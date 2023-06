Του Απόστολου Μάνθου

Περιέργως, όποτε διαβάζω τα επιχειρηματικά νέα, αναλύω τα θεμελιώδη στοιχεία και ανοίγω τη μεσομακροπρόθεσμη διαγραμματική εικόνα τριών συγκεκριμένων μετοχικών αξιών του Ελληνικού Χρηματιστηρίου μου έρχονται συνειρμικά στο μυαλό οι στίχοι από το "The Best" (1989) της τεράστιας και εμβληματικής ντίβας Τίνας Τέρνερ. Μάλιστα σε κάποιες συνεδριάσεις η θετική εικόνα που βγάζουν προς τα έξω αυτοί οι εισηγμένοι όμιλοι είναι τόσο ισχυρή που είναι λες και ακούω το τραγούδι της Τέρνερ στη διαπασών. "You're simply the best. Better than all the rest. Better than anyone…". Μιλάω για τις μετοχικές αξίες του Μυτιληναίου (ΜΥΤΙΛ), της Cenergy (CENER) και της Aegean Airlines (ΑΡΑΙΓ) που έχουν πλέον συνολικά μια κεφαλαιοποίηση άνω των 6,5 δισ. ευρώ και έχουν αποδείξει ο καθένας ξεχωριστά ότι παρουσιάζουν στο χρηματιστήριο την καλύτερη συμπεριφορά δίνοντας παράλληλα σημαντικές ενδείξεις μεσοπρόθεσμης ανοδικής συνέχειας. Θυμάμαι ότι το πολύ αγαπημένο αυτό τραγούδι το είχε κολλήσει ως σήμα κατατεθέν πάνω στη μετοχή του Μυτιληναίου ένας από τους πλέον ενεργούς επενδυτές στη χρηματιστηριακή εποχή της Σοφοκλέους των ’90s. Πολλές φορές τον άκουγα να μονολογεί με θαυμασμό όταν η μετοχή σκαρφάλωνε σχεδόν κάθε μέρα στο ταμπλό "Βαγγέλα… γou're simply the best". Εδώ που τα λέμε και πως να μην πίνει νερό στο όνομα του Μυτιληναίου από τη στιγμή που υπερδιπλασίασε το κεφάλαιό του μέσα σε ένα μόλις χρόνο ξεκινώντας τις αγορές από εκείνο το ανεπανάληπτο καλοκαίρι του 1995 όταν ο Βαγγέλας περνούσε για πρώτη φορά την πύλη της Σοφοκλέους. Πού να φανταστεί βέβαια όταν πούλησε για να πάει "ταμείο" ότι ο Μυτιληναίος δεν θα σταμάταγε στον διπλασιασμό της τιμής της μετοχής αλλά θα έφτανε μέχρι σήμερα να έχει ξεπεράσει με τις διάφορες αναπροσαρμογές του μετοχικού κεφαλαίου την απίστευτη επενδυτική απόδοση του +20.000%. Πραγματοποιώντας τώρα μια προσγείωση στα σημερινά δεδομένα των τριών ομίλων θα διαπιστώσουμε ότι η δωδεκάμηνη απόδοση που έχει η μετοχή του παγκοσμιοποιημένου πλέον Μυτιληναίου είναι της τάξεως του +142% με τους άλλους δύο επίσης εντυπωσιακούς ομίλους της Cenergy και της Aegean να προσφέρουν στους επενδυτές τα επίσης εκρηκτικά κέρδη της τάξεως του +138% και +130% αντίστοιχα. Στην ίδια χρονική περίοδο ο Γενικός Δείκτης έχει περάσει σε απόδοση πάνω από το +50%.

Διαγραμματικά, τώρα, βλέπουμε τη μετοχή του ομίλου Mytilineos να έχει καταστρατηγήσει το όριο των 30 ευρώ κυνηγώντας στις τελευταίες συνεδριάσεις την τιμή-στόχο που είχαμε θέσει στα 34 ευρώ στις αρχές του Ιουνίου. Πάνω τώρα από τα 34 ευρώ επειδή η μετοχή καταγράφει συνεχώς νέα ρεκόρ ιστορικών υψηλών θα πάμε αναγκαστικά μέσω των Fibonacci retracement τοποθετώντας την επόμενη σαθρή αντίσταση στα 36,40 ευρώ, όπου δίνει μια κεφαλαιοποίηση περίπου στα 5,2 δισ. ευρώ. Πέρα όμως από τον υπογράφων τεχνικό αναλυτή σε μια ιδιότυπη πλειοδοσία έχουν επιδοθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα και οι οικονομικοί αναλυτές τραβώντας όλο και ψηλότερα τη τιμή στόχο της μετοχής. Τελευταία είναι η NBG Securities όπου ανεβάζει στην έκθεσή της την τιμή-στόχο στα 41,30 ευρώ.

Προχωράμε στον όμιλο της Cenergy που συνεχίζει με μεγαλύτερη ορμή το εντυπωσιακό της ταξίδι τόσο από απόψεως οικονομικών μεγεθών όσο και από απόψεως νέων συμβάσεων διογκώνοντας έτσι κι άλλο το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών. Να υπενθυμίσουμε ότι τελευταία το είχαμε αφήσει στα 2,27 δισ. ευρώ. Φυσικά το ταξίδι αυτό έχει σημαντικό αντίκτυπο και στην τιμή της μετοχής όπου καταβροχθίζει στην πορεία της τη μια διαγραμματική αντίσταση μετά την άλλη φτάνοντας έτσι να γράφει τιμές πάνω και από τα 6,30 ευρώ. Άλλωστε δεν την έχουμε χαρακτηρίσει αδίκως ως "το αδηφάγο θηρίο". Τώρα σε αυτά τα επίπεδα τιμών που ορίζει διαγραμματικά η ζώνη ανάμεσα στην πρώην αντίσταση των 5,80 ευρώ με τα 6 ευρώ ο όμιλος ο οποίος έχει μια κεφαλαιοποίηση της τάξεως των 1,15 δισ. ευρώ ίσως χρειαστεί να πραγματοποιήσει ένα υγιές πλαγιοσταθεροποιητικό πάτημα ή κοινώς ένα "χώνεμα" τιμών ώστε να χτιστεί η νέα βάση αγοραστών για τον επόμενο στόχο των 7 ευρώ. Εδώ η τελευταία κάλυψη από την Eurobank Equities έχει δώσει σύσταση "buy" με τιμή-στόχο τα 7,20 ευρώ.



Κλείνω με τη μετοχή της Aegean Airlines, όπου μετά από μια οκταετία πτωτικής "φαγούρας" στην περιοχή των 7,80 με 8,70 ευρώ έχει πλέον πλήρως απελευθερωθεί και πετάει προς την επόμενη Fibo αντίσταση των 11,60 ευρώ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο πολύ μεγάλος όγκος συναλλαγών που έχει προκληθεί υπό των ανοδικών διασπάσεων τόσο των 8,70 ευρώ όσο και του ψυχολογικού ορίου των 10 ευρώ. Στατιστικά όταν ένα τέτοιο γεγονός λαμβάνει χώρα σε μια έντονα ανοδική κίνηση με μεγάλη γωνία κλίσης, όπως είναι η τωρινή των 74 μοιρών, η κύρια τάση ωθεί τη μετοχή σε νέα υψηλότερα επίπεδα τιμών. Στα 11,10 ευρώ πάντως η Aegean θα πάρει το διαβατήριο για την είσοδό της στα μεγάλα σαλόνια του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ κεφαλαιοποίησης.

* Ο Απόστολος Μάνθος είναι υπεύθυνος τεχνικής ανάλυσης & επενδυτικής στρατηγικής

** Αναδημοσίευση από την εφημερίδα Κεφάλαιο