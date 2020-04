Μόνοι μας και ενωμένοι θα αντιμετωπίσουμε αυτήν την κρίση στον τουρισμό

Του Πάνου Παλαιολόγου

Ας αφήσουμε για λίγο το ιατρικό μέρος της κρίσης ή το λειτουργικό (π.χ. αν και πότε θα ανοίξει η τουριστική σεζόν) και ας δούμε το στρατηγικό. Από αυτό πρέπει να ξεκινήσουμε και μετά να δούμε τα υπόλοιπα.

Αν η βοήθεια από τα συλλογικά ευρωπαϊκά προγράμματα είναι τόσο μικρή όσο φαίνεται, τότε το βάρος στήριξης των οικονομιών πέφτει κυρίως στους ώμους των εθνικών προϋπολογισμών. Μια πλούσια χώρα όπως η Γερμανία μπορεί με μεγάλη άνεση να ενισχύσει κλάδους δραστηριότητας και εταιρείες, ενώ μια πιεσμένη δημοσιονομικά χώρα όπως η Ελλάδα, δυστυχώς όχι.

Όταν μια χώρα που άμεσα ή έμμεσα εξαρτάται κατά το 1/3 του εισοδήματός της από τον τουρισμό όπως η Ελλάδα, δεν καταφέρει να το υπερασπιστεί, τότε είναι πολύ πιθανό έως σίγουρο, το εισόδημα αυτό να αλλάξει χέρια και να περάσει σε αυτούς που θα έχουν ρευστότητα στον κατάλληλο χρόνο, δηλαδή τώρα.

Βλέποντας ότι μια μεγάλη τουριστική εταιρεία βόρειας χώρας έλαβε βοήθεια σχεδόν 2 δισ. ευρώ και το σύνολο του κλάδου στην Ελλάδα θα λάβει συνολικά το ίδιο ποσό, δεν θέλει και πολύ να αντιληφθούμε το τι θα γίνει. Αυτή είναι η στρατηγική διάσταση της κρίσης και εδώ, στα δύσκολα, θα πρέπει όλοι να τοποθετηθούμε και να αποφασίσουμε τι θέλουμε.

Το να περιμένουμε τον κρατικό προϋπολογισμό είναι ουτοπία. Όλοι ζούμε εδώ και γνωρίζουμε τις δυνατότητές του όσες καλές προθέσεις και να έχουμε, απλά τα λεφτά δεν υπάρχουν. Το να περιμένουμε μοιρολατρικά δεν είναι του εθνικού μας χαρακτήρα. Τι κάνουμε; Διαχειριζόμαστε την κατάσταση συλλογικά όπως κάναμε και στο ιατρικό μέρος της κρίσης. Δεν είχαμε επάρκεια στο σύστημα υγείας, πειθαρχήσαμε και σώσαμε το παιχνίδι. Το ίδιο θα κάνουμε και στον τουρισμό, θα συνεργαστούμε όλοι μαζί ενωμένοι και θα το ξεπεράσουμε.

Θα το κάνουμε για εμάς!

Εμείς οι ξενοδόχοι θα πρέπει να είμαστε με το "όπλο παρά πόδα" να ανοίξουμε τα ξενοδοχεία μας σε άψογη κατάσταση και ακολουθώντας με ευλάβεια τα υγειονομικά πρωτόκολλα, χωρίς πανικό και τιμολογιακό κανιβαλισμό. Το εύκολο είναι να μην ανοίξουμε και σε πολλές περιπτώσεις αυτό είναι και το οικονομικά ορθότερο. Όμως αυτό είναι το δικό μας χρέος φέτος, αν μπορούμε θα πρέπει να ανοίξουμε και ας χάσουμε. Εμείς είμαστε η κότα που κάνει το αυγό, αν ο πελάτης δεν βρει κατάλυμα, ούτε αεροπορική θέση θα κάνει κράτηση, ούτε ο εργαζόμενος θα δουλέψει, ούτε ο προμηθευτής ούτε κανένας. Εδώ πρέπει να κρατήσουμε τη σημαία ψηλά και αυτό είναι η δική μας ευθύνη.

Οι διάφοροι stake holders των ξενοδοχείων μας (τράπεζες, ιδιοκτήτες, προμηθευτές, εργαζόμενοι, Δημόσιο κτλ) αφού δούνε ότι κάνουμε εμείς το χρέος μας, πρέπει να βάλουν την πλάτη που τους αναλογεί. Ο τουρισμός δεν είναι μια χρονιά, μια προβολή που αν η ταινία δεν κόψει εισιτήρια χάνουν. Είναι μακροπρόθεσμη επένδυση και έχουν μαζί μας κοινά συμφέροντα, αρκεί κανένα μέρος να μην εκμεταλλεύεται την κατάσταση προς το δικό του μονομερές όφελος.

Στον κλάδο μας έχουν γίνει πολλά και έχει χαθεί η εμπιστοσύνη, αυτό όμως είναι το μόνο που θα σώσει την παρτίδα φέτος για τον ελληνικό τουρισμό, για όλους μας.

Φέτος δεν αφήνουμε κανέναν πίσω, κανέναν προορισμό, κανέναν εργαζόμενο, κανέναν προμηθευτή, συνεργάτη κτλ. Πάμε με όλους, ο ελληνικός τουρισμός είναι ένα πολύ καλό προϊόν σε παγκόσμιο επίπεδο και φέτος θα γίνει καλύτερο. Time is on our side.

* Ο κ. Πάνος Παλαιολόγος είναι πρόεδρος και ιδρυτής της Hotel Brain