Βρετανίας εξακολουθεί να βρίσκεται σε σύγχυση σχετικά με την κληρονομιά της.

Ενώ η κυρία Τρας νιώθει χαρούμενη που την συσχετίζουν με τη Θάτσερ - καυχόμενη ότι "κάναμε σπουδαία πράγματα τη δεκαετία του 1980" - είναι πιθανό να είναι πιο επιφυλακτική στο να πανηγυρίσει τον συσχετισμό της με τον Πάουελ. Το όνομά του, άλλωστε, είναι συνώνυμο του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. Αυτό οφείλεται κυρίως σε μια περιβόητη ομιλία που έδωσε εκείνος το 1968: απευθυνόμενος σε μια αίθουσα γεμάτη Συντηρητικούς, ο Πάουελ προειδοποίησε ότι η μετανάστευση από τις αποικίες θα οδηγούσε σε φυλετικό πόλεμο, με αποτέλεσμα τα ποτάμια της Βρετανίας να "αφρίσουν από αίμα". Ενδίδοντας στη γλώσσα των περίεργων αποικιοκρατικών φαντασιώσεων εκδίκησης, ο Πάουελ μιλούσε με φόβο για το πώς "σε 15 ή 20 χρόνια, ο μαύρος άνθρωπος θα κρατά το μαστίγιό του πάνω από τον λευκό".

Η ομιλία, εμπρηστική και αμετανόητη, σφράγισε για πάντα τη φήμη του Πάουελ ως του πιο διάσημου "νατιβιστή" πολιτικού της Βρετανίας. Ωστόσο, ο περιβόητος ρατσισμός του έχει επισκιάσει τον βαθμό στον οποίο ήταν επίσης, σύμφωνα με τα λόγια του ακαδημαϊκού Robbie Shilliam, ο πρώτος νεοφιλελεύθερος πολιτικός της Βρετανίας. Από αυτή την άποψη, ο Πάουελ ήταν η πρώτη μεγάλη συντηρητική φωνή που έσπασε τη μεταπολεμική συναίνεση της κοινωνικής δημοκρατίας, ζητώντας φορολογικές περικοπές, ιδιωτικοποιήσεις και ελεύθερη κυκλοφορία του χρήματος.

Τα στοιχεία είναι αρκετά ξεκάθαρα. Λίγους μήνες αφότου εκφώνησε την ομιλία του για τα "ποτάμια αίματος", ο Πάουελ μίλησε σε μια συνάντηση της επιδραστικής Mont Pelerin Society, διεθνούς οργανισμού του Friedrich Hayek ο οποίος διέδιδε το ευαγγέλιο της ελεύθερης αγοράς, σχετικά με τη σημασία της απελευθέρωσης του κεφαλαίου από τον έλεγχο του κράτους.

Συνεργάστηκε και υπερασπίστηκε μια δεξαμενή σκέψης ελεύθερης αγοράς, το Ινστιτούτο Οικονομικών Υποθέσεων, σε μια εποχή που τα μέλη του θεωρούνταν περιθωριακά εκκεντρικά. Σε άρθρα και ομιλίες, ο Πάουελ ηγήθηκε της εκστρατείας υπέρ της μετατροπής της Βρετανίας σε οικονομία βασισμένο στον χρηματοοικονομικό κλάδο, όπως και έγινε στις τελευταίες δεκαετίες του 20ού αιώνα.

Πίσω από την πολιτική του κρυβόταν η αυτοκρατορία - ή, ακριβέστερα, το τέλος της. Στα μέσα της δεκαετίας του 1960, η Βρετανική Αυτοκρατορία, κάποτε κάτοχος του ενός τετάρτου του κόσμου, είχε καταρρεύσει. Καθώς οι πρώην αποικίες ανακήρυσσαν την ανεξαρτησία τους, η Βρετανία αντιμετώπιζε μια μείωση της παγκόσμιας κυριαρχίας της. Για πολιτικούς όπως ο Πάουελ, που ανατράφηκαν σε πλαίσιο βρετανικής ισχύος, οι κίνδυνοι ήταν υπαρξιακοί. Πώς θα μπορούσε η Βρετανία να διατηρήσει τα αυτοκρατορικά της πλεονεκτήματα, αν όχι την ίδια την αυτοκρατορία; Η απάντηση στην οποία έφτασε ο Πάουελ ήταν απλή: σύνορα για τους λαούς της αυτοκρατορίας, όχι όμως και για τον πλούτο της.

