Γιατί δεν έχουμε δει τα χαμηλά στις αγορές ακόμη!

Του Δημοσθένη Τρίγγα

Η περίοδος που διανύουμε εξελίσσεται ως μία καταιγίδα αφού υποχωρούν τόσο τα ομόλογα όσο και οι μετοχές. Οι επενδυτές που έσπευσαν να φύγουν από τις μετοχές και αγόρασαν ομόλογα είδαν τις αποδόσεις τους να υποχωρούν και εκεί σημαντικά. Οι μετοχές μέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές έχουν σημειώσει υποχώρηση 23% από τα υψηλά του Δεκεμβρίου 2021 (4.794 μονάδες για τον S & P 500). Είναι αγοράσιμες οι μετοχές στα τρέχοντα επίπεδα; Πόσο μπορεί να υποχωρήσουν ακόμη; Τι λέει η ιστορία για αυτό;

Η ρωσο-ουκρανική κρίση βρήκε τους συμμετέχοντες στην αγορά να προσπαθούν να συνέλθουν από την κρίση της πανδημίας λόγω COVID 19. Οι αποτιμήσεις, πριν ξεσπάσει η ρωσο-ουκρανική κρίση, βρίσκονταν σε επίπεδα που δεν θα τα χαρακτήριζα ελκυστικά. Ειδικότερα, ο δείκτης P/E CAPE (Cyclically Adjusted Price to Earnings - τιμή προς κέρδη προσαρμοσμένα για την κυκλικότητα) ο οποίος χρησιμοποιεί τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) για μια περίοδο 10 ετών ενώ ταυτόχρονα τα προσαρμόζει με βάση τον πληθωρισμό βρέθηκε στο 39 ενώ στην τρέχουσα συγκυρία έχει προσγειωθεί στο 28,6. Ο μέσος όρος του δείκτη P/E Cape στα χαμηλά όλων των κρίσεων από το 1926 και ύστερα βρίσκεται μόλις στις 14 φορές.

Μετά την πανδημία, ο δείκτης P/E CAPE σημείωσε τη δεύτερη υψηλότερη τιμή στην ιστορία του μετά τη φούσκα των dot.com το 1999 με 39 έναντι 43 φορές στη φούσκα των dot.com. Η τρίτη υψηλότερη τιμή είχε καταγραφεί στη μακρινή αλλά την πιο γνωστή κρίση του 20ου αιώνα, το 1929 με 33 φορές τα κέρδη!

Παρατηρώντας ακόμη περισσότερο τα στατιστικά στοιχεία βλέπουμε ότι το 28,6 του δείκτη P/E Cape αποτελεί αριθμό ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν αποτέλεσε σημείο αντιστροφής της πτώσης και έναρξη μίας νέας ανοδικής κίνησης στο παρελθόν. Είναι σαφές ότι κανείς δεν είναι σε θέση να γνωρίζει το πότε μία αγορά έχει ολοκληρώσει τον ανοδικό/καθοδικό της κύκλο ωστόσο μπορούμε να έχουμε έναν μπούσουλα για το ποια επίπεδα θα μπορούσαν να αποτελέσουν την αφετηρία.

Σε ό,τι αφορά τις αποδόσεις, ο μέσος όρος όλων των πτώσεων της αγοράς από το 1926 και ύστερα αγγίζει το -41% (χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η τρέχουσα κρίση) ενώ η τρέχουσα προσεγγίζει μόλις το 23%.

Από πλευράς θεμελιωδών οικονομικών στοιχείων, η υποχώρηση του πληθωρισμού ή σημάδια ότι ξεκίνησε η πτωτική του πορεία από τη μία καθώς και οι αχτίδες φωτός για το πέρας του πολέμου στην Ουκρανία θα μπορούσαν, μεμονωμένα ή μαζί, να αποτελέσουν την αρχή ενός νέου ανοδικού κύκλου των αγορών. Και μην ξεχνάτε ότι οι αγορές προεξοφλούν και δεν περιμένουν να δουν, π.χ., τον πληθωρισμό στο 2%-2,5% για να ξεκινήσει ο νέος ανοδικός κύκλος.

Χαρακτηριστικό πρόσφατο παράδειγμα ήταν η υποχώρηση 7% του πετρελαίου στην πρώτη εικόνα ότι η οικονομία των ΗΠΑ ενδέχεται να οδηγηθεί σε ύφεση! Στο -7% του πετρελαίου συνετέλεσε η πρόβλεψη της Atlanta Fed (μία από τις 12 των ΗΠΑ) για το ΑΕΠ β’ τριμήνου όπου από μέτρια άνοδο 0,9% (εκτίμηση 8 Ιουνίου) μία εβδομάδα αργότερα και όταν ενσωματώθηκαν τα στοιχεία του πληθωρισμού η πρόβλεψη (15 Ιουνίου) έγινε 0,0% (ΜΗΔΕΝ)!! Με άλλα λόγια και με τη φόρα που έχει πάρει "κλείνει το μάτι" στο αρνητικό πρόσημο!

Καταλήγοντας, με βάση τα στατιστικά στοιχεία όλων των κρίσεων από το 1926 και ύστερα δείχνει ότι η αμερικανική αγορά δεν έχει βρει σημείο όπου θα αποτελέσει την αναστροφή του τρέχοντος καθοδικού καναλιού. Ωστόσο δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η πτωτική πορεία των αγορών δεν είναι μία ευθεία κάθετη γραμμή. Έτσι, οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται είναι πολλές αλλά και οι παγίδες ακόμη περισσότερες αφού οι ανοδικές αντιδράσεις μπορεί να δώσουν σημαντικά κέρδη εφόσον βρεθεί το σωστό timing ενώ ταυτόχρονα μπορεί να μας εγκλωβίσουν σε ένα από τα πολλά καθοδικά σπιράλ.

Τέλος, η ιστορία έχει αποδείξει ότι είναι καλύτερα να ξοδεύεις περισσότερο χρόνο επενδεδυμένος στις αγορές από το να προσπαθείς να εντοπίσεις τα σημεία όπου θα αποτελέσουν την είσοδο και την έξοδο από τις αγορές (ελεύθερη μετάφραση του : time in the market beats timing the markets).

Υποχώρηση εκτιμήσεων κερδών και αύξηση εσόδων για τον S&P 500

Οι εκτιμήσεις της αγοράς για τις εταιρείες που απαρτίζουν τον S&P 500 κάνουν λόγο για αύξηση κερδών 4,3% έναντι 5,9% στις 31 Μαρτίου 2022. Εάν αυτός είναι ο τελικός αριθμός τότε θα μιλάμε για το μικρότερο ρυθμό αύξησης από το δ’ τρίμηνο του 2020.

Τέσσερις κλάδοι έχουν βελτιώσει τις εκτιμήσεις τους από την αρχή του τριμήνου με ηγέτη τον ενεργειακό κλάδο ενώ οι υπόλοιποι επτά χειροτέρευσαν. Αρνητικός πρωταγωνιστής είναι ο χρηματοοικονομικός κλάδος καθώς αποτελεί τον κλάδο με τη μεγαλύτερη υποχώρηση κερδών ανάμεσα στους 11 κλάδους που απαρτίζουν τον S&P 500.

Στον αντίποδα τα έσοδα των εταιρειών βελτιώθηκαν καθώς οι εκτιμήσεις τώρα κάνουν λόγο για αύξηση εσόδων 10,1% ενώ στις 31 Μαρτίου η αύξηση ήταν 9,6%.

Κοιτάζοντας προς το μέλλον, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για αύξηση κερδών κατά 10,7% για το γ’ τρίμηνο του 2022 και 10,1% για το δ’ τρίμηνο του 2022 ενώ για το σύνολο του έτους η αύξηση αγγίζει το 10,4%.



ΑΔΜΗΕ: Μειούμενο το μέρισμα λόγω σημαντικών επενδύσεων

Ο ΑΔΜΗΕ ανακοίνωσε οικονομικά αποτελέσματα α’ τριμήνου 2022 με τα έσοδα αυξημένα 3,5%, τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA βελτιωμένα 1,1% και τα κέρδη συρρικνωμένα 25,3% στα 12,2 εκατ. ευρώ κυρίως λόγω πρόβλεψης 1,34 ευρώ έναντι απελευθέρωσης πρόβλεψης 0,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.

Ταυτόχρονα, η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ανακοίνωσε προμέρισμα 0,068 ευρώ/μετοχή, ήτοι μερισματική απόδοση 3,3% χωρίς να συμπεριλαμβάνεται το υπόλοιπο μερίσματος όπως παραδοσιακά διανέμει η εταιρία. Ωστόσο, δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε το γεγονός ότι το μέρισμα βαίνει μειούμενο (σε απόλυτους αριθμούς) εκτός εάν η εταιρία εκπλήξει με το υπόλοιπο μερίσματος το επόμενο διάστημα.

Σαφώς και υλοποιεί ένα μεγάλο επενδυτικό πλάνο, ωστόσο ο επενδυτής στις κρίσεις είναι όπου χρειάζεται μία ισχυρή μερισματική απόδοση είτε για να επανεπενδύσει τα μερίσματα σε μετοχές και να βελτιώσει την απόδοσή του καθώς οι μετοχές βρίσκονται σε ελκυστικές τιμές είτε για να καλύψει μέρος των αναγκών του σε μετρητά.

Ατζέντα (28/06/22 - 03/07/22)

Εβδομάδα Γενικών Συνελεύσεων και μερισμάτων

Για σήμερα Τρίτη έχουν συγκαλέσει την τακτική Γ.Σ. οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Ξυλεμπορία και Quality & Reliability. Την Τετάρτη έχουν συγκαλέσει την τακτική ΓΣ οι ΔΕΗ, INTRAKAT, Logismos (πρόταση διοίκησης για μη διανομή μερίσματος χρήσης 2021), ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ ενώ η Ελτον Χημικά (0,10 ευρώ/μετοχή) έχει ορίσει ως ημερομηνία αποκοπής μερίσματος χρήσης 2021. Την ίδια ημέρα η Attica Bank αναμένεται να ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα α’ τριμήνου 2022. Την Πέμπτη έχουν συγκαλέσει την τακτική Γ.Σ. οι Motor Oil, Intracom, Μινέρβα, Μαθιός Πυρίμαχα, Φιερατέξ Αφοι Ανεζουλάκη, Βαρβαρέσος, Παϊρης, Έλαστρον, Epsilon Net, Αεροπορία Αιγαίου, Ευρωσύμβουλοι, ΒΙΣ, ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, Intertech, ΒΙΣ, Lavipharm, Ακρίτας και Coral ενώ η Fourlis (0,11 ευρώ/μετοχή – μερισματική απόδοση 3%) έχει ορίσει ως ημερομηνία αποκοπής μερίσματος χρήσης 2021 και η Ελλάκτωρ έχει συγκαλέσει έκτακτη ΓΣ. Την Παρασκευή έχει ορίσει η Μυτιληναίος ως ημερομηνία έναρξη καταβολής μερίσματος χρήσης 2021 ενώ ο ΟΤΕ (0,558 ευρώ/μετοχή) έχει ορίσει ως ημερομηνία αποκοπής μερίσματος χρήσης 2021. Την ίδια ημέρα οι Αλουμυλ και ΙΛΥΔΑ έχουν συγκαλέσει τακτική ΓΣ.

ΑΕΠ α’ τριμήνου (ΗΠΑ) και πληθωρισμός στη Γερμανία στο επίκεντρο

Στο εξωτερικό σήμερα Τρίτη το φως της δημοσιότητας αναμένεται να δει ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης για τον Ιούνιο στις ΗΠΑ. Την Τετάρτη οι ΗΠΑ αναμένεται να ανακοινώσουν τα αναθεωρημένα στοιχεία για την ανάπτυξη του ΑΕΠ α’ τριμήνου με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για 7,1%. Την Πέμπτη είναι η σειρά της Μεγ. Βρετανίας να ανακοινώσει τα στοιχεία για το ΑΕΠ α’ τριμήνου ενώ στη συνέχεια δημοσιοποιείται η ανεργία και ο πληθωρισμός στη Γερμανία για τον Ιούνιο και τέλος η καταναλωτική προσωπική δαπάνη για το Μάιο στις ΗΠΑ. Την Παρασκευή τα ξημερώματα ανακοινώνεται ο βιομηχανικός δείκτης Caixin PMI για τον Ιούνιο στην Κίνα ενώ στη συνέχεια το απόγευμα το φως της δημοσιότητας θα δει ο βιομηχανικός δείκτης PMI από το ISM για τον Ιούνιο. Τέλος, την Παρασκευή η αγορά του Καναδά θα παραμείνει κλειστή λόγω επίσημης αργίας.

* Ο κ. Δημοσθένης Τρίγγας είναι Πιστοποιημένος Αναλυτής Μετοχών & Αγοράς BETA Χρηματιστηριακή - dtrigas@beta.gr

** Αναδημοσίευση από την εφημερίδα Κεφάλαιο