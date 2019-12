Είναι τοξικός ο ΓΑΠ;

Του Μανόλη Καψή

Η δήλωση του πάντα ευγενούς και μετρημένου Πάνου Σκουρλέτη προκάλεσε αντιδράσεις. "Ο Γιώργος Παπανδρέου είναι τοξικός" απεφάνθη ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. Μια παραλλαγή του γνωστού "οι πασόκοι βρωμάνε" του σοβαρού Νίκου Φίλη. Αντιδράσεις προκάλεσε κυρίως από τους παλαιούς πασόκους, που τώρα κάνουν καριέρα στον ΣΥΡΙΖΑ. Καμιά δουλειά όμως δεν είναι ντροπή.

Άλλωστε μην νομίζετε ότι θύμωσαν και πολύ. Να ακόμα και ο Γιάννης Ραγκούσης, που παραμένει πάντα πιστός στις φιλίες του και στις απόψεις του, εξήγησε ότι ο γλυκομίλητος, ευγενής και πάντα μετρημένος Πάνος Σκουρλέτης, έκανε μια "περιγραφή" του ΓΑΠ. Δεν ήθελε να τον βρίσει. Σωστά. Εδώ αμφισβητείται και το "μπάτσοι, γουρούνια, δολοφόνοι" της Νίνας Κασιμάτη, στο τοξικός θα τα χαλάσουμε.

Τώρα όσοι είδαν το βίντεο που ανάρτησε ο Γιώργος Πεταλωτής, από την εποχή του επαναστατικού ΣΥΡΙΖΑ, με τον Πάνο Σκουρλέτη να χαρακτηρίζει τον ΓΑΠ Πινοσέτ και την κυβέρνησή του "χούντα”, θα έμειναν με κάποιες απορίες για τις περιγραφικές ικανότητες του γραμματέα, για την δυνατότητα του να αποδίδει τις αποχρώσεις, αλλά ούτε αυτό είναι το θέμα μας. Και αν αυτές οι αναφορές αρέσουν στον Γιάννη, την Μαριλίζα, τον Θάνο, τον Στέφανο και τα άλλα παιδιά, εμάς δεν μας κόφτει. Ο καθένας έχει την δική του αντίληψη για την έννοια αξιοπρέπεια.

Το ερώτημα αν ο ΓΑΠ είναι "τοξικός” όμως παραμένει.

Η αλήθεια είναι ότι σύμφωνα με τις έρευνες, ο Γιώργος Παπανδρέου παραμένει εξαιρετικά αντιδημοφιλής, σε μία πολύ μεγάλη μερίδα της ελληνικής κοινωνίας, που του χρεώνει το 1ο μνημόνιο.

Η κατηγορία είναι κατά μεγάλο μέρος όμως άδικη και είναι προϊόν της σύγχυσης που συνεχίζει να επικρατεί σε πολλούς, για το τι συνέβη το 2009. Είναι η σύγχυση, που θέλει τις θυσίες που αναγκάστηκε να υποστεί η ελληνική κοινωνία, να έχουν ως αιτία το μνημόνιο και όχι την χρεοκοπία.

Άλλωστε, όπως έδειξαν πρόσφατες έρευνες, με πιο διάσημη αυτή του καθηγητή Στρατόπουλου (βλ. "Μπορούσαμε να Αποφύγουμε το 1ο Μνημόνιο”, protagon.gr Μάρτιος, 2017) "ακόμη και με υπεύθυνη δημοσιονομικά διαχείριση τη διετία 2008-2009, πάλι δεν θα αποφεύγαμε το 1ο Μνημόνιο. Αυτό που θα αποφεύγαμε είναι η δριμύτητα των Μνημονίων, το μέγεθος της απαιτούμενης λιτότητας”. Πόσω μάλλον δηλαδή αν επιχειρούσε "την υπεύθυνη δημοσιονομική διαχείριση" ο ΓΑΠ το 2010, μετά το πάρτι της δεύτερης κυβέρνησης Καραμανλή.

Με άλλα λόγια, αν για κάτι μπορούμε να κατηγορήσουμε τον Γιώργο Παπανδρέου είναι ότι δεν εφάρμοσε ένα ελληνικής ιδιοκτησίας μνημόνιο, με μέτρα παρεμφερή και ανάλογα με αυτά του ξενόφερτου μνημονίου. Όχι για το μνημόνιο αυτό καθ εαυτό, που ήταν αναπόφευκτο.

Το γιατί ο κ. Παπανδρέου επέλεξε το "μνημόνιο των ξένων", είναι γνωστό. Το έχει υπαινιχθεί στο βιβλίο του The Game is over, ο τότε υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου. Ο τότε πρωθυπουργός θεωρούσε ότι τόσο σκληρά μέτρα δεν θα περνούσαν με τίποτα από την Βουλή, δεν θα γίνονταν δεκτά από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ και προτίμησε να τα επιβάλουν οι εταίροι, προσδίδοντας έτσι στα μέτρα οικονομικού εξορθολογισμού, τον χαρακτήρα της επιβολής.

Αυτό σημαίνει ότι είναι άμοιρος ευθυνών ο Γιώργος Παπανδρέου; Όχι φυσικά. Ο Γιώργος Παπανδρέου ευθύνεται για το ότι δεν κατανόησε το μέγεθος του προβλήματος, δεν προετοίμασε το κόμμα του και την ελληνική κοινωνία για εκείνα που έρχονταν, για τον χαώδη τρόπο με τον οποίο πολιτεύθηκε ως Πρωθυπουργός, αλλά και για την ολιγωρία του στην προώθηση των μεταρρυθμίσεων.

Μπορούσε καλύτερα; Άγνωστο, καθώς εκείνη την εποχή η ελληνική κοινωνία είχε κατακλυστεί από θυμό. Από "τοξικό θυμό" που δεν επέτρεπε καμία σοβαρή συζήτηση. Οι μπαρούφες των συριζαιων τύπου Σκουρλέτη-Τσίπρα και των ακροδεξιών αγανακτισμένων-που τότε συνυπήρχαν χέρι χέρι στις πλατείες- αντιμετωπίζονταν σαν σοβαρές εναλλακτικές λύσεις από μια μεγάλη, πλειοψηφική μερίδα των Ελλήνων.

Είναι αυτή η "τοξικότητα" που επιχειρούμε να αφήσουμε τώρα πίσω μας.