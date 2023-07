Τα κριτήρια και οι εκκρεμότητες του Χ.Α. για την αναβάθμιση από τον MSCI

Του Δημοσθένη Τρίγγα

Η φετινή αξιολόγηση (η στήλη αποκαλύπτει τον πίνακα του οίκου MSCI της αξιολόγησης του Ιουνίου 2023 που δημοσιεύτηκε πριν από μερικές ημέρες) φέρει μια βελτίωση (improvement στις εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές) για την ελληνική αγορά, χωρίς ωστόσο να διαθέτει όλα τα ++ στα ποιοτικά κριτήρια (λείπουν δανεισμός τίτλων και ανοιχτές πωλήσεις) που έχει θέσει ο οίκος MSCI. Ο οίκος MSCI εξετάζει μια αγορά για αναβάθμιση μόνο εάν μπορεί να διακρίνει ότι η αλλαγή της αξιολόγησης από τις αναδυόμενες προς τις ανεπτυγμένες θεωρείται μη αναστρέψιμη. Θα αναβαθμιστεί σε ώριμη αγορά το Χ.Α.; Ποια είναι τα τρία βασικά κριτήρια;

Το πώς ταξινομεί ο οίκος MSCI τις αγορές βασίζεται στα ακόλουθα τρία κριτήρια: α) οικονομική ανάπτυξη, β) μέγεθος και ρευστότητα, καθώς και γ) προσβασιμότητα στην αγορά.

Μια αγορά, για να συμπεριληφθεί στις ανεπτυγμένες, θα πρέπει να έχει κατά κεφαλήν εισόδημα 25% υψηλότερο από το εισόδημα-όριο που έχει θέσει ο οίκος σύμφωνα με την παγκόσμια τράπεζα για τουλάχιστον 3 χρόνια. Το όριο είναι 12.695 δολ., αυξημένο κατά 25%, που μας δίνει ένα αποτέλεσμα 15.869 δολ. Η Ελλάδα, σύμφωνα με την παγκόσμια τράπεζα, διαθέτει κατά κεφαλήν 19.690 δολ. (2020), 20.000 δολ. (2021) και 21.740 δολ. (2022).

Σε επίπεδο μετοχών, ο οίκος ορίζει ότι η αγορά θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 5 εταιρείες με κεφαλαιοποίηση 4,278 δισ. δολ., ενώ η κεφαλαιοποίηση σε ελεύθερη διασπορά θα πρέπει να είναι τουλάχιστον το 50% του προηγούμενου ορίου, δηλαδή 2,139 δισ. δολ. Στον πίνακα παρουσιάζονται ο 10 μετοχές του Χ.Α. με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση τόσο σε ευρώ όσο και σε δολάρια.

Επιπλέον, οι παραπάνω μετοχές θα πρέπει να τηρούν το κριτήριο της ρευστότητας. Δηλαδή οι μετοχές τους θα πρέπει να διαπραγματεύονται τουλάχιστον το 20% των μετοχών μέσα σε μια περίοδο που δεν είναι άλλη από έναν χρόνο, ένα όχι και τόσο αυστηρό κριτήριο.

Ταυτόχρονα, η αγορά πρέπει να διαθέτει και αρκετά ποιοτικά κριτήρια (εξετάζονται τουλάχιστον κάθε Ιούνιο), τα οποία μπορεί να μην είναι ποσοτικά μετρήσιμα, ωστόσο είναι εξίσου σημαντικά για να εισαχθεί μια αγορά στις ανεπτυγμένες σύμφωνα με τον οίκο MSCI.

Πρώτο κριτήριο είναι το άνοιγμα της αγοράς στην κατοχή μετοχών από αλλοδαπούς επενδυτές (χαρακτηρισμός: πολύ υψηλή). Δεύτερον, είναι η ευκολία στη μεταφορά ξένων κεφαλαίων από και προς την ελληνική αγορά (χαρακτηρισμός: πολύ υψηλή). Τρίτο κριτήριο είναι η αποτελεσματικότητα του πλαισίου λειτουργίας της αγοράς (χαρακτηρισμός: πολύ υψηλή). Τέταρτον, η διαθεσιμότητα επενδυτικών εργαλείων προς τους επενδυτές (χαρακτηρισμός: απεριόριστα). Πέμπτο κριτήριο αναφέρεται η σταθερότητα του θεσμικού πλαισίου (χαρακτηρισμός: πολύ υψηλή).

Στη φετινή αξιολόγηση, στα θετικά ο οίκος MSCI σημειώνει ότι οι συμμετέχοντες πλέον μπορούν να εκτελούν όλους τους τύπους εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών, ενώ θεσπίστηκαν κανονισμοί για τις μεταφορές σε είδος (inkind). Ταυτόχρονα, η υπηρεσία omnibus account, η οποία έχει ενεργοποιηθεί στο Χ.Α. (2021), έχει συμμετοχή μόλις του 1% των ενεργών πελατών (αρκετά χαμηλό ποσοστό σύμφωνα με τον οίκο MSCI).

Στα αρνητικά πρέπει να συμπεριληφθεί ο δανεισμός τίτλων, ο οποίος δεν είναι σε ικανοποιητικό στάδιο, κυρίως λόγω του περιορισμένου βάθους. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει με τις ανοιχτές πωλήσεις, όπου ο οίκος σημειώνει τα υψηλά κόστη ως ανασταλτικό παράγοντα.

Καταλήγοντας, το Χ.Α. σε γενικές γραμμές πληροί τα κριτήρια, παρά το γεγονός ότι σε κάποια ζητήματα δεν έχουν γίνει βήματα όπως ζητάει ο οίκος MSCI. Αξίζει να σημειώσουμε ότι το Χ.Α. είχε συμπεριληφθεί στις ανεπτυγμένες αγορές, παρά τις τρεις εκκρεμότητες που είχε εκείνη την περίοδο (πριν το 2007). Η μία εκκρεμότητα έφυγε, με τις άλλες δύο να μένουν για την ώρα. Έχουμε τον χρόνο να τα βελτιώσουμε και να εισαχθούμε στη μεγάλη θάλασσα των ανεπτυγμένων αγορών, όπου τα κεφάλαια έχουν τέτοιο μέγεθος που μπορούν να απογειώσουν την αγορά! Ναι, το μέγεθος μετράει!

Ισχυρές οι ρευστοποιήσεις των αλλοδαπών επενδυτών τον Ιούνιο!

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της ελληνικής αγοράς τον Ιούνιο ανήλθε στο 63,56%, έναντι 63,46% στις 31 Μαΐου 2023, καταγράφοντας οριακή αύξηση 10 μ.β. Μη συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής του ΤΧΣ (4,04 δισ. ευρώ ή 5,2%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της ελληνικής αγοράς, η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανήλθε σε 67%. Η κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. στις 30/6/2023 υπολογίστηκε στα 77,96 δισ. ευρώ, έναντι 74,32 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ήτοι μεγέθυνση 4,9%, έναντι κερδών του ΓΔΤ κατά 4,92%.

Οι αλλοδαποί επενδυτές βρέθηκαν στη θέση του καθαρού πωλητή με το εντυπωσιακό 196 εκατ. ευρώ, έναντι εκροών 98 εκατ. ευρώ τον Μάιο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αντιστραφεί το θετικό συνολικό αποτέλεσμα του 5μήνου σε -97 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2023.

Οι μεγαλύτερες εκροές προήλθαν από τη Γερμανία με 126 εκατ. ευρώ, ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο με 59 εκατ. ευρώ, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε η Γαλλία με 55 εκατ. ευρώ. Στον αντίποδα, στην κορυφή των εισροών βρίσκεται η Ολλανδία με μόλις 3 κωδικούς με 98 εκατ. ευρώ, στη δεύτερη θέση το Λουξεμβούργο με 7 εκατ. ευρώ, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκαν τα Νησιά Βερμούδες με 5 εκατ. ευρώ με μόλις έναν κωδικό.

