Τα ιστορικά υψηλά μεγέθη και το "ντεσού" της ΑΙ

Του Απόστολου Μάνθου

Η Profile Software (ΠΡΟΦ), ο διεθνής αυτός όμιλος ανάπτυξης λογισμικού με παρουσία σε 48 χώρες, είναι ίσως αυτή τη στιγμή η μοναδική εισηγμένη στον κλάδο της πληροφορικής που παρουσιάζεται σύμφωνα με την ανάλυση της Optima Bank να έχει ένα περιθώριο ανόδου έως και +93,7%.

Στην έκθεση λοιπόν αυτή, που βγήκε στη δημοσιότητα από την περασμένη εβδομάδα, η Optima Bank ξεκινώντας την κάλυψη της μετοχής της Profile έδωσε ως τιμή στόχο τα 5,60 ευρώ με το τμήμα αναλύσεων του χρηματοοικονομικού οίκου να δηλώνει ότι ο τίτλος τελεί σε διαπραγμάτευση με ένα σημαντικό discount της τάξεως του 52% σε σχέση με την αποτίμηση που βγάζει η συγκρισιμότητα του οικονομικού δείκτη EV/EBITDA άλλων ξένων εταιρειών του αντίστοιχου κλάδου. Ένα discount μάλιστα που με βάση την πρόβλεψη του EV/EBITDA για το 2024 σκαρφαλώνει ακόμα και στο 68%.

Να σημειωθεί εδώ ότι η τιμή στόχος έχει δοθεί με παραδοχές οικονομικών αποτελεσμάτων για το 2022 που ήδη μετά και τη χθεσινή ανακοίνωση των μεγεθών βρίσκονται έως και -13% χαμηλότερα από τα πραγματικά στοιχεία. Επίσης η ανάλυση βασίζεται στο μέχρι τώρα ανεκτέλεστο υπογεγραμμένων έργων ύψους 100 εκατ. ευρώ από το δημόσιο, όπου όμως κοντεύει να πλησιάσει τα 120 εκατ. ευρώ με τον όμιλο να συνεχίζει να διεκδικεί με αμείωτο ρυθμό επιπλέον συμβάσεις από τη μεγάλη πίτα των 1,3 δισ. ευρώ για τον ψηφιακό μετασχηματισμού του δημοσίου τομέα. Να τονιστεί ότι ο όμιλος σε αυτό το τζίρο πωλήσεων έχει κατ’ ελάχιστο ένα EBITDA margin της τάξεως του 25% με 26%. Παράλληλα αυξητικά δουλεύουν και τα νέα έργα που αναλαμβάνει ο όμιλος τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα, πέρα από αυτά του δημοσίου, όπου αναμένεται να ξεπεράσουν τα 35 εκατ. ευρώ.

Ακόμα όμως και με τα "συγκρατημένα" στοιχεία που είχε στη διάθεσή της η Optima εμφάνισε στην έκθεσή της αυτό που πολλοί επενδυτές δε μπορούν ακόμα να αντιληφθούν. Το 2024, με τις ήδη υπάρχουσες συμβάσεις χωρίς να βάλουμε στην εξίσωση καμία νέα, η Profile θα εμφανίσει υπερδιπλασιασμό καθαρής κερδοφορίας ξεπερνώντας τα 8 εκατ. ευρώ, ενώ στο ταμείο της θα έχει προστεθεί ένα επιπλέον cash flow της τάξεως των 10,2 εκατ. ευρώ που θα έρθουν να συμπληρώσουν τα 14,2 εκατ. ευρώ που είχε ο όμιλος στα τέλη του 2022. Εύκολα λοιπόν μπορεί κάποιος να καταλάβει ότι με ένα τέτοιο συνολικό ταμείο των 25 εκατ. ευρώ περίπου και με την ανάλογη άντληση δανεισμού, ο όμιλος θα προχωρήσει σε εξαγορά δύο τουλάχιστον εταιρειών στη Ευρώπη αλλάζοντας συθέμελα την κερδοφορία του.

Έτσι με αυτό το τεράστιο αναπτυξιακό κύμα που φαίνεται να έρχεται στο βάθος η αναφορά στα οικονομικά αποτελέσματα για το 2022 μάλλον θυμίζει εθιμοτυπική διαδικασία μιας που σε αυτή τη χρήση έχουν συμπεριληφθεί μόλις 3 εκατ. ευρώ από τα προαναφερθέντα 120 εκατ. ευρώ έργων του δημοσίου. Άξιο λόγου βέβαια είναι τα θετικά στατιστικά οικονομικά στοιχεία που φέρνουν τον όμιλο για πέμπτη κατά σειρά χρονιά να αναπτύσσεται με διψήφιο ρυθμό ανόδου, με τη τελευταία μάλιστα πολύ δύστροπη και άκρως επικίνδυνη επιχειρηματικά τριετία να την προσπερνάει με μια εντυπωσιακή αύξηση καθαρής κερδοφορίας κατά +243%, ανεβαίνοντας από τα 951 χιλ. ευρώ το 2020 στα 3,266 εκατ. ευρώ το 2022.

Η Profile όμως, πέρα από τα γνωστά θετικά προαναφερθέντα στοιχεία, έχει και ένα πολύ ισχυρό μελλοντικό ντεσού που αναμένεται να αλλάξει ριζικά τις προοπτικές του. Το όνομα αυτού… τεχνητή νοημοσύνη (AI). Ο όμιλος λοιπόν ετοιμάζεται να μετατραπεί σε "πιράνχα" και να βουτήξει στη γιγάντια πισίνα των 224 δισ. δολαρίων της παγκόσμιας αγοράς τεχνητής νοημοσύνης (AI) μαζί με τις "φάλαινες" Intel, Microsoft, IBM, Google, Amazon Web Services, Baidu, NVIDIA, H2O.ai., Lifegraph, Sensely, Enlitic, AiCure, HyperVerge και Arm Limited. Μια αγορά η οποία, κρατηθείτε, αναμένεται έως το 2030 να χτυπήσει το απίστευτο ποσό των 1,591 τρισ. δολαρίων. Ο βασικός στόχος της Profile είναι ο τομέας του Banking, Financial Services and Insurance (BFSI), όπου και θα προκληθεί έντονη κινητικότητα στην υιοθέτηση λύσεων τεχνητής νοημοσύνης σε συστήματα ανάλυσης βάσης τραπεζικών δεδομένων, ανίχνευσης απάτης και ασφάλειας. Το BFSI Industry αναμένεται στα επόμενα χρόνια να αναπτυχθεί κάτι παραπάνω από εκθετικά, λόγω της αύξησης του παγκόσμιου κατά κεφαλήν εισοδήματος, της εισαγωγής νέων προϊόντων, της καινοτομίας στην τεχνολογία, της επέκτασης της διανομής, της δικτύωσης και της αύξησης της ευαισθητοποίησης των πελατών για τα χρηματοοικονομικά προϊόντα όπως είναι το Risk Assessment, τα Financial Analysis/Research και το Investment/Portfolio Management.

Η Profile έχει ήδη ξεκινήσει κυρίως στο χρηματοοικονομικό λογισμικό υιοθετώντας τεχνητή νοημοσύνη (AI), ρομποτική αυτοματοποίηση διαδικασιών (RPA) και blockchain, ενώ πρόκειται να επενδύσει και σε Augmented Reality (AR) για τη διαχείριση επενδύσεων και banking. Μεγάλο ενδιαφέρον θα παρουσιάσει επίσης η είσοδος του ομίλου στην Ινδία, όπου η εκεί κυβέρνηση έχει αυξήσει σημαντικά τις δαπάνες της για το Digital India ενισχύοντας την τεχνητή νοημοσύνη, το IoT (Internet of Things), την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, τη μηχανική μάθηση και τη ρομποτική.

Προχωρώντας τώρα στη διαγραμματική ανάλυση, η μετοχή εντοπίζεται στο βραχυχρόνιο τοπίο να έχει διασπάσει ανοδικά την αντίσταση των 3,15 ευρώ και να ετοιμάζεται να δοκιμάσει τις δυνάμεις της πάνω στην περιοχή των 3,40 ευρώ. Ανοδική καταστρατήγηση και του εν λόγω σημείου θα ανοίξει διάπλατα τον ανηφορικό δρόμο για την είσοδο της τιμής της μετοχής μέσα στο έδαφος των 3,75 με 4 ευρώ.

Κοιτώντας όμως στο μακροπρόθεσμο μηνιαίο διάγραμμα τιμών συλλαμβάνουμε τη μετοχή μετά και τη τελευταία αποτύπωση ενός "Dragonfly doji" να απεργάζεται το πεδίο των πωλητών για την εκδήλωση μιας μετωπικής με την αντίσταση των 3,75 ευρώ όπου εάν διαρραγεί θα δώσει στο πιάτο ως το επόμενο μακροπρόθεσμο στόχο τα 5,30 ευρώ.



* Ο Απόστολος Μάνθος είναι υπεύθυνος τεχνικής ανάλυσης & επενδυτικής στρατηγικής