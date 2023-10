Την είχατε ξεχάσει; Καιρός λοιπόν να τη θυμηθείτε

Του Απόστολου Μάνθου

Ένας από τους μεγαλύτερους πολυεθνικούς ομίλους που διαθέτει η χώρα ετοιμάζεται μετά από πολλά χρόνια να βγει με δύναμη μπροστά και να αδράξει αυτό που του αναλογεί για το παγκόσμιο μέγεθός του. Είναι ένας πολυεθνικός όμιλος ο οποίος εξάγει τεχνολογία σε όλο τον κόσμο ακόμα και σε χώρες που θεωρούνται οι πλέον τεχνολογικά προηγμένες. Μιλάμε για τον όμιλο της Intralot (ΙΝΛΟΤ) που η μετοχή της θα χρήζει ιδιαίτερης επενδυτικής προσοχής μετά την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου των 135 εκατ. ευρώ και την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στις 7 Νοεμβρίου.

Πέρα από το γεγονός της διαπραγμάτευσης πλέον του ομίλου στην Κύρια Αγορά υπάρχουν σοβαρά θεμελιώδη αλλά και τεχνικά δεδομένα που έχουν τη δύναμη να εκτινάξουν μεσομακροπρόθεσμα την τιμή της μετοχής σε επίπεδα που το 1 ευρώ θα ωχριά μπροστά τους.

Όπως όλα δείχνουν, από το μέχρι τώρα μεγάλο ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί από θεσμικούς επενδυτές, η Intralot μέσα σε διάρκεια 15 μηνών οδεύει με γοργό βηματισμό προς τη δεύτερη επιτυχημένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Η πρώτη έγινε τον Ιούλιο του 2022 και αφορούσε 129,22 εκατ. ευρώ, ενώ τώρα ο όμιλος πάει για άλλα 135 εκατ. ευρώ.

Η Intralot πάει να κάνει το ακατόρθωτο. Να μαζέψει δηλαδή από τους μετόχους της μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα το ποσό των 264,2 εκατ. ευρώ (!) όταν μάλιστα η μετοχή της διαπραγματεύεται στην επιτήρηση και με έναν καθαρό δανεισμό που στο πρώτο εξάμηνο του 2023 φτάνει τα 464 εκατ. ευρώ.

Τι είναι όμως αυτό που έχουν δει οι επενδυτές και έχουν "ασκήσει" τα δικαιώματά τους και στις δύο αυξήσεις;

Η Intralot λοιπόν έχει ενεργό ρόλο μέσω μακροχρόνιων συμβάσεων σε 39 χώρες και αποτελεί μια από τις τρεις μοναδικές εταιρείες στον κλάδο της λοταρίας τόσο στις ΗΠΑ όσο και παγκοσμίως. Μάλιστα στις ΗΠΑ το κανονιστικό περιβάλλον, οι ισχυρές προϋπάρχουσες σχέσεις, το υψηλό κόστος μεταγωγής και οι μεγάλες απαιτήσεις τόσο σε κεφάλαιο όσο και σε τεχνολογικές ικανότητες έχουν ανυψώσει πλέον απαγορευτικές μπάρες σε όποιον νέο ανταγωνιστή θέλει να εισχωρήσει στην εν λόγω αγορά, ανεβάζοντας έτσι ακόμα πιο πολύ τα οικονομικά στάνταρ των τριών αυτών παικτών. Οι άλλοι δύο είναι η Scientific Games, η οποία ανήκει πλέον στη Light & Wonder (LNW) και είναι εισηγμένη στο Nasdaq με μια κεφαλαιοποίηση της τάξεως των 6,52 δισ. δολαρίων και η International Game Technology (IGT) που είναι εισηγμένη στο NYSE με μια κεφαλαιοποίηση στα 6,3 δισ. δολάρια. Η Intralot μετά και την είσοδο των νέων μετοχών αν διατηρηθεί, λέμε αν, στα 0,62 ευρώ θα έχει μια κεφαλαιοποίηση στα 374 εκατ. ευρώ ή περίπου στα 395 εκατ. δολάρια. Ένας ελληνικός όμιλος ανάμεσα σε δύο κολοσσούς. Η μοναδικότητα λοιπόν της ύπαρξης μόλις τριών παικτών είναι το πρώτο κρατούμενο για να μπει κάποιος στην Intralot και να αναμένει ή την ισχυρότατη μεγέθυνσή της ή την επιθετική εξαγορά της σε νούμερα που δεν έχουν φυσικά καμία σχέση με τη φθήνια των 395 εκατ. δολαρίων. Μη βιάζεστε μόνο γιατί ακολουθούν και άλλα κρατούμενα ακόμα πιο ισχυρά.