Η κ. Τρας είναι κληρονόμος αυτής της παράδοσης σκέψης. Όσον αφορά τη μετανάστευση, έχει διατυπώσει μια σκληρή θέση, δεσμευόμενη να αυξήσει τη συνοριοφυλακή κατά 20% και υποστηρίζοντας το σχέδιο της κυβέρνησης Τζόνσον να στείλει αιτούντες άσυλο στη Ρουάντα. Στην παγκόσμια σκηνή, επίσης, είναι ιδιαίτερα επιθετική - είτε απειλεί να αποκηρύξει τη συμφωνία της Βρετανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με το Πρωτόκολλο της Βόρειας Ιρλανδίας είτε υπόσχεται να καταγγέλλει κατάμουτρα τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Είναι ωστόσο στο έδαφος της οικονομίας όπου η απορρόφησή της από την αυτοκρατορική σκέψη είναι πιο εντυπωσιακή.

Το 2012, η κ. Τρας πλάσαρε τον εαυτό της στην πολιτική σκηνή ως συν-συγγραφέας ενός βιβλίου, με τον αποκαλυπτικό τίτλο "Britannia Unchained", το οποίο υποστήριζε ότι η απομειωμένη θέση της Βρετανίας στην παγκόσμια σκηνή ήταν το αποτέλεσμα ενός υπερβολικά εκτεταμένου κράτους πρόνοιας που μεγάλωσε γενιές "μολυσμένων" εργαζόμενων, οι οποίοι καταγγέλλονται ως "οι χειρότεροι τεμπέληδες στον κόσμο". Ενώ της αρέσει να τυλίγεται στο Union Jack, η θέση της εδώ και μια δεκαετία φαίνεται να είναι ίδια. Οι Βρετανοί εργαζόμενοι, είπε σε πρόσφατη ηχογράφηση η οποία διέρρευσε, δεν έχουν τη "δεξιότητα και πρακτικότητα" των ξένων ομολόγων τους και θα πρέπει να εργαστούν σκληρότερα.

Το κράτος, αντίθετα, θα πρέπει να κάνει λιγότερα. Οποιαδήποτε προσπάθεια να βοηθηθούν οι Βρετανοί που αντιμετωπίζουν καταστροφικά υψηλούς λογαριασμούς ενέργειας, είπε η κ. Τρας, θα ισοδυναμούσε με "επιδοματισμό", βαθιά ανεπιθύμητο ακόμα κι αν, υπό πίεση, μπορεί να χρειαστεί να καταφύγει σε αυτόν. Η μόνη πανάκεια για τα οικονομικά δεινά της χώρας είναι οι φορολογικές περικοπές - που πιθανότατα θα ωφελήσουν κυρίως τους πλούσιους και τους μεγάλους επιχειρηματίες - τα ελεύθερα λιμάνια και οι ειδικές επενδυτικές ζώνες όπου το διεθνές κεφάλαιο μπορεί να έχει λυμένα τα χέρια του. Το κράτος πρέπει να περικοπεί, οι μισθοί να περιοριστούν, η γραφειοκρατία να μειωθεί, η αγορά να απελευθερωθεί. Αυτό είναι καθαρός παουελισμός.

Το πρόβλημα είναι ότι καμία από αυτές τις συνταγές δεν είναι πιθανό να λειτουργήσει. Ο οικονομικός κύκλος που ξεκίνησε η Θάτσερ έχει εξαντληθεί εδώ και καιρό και οι φορολογικές περικοπές αποδεικνύεται σταθερά ότι αυξάνουν την ανισότητα, ενώ έχουν αμελητέα επίδραση στην ανάπτυξη ή την ανεργία. Κι όμως, μια εύλογη λύση για τα δεινά της χώρας βρίσκεται μπροστά μας: ανώτατο όριο τιμών στους λογαριασμούς ενέργειας, αυξημένη φορολογία στα κέρδη και κρατικές επενδύσεις για την εξισορρόπηση της οικονομίας.

Αντίθετα, υπό την κυρία Τρας, κυριαρχεί η καταδικασμένη πια νοοτροπία της αυτοκρατορίας. Και είναι οι καθημερινοί Βρετανοί που θα πληρώσουν το τίμημα.

* Ο Kojo Koram είναι λέκτορας στη Νομική Σχολή Birkbeck του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και συγγραφέας του "Uncommon Wealth: Britain and the Aftermath of Empire".

© 2022 Διατίθεται από το "The New York Times Licensing Group"