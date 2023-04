Η έντονη δυσωδία του δις εξαμαρτείν

Του Απόστολου Μάνθου

Φαίνεται ότι ο "Έλληνας" δεν έχει βάλει μυαλό. Θέλει να ξαναδοκιμάσει ή ακόμα χειρότερα θέλει να ξαναμυρίσει τη δυσωδία της διετίας 2015-2016. Την εποχή δηλαδή που ήμασταν καθημερινά στα παγκόσμια media ως ο περίγελος της Ευρωζώνης. Την εποχή που όλοι οι Έλληνες κυκλοφορούσαν με το εξευτελιστικό ταμπελάκι του GREXIT στον λαιμό τους, περίμεναν στην ουρά των ΑΤΜ για να σηκώσουν το τρελό ποσό των 60 ευρώ, έβλεπαν τα χρήματά τους να είναι εγκλωβισμένα μέσα στις "κλειστές" τράπεζες και ένιωθαν στο πετσί τους τι σημαίνουν οι λέξεις οικονομικός περιορισμός, οικονομική εξαΰλωση και οικονομική καταστροφή. Εκείνη δε η ατάκα "κούρεμα" καταθέσεων είχε γίνει το συνώνυμο του τρόμου. Την εποχή που λίγο ακόμα και θα κυκλοφορούσαμε με δραχμές στις τσέπες μας τραγουδώντας "αμέριμνα" τη Samantha Fox: "Touch me, touch me now...".

Το όλο τωρινό σκηνικό είναι κάτι ανάλογο με το να βγάζεις την κάλτσα από το ιδρωμένο πόδι, να μυρίζεις την έντονη μπόχα αλλά να μη σε φτάνει. Να μην είσαι ικανοποιημένος μόνο με αυτό. Θέλεις ντε και καλά να φέρεις την κάλτσα στη μύτη σου για να "απολαύσεις" από κοντά ό,τι έχει ήδη εξαπλωθεί σε όλο το δωμάτιο. Εκεί, να το ξαναδοκιμάσεις.

Από ό,τι φαίνεται ο "Έλληνας" γουστάρει να αναλώνεται στη Δήμητρα, τον Δία, τον Οδυσσέα, την Καλλιόπη, την Πόπη και πάει λέγοντας. "Θα κλείσω, θα εκκαθαρίσω, θα κρατικοποιήσω, θα τυπώσω...". Λέξεις άλλων, σκοτεινών χρόνων της δημοκρατίας. Το κακό όμως είναι ότι ο "Έλληνας" της ανακατωσούρας, του ετσιθελισμού, του πισωγυρίσματος, του ρούφα-καφεδούμπα, του φονέα της κατσίκας του γείτονα, του ή εγώ ή κανένας, δεν έχει καταλάβει ότι αυτήν τη φορά πέρα από την πιθανή οικονομική αυτοκτονία της χώρας υπάρχει και ένας γείτονας εξ ανατολών αρκετά ανήσυχος πλαισιωμένος μέσα σε ένα νέο εύθραυστο παγκόσμιο γεωπολιτικό περιβάλλον που ευδοκιμούν οι εδαφικές πολεμικές επιδιώξεις. Έναν γείτονα με ισχυρή πολεμική βιομηχανία που όλο και περισσότερο θα του περνάει από το μυαλό να δοκιμάσει τα προϊόντα του πάνω στις πλάτες των παιδιών μας μιας που αυτά θα είναι δυστυχώς που θα πάνε στην πρώτη γραμμή. Έναν γείτονα "πεινασμένο" που ψάχνει εναγωνίως την παραμικρή χαραμάδα αδυναμίας μας για να ξεκινήσει το σουλτανικό του σχέδιο. Για αυτό "Έλληνα"… "Το δις εξαμαρτείν τ' αυτόν ουκ ανδρός σοφού".

Προχωρώντας τώρα στο Χρηματιστήριο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης φανερά ενοχλημένος από την παρέλαση των "αρχαίων" ονομάτων έχει χάσει τη στήριξη των 1.100 μονάδων. Βλέπετε η αγορά δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στη Δήμητρα πάρα στην αναβάθμιση από τον οίκο αξιολόγησης S&P των προοπτικών (outlook) του ελληνικού αξιόχρεου σε θετικές από σταθερές, τη μεγάλη επιτυχία της δημιουργίας πρωτογενούς πλεονάσματος έστω και οριακού για το 2022 εν μέσω της ενεργειακής, πληθωριστικής και γεωπολιτικής κρίσης και φυσικά τη σημαντική αύξηση έναντι του στόχου που είχε τεθεί στην εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού για το πρώτο τρίμηνο του 2023 με την ύπαρξη πρωτογενούς πλεονάσματος 3 δισ. ευρώ από 28 εκατ. ευρώ που περίμεναν. Διαγραμματικά λοιπόν ο Γενικός Δείκτης έχει φύγει κάτω από το όριο των 1.100 μονάδων (το άρθρο γραφόταν την περασμένη Τετάρτη) δοκιμάζοντας τις αντοχές της επόμενης περιοχής στήριξης των 1.080 μονάδων. Πιθανή καθοδική διάλυση και της εν λόγω περιοχής θα ανοίξει το κατηφορικό δρόμο για τη ζώνη διακύμανσης των 1.055 με 1.020 μονάδων. Αρνητική μέχρι τώρα εξέλιξη η δημιουργία μιας δεύτερης τοπικής κορυφής σε χαμηλότερο επίπεδο από αυτό των 1.141 μονάδων.



Στον δείκτη της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE / ATHEX Large Cap το χάσιμο της στήριξης των 2.670 μονάδων έχει προκαλέσει ένα γρήγορα "άδειασμα" προς την περιοχή από όπου διέρχεται ο Fibo απλός κινητός μέσος των 34 ημερών στις 2.610 με 2.600 μονάδες. Πιθανό καθοδικό πέρασμα κάτω από τον εν λόγω κινητό μέσο βραχυχρόνιας τάσης θα ανάψει το φως στο σημείο πρώτης στήριξης των 2.560 μονάδων. Και εδώ ως αρνητικό στοιχείο εκλαμβάνεται η δεύτερη χαμηλότερη τοπική κορυφή αδυναμίας ανοδικής συνέχειας του δείκτη.



Στον δε Τραπεζικό Δείκτη η βραχυχρόνια εικόνα δείχνει να είναι πιο ξεκάθαρη με την εκτεταμένη άρνησή του να περάσει πάνω από το επίπεδο των 845 μονάδων που είναι το ανάλογο νούμερο για τις 1.100 μονάδες Γενικού Δείκτη και 2.670 μονάδες του FTSE 25. Η μη τμήση των 845 μονάδων δυνάμωσε το στρατόπεδο των πωλητών σπρώχνοντας το δείκτη πάνω στη γραμμή στήριξης "S" στις 785 μονάδες περίπου. Η επιβεβαιωμένη καθοδική καταστρατήγηση των 785 μονάδων σε ημερήσιο κλείσιμο τιμών θα παραχωρήσει καθοδικό έδαφος προς τη ζώνη των 750 με 734 μονάδων αλλοιώνοντας την προσπάθεια των τραπεζών να σταθεροποιηθούν σε επίπεδα τιμών από όπου μπορούν να ξεκινήσουν μια νέα ανοδική κίνηση. Επίπεδα όπως είναι τα 1,30 ευρώ για τη μετοχή της Eurobank, τα 4,70 ευρώ για της Εθνική, τα 1,20 ευρώ της Alpha Bank και τα 2,20 ευρώ για την Πειραιώς.



Τέλος, όσον αφορά τον δείκτη της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE / ATHEX Mid Cap δείχνει να το "τερματίζει" διαγραμματικά μέσα στη ζώνη αντίστασης των 1650 με 1630 μονάδων και λίγο κάτω από τον μακροχρόνιο στροφέα καθοδικής πίεσης "W" που καθορίζει τις κορυφές της ανοδικής κίνησης στη τελευταία δεκαετία. Όσο ο δείκτης δυσκολεύεται να γράψει τιμές πάνω από τις 1.650 μονάδες τόσο θα δηλώνει κουρασμένος καλλιεργώντας ένα pullback προς το σημείο των 1.560 μονάδων.

* Ο Απόστολος Μάνθος είναι υπεύθυνος τεχνικής ανάλυσης & επενδυτικής στρατηγικής

** Αναδημοσίευση από την εφημερίδα Κεφάλαιο