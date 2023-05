Του Δημοσθένη Τρίγγα

Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά είχε ένα πολύ δυνατό ξεκίνημα, με το πρώτο δίμηνο να πρωταγωνιστεί σε απόδοση ως μία από τις υψηλότερες ολόκληρου του κόσμου! Ειδικότερα, από τα χαμηλά στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 μέχρι και το κλείσιμο στις 28 Φεβρουαρίου ο ΓΔΤ σημείωσε κέρδη που ξεπερνούν το 40%, ενώ από την αρχή του χρόνου κατέγραψε +21%!

Στη συνέχεια περιόρισε τα κέρδη του, με την τρέχουσα απόδοση του διαστήματος Νοέμβριος 2022 - Απρίλιος 2023 να ξεπερνά το διόλου ευκαταφρόνητο +24%, αποτελώντας την τρίτη καλύτερη επίδοση των τελευταίων 23 ετών για το συγκεκριμένο διάστημα. Ταυτόχρονα, αξίζει να σημειώσουμε ότι η μέση συναλλακτική δραστηριότητα εμφανίζεται σημαντικά αυξημένη σε σχέση με πέρυσι, ενώ οι αλλοδαποί επενδυτές έχουν σημειώσει εισροές το α’ τρίμηνο του έτους που αγγίζουν τα 270 εκατ. ευρώ!

Η αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα σε συνδυασμό με τις εισροές ξένων κεφαλαίων αποτελούν εχέγγυα για συνέχιση της ανοδικής κίνησης της αγοράς. Ωστόσο, κοιτάζοντας προσεκτικότερα την ιστορία, πολλοί είναι αυτοί που έχουν αρχίσει να σκέφτονται μια πολύ παλιά χρηματιστηριακή ρήση "Sell in May and go away, and come on back on St. Leger's Day" (Μετάφραση: Πουλήστε τον Μάιο και φύγετε μακριά, και επιστρέψτε την ημέρα του Αγίου Λέγκερ). Για την ιστορία, το ρητό έχει τις ρίζες του στη Μ. Βρετανία και ήταν έθιμο αριστοκρατών, εμπόρων και τραπεζιτών που θα έφευγαν από την πόλη του Λονδίνου για τους καλοκαιρινούς μήνες. Η ημέρα του St. Leger's αναφέρεται σε μια διάσημη ιπποδρομία που λάμβανε χώρα στα μέσα Σεπτεμβρίου.

Οι εποχικές ανωμαλίες "(Πουλήστε τον Μάιο και φύγετε μακριά", φαινόμενο Ιανουαρίου, ημέρα της εβδομάδος κτλ.) ήταν φαινόμενα που είχαν εμφανιστεί στο παρελθόν, ωστόσο τα τελευταία χρόνια δείχνουν να μην έχουν εφαρμογή. Το παραπάνω ρητό αποτελεί την εξαίρεση, αφού έχει εφαρμογή όχι μόνο στις αμερικανικές αγορές (με στοιχεία από το 1945), αλλά ακόμα και στο Χ.Α.

Ειδικότερα, στο Χ.Α. τα στοιχεία που παρουσιάζω προέρχονται μόλις από τα τελευταία 23 χρόνια. Εφαρμόζοντας το ρητό και χωρίζοντας το έτος σε δύο μέρη, όποιος επενδυτής ρευστοποιεί τις μετοχές του την τελευταία ημέρα του Απρίλη και τις επαναγοράζει την 1η Νοέμβρη μπορεί να βγει σημαντικά κερδισμένος. Αξίζει να σημειωθεί ότι την περίοδο Μαΐου-Οκτωβρίου παρατηρείται χαμηλότερη εμπορευσιμότητα και υψηλότερη μεταβλητότητα σε σχέση με το άλλο μισό του χρόνου.

Για την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά υπάρχει ακόμα μία ιδιομορφία, καθώς τα τελευταία 20 και πλέον έτη όποιος είχε αποφασίσει να ακολουθήσει τη στρατηγική "αγοράζω και διακρατώ τις μετοχές χωρίς αγοραπωλησίες" μέχρι και σήμερα θα ήταν χαμένος περί το 64,4% περίπου, μιας και η τάση ήταν καθαρά πτωτική. Δηλαδή, εάν κάποιος είχε επενδύσει 100.000 ευρώ την 1η Νοεμβρίου 2000 μέχρι και σήμερα, θα είχε μόλις 35.641 ευρώ (χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα μερίσματα). Ωστόσο, εάν κάποιος είχε ακολουθήσει τη στρατηγική "Sell in May and go away", το κεφάλαιό του θα άγγιζε τα 148.399 ευρώ, ήτοι σωρευτική απόδοση 48% περίπου (χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα μερίσματα). Στην περίπτωση που ένας επενδυτής ακολουθούσε το αντίθετο, η απόδοσή του θα ήταν -81%, δηλαδή χειρότερη και από τη διακράτηση! Η στρατηγική "αγοράζω τον Νοέμβριο και πουλώ στο τέλος Απριλίου" δίνει μια μέση απόδοση της συγκεκριμένης περιόδου +3,8%, ενώ η αγορά τον Μάιο και πώληση τον Οκτώβριο διαμορφώνει τη μέση απόδοση -4,5%.

Παρατηρώντας λίγο περισσότερο τα στοιχεία, βλέπουμε ότι χρονιές όπου οι πρώτοι τέσσερις μήνες ήταν ανοδικοί (χωρίς ακρότητες − όπως το 2020-2021) η αγορά συνέχιζε να αποδίδει και τη δεύτερη περίοδο εξίσου ικανοποιητικά. Έτσι, το 2004-2005, 2006-2007, 2012-2013, 2018-2019 αποτέλεσαν χρηματιστηριακές χρονιές όπου οι διψήφιες αποδόσεις του πρώτου μέρους συνεχίστηκαν και το δεύτερο μέρος. Σαφώς και τα παραπάνω στοιχεία δεν μπορούν να στοιχειοθετήσουν στατιστική ανάλυση, ωστόσο είναι μια ένδειξη. Εμείς θα σταθούμε στο γεγονός ότι τα χειρότερα για την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά έχουν περάσει, απλώς "όποιος καεί με τον χυλό φυσά και το γιαούρτι". Το τελευταίο ρητό είναι που χαρακτηρίζει τον επενδυτή που έχει τοποθετήσει χρήματα στο Χ.Α. τα τελευταία 20 και πλέον χρόνια.

Πρωταγωνιστές τράπεζες και κατασκευές τον Ιανουάριο στο Χ.Α.

Με κέρδη 2,9% έκλεισε ο Απρίλιος για τον ΓΔΤ, καλύπτοντας μέρος των απωλειών του Μαρτίου, με το 4μηνο να καταγράφει κέρδη περί το 16,7%. Να σημειώσουμε ότι οι αποδόσεις στις κυριότερες αγορές του πλανήτη κινήθηκαν θετικά τον Απρίλιο, και ειδικότερα +0,04% για τον Nasdaq, +1,5% για τον S&P 500, +1,9% για τον γερμανικό δείκτη DAX και +1,0% για τον Eurostoxx 50.

Οκτώ μετοχές από τον FTSE Large Cap έκλεισαν με απώλειες, ενώ οι υπόλοιπες κινήθηκαν ανοδικά. Βιοχάλκο (+18%), ΓΕΚ Τέρνα (+13%) και Coca-Cola HBC (+9%) σημείωσαν τα υψηλότερα κέρδη, ενώ Motor Oil (-9%), Helleniq Energy (-5%) και Lamda Development (-4%) βρέθηκαν να σημειώνουν τις υψηλότερες απώλειες. Στο 4μηνο ξεχώρισαν Τράπεζα Πειραιώς (+49%), Aegean Airlines (47%) και Jumbo (+31%), ενώ στον αντίποδα βρέθηκαν ΟΤΕ (-9%), ΕΥΔΑΠ (-7%) και Helleniq Energy (-5%).

Σε επίπεδο δεικτών, εμπόριο (+11,5%) και πρώτες ύλες (+10,8%) κατέγραψαν τα υψηλότερα κέρδη, με κύριους πρωταγωνιστές Fourlis και Βιοχάλκο αντίστοιχα. Στον αντίποδα, τις κυριότερες απώλειες σημείωσαν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με -15%, με δύο μόνο συμμετέχοντες, ΕΧΑΕ και MIG, ενώ και τα διυλιστήρια κατέγραψαν απώλειες 7,7%.

Τέλος, η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών του Χ.Α. τον Απρίλιο διαμορφώθηκε στα 78 εκατ. ευρώ, συρρικνωμένη τόσο σε σχέση με τον περυσινό Απρίλιο κατά 8% όσο και με τον Μάρτιο 2023 κατά 30%. Υπενθυμίζεται ότι η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών για το 2022 είχε κλείσει στα 73,6 εκατ. ευρώ, ενώ ο τρέχων μέσος όρος (τετράμηνου) για το 2023 αγγίζει τα 104 εκατ. ευρώ.

Η "μαυρίλα" των εκτιμήσεων για τα κέρδη του S&P 500 δείχνει να "γκριζάρει"

Με το 53% των εταιρειών του S&P 500 να έχουν ανακοινώσει οικονομικά αποτελέσματα α’ τριμήνου 2023, το 79% έχει δημοσιεύσει κέρδη ανά μετοχή υψηλότερα των εκτιμήσεων της αγοράς, έναντι 77% του 5ετούς μέσου όρου και 73% του 10ετούς μέσου όρου. Η αλήθεια είναι ότι οι εκτιμήσεις της αγοράς είχαν συρρικνωθεί σημαντικά από το τέλος του χρόνου μέχρι και το τέλος του α’ τριμήνου 2023. Ταυτόχρονα, 6,9% υψηλότερα από τις εκτιμήσεις είναι τα κέρδη ανά μετοχή των εταιρειών που απαρτίζουν τον S&P 500, έναντι 8,4% του 5ετούς μέσου όρου και 6,4% του 10ετούς μέσου όρου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα κέρδη ανά μετοχή για τον δείκτη S&P 500 μετά την ανακοίνωση του 53% των εταιρειών και του υπολοίπου 47% με βάση τις εκτιμήσεις της αγοράς φαίνεται να σημειώνουν υποχώρηση κερδών για το α’ τρίμηνο 2023 περί το -3,7%, έναντι -6,3% την περασμένη εβδομάδα και μείωση κερδών -6,7% στις 31 Μαρτίου 2023, όπου ουσιαστικά έληγε και η οικονομική χρήση. Δηλαδή όλα δείχνουν ότι η εικόνα φαίνεται να βελτιώνεται όσο περνούν οι ημέρες, αφού οι εκτιμήσεις είχαν γίνει αρκετά "μαύρες".

Σε κλαδικό επίπεδο, πέντε (έντεκα είναι όλοι οι κλάδοι) ήταν οι κλάδοι που ανακοίνωσαν κέρδη υψηλότερα σε σχέση με τα αντίστοιχα κέρδη του περυσινού τριμήνου, με ηγέτες τα είδη ευρείας κατανάλωσης (discretionary) και τη βιομηχανία.

Κοιτάζοντας το μέλλον, οι αναλυτές εξακολουθούν να αναμένουν αύξηση των κερδών για το β’ εξάμηνο του 2023. Πιο συγκεκριμένα, για το β’ τρίμηνο του 2023 οι εκτιμήσεις της αγοράς κάνουν λόγο για υποχώρηση κερδών -5,0%, ενώ για το γ’ και δ’ τρίμηνο του 2023 τα νούμερα είναι +1,7% και +8,8%. Για το σύνολο του 2023 οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για αύξηση κερδών 1,2%.

Τέλος, ο λόγος τιμή προς κέρδη ανά μετοχή (P/E 12 επόμενων μηνών) είναι 18,1, ο οποίος είναι κάτω από τον μέσο όρο 5 ετών (18,5), αλλά πάνω από τον μέσο όρο 10 ετών (17,3).

Ατζέντα (9/5/2023 - 14/5/2023)

Πληθωρισμός, ανακοινώσεις MSCI την Πέμπτη

Από σήμερα Τρίτη, οι μετοχές της Σαράντης θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα χρήσης 2022 (0,143 ευρώ/μετοχή), ενώ η ΟΛΘ έχει συγκαλέσει τακτική γ.σ. Την Τετάρτη η Alpha Trust Ανδρομέδα ΑΕΕΧ αναμένεται να ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα α’ τριμήνου 2023, οι Intercontinental International ΑΕΕΑΠ και B&F έχουν συγκαλέσει έκτακτη γ.σ., ενώ η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει τον πληθωρισμό για τον Απρίλιο, καθώς και τη βιομηχανική παραγωγή. Την Πέμπτη η Τιτάν ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα α’ τριμήνου 2023, ενώ έχει συγκαλέσει και τακτική γ.σ. και, τέλος, οι μετοχές της ΟΛΘ θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα χρήσης 2022 (1,45 ευρώ/μετοχή). Την ίδια ημέρα αργά το βράδυ αναμένονται οι ανακοινώσεις για την αναδιάρθρωση των δεικτών του MSCI της εξαμηνιαίας αναθεώρησης. Οι ενδεχόμενες αλλαγές θα εφαρμοστούν την 1η Ιουνίου 2023, ενώ την προηγούμενη συνεδρίαση της εφαρμογής η συναλλακτική δραστηριότητα εμφανίζεται αυξημένη, καθώς οι επενδυτές που ακολουθούν τους δείκτες λαμβάνουν τις θέσεις τους τόσο όσον αφορά τις μεταβολές στις μετοχές όσο και στις σταθμίσεις. H επόμενη ανακοίνωση της αναθεώρησης έχει οριστεί για τις 10 Αυγούστου 2023. Την Παρασκευή η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων για τον Απρίλιο.

Τα βλέμματα στραμμένα σε πληθωρισμό και δείκτη τιμών παραγωγού στις ΗΠΑ

Στο εξωτερικό σήμερα, Τρίτη, είναι η σειρά των Airbnb και Under Armour να ανακοινώσουν οικονομικά αποτελέσματα. Την Τετάρτη δημοσιεύεται ο πληθωρισμός για τον Απρίλιο στις ΗΠΑ, με τις εκτιμήσεις της αγοράς να κάνουν λόγο για +5,2%, έναντι 5% (σε ετήσια βάση) τον προηγούμενο μήνα. Την ίδια ημέρα οικονομικά αποτελέσματα α’ τριμήνου 2023 δημοσιεύουν οι Walt Disney (Dow), ABN Amro Bank, Credit Agricole, E ON και Telecom Italia. Την Πέμπτη ανακοινώνει η κεντρική τράπεζα της Μεγ. Βρετανίας τα επιτόκια για τη στερλίνα, με τις εκτιμήσεις της αγοράς να κάνουν λόγο για 4,5%, έναντι 4,25%. Την ίδια ημέρα νωρίς το απόγευμα δημοσιεύεται στις ΗΠΑ ο δείκτης τιμών παραγωγού για τον Απρίλιο, με τις εκτιμήσεις της αγοράς να κάνουν λόγο για 3%, έναντι 2,7% (σε ετήσια βάση) τον προηγούμενο μήνα. Από πλευράς οικονομικών αποτελεσμάτων, σειρά έχουν οι Bayer, Deutsche Telekom, ING Groep, Merck και Telefonica. Την Παρασκευή ανακοινώνεται το ΑΕΠ α’ τριμήνου 2023 της Μεγ. Βρετανίας, με τις εκτιμήσεις της αγοράς να κάνουν λόγο για +0,4%, έναντι +0,6% το προηγούμενο τρίμηνο. Ταυτόχρονα, οικονομικά αποτελέσματα δημοσιεύουν οι Allianz και Societe Generale. Η εβδομάδα κλείνει με την ανακοίνωση από το Πανεπιστήμιο του Michigan για τις καταναλωτικές και πληθωριστικές προσδοκίες τόσο σε βραχυπρόθεσμο όσο και μακροπρόθεσμο επίπεδο με βάση τα στοιχεία του Μαΐου.