Το επόμενο έγκειται στο γεγονός ότι η Intralot έχει κάνει μια εντυπωσιακή λειτουργική αναδιάρθρωση δημιουργώντας σωρευτική εξοικονόμηση δαπανών άνω των 150 εκατ. ευρώ (το αρχικό business plan έλεγε για 82 εκατ. ευρώ), όπου σε συνδυασμό με τη βελτίωση της ποιότητας της προσφοράς της επιτρέπουν να γίνει πολύ πιο αποδοτική και κερδοφόρα δουλεύοντας πλέον με ακριβότερα και καλύτερα περιθώρια κέρδους. Ήδη η επιχειρηματική αυτή μετάβαση έχει φέρει απτά αποτελέσματα ανεβάζοντας το EBITDA περιθώριο στο 36% με βάση το LTM (τελευταίοι 12 μήνες) από 31% στο τέλος του 2022. Να φανταστείτε μόνο ότι το 2017 το EBITDA περιθώριο ήταν στο 15,5%.

Προχωράμε στη θυγατέρα Intralot US και τις τεράστιες δυνατότητες που ανοίγονται στην "παρθένα" αμερικανική αγορά από την επίσης καταπληκτική χρονική συγκυρία που έχει μπροστά της μιας που αναμένονται στα επόμενα χρόνια να βγουν σε διαγωνιστική διαδικασία νέα μεγάλα συμβόλαια διαχείρισης λοταρίας από 15 πολιτείες συνολικής αξίας άνω των 650 εκατ. δολαρίων. Και είπαμε οι παίκτες είναι μόλις τρεις. Επίσης, μέχρι τώρα μόνο 11 πολιτείες έχουν Lottery Solution που είναι μόλις το 7% του συνολικού Lottery market έναντι του 65% που έχει η Σκανδιναβία, του 55% που έχει η Βρετανία και του 35% που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο μεταξύ σημαντικός αριθμός των πολιτειών που μπορεί να φτάνει τις 30 αναμένεται να νομιμοποιήσει το Lottery έως το 2025. Μιλάμε για έναν πακτωλό εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων που μπορεί να αλλάξει άκρως θετικά τα έσοδα και την κερδοφορία της Intralot ακόμα και με ένα συντηρητικό μέρος της γιγάντιας πίτας.

Και δεν είναι μόνο οι ΗΠΑ καθώς η Intralot κατεβαίνει σε τρεις διαγωνισμούς μαμούθ. Στην Αυστραλία, στη Βραζιλία και στη Ν. Αφρική σε συνέργειες με τοπικές εταιρείες.

Το "μέλι" όμως που έχει τραβήξει μέχρι τώρα τους επενδυτές είναι η πολύ μεγάλη προσπάθεια αναδιάρθρωσης της καθαρής θέσης. Η μείωση του καθαρού δανεισμού και η διαμόρφωση του λόγου Net Debt / EBITDA (καθαρός δανεισμός προς EBITDA) στην περιοχή του 2x είναι το τέλειο συστατικό στη συνταγή που μπορεί να προκαλέσει ένα άμεσο re-rating εξακοντίζοντας την κεφαλαιοποίηση της Intralot και φυσικά τη μετοχή της.

Ο όμιλος στο τέλος του περασμένου Ιουνίου είχε ένα Net Debt / EBITDA στο 3,5x ενώ τα LTM κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα 131 εκατ. ευρώ. Μετά το πέρας όμως της αύξησης θα έχει ένα 2,6x. Η υπόθεση που κάναμε παραπάνω με την είσοδο των νέων μετοχών και την τιμή στα 0,62 ευρώ δίνει βάσει της κεφαλαιοποίησης των 374 εκατ. ευρώ ένα απίστευτα μικρό EV/EBITDA στο 2,85x. Για να δείτε το μέγεθος της υποτίμησης αρκεί να αναφέρουμε ότι οι άλλοι δύο παίκτες η Light & Wonder και η International Game Technology έχουν EV/EBITDA στο 6,9x και 9,0x αντίστοιχα με χειρότερο όμως Net Debt / EBITDA που είναι στο 3,7x και 3,8x αντίστοιχα. Κοινώς δηλαδή η Intralot αξίζει από διπλάσια έως και τριπλάσια κεφαλαιοποίηση από αυτή που έχει τώρα.

Προσέξτε όμως γιατί στην περίπτωση που η Intralot το 2024 ρίξει το καθαρό δανεισμό της κάτω από τα 290 εκατ. ευρώ και φέρει το συντηρητικό EBITDA των 140 εκατ. ευρώ τότε θα μεταφερθεί ολοκληρωτικά σε άλλη πίστα αποτίμησης μιας που το νουμεράκι στο Net Debt / EBITDA θα γράφει το 2,0x.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Bloomberg οι εταιρείες που ανήκουν στον κλάδο της Intralot και έχουν Net Debt / EBITDA από 2,0x και κάτω έχουν ένα μέσο όρο στο EV/EBITDA στο 11x. Με λίγα λόγια η Intralot θα έχει το δικαίωμα να κοστολογηθεί στα μάτια των μεγάλων funds έως και 11 φορές το EBITDA που σημαίνει μια κεφαλαιοποίηση της τάξεως των 1,5 δισ. ευρώ ή τιμή μετοχής στα 2,48 ευρώ (!).

Τότε ακριβώς θα είναι και η κατάλληλη στιγμή να γίνει και η εισαγωγή της αμερικανικής θυγατρικής στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης τοποθετώντας την Intralot μέσα στο club των billionaires του Ελληνικού Χρηματιστηρίου.

Αυτό είναι λοιπόν το απίστευτο turnaround story που έχουν εντοπίσει οι μεγάλοι επενδυτές που έχουν εισέλθει ή θα εισέλθουν στο μετοχολόγιο.

Αποκαλυπτικό είναι και το συγκριτικό διάγραμμα της απόδοσης της μετοχής της Intralot σε σχέση τόσο με το Γενικό Δείκτη όσο και με τους δύο "ανταγωνιστές" Light & Wonder Inc. και International Game Technology. Στην τελευταία λοιπόν οκταετία η Intralot έχει μια αρνητική απόδοση της τάξεως του -45,4% όταν η International Game Technology έχει "διπλώσει" με ένα +110,5% ο Γενικός Δείκτης έχει δώσει ένα +156% και η Light & Wonder Inc. με έδρα το Λας Βέγκας έχει πάει στη Σελήνη με ένα διαστημικό +754,94%. Αν μάλιστα προσέξετε λίγο περισσότερο θα δείτε την τελευταία διετία η μετοχή της Intralot να έχει μπει στην κυριολεξία στον "πάγο" μιας που ΔΕΝ πήρε απολύτως τίποτα από την άνοδο της αγοράς.

Διαγραμματικά τώρα η μετοχή έχει κάνει μια μεγάλη χρονική βάση ανοδικής "εκτόξευσης" στα 0,65 με 0,58 ευρώ. Όταν λοιπόν αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση το επίπεδο αντίστασης των 0,74 με 0,87 ευρώ θα χρησιμοποιηθεί ως βούτυρο στο ψωμί των αγοραστών που θα βάλουν ως πρώτο μεσοπρόθεσμο στόχο το πέρασμα της μετοχής πάνω από το 1 ευρώ που αντιστοιχεί σε κεφαλαιοποίηση 750 εκατ. ευρώ.

Ξέρω ότι την είχατε ξεχάσει. Καιρός λοιπόν να τη θυμηθείτε και πάλι.

* Ο Απόστολος Μάνθος είναι υπεύθυνος τεχνικής ανάλυσης & επενδυτικής στρατηγικής