Ο πληθωρισμός δεν είναι απλώς ζήτημα επιχειρηματικής απληστίας

Οι φόβοι για τον πληθωρισμό εντείνονται λόγω της θεωρίας περί πληθωριστικού σπιράλ μισθών-τιμών.

Η λέξη "Μπαιντενοπληθωρισμός” (Bidenflation) έκανε την εμφάνισή της στα δελτία ειδήσεων το προηγούμενο καλοκαίρι, πολιτικοποιώντας τον πληθωρισμό και επιρρίπτοντας ευθύνες για την προέλευσή του. Μέχρι τον Δεκέμβριο, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή είχε αυξηθεί κατά 7% σε ετήσια βάση, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη άνοδο από το τέλος του Μεγάλου Πληθωρισμού, της περιόδου του παγιωμένου πληθωρισμού που διήρκεσε από το 1965 έως το 1982.

Στις 14 Δεκεμβρίου, όταν ρωτήθηκε για τις αιτίες του πρόσφατου πληθωρισμού, η εκπρόσωπος Τύπου του προέδρου Μπάιντεν, Τζεν Ψάκι, απάντησε με ένα παράδειγμα: "Ο πρόεδρος και ο υπουργός Γεωργίας, αμφότεροι μίλησαν γι’ αυτό που όλοι βλέπουμε, την απληστία των κορυφαίων ομίλων κρέατος”.

Η απάντησή της τροφοδότησε την άποψη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρόκειται να εισέλθουν σε ένα "σπιράλ μισθών-τιμών”, μια οικονομική θεωρία για έναν φαύλο, τροφοδοτούμενο από την απληστία, κύκλο ανόδου των τιμών και του κόστους: οι "αχόρταγες” επιχειρήσεις αυξάνουν τις τιμές για να ενισχύσουν τα κέρδη τους, γεγονός που οδηγεί τα "άπληστα” συνδικάτα να απαιτήσουν υψηλότερους μισθούς, που με τη σειρά τους ωθούν τις εταιρείες να αυξήσουν εκ νέου τις τιμές, και ούτω καθεξής. Ήδη, υπάρχουν αναφορές για μέλη συνδικάτων που απαιτούν δυναμικά την αύξηση των μισθών και για άπληστες εταιρείες, οι οποίες μάλιστα δίνουν τάση στην αγορά, που αυξάνουν υπερβολικά τις τιμές.

Αλλά η ανατροφοδότηση των φόβων για ένα πληθωριστικό σπιράλ μισθών-τιμών μπορεί να είναι επικίνδυνη, ιδίως εάν οι Αμερικανικοί θεωρήσουν ότι μπορεί να συνεχιστεί επ’ αόριστον. Όταν οι πολιτικοί, οι επικεφαλής των επιχειρήσεων και οι καταναλωτές πιστέψουν ότι αυτό το σπιράλ έχει παγιωθεί, η πεποίθηση αυτή μπορεί να εντείνει τις πληθωριστικές προσδοκίες. Να προκαλέσει θυμό και να εντείνει την εμμονή του κόσμου όσον αφορά τις απαιτήσεις του, πλήττοντας τη χρηματιστηριακή και την καταναλωτική εμπιστοσύνη.

Είναι ευθύνη της Federal Reserve να διατηρήσει τον πληθωρισμό υπό έλεγχο. Θα ήταν καλύτερο, λοιπόν, εάν οι Αμερικανοί άφηναν τη Fed να κάνει τη δουλειά της, μένοντας ψύχραιμοι και αρνούμενοι να ενδώσουν σε αυτούς τους φόβους.

Η ιδέα του πληθωριστικού σπιράλ μισθών-τιμών είναι αέναη. Μια πρώιμη αναφορά γίνεται στο βιβλίο "Παγκόσμια Κρίση” του 1868 ενός εκδότη εφημερίδας ονόματι L.B. Woolfolk. Κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου, οι τιμές σχεδόν διπλασιάστηκαν στον Αμερικανικό Βορρά και συνέχισαν να αυξάνονται έως ότου το συνομοσπονδιακό δολάριο έχασε πλήρως την αξία του στον Νότο. Η αρχική αύξηση του κόστους ζωής ώθησε τους εργαζόμενους "να απαιτήσουν αύξηση των μισθών”, γράφει ο Woolfolk, αίτημα στο οποίο οι εργοδότες υπέκυψαν. Στη συνέχεια, όμως, ακολούθησε "μια μάχη για νέα αύξηση των τιμών” προκειμένου να καλυφθεί η αύξηση των μισθών, προκαλώντας περαιτέρω αύξηση του κόστους ζωής κ.ο.κ.

Η πρώτη εμφάνιση του όρου "πληθωριστικό σπιράλ μισθών-τιμών” καταγράφεται σε ένα άρθρο των Times, το 1937, με τίτλο "Σπιράλ Μισθών-Τιμών”, σχετικά με τις επιπτώσεις που επέφερε ο διακανονισμός για τη λήξη της απεργίας στη χαλυβουργία U.S. Steel. Η εταιρεία ισχυρίστηκε τότε ότι οι υψηλότεροι μισθοί που "κέρδισαν” οι απεργοί την ανάγκαζαν να ανεβάσει τις τιμές. Το άρθρο κατέληγε ότι τέτοιου είδους διαμάχες μεταξύ εργατικής τάξης και κεφαλαίου προκαλούσαν "αχρείαστη δυσαρέσκεια”.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, εμπειρογνώμονες αλλά και πρόεδροι μπήκαν στη διαδικασία να εξετάσουν τη σύνδεση μεταξύ των συνδικαλιστικών πιέσεων για υψηλότερους μισθούς και του αχαλίνωτου πληθωρισμού. Ο Edwin Dale Jr., δημοσιογράφος των Times εκείνη την εποχή και αργότερα εκπρόσωπος της κυβέρνησης Ρήγκαν, έγραψε το 1971 ότι πολλοί Αμερικανοί αντιμετώπιζαν με "κυνισμό και απελπισία το θέμα των τεράστιων μισθολογικών αυξήσεων που πέτυχαν τα συνδικάτα και της συνεπακόλουθης αύξησης των τιμών”. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, αιτία ήταν το σπιράλ μισθών-τιμών.

Την ίδια χρονιά, ο πρόεδρος Richard Nixon ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να "σπάσει τον φαύλο κύκλο των αυξανόμενων τιμών και κόστους” με ένα εκτελεστικό διάταγμα που επέβαλε "πάγωμα” μισθών και τιμών για διάστημα 90 ημερών. Μόλις πέντε χρόνια νωρίτερα, ο Milton Friedman, δεινός πολέμιος του αφηγήματος περί σπιράλ μισθών-τιμών, είχε ταχθεί κατά τέτοιου είδους ελέγχων. Οι προειδοποιήσεις του αποδείχθηκαν προφητικές: ο πληθωρισμός παρέμεινε καθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970.

Ο διάδοχος του Nixon, Gerald Ford, ενθάρρυνε τους Αμερικανούς να αναλάβουν την ευθύνη που τους αναλογεί και να αντισταθούν στο σπιράλ μισθών-τιμών. Με το πρόγραμμά του "Whip Inflation Now” (Μαστιγώστε τον πληθωρισμό), σλόγκαν που κυκλοφόρησε και σε κονκάρδες, και με τηλεοπτικό διάγγελμά του, ζήτησε από τους Αμερικανούς να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων: "Μπορούμε να μοιραστούμε τα βάρη όπως μπορούμε να μοιραστούμε και τα οφέλη”. Ο ίδιος "έχασε” τη μάχη, αλλά τελικά, η επιθετική νομισματική πολιτική που εφάρμοσε ο Paul Volcker έβαλε τέλος στην αύξηση του πληθωρισμού, μέσω της ύφεσης του 1981-1982.

Ο πληθωρισμός αποτελεί σημαντικό πρόβλημα, που έχει όμως και ηθικές προεκτάσεις. Έχουμε χρέος απέναντι σε όλους τους κατόχους χρέους των ΗΠΑ -τις μελλοντικές γενιές- να μην διαβρώσουμε πολύ την αξία του δολαρίου με τον πληθωρισμό. Λίγοι, όμως, το βλέπουν έτσι. Στα μέσα της δεκαετίας του 1990, μελέτησα τις απόψεις οικονομολόγων και κοινού για τον πληθωρισμό. Διαπίστωσα ότι ο απλός κόσμος ανησυχούσε πολύ περισσότερο για το πώς επηρεάζει ο πληθωρισμός το κόστος ζωής του, το πραγματικό προσωπικό εισόδημα και την αξία του δολαρίου από ό,τι οι οικονομολόγοι.

Ο κόσμος τείνει να θεωρεί τον πληθωρισμό ως δείκτη έναρξης ενός κύκλου απληστίας και απανθρωπιάς, μια συνωμοσία για να του κλέψουν μέρος της αγοραστικής του δύναμης. Στην πραγματικότητα, η αιτία είναι περισσότερο τεχνικού χαρακτήρα, όπως η αύξηση της προσφοράς χρήματος ή τα προβλήματα στις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Μόλις το 8% των ερωτηθέντων σε πρόσφατη δημοσκόπηση της Gallup ανέφερε το κόστος ζωής ή τον πληθωρισμό ως το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Αμερική. Αυτό το ποσοστό, ωστόσο, αυξάνεται, κι αυτό με ανησυχεί.

Όταν ο κόσμος αρχίζει να θεωρεί τον πληθωρισμό ως μέτρο των παράπλευρων ζημιών της "μάχης” ανάμεσα στις μεγάλες επιχειρήσεις και στην εξαγριωμένη εργατική τάξη - όταν κατηγορούν, στην πραγματικότητα, το σπιράλ μισθών-τιμών - ενισχύουν τη ρητορική τόσο της άκρας αριστεράς όσο και της άκρας δεξιάς. Η Αμερική δεν χρειάζεται άλλο ένα οργισμένο πολιτικό αφήγημα που μπορεί να διαβρώσει ακόμη περισσότερο την εμπιστοσύνη μεταξύ μας, την εμπιστοσύνη που απαιτείται για την οικονομική ανάπτυξη.

*Ο Robert J. Shiller, καθηγητής στο Γέιλ, τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ οικονομικών το 2013. Είναι συγγραφέας του βιβλίου "Οικονομικά Αφηγήματα: Πώς διαχέονται και οδηγούν σε σημαντικές οικονομικές εξελίξεις” (Narrative Economics: How Stories Go Viral and Drive Major Economic Events).

