Ο Εμανουέλ Μακρόν παίζει επικίνδυνο παιχνίδι

Το 2017, ο Εμανουέλ Μακρόν εμφανίστηκε ως "μετεωρίτης, αλλά είχε άστρο”. Πρώην τραπεζίτης, χωρίς εμπειρία σε αιρετά αξιώματα, ευνοήθηκε κατά την πρώτη του εκστρατεία για την προεδρία της Γαλλίας από την επιλογή του τότε προέδρου Φρανσουά Ολάντ να μην διεκδικήσει την επανεκλογή του, ενώ ο υποψήφιος των συντηρητικών και προπορευόμενος, Φρανσουά Φιγιόν, κατηγορήθηκε για υπεξαίρεση.

Το 2022, το σύμπαν φαίνεται και πάλι να συνωμοτεί υπέρ του, αυτήν τη φορά λόγω των διεθνών συνθηκών και όχι της εγχώρια δυναμικής του. Ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον Ιανουάριο, ο κ. Μακρόν έχει εδραιώσει τη θέση του ως νόμιμος συνομιλητής του Βλαντίμιρ Πούτιν, παρότι οι προσπάθειές του να βάλει ένα τέλος στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έχουν αποτύχει. Όλες οι δημοσκοπήσεις έδειχναν ότι ο κ. Μακρόν θα κερδίσει τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών, όπως και έγινε, ωστόσο το προβάδισμά του συρρικνώθηκε σημαντικά.

Στην πρώτη του προεκλογική εκστρατεία, ο κ. Μακρόν ισχυρίστηκε ότι δεν είναι "ούτε αριστερός, ούτε δεξιός”, ένα σύνθημα που είχε παραπλανήσει πολλούς ψηφοφόρους που είχαν κουραστεί από τους παλιούς πολιτικούς διχασμούς. Μόλις εκλέχθηκε, ωστόσο, αποκάλυψε πολύ γρήγορα τι σημαίνει αυτό στην πράξη. Μειώνοντας τους φόρους για τους έχοντες, συρρικνώνοντας το κράτος πρόνοιας και "αδειάζοντας” τη Δημοκρατία, ο κ. Μακρόν διολίσθησε προς τα "δεξιά”, σε σημείο που σόκαρε ορισμένα μέλη του κόμματός του, La République En Marche! (Η Δημοκρατία προχωρά μπροστά).

Τελευταία, ο κ. Μακρόν φαίνεται να εντείνει αυτήν την αλλαγή πορείας. Τους τελευταίους μήνες, η στροφή του προς το δεξιό εκλογικό ακροατήριο έχει γίνει πιο ξεκάθαρη, εστιάζοντας τη ρητορική του σε δύο θέματα που απασχολούν παραδοσιακά τη δεξιά - τον έλεγχο της μετανάστευσης και την όξυνση εκκοσμίκευσης. Αυτή η στροφή θα μπορούσε να του εξασφαλίσει μια ακόμη νίκη. Αλλά ο κ. Μακρόν παίζει ένα επικίνδυνο παιχνίδι. Υιοθετώντας τις απόψεις των αντιπάλων του, διακινδυνεύει να δημιουργήσει ένα πολιτικό τοπίο που θα κλίνει προς τα δεξιά.

Από τις πρώτες αποφάσεις του κ. Μακρόν στην προεδρία ήταν η κατάργηση του φόρου περιουσίας και η καθιέρωση ενιαίου φορολογικού συντελεστή εισοδημάτων, που ωφέλησαν τους έχοντες. Ταυτόχρονα επεδίωξε τη μείωση του στεγαστικού επιδόματος για τους φτωχούς και τη μείωση των συντάξεων. Πριν καλά καλά συμπληρώσει το πρώτο εξάμηνό του στην προεδρία, είχε εξελιχθεί σε "πρόεδρο των πλουσίων”. Εικόνα που εδραιώθηκε με τη μεταρρύθμιση του εργατικού δικαίου, η οποία περιόρισε τα δικαιώματα των εργαζομένων και αποδυνάμωσε τις αντιπροσωπευτικές εργατικές οργανώσεις, περιέκοψε τα επιδόματα ανεργίας και συρρίκνωσε τις ασφαλιστικές εισφορές των εργοδοτών.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού, ο κ. Μακρόν επέδειξε ένα διαφορετικό πρόσωπο. Έχοντας επιβάλλει τον εγκλεισμό του πληθυσμού, αποφάσισε ότι το κράτος, γενναιόδωρα, θα διασώσει τις εταιρείες, κίνηση που γλίτωσε πολλές εξ αυτών και απέτρεψε τις μαζικές απολύσεις εργαζομένων. Η κίνηση αυτή, παρότι ανάλογη σε μεγάλο βαθμό με αυτές άλλων κυβερνήσεων της Ευρώπης, ήταν αναμφισβήτητα επωφελής. Παρ’ όλα αυτά, η πρώτη θητεία του κ. Μακρόν οδήγησε αδιαμφισβήτητα στη διεύρυνση των ανισοτήτων, όπως καταδεικνύουν σχετικές έρευνες.

Παράλληλα, παρατηρήθηκε μια ανησυχητική παρακμή της Δημοκρατίας. Κατά τη διάρκεια των 46 από τους τελευταίους 78 μήνες, η Γαλλία βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, που αποτελεί ρεκόρ στην Ευρώπη. Αρχικά κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη χώρα κήρυξε ο κ. Ολάντ μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις που έπληξαν το Παρίσι το 2015, και στη συνέχεια ο Μακρόν στην αρχή της πανδημίας του κορονοϊού. Η Γερμανία, αν και βρέθηκε αντιμέτωπη με παρόμοιες προκλήσεις, δεν προέβη ποτέ σε τόσο ακραία μέτρα. Επιπλέον, δύο ημέρες πριν από το τέλος της πρώτης κατάστασης εκτάκτου ανάγκης, με πρωτοβουλία του κ. Μακρόν, αρκετοί σχετικοί κανόνες ενσωματώθηκαν στο κοινό δίκαιο από το, ελεγχόμενο από το κόμμα του, κοινοβούλιο. Έκτοτε, έχουν θεσπιστεί έξι νόμοι που περιορίζουν τα δικαιώματα των ζητούντων άσυλο, των κρατουμένων, των εργατικών συνδικάτων και των μη κυβερνητικών οργανισμών.

Επίσης, τα προνόμια της αστυνομίας διευρύνθηκαν σημαντικά σε βάρος της δικαστικής εξουσίας, ιδίως όσον αφορά τα εντάλματα ερεύνης και τους αιφνίδιους ελέγχους. Επιπλέον, διευρύνθηκε η άδεια χρήσης όπλων από την αστυνομία. Κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων του κινήματος των "Κίτρινων Γιλέκων”, 2.495 διαδηλωτές τραυματίστηκαν, 30 έχασαν ένα μάτι τους και πέντε το χέρι τους. Ερωτηθείς σχετικά με τη ζημιά που προκαλούν τα λεγόμενα μη θανατηφόρα όπλα, τα οποία απαγορεύονται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, ο πρόεδρος δήλωσε ότι η συζήτηση για αστυνομική καταστολή ή βία είναι μη αποδεκτή βάσει του κράτους δικαίου.

Ο συνδυασμός νεοφιλελευθερισμού και απολυταρχισμού του κ. Μακρόν βάθυνε τις ανισότητες, περιόρισε το κράτος πρόνοιας, αποδυνάμωσε τη Δημοκρατία και ενδυνάμωσε τη δυσπιστία έναντι της πολιτικής, με αποτέλεσμα να καταγραφούν πρωτοφανή ποσοστά αποχής στις περιφερειακές εκλογές, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων. Επί Πέμπτης Δημοκρατίας, η οποία εγκαθιδρύθηκε το 1958, αποτελεί μοναδικό ρεκόρ.

Υπάρχει ένας τομέας, όπου ο κ. Μακρόν έχει καλλιεργήσει πιο αισιόδοξες προσδοκίες: η κλιματική αλλαγή. Το 2018, ο υπουργός Περιβάλλοντος, Νικολά Ουλό, παρουσίασε ένα φιλόδοξο σχέδιο για να καταστεί η χώρα ανθρακικά ουδέτερη έως το 2050 ευθυγραμμιζόμενη με τη Συμφωνία του Παρισιού του 2015. Έναν χρόνο αργότερα, καθώς κατέστη σαφές ότι η κυβέρνηση δεν συμμορφωνόταν με τους στόχους του προγράμματος, ο δημοφιλής κ. Ουλό παραιτήθηκε σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Τον επόμενο χρόνο, ο κ. Μακρόν συγκάλεσε τη Συνέλευση των Πολιτών για το Κλίμα προκειμένου να υποβάλει προτάσεις για την άμβλυνση της υπερθέρμανσης του πλανήτη, τις οποίες υποσχέθηκε να ακολουθήσει. Αλλά η κυβέρνησή του "εγκατέλειψε” ορισμένες από τις πιο σημαντικές εξ αυτών και αποδυνάμωσε κάποιες άλλες.

Ωστόσο, η πιο αποκαλυπτική ένδειξη για την πολιτική στροφή προς τα δεξιά του κ. Μακρόν ήταν ότι έθεσε τον έλεγχο της μετανάστευσης, σιωπηρά από τον Νότο, και τη μεταρρύθμιση της θρησκείας, εμμέσως του Ισλάμ, στο επίκεντρο της πολιτικής του.