Οι αλλοδαποί δικαιούχοι μερίδων πραγματοποίησαν το 55,3% των συνολικών συναλλαγών (αγορές και πωλήσεις) τον Ιούνιο 2023, συρρικνωμένες σε σχέση με το 59,6% του προηγούμενου μήνα. Οι χώρες με τη μεγαλύτερη αξία χαρτοφυλακίου για τον Ιούνιο παραμένουν οι ΗΠΑ με αξία συνολικού χαρτοφυλακίου 9,53 δισ. ευρώ, η Κύπρος με αξία χαρτοφυλακίου 8,05 δισ. ευρώ και το Λουξεμβούργο με 4,88 δισ. ευρώ (με 4,80 δισ. ευρώ, η Ολλανδία βρίσκεται στην τέταρτη θέση).

Περί το 9% το ανοδικό περιθώριο του S&P 500

Οι εκτιμήσεις της αγοράς κάνουν λόγο για αύξηση του δείκτη S&P 500 κατά 9,3% τους επόμενους 12 μήνες, σύμφωνα με τις προβλέψεις που είναι διαθέσιμες για τα κέρδη ανά μετοχή των εταιρειών που απαρτίζουν τον δείκτη. Στις 6 Ιουλίου η τιμή-στόχος με βάση τα κέρδη ανά μετοχή των εταιρειών του S&P 500 ήταν 4.823,78 μονάδες, που ήταν 9,3% πάνω από την τιμή κλεισίματος των 4.411,59 στις 6 Ιουλίου 2023.

Σε κλαδικό επίπεδο, οι τομείς της ενέργειας (+23%) και της υγείας (+15,6%) αναμένεται να σημειώσουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών, καθώς αυτοί οι δύο τομείς είχαν τις μεγαλύτερες ανοδικές διαφορές μεταξύ της τιμής-στόχου και της τιμής κλεισίματος στις 6 Ιουλίου. Από την άλλη πλευρά, οι κλάδοι καταναλωτικών αγαθών ευρείας κατανάλωσης (+3,8%) και πληροφορικής (+4,6%) αναμένεται να δουν τις μικρότερες αυξήσεις τιμών, καθώς αυτοί οι δύο τομείς είχαν τις μικρότερες ανοδικές διαφορές σε σχέση με την τιμή κλεισίματος στις 6 Ιουλίου.

Αξίζει να σημειωθεί πως η χαμηλή εκτίμηση της τιμής-στόχου με βάση τις εκτιμήσεις των κερδών ανά μετοχή σημειώθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2022 στις 4.462,27 μονάδες, με την τρέχουσα τιμή-στόχο να έχει αυξηθεί κατά 8,1%, σε 4.823,78 μονάδες, ήτοι βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο από τότε! Δέκα από τους έντεκα τομείς έχουν σημειώσει αύξηση της τιμής-στόχου από τις 9 Νοεμβρίου, με επικεφαλής τον κλάδο πληροφορικής στο +19,2% και τον τομέα υπηρεσιών επικοινωνίας στο 15,3%.

Από την άλλη πλευρά, ο κλάδος της ενέργειας είναι ο μόνος κλάδος όπου έχει υποχωρήσει η τιμή-στόχος για αυτό το διάστημα κατά -0,5%.

Σε επίπεδο εταιρείας, ανάμεσα στις δέκα μετοχές του S&P 500 με τις μεγαλύτερες ανοδικές και καθοδικές διαφορές βρίσκονται οι μετοχές των Tesla και Netflix. Ειδικότερα, ο τιμή-στόχος για την Tesla βρίσκεται στα 220 δολ., έναντι 276 δολ. της τρέχουσας τιμής, δίνοντας έτσι ένα premium της τάξεως του +25%. Τέλος, η τιμή-στόχος της Netflix βρίσκεται στα 390 δολ., έναντι 439 δολ. της τρέχουσας τιμής, δίνοντας έτσι premium της τάξεως του +12%.

Ατζέντα (18/7/2023 - 23/7/2023)

Μερίσματα και γ.σ. Eurobank στο επίκεντρο

Σήμερα, Τρίτη, οι μετοχές της Epsilon Net (0,074 ευρώ/μετοχή) θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα χρήσης 2022, η Δάιος Πλαστικά έχει συγκαλέσει τακτική γ.σ., ενώ η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει τα στοιχεία για την εξέλιξη του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης για τον Μάιο 2023. Την Τετάρτη οι μετοχές της Alpha Αστικά Ακίνητα θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα 0,26 ευρώ/μετοχή. Την Πέμπτη η Eurobank έχει συγκαλέσει τακτική γ.σ., ενώ η Ideal Holdings έχει συγκαλέσει έκτακτη γ.σ. με κύριο θέμα την ΑΜΚ με την έκδοση 7.869.000 μετοχών με τιμή διάθεσης 4,15 ευρώ εκάστη, η οποία θα καλυφθεί εξολοκλήρου σε μετρητά, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφισταμένων μετόχων και με δυνατότητα μερικής κάλυψης της εν λόγω αύξησης. Την Παρασκευή οι μετοχές της Mevaco θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα στην επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,12 ευρώ/μετοχή, η Βιοτέρ έχει συγκαλέσει τακτική γ.σ., ενώ η Τράπεζα της Ελλάδος αναμένεται να ανακοινώσει το ισοζύγιο πληρωμών για τον Μάιο. Τέλος, την Παρασκευή λήγουν τα δικαιώματα σε μετοχές & ΣΜΕ και τα δικαιώματα στον δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap.

Όλα τα βλέμματα στραμμένα στα οικονομικά αποτελέσματα β’ τριμήνου

Στο εξωτερικό σήμερα, Τρίτη, ανακοινώνονται στις ΗΠΑ οι λιανικές πωλήσεις και η βιομηχανική παραγωγή για τον Ιούνιο. Από πλευράς οικονομικών αποτελεσμάτων β’ τριμήνου, ανακοινώνουν οι Bank of America, Bank of New York Mellon, Morgan Stanley και Charles Schwab. Την Τετάρτη ανακοινώνεται ο πληθωρισμός για τον Ιούνιο σε Μεγ. Βρετανία και Ευρωζώνη, αλλά και οι άδειες οικοδομής για τον ίδιο μήνα στις ΗΠΑ. Οικονομικά αποτελέσματα β’ τριμήνου δημοσιεύουν οι Abbott Labs, Goldman Sachs (Dow Jones), Halliburton, Nasdaq, U.S. Bancorp, Netflix (ΜΤΚ), Tesla (ΜτΚ), IBM (Dow Jones - ΜτΚ) και United Airlines (ΜτΚ). Την Πέμπτη ανακοινώνεται ο βιομηχανικός δείκτης Philadelphia Fed με βάση τα στοιχεία του Ιουλίου, καθώς και οι πωλήσεις υφιστάμενων κατοικιών για τον Ιούνιο. Σειρά ανακοίνωσης οικονομικών αποτελεσμάτων έχουν οι Biogen, Freeport-McMoRan, Johnson & Johnson (Dow Jones), Philip Morris και Travelers Companies (Dow Jones). Τέλος, την Παρασκευή οικονομικά αποτελέσματα δημοσιεύουν οι American Express (Dow Jones) και Schlumberger.

* Ο Δημοσθένης Τρίγγας είναι Πιστοποιημένος Αναλυτής Μετοχών & Αγοράς BETA Χρηματιστηριακή - dtrigas@beta.gr

** Αναδημοσίευση από την εφημερίδα Κεφάλαιο