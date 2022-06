"Ομαλή προσγείωση ή πρόσκρουση" για την οικονομία των ΗΠΑ;

Του Δημοσθένη Τρίγγα

Φανταστείτε να είστε στο αεροπλάνο και να πλησιάζετε για προσγείωση σε ένα αεροδρόμιο όπου πνέουν ισχυροί άνεμοι, με αποτέλεσμα η προσγείωση να είναι περιπετειώδης και με κίνδυνο να προκληθεί κάποιο ατύχημα. Φυσικά, αυτή η εξέλιξη δεν είναι ο κανόνας, αλλά η εξαίρεση των ταξιδιών που έχετε κάνει. Ο κανόνας είναι η μία ομαλή προσγείωση όπου το αεροπλάνο προσγειώνεται και οι επιβάτες αποχωρούν χαρούμενοι στον προορισμό τους. Το παραπάνω σκηνικό είναι λίγο-πολύ μια περίληψη της πιθανής πορείας της αμερικανικής οικονομίας το επόμενο διάστημα. Θα πέσει σε ύφεση η οικονομία (ανώμαλη προσγείωση) ή θα έχουμε μια υποχώρηση της ανάπτυξης, η οποία, όμως, δεν θα δει αρνητικό πρόσημο (ομαλή προσγείωση);

Η γνώση της παραπάνω απάντησης, αν μη τι άλλο, θα μπορούσε να σε κάνει εκατομμυριούχο. Ωστόσο, οι άγνωστοι παράγοντες είναι πολλοί και οι αβεβαιότητες μέχρι την τελική έκβαση ακόμα περισσότερες. Τη δεδομένη στιγμή είναι πάρα πολύ δύσκολο έως και αδύνατο να πει κανείς ότι έρχεται ύφεση ή ήπια προσγείωση, καθώς ο μεγαλύτερος απρόβλεπτος παράγων είναι η συμπεριφορά του καταναλωτή, η οποία μπορεί να γίνει απρόβλεπτη και να μεταβάλει το αποτέλεσμα. Παρ’ όλα αυτά, μέσα από την ιστορία προσπαθούμε να δούμε ποια είναι τα πιθανά σενάρια και ποιες οι πιθανότητές τους.

Ως ύφεση ορίζεται η πτώση της οικονομικής δραστηριότητας (πτώση ΑΕΠ) για τουλάχιστον δύο διαδοχικά τρίμηνα, σε συνδυασμό με μηνιαίους δείκτες όπως η αύξηση της ανεργίας. Ωστόσο, το Εθνικό Γραφείο Οικονομικών Ερευνών των ΗΠΑ (NBER) , το οποίο κηρύσσει επίσημα τη λέξη ύφεση, ορίζει ότι "ύφεση είναι μια σημαντική μείωση της οικονομικής δραστηριότητας που κατανέμεται σε ολόκληρη την οικονομία, που διαρκεί περισσότερο από μερικούς μήνες, κανονικά ορατή στο πραγματικό ΑΕΠ, το πραγματικό εισόδημα, την απασχόληση, τη βιομηχανική παραγωγή και τις χονδρικές-λιανικές πωλήσεις".

Με βάση τα στοιχεία που παρατίθεται στο γράφημα "Επιτόκια και υφέσεις", οι φορές που οδηγήθηκε σε ύφεση η αμερικανική οικονομία έπειτα από αυξήσεις επιτοκίων ήταν τρεις, ενώ οι φορές που είχαμε ήπια υποχώρηση της οικονομίας ήταν πάλι τρεις. Παράλληλα, τρεις ήταν και οι φορές που η Fed προχώρησε σε αυξήσεις επιτοκίων και η οικονομία των ΗΠΑ δεν βυθίστηκε σε ύφεση, ούτε σημείωσε ήπια υποχώρηση το ΑΕΠ. Τουλάχιστον από πλευράς αυξήσεων επιτοκίων, η πιθανότητα για ύφεση είναι μειοψηφική.

Το κόκκινο διαμάντι δείχνει τις φορές που η Fed αύξησε τα επιτόκια και ακολούθησε ύφεση. Το κίτρινο διαμάντι δείχνει τις φορές που η Fed αύξησε τα επιτόκια και ακολούθησε ομαλή υποχώρηση του ΑΕΠ. Το πράσινο διαμάντι δείχνει τις φορές που η Fed αύξησε τα επιτόκια και δεν ακολούθησε ύφεση. Το πορτοκαλί διαμάντι δείχνει τις φορές που δεν οδήγησαν τα επιτόκια (Fed) την οικονομία σε ύφεση.

Προχωρώντας παρακάτω, βλέπουμε ότι ο πληθωρισμός, όταν ήταν αυξημένος και η Fed προσπαθούσε να τον περιορίσει με αύξηση επιτοκίων, τότε η οικονομία γύριζε σε ύφεση, όπως φαίνεται στο γράφημα 2. Ωστόσο οι περιπτώσεις αυτές ήταν με νούμερα όπου ο πληθωρισμός ξεπερνούσε το 10%. Παρατηρούμε, επίσης, ότι ο πληθωρισμός στην τρέχουσα κατάσταση είναι ο υψηλότερος από το 1980, καθώς τα τελευταία 40 και πλέον χρόνια