Σε ό,τι αφορά τη μετανάστευση, ο κ. Μακρόν γίνεται ολοένα και πιο σκληροπυρηνικός. Την τελευταία πενταετία, η άνευ προηγουμένου καταστολή των μεταναστών και των προσφύγων στα σύνορα με την Ιταλία, σε άτυπους καταυλισμούς γύρω από το Παρίσι και κυρίως στις λεγόμενες "ζούγκλες” του Καλαί, απ’ όπου οι "εξόριστοι” προσπαθούν να περάσουν στη Βρετανία, έχουν καταδικαστεί από τους οργανισμούς υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ως νέος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και μετά τον πνιγμό 27 ανθρώπων στη Μάγχη τον Νοέμβριο, ανακοίνωσε ότι η αστυνόμευση των συνόρων από την ευρωπαϊκή υπηρεσία Frontex πρέπει να ενισχυθεί, αδιαφορώντας για τον αυξημένο κίνδυνο που ενέχει αυτό για τους μετανάστες.

Νωρίτερα το 2021, ο κ. Μακρόν πέρασε νόμο, διαθέτοντας την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, κατά των υποτιθέμενων "αποσχιστικών τάσεων” των μουσουλμάνων, οι οποίοι θεωρούνται απειλή για τις δημοκρατικές αξίες. Ο νόμος, ο οποίος έχει επικριθεί από θρησκευτικές και άλλες ομάδες ως επίθεση κατά των πολιτικών ελευθεριών, έχει ήδη επιτρέψει στην κυβέρνηση να διαλύσει πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Οι ξενοφοβικές και ισλαμοφοβικές θέσεις στις πολιτικές του κ. Μακρόν μπορεί να προκαλούν έκπληξη για έναν υποψήφιο η εκλογική περιφέρεια του οποίου αποτελείται κυρίως από ψηφοφόρους της μεσαίας και ανώτερης τάξης, καθώς και από συνταξιούχους, για τους οποίους η μετανάστευση και η εκκοσμίκευση κατατάσσονται χαμηλότερα στις προτεραιότητές τους σε σχέση με την αγοραστική δύναμη, το σύστημα υγείας και το περιβάλλον. Αλλά με τον υποψήφιο του La France Insoumise (Ανυπότακτη Γαλλία) Ζαν-Λουκ Μελανσόν, να είναι τρίτος στον πρώτο γύρο, ο κ. Μακρόν φαίνεται πως υπέθεσε ότι πρέπει να κερδίσει τις προεδρικές εκλογές από τα δεξιά, ήτοι τους Βαλερί Πεκρές των Ρεπουμπλικανών, Έρικ Ζεμούρ του Reconquête, και κυρίως τη Μαρί Λε Πεν του Rassemblement National (Εθνική Συσπείρωση), που πέρασε μαζί του στον δεύτερο γύρο, με μια εκλογική περιφέρεια συντονισμένη στο εθνικιστικό της πρόγραμμα.

Έχει ξαναγίνει στο παρελθόν. Το 2022, ο Ζακ Σιράκ υιοθέτησε παρόμοια προσέγγιση στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών εναντίον του Ζαν-Μαρί Λε Πεν. Πριν από την ψηφοφορία, ο Λε Πεν προειδοποίησε ότι "οι ψηφοφόροι προτιμούν το πρωτότυπο από το αντίγραφο”. Έκανε λάθος και έχασε με διαφορά περίπου 60%. Στα μέσα Μαρτίου, όταν η κόρη του Μαρί, συγκέντρωσε από 16% έως 22%, πίσω από τον Μακρόν στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, φάνηκε ότι η πρόβλεψή του παρέμενε λανθασμένη.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας το 2017, ο κ. Μακρόν παρουσιάστηκε ως ανανεωτής της πολιτικής και προπύργιο κατά της ακροδεξιάς. Σήμερα, φαίνεται να είναι πολύ διαφορετικός: ένας παραδοσιακός πολιτικός, που προσφέρει "χείρα φιλίας” στην άκρα δεξιά. Για έναν πρόεδρο που υποσχέθηκε να "αναστήσει” τη Γαλλία κατ’ εικόνα του, είναι ανησυχητική κληρονομιά.

* Ο Didier Fassin, ανθρωπολόγος και γιατρός, είναι καθηγητής της έδρας James D. Wolfensonn στο Ινστιτούτο Προηγμένων Μελετών του Πρίνστον και διευθυντής σπουδών στην École des Hautes Études en Sciences Sociales, στο Παρίσι. Ασχολείται με ηθικά και πολιτικά ζητήματα και με τις κρίσεις στις σύγχρονες κοινωνίες. Είναι συγγραφέας των βιβλίων "The Will to Punish", "Life. A Critical User's Manual" και "Policing the City. An Ethnographic".

© 2022 Διατίθεται από το "The New York Times Licensing Group"