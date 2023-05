Χ.Α.Α., έλα με φόρα

Του Απόστολου Μάνθου

Στα εκλογικά αποτελέσματα το "Έλα με φόρα" μετατράπηκε από τον ελληνικό λαό στο "Φύγε με φόρα". Έτσι τα διάφορα λεκτικά "προοδευτικά" οικονομικά σκουπίδια όπως η κρατικοποίηση ή καλύτερα για να το πω με το όνομά τους… η δήμευση των νερών, της Εθνικής Τράπεζας, της ΔΕΗ και της Helleniq Energy (!) με την επιβολή μάλιστα πλήρους αποχής από τις έρευνες και τις εξορύξεις υδρογονανθράκων, όπως επίσης και η υπερφορολόγηση κατά 90% των "αδιανόητων" υπερκερδών -λες και τα βρήκαν θαμμένα στην αυλή τους, δεν τα δούλεψαν- των εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών πετάχτηκαν εκεί ακριβώς που έπρεπε, στον κάλαθο των αχρήστων. Όσον αφορά τώρα την ακουστική "ρήξη" υπό τη μορφή σχεδίων οικονομικής επιστημονικής φαντασίας με τους κωδικούς "Δήμητρα" και "Οδυσσέας", δεν έμεινε τίποτα άλλο από το να γίνουν ύλη διδασκαλίας στα όποια Πανεπιστήμια θέλουν να τα ακούσουν από τον συγκεκριμένο οικονομολόγο.

Όπως όλα δείχνουν λοιπόν τα τείχη της επενδυτικής δυσπραγίας που είχαν υψωθεί στον ορίζοντα από τα μέσα σχεδόν του περασμένου Φλεβάρη έχουν τραβηχτεί, απελευθερώνοντας την εντυπωσιακή θέα που μας δίνουν από εδώ και πέρα οι ισχυρές προοπτικές τόσο της ελληνικής οικονομίας όσο και του ελληνικού χρηματιστηρίου. Προοπτικές οι οποίες πηγάζουν μέσα από τα πολύ ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα των εισηγμένων εταιρειών, τα δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ του μεγαλύτερου επενδυτικού προγράμματος που είχε ποτέ στη διάθεσή της η Ελλάδα τα τελευταία 40 χρόνια (Ταμείο Ανάκαμψης, ΕΣΠΑ 2021-2027, ειδικά επενδυτικά προγράμματα, όπως η Βιομηχανία 4.0 κτλ), το εκπληκτικό φετινό τουριστικό κύμα, την πολυπόθητη αναβάθμιση του αξιόχρεου της χώρας από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης αλλά φυσικά και την αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς στις αναπτυγμένες από τις αναπτυσσόμενες που είναι τώρα.

Τα στοιχεία αυτά είναι μεν πολύ θετικά για τις μετοχές των εισηγμένων εταιρειών αλλά δεν χρειάζονται βιασύνες χτυπώντας σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ανοδικά ποσοστά που προκαλούν γρήγορες πωλήσεις, πιθανές βραχυχρόνιες τοπικές κορυφές και σαθρά επίπεδα στηρίξεων στα υψηλά σκαλοπάτια. Η "καταδίωξη" μετοχών ποτέ δεν έφερνε καλά αποτελέσματα. Υπάρχουν πλέον μετοχικές αξίες που πλησιάζουν πολύ κοντά στα υψηλά για το 2023 αλλά και μετοχικές αξίες που έχουν ακόμα μεγάλο περιθώριο ανόδου και δείχνουν ότι τώρα μόλις ξεκινάνε. Μην αγχώνεστε λοιπόν. Έτσι όπως φαίνεται άλλωστε να διαμορφώνεται το πολιτικοοικονομικό τοπίο έως το 2027 ο επενδυτικός χρόνος είναι για πρώτη φορά τόσο πολύ υπέρ μας.

Επιστρέφουμε λοιπόν μετά από τα εκλογικά αποκαλυπτήρια στο BAU (Business As Usual) και στην καθημερινή μελέτη της πλούσιας διαγραμματικής και θεμελιώδους ανάλυσης των εισηγμένων εταιρειών με τέτοιο ενδελεχή τρόπο ώστε να εξιχνιάζουμε τους μετοχικούς επενδυτικούς ηγέτες όχι μόνο για τις επόμενες συνεδριάσεις αλλά για την επόμενη τριετία. Έτσι άλλωστε σε μία στιβαρή μακροπρόθεσμη ανοδική αγορά βγαίνουν και τα σοβαρά ποσοστά κερδοφορίας στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο.

Προχωρώντας τώρα "ανεμπόδιστα" στη μεγάλη εικόνα της αγοράς μέσω της μηνιαίας διαγραμματικής ανάλυσης του Γενικού Δείκτη εντοπίζουμε τέσσερα πολύ θετικά σημεία για τη μετέπειτα πορεία του.

Το πρώτο στοιχείο έγκειται στο γεγονός ότι ο δείκτης έρχεται από τις αρχές του περασμένου Οκτώβρη με μία άνοδο της τάξεως του 53% και μέχρι τώρα όχι μόνο δεν δείχνει σημάδια κόπωσης, αλλά αντιθέτως παρουσιάζει ενδείξεις ανοδικής επιτάχυνσης με σημαντικούς όγκους διαφυγής.

Δεύτερο στοιχείο είναι η ανοδική διάλυση της γιγάντιας αντίστασης στις 1150 μονάδες που ερχόταν από το μακρινό 2014.

Τρίτο στοιχείο η ανοδική καταστρατήγηση του επταετούς καθοδικού στροφέα πίεσης στον συνολικό όγκο συναλλαγών με τους τελευταίους μήνες να αρχίζουν να αναπνέουν πάνω από αυτόν τονίζοντας έτσι τη σημαντική αλλαγή στα δρώμενα της αγοράς. Βέβαια, σε αυτό έχει βάλει το χεράκι του και ο CEO των Ελληνικών Χρηματιστηρίων κ. Γιάννος Κοντόπουλος που έχει θέσει ως σκοπό να φέρει μια "νέα εποχή" στη χρηματιστηριακή αγορά.

Τέταρτο και το πλέον σημαντικό είναι η όλο και πιο μεγαλύτερη ισχυροποίηση των θεμελίων του δεκαετούς ανοδικού σχηματισμού που αποτυπώνει το ανάποδο pattern Head and Shoulders, με τη neckline να έχει διαρραγεί το Μάρτιο του 2021, στις 830 μονάδες. Κοινώς ο εν λόγω πολύ δυναμικός σχηματισμός πάει εδώ και μήνες "by the book”. Εδώ βάσει της εφαρμοσμένης στατιστικής επιστήμης της τεχνικής ανάλυσης η ανοδική διάσπαση της αναφερόμενης neckline δίνει ως μακροπρόθεσμο στόχο το ύψος της κεφαλής προστιθέμενο πάνω στην τιμή της ανοδικής τμήσης. Η πρόσθεση λοιπόν βγάζει την περιοχή των 1550 μονάδων ή ένα ανοδικό περιθώριο της τάξεως του +27% από τα τωρινά επίπεδα τιμών. Ο εν λόγω στόχος δείχνει ότι μπορεί να χτυπηθεί μέσα στους επόμενους 10 με 18 μήνες. Δεν είναι δηλαδή της επόμενης μέρας.

Από πλευράς τώρα δυναμικότητας στον Γενικό Δείκτη η μεγάλη αλλαγή έγκειται στο γεγονός ότι οι τέσσερις συστημικές τράπεζες έχουν φτάσει να ελέγχουν πλέον το 25% της κίνησής του με την Πειραιώς (βαρύτητα 7,61%) και την Εθνική (6,45%) να καταλαμβάνουν τη δεύτερη και την τρίτη θέση της κατάταξης των πλέον δεικτοβαρών μετοχών πίσω από την πρώτη Coca Cola HBC (9,60%). Την πεντάδα συμπληρώνουν ο Μυτιληναίος και τα Jumbo. Η τελευταία όμως άνοδος που έχει κατά βάση κατευθυνθεί στις δεικτοβαρείς μετοχές έχει επιφέρει μια μίνι στρέβλωση καθώς οι πρώτες 10 εταιρείες από τις συνολικά 60 που απαρτίζουν το Γενικό Δείκτη έχουν φτάσει να ρυθμίζουν, ούτε λίγο, ούτε πολύ, το 60% της κίνησής του.

* Ο Απόστολος Μάνθος είναι υπεύθυνος τεχνικής ανάλυσης & επενδυτικής στρατηγικής