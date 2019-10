Πρέπει να σηκώσουμε τον εαυτό μας από τα κορδόνια μας

Του Άγη Βερούτη

Είναι μια αμερικανική έκφραση που λέγει "pull yourself up by your bootstraps". Αυτό σημαίνει με περισσότερα λόγια ότι κάποιος που έπεσε κάτω δεν περίμενε κάποιον άλλον να τον βοηθήσει να σηκωθεί, αλλά σήκωσε τον εαυτό του μόνος του! Μεταφρασμένο από την ανάποδη, στην Ελλάδα εμείς λέμε "όποιος δεν έχει νύχια να ξυστεί..."

Στην προκειμένη περίπτωση, η κατάσταση στην ελληνική οικονομία βρίσκεται μακριά από το επιθυμητό, όχι φυσικά λόγω κάποιας αστοχίας της κυβέρνησης του τελευταίου τριμήνου, αλλά διότι οι συσσωρευμένες παθογένειες της οικονομίας πλησιάζουν στο σημείο θραύσης.

Όποιος λειτουργεί στην πραγματική οικονομία, γνωρίζει ότι ο Σεπτέμβριος που μόλις έκλεισε, ήταν ίσως από τους πιο δύσκολους Σεπτεμβρίους σε ζώσα μνήμη (με εξαίρεση φυσικά εκείνον του ‘15 με τα capital controls).

Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τις τιτάνιες προσπάθειες του Άδωνι να σπρώξει την οικονομία να ξαναπάρει μπροστά. Όμως με την πραγματικά τσαπατσούλικη δουλειά που είχαν κάνει οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ με τις 120 δόσεις, με την στυγνή υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξεως από την αριστερή κυβέρνηση με τις δεξιές τσέπες, με την καταστροφική επίδραση του νόμου Κατρούγκαλου στην αγορά εργασίας και ειδικότερα στους αυτοαπασχολούμενους που έσπρωξε κατά εκατοντάδες χιλιάδες να κλείσουν βιβλία, με την αύξηση της προκαταβολής 100% στους αυτοαπασχολούμενους και τις επιχειρήσεις, με το δεκαετές πλέον "τέλος επιτηδεύματος" νταβατζηλίκι, με την απαγόρευση χρήσης των μετρητών, με τα τεκμήρια παρά τους ελεγχόμενους τραπεζικούς λογαριασμούς, με τα εκατομμύρια μπλοκαρισμένους λογαριασμούς από το αδηφάγο κράτος, η οικονομία βρίσκεται προ του σημείου θραύσης.

Χρειάζονται άμεσες ενέργειες για να απαλύνει λίγο το άγος του επιχειρείν και του ελεύθερου επαγγέλματος. Άμεσες, αλλιώς η θραύση της οικονομίας θα βαρύνει όποιον βρίσκεται στο τιμόνι, ανεξαρτήτως αν είναι λιγότερες από 90 ημέρες κυβέρνηση και να είστε βέβαιοι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας θα κάνει οτιδήποτε περνάει από το χέρι του για να καταρρεύσει η πραγματική οικονομία στα χέρια του Κυριάκου. Φάνηκε άλλωστε από την απεργία που έγινε προχθές.

Πρέπει να λυθεί το θέμα των οφειλών προς το Δημόσιο και τις τράπεζες άμεσα! Το κράτος δεν μπορεί να εισπράξει ούτε 1€ από κάποιον που έχει καταστρέψει!

Πρέπει να φτιαχτεί ένας ευέλικτος και σύγχρονος πτωχευτικός κώδικας στο μοντέλο της Αμερικής. Αυτός βοήθησε την αμερικανική οικονομία να ξαναπάρει μπροστά μετά την μεγάλη ύφεση του 1929. Εμείς είμαστε σήμερα σε χειρότερη κατάσταση από ότι ήταν η Αμερική το 1932.

Πρέπει να φτιαχτεί η bad bank ή όπως αλλιώς θέλουμε να την πούμε και να δοθεί λύση στο πρόβλημα των κόκκινων στεγαστικών χωρίς να πετάξουμε στον δρόμο ανθρώπους. Στο πρότυπο του Home Owners Loan Corporation.

Και τελικά κάτι πρέπει να γίνει άμεσα με τους φόρους. Δεν είναι δυνατόν να είμαστε χώρα του δυτικού κόσμου και να θέλουμε να παίρνουμε ως κράτος από τον ήρωα του μικρομεσαίου επιχειρείν που έχει αντέξει δέκα χρόνια κρίσης το 70% ως 90% του εισοδήματός του, έτσι επειδή το βρήκαμε από τους προηγούμενους!

Να μπει ένα όριο κύριε υπουργέ των Οικονομικών! Ένα όριο π.χ. στο 50% ώστε να μην κλείσουν άλλες μικρομεσαίες εταιρείες και μάλιστα να δημιουργηθεί το περιβάλλον να ξανανοίξουν όσοι έκλεισαν τα βιβλία τους με τη λαίλαπα του ΣΥΡΙΖΑ!

Βάλτε ένα όριο κύριοι!

Κανένας Κινέζος και κανένας Γερμανός ούτε κανένας Αμερικάνος ή Έλληνας ολιγάρχης δεν θα δημιουργήσει 300.000 νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης που χρειάζεται η οικονομία για να ανθίσει.

Θα τις δημιουργήσουν όμως 200.000 μικρομεσαίοι αν μπει μια τάξη στον τρόπο που τους αντιμετωπίζει το ελληνικό κράτος. Και τότε η οικονομία θα σηκωθεί όρθια τραβώντας τα κορδόνια της!

Είναι ξεκάθαρο ποιο δρόμο πρέπει να ακολουθήσουμε, αλλά θέλει μπαλτά και ματσέτες, να κόψετε φόρους και γραφειοκρατία, για να περάσει ο μικρομεσαίος από τις συμπληγάδες του δημοσίου και των τραπεζών και να φτιάξει εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας, μισή θέση εργασίας τη φορά...

Δεν θέλει μεγάλα έργα. Θέλει μικρές διορθώσεις που να απευθύνονται στις σωστές τσέπες: εκείνες των μικρομεσαίων.

Άδωνι - η μπάλα στα πόδια σου!

