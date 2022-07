Τα στοιχεία για το Χ.Α. δείχνουν: ελκυστική αποτίμηση και αδιαφορία επενδυτών!

Του Δημοσθένη Τρίγγα

Ο δείκτης MSCI Greece Standard παραμένει ένας από τους ελκυστικότερους δείκτες παγκοσμίως με βάση την ανάπτυξη των προσδοκώμενων κερδών των επόμενων 12 μηνών. Ωστόσο, παρά την ισχυρή ανάπτυξη κερδών η αποτίμηση παραμένει σε μονοψήφιο P/E σε αντίθεση με άλλες αγορές όπου εμφανίζουν χαμηλότερη ανάπτυξη κερδών και σημαντικά αυξημένη αποτίμηση! Η εικόνα από το 2006, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε το παρελθόν, είναι αποκαλυπτική!

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο MSCI Standard Greece εμφανίζει ανάπτυξη κερδών 18,7% για τους επόμενους 12 μήνες ενώ ο υπόλοιπος ευρωπαϊκός νότος Πορτογαλία, Ισπανία και Ιταλία εκτιμάται ότι θα αγγίξουν 22,9%, 12,3% και 7,6%. Σαφώς και δεν διαθέτουμε την υψηλότερη ανάπτυξη, ωστόσο, εμφανίζουμε ισχυρή διψήφια αύξηση κερδών όπου θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω την κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. Γίνεται φανερό ότι οι πιο ώριμες και μεγαλύτερες οικονομίες δεν διαθέτουν τη δυναμική που διαθέτουν οι μικρότερες όπως Ελλάδα, Ιρλανδία και Πορτογαλία αφού η αύξηση των κερδών τους περιορίζεται στο 12% της Ισπανίας και χαμηλότερα.

Αν θα θέλαμε να βρούμε κάποιο αρνητικό για τη χώρα μας είναι η ανάπτυξη των εσόδων όπου παραμένει σχετικά περιορισμένη στο +4,8% έναντι 8,3% σε Ιρλανδία και Πορτογαλία. Αυτό, αν μη τι άλλο, μεταφράζεται σε υψηλότερο περιθώριο κέρδους για την Ελλάδα σε σχέση πάντα με τις αντίστοιχες οικονομίες του ευρωπαϊκού νότου. Έτσι, το περιθώριο κέρδους για τις εταιρείες που απαρτίζουν τον MSCI Standard Greece ξεπερνάει το 12% ενώ για Ιρλανδία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία περιορίζεται στο 8,3%, 8,8%, 4,7% και 11% αντίστοιχα.

Υπενθυμίζεται ότι οι μετοχές που συμμετέχουν στον MSCI Greece Standard (στην παρένθεση το ποσοστό συμμετοχής στο δείκτη) είναι: ΟΤΕ (21,3%), ΟΠΑΠ (16,9%), Eurobank (13,9%), Alpha Bank 11,8%), Jumbo (10,2%), Εθνική Τράπεζα (9,9%), Μυτιληναίος (8,9%) και ΔΕΗ (7,0%).

Σε ό,τι αφορά την αποτίμηση η ελληνική αγορά παραμένει σε ελκυστικότατα επίπεδα αφού το προσδοκώμενο P/E για τους επόμενους 12 μήνες παραμένει σε μονοψήφιο αριθμό και ειδικότερα στις 9,5 φορές τα κέρδη των επόμενων 12 μηνών. Αντίστοιχα το P/E για Πορτογαλία και Ιρλανδία βρίσκεται στις 18,1 και 13,5 φορές τα κέρδη των επόμενων 12 μηνών αφού οι επενδυτές δείχνει ότι έχουν σπεύσει να προεξοφλήσουν τα αυξημένα προσδοκώμενα κέρδη.

Για την Ελλάδα ο προβληματισμός και το χαμηλό P/E ενδέχεται να οφείλεται στο γεγονός ότι η χώρα διαθέτει υψηλό δείκτη χρέους προς ΑΕΠ ή ότι τα κέρδη δεν θα έχουν συνέχεια μετά τους 12 μήνες. Το τελευταίο ναι μεν είναι μία πιθανή εξήγηση, ωστόσο, δεν θα έδινα μεγάλη πιθανότητα σε αυτό. Μία εναλλακτική ερμηνεία ίσως είναι οι επερχόμενες εκλογές και το διάστημα το οποίο θα μεσολαβήσει μέχρι να οριστεί η νέα κυβέρνηση μετά και τις δυο ή και παραπάνω εκλογικές διαδικασίες.

Ο προσδοκώμενος δείκτης τιμή προς κέρδη για ολόκληρο τον κόσμο βρίσκεται στις 14,3 φορές τα προσδοκώμενα κέρδη αφού η στάθμιση των ΗΠΑ με 16,4 φορές τα κέρδη των επόμενων 12 μηνών είναι μεγάλη με αποτέλεσμα να τραβάει προς τα επάνω ολόκληρο τον κόσμο. Οι αναδυόμενες αγορές αγγίζουν τις 11,3 φορές τα κέρδη ενώ η Ευρωζώνη δεν ξεπερνά τις 11,5 φορές. Η Μεγάλη Βρετανία διατηρεί μία σημαντική έκπτωση σε σχέση με τον παγκόσμιο δείκτη αφού δεν ξεπερνά τις 10,1 φορές.

Εντυπωσιακό είναι το γράφημα όπου φαίνεται η πορεία των εκτιμώμενων κερδών από το 2006 έως σήμερα με τη χαμένη 10ετία να είναι οφθαλμοφανής. Σαφώς και οι υπόλοιπες χώρες απέχουν περί το 52% (Ιρλανδία και Πορτογαλία) ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στο -95%! Η ισχυρότερη κρίση που έπληξε την Ισπανία ήταν το 2020 λόγω Covid 19 όπου ανέκαμψε σχεδόν 100%. Ένα γράφημα 1000 και πλέον λέξεις!

Καταλήγοντας, οι αποτιμήσεις βρίσκονται σε ελκυστικά επίπεδα ωστόσο η αβεβαιότητα για το πώς θα διαμορφωθεί το οικονομικό περιβάλλον το β’ εξάμηνο 2022 και το α’ εξάμηνο του 2023 φαίνεται να οδηγεί στην αναβολή των τοποθετήσεων σε ελληνικές μετοχές. Σε περίπτωση όπου ο αριθμητής (κεφαλαιοποίηση) μεγεθυνθεί ή ο παρονομαστής (κέρδη) συρρικνωθεί το κλάσμα αυτόματα θα μεγεθυνθεί δίνοντας έτσι μία διαφορετική εικόνα για τις αποτιμήσεις.

Από την άλλη πλευρά, δεν πρέπει να παραβλέπουμε ότι μετά τις αναθεωρήσεις προς τα κάτω των κερδών για το β’ τρίμηνο του 2022 οι εκτιμήσεις δείχνουν βελτίωση για το β’ εξάμηνο του 2022. Το ερώτημα του 1 εκατ. ευρώ είναι: Η ύφεση θα είναι σύντομη (δύο τρίμηνα) και ήπια ή θα έχει διάρκεια και θα είναι πιο ισχυρή για τις ΗΠΑ; Η ύφεση δείχνει αναπόφευκτη με βάση τα στοιχεία της Federal Reserve Bank of Atlanta (τρέχουσες εκτιμήσεις -2,1%) για το β’ τρίμηνο των ΗΠΑ όπου ανακοινώνεται στις 28 Ιουλίου, το βάθος και η διάρκεια αποτελούν τους αγνώστους χ!

Τα οικονομικά αποτελέσματα β’ τριμήνου των αμερικανικών τραπεζών θα καθορίσουν την τάση

Την ερχόμενη Πέμπτη ανοίγει την αυλαία των οικονομικών αποτελεσμάτων β’ τριμήνου/α’ εξαμήνου η JP Morgan. Οι εκτιμήσεις της αγοράς κάνουν λόγο για κέρδη 2,79 δολ./μετοχή έναντι 2,96 δολ./μετοχή των εκτιμήσεων τον περασμένο Ιανουάριο. Η τάση αναθεώρησης των κερδών είναι καθαρά καθοδική σε όλες τις υπόλοιπες τέσσερις τράπεζες.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η τάση παραμένει ανοδική για τις JP Morgan και Bank of America όσο αφορά την κερδοφορία των επόμενων τριών τριμήνων ενώ για τις άλλες τρεις η τάση είναι καθαρά καθοδική.

Το πιο σημαντικό, ωστόσο, είναι η τάση που παρατηρείται στο α’ τρίμηνο του 2023, όπου παρά το γεγονός ότι τα κέρδη εκτιμώνται υψηλότερα από τα τρέχοντα τρίμηνα αλλά και το α’ τρίμηνο του 2022, αναθεωρούνται ανοδικά εκτιμώντας ότι η τρέχουσα υποχώρηση είναι παροδική. Η τάση είναι πολύ σημαντική καθώς αυτό δεν συμβαίνει μόνο στις τράπεζες αλλά και στην πλειοψηφία των εισηγμένων αμερικανικών εταιριών. Τα αποτελέσματα όσο και οι εκτιμήσεις που θα δώσουν οι διοικήσεις για το υπόλοιπο του έτους αναμένεται να καθορίσουν τη βραχυπρόθεσμη τάση στις αγορές.

Μεγάλος κερδισμένος τα διυλιστήρια και χαμένος η Coca-Cola στο α’ εξάμηνο

Με απώλειες 9% έκλεισε ο Ιούνιος οδηγώντας έτσι την απόδοση του α’ εξαμήνου 2022 στο -9,3%. Οι κορυφαίες αποδόσεις α’ εξαμήνου 2022 για τη μεγάλη κεφαλαιοποίηση ανήκουν σε Ελλάκτωρ (+32%), Motor Oil (+28%) και Τέρνα Ενεργειακή (+26%) ενώ στον αντίποδα βρέθηκαν ΔΕΗ (-44%), Quest (-31%) και Coca-Cola (-31%) κυρίως λόγω της ενεργειακής και πολεμικής κρίσης. Όπως είναι αναμενόμενο μόλις 7 μετοχές του FTSE Large Cap έκλεισαν με κέρδη ενώ οι υπόλοιπες 18 κατέγραψαν απώλειες.

Για τον Ιούνιο Motor Oil (+7,8%), Coca-Cola (+2,3%) και Ελλάκτωρ (+1,4%) ήταν οι πιο κερδισμένοι ενώ Τράπεζα Πειραιώς (-21%), Εθνική Τράπεζα (-20,3%) και Eurobank (-19%) σημείωσαν τις υψηλότερες απώλειες. Σε επίπεδο δεικτών, εξαίρεση αποτέλεσε ο κλάδος τροφίμων-ποτών (Coca-Cola HBC) καθώς ήταν ο μοναδικός με κέρδη 2,1%! Από την άλλη πλευρά τράπεζες (-18,6%), βιομηχανικά προϊόντα & υπηρεσίες (-15,3%) και πρώτες ύλες (-13,9%) σημείωσαν τις ισχυρότερες απώλειες.

Στα αξιοσημείωτα του α’ εξαμήνου είναι το γεγονός ότι τα διυλιστήρια και ταξίδια και αναψυχή (ΟΠΑΠ) σημείωσαν τα σημαντικότερα κέρδη με 19% και 9% αντίστοιχα. Από την άλλη πλευρά, τα τρόφιμα-ποτά (Coca-Cola HBC) και κοινής ωφέλειας κατέγραψαν τις σημαντικότερες ζημιές με 31% και 23% αντίστοιχα.

Από τις μετοχές του Midcap ξεχώρισαν Intrakat (+23%) και Ευρωπαϊκή Πίστη (+13%) καθώς ήταν οι μοναδικές που έκλεισαν με κέρδη τον Ιούνιο. Αντίθετα Πλαστικά Θράκης (-21%), Cenergy (-19%) και Κρι Κρι (-14%) κατέγραψαν τις σημαντικότερες απώλειες.

Τέλος, η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών του Χ.Α. τον Ιούνιο διαμορφώθηκε στα 70 εκατ. ευρώ, μεγεθυμένη 4,5% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2021 και 22% σε σχέση με το μ.ό. του 2022.

Ατζέντα (12/07/22 - 17/07/22)

Λήξη μηνιαίων παραγώγων και ΓΣ

Σήμερα Τρίτη έχει συγκαλέσει τακτική Γ.Σ. η Euroxx. Την Τετάρτη έχουν συγκαλέσει ετήσια τακτική Γ.Σ. οι ΟΛΠ (πρόταση για 0,63 ευρώ/μετοχή), Centric Συμμετοχών και Εριουργία Τρία Άλφα. Την Πέμπτη η Space Hellas θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα χρήσης 2021 ενώ η Ι. Κλουκίνας - Ι. Λάππας έχει συγκαλέσει τακτική Γ.Σ. Την Παρασκευή οι Πλαστικά Κρήτης και Εκτερ έχουν συγκαλέσει ετήσια τακτική Γ.Σ., η Ξυλεμπορία θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα για τις προνομιούχες μετοχές ύψους 0,016 ευρώ/μετοχή ενώ λήγουν τα δικαιώματα σε μετοχές & των ΣΜΕ και δικαιώματα στον δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap.

Έναρξη των ανακοινώσεων οικονομικών αποτελεσμάτων α’ εξαμήνου στις ΗΠΑ

Στο εξωτερικό σήμερα Τρίτη ανακοινώνεται στη Γερμανία το αποτέλεσμα της έρευνας Ιουλίου από το ινστιτούτο ZEW για τις οικονομικές συνθήκες ενώ το απόγευμα της ίδιας ημέρας δημοσιεύεται η μηνιαία έκθεση του OPEC. Την Τετάρτη ανακοινώνεται η βιομηχανική παραγωγή στη Μεγάλη Βρετανία για τον Μάιο, ο πληθωρισμός τόσο στη Γερμανία όσο και στις ΗΠΑ για τον Ιούνιο, τα επιτόκια στον Καναδά καθώς και η Μπεζ Βίβλος από της Fed. Την Πέμπτη το φως της δημοσιότητας θα δει ο δείκτης τιμών παραγωγού για τον Ιούνιο στις ΗΠΑ ενώ οι JP Morgan (Dow Jones), BlackRock, Delta Air Lines και Morgan Stanley αναμένεται να ανοίξουν την αυλαία των ανακοινώσεων οικονομικών αποτελεσμάτων α’ εξαμήνου/β’ τριμήνου στις ΗΠΑ. Την Παρασκευή τα ξημερώματα ανακοινώνεται η μεταβολή του ΑΕΠ της Κίνας για το β’ τρίμηνο του 2022 καθώς και η βιομηχανική παραγωγή για τον Ιούνιο. Στη συνέχεια το απόγευμα ανακοινώνονται στις ΗΠΑ οι λιανικές πωλήσεις καθώς και οι καταναλωτικές και πληθωριστικές προσδοκίες με βάση την έρευνα του πανεπιστημίου Michigan όπως διαμορφώθηκαν τον Ιούλιο. Τέλος, η εβδομάδα κλείνει με τις ανακοινώσεις των οικονομικών αποτελεσμάτων β’ τριμήνου των Bank of New York Mellon, Citigroup, U.S. Bancorp, UnitedHealth Group (Dow Jones), Wells Fargo.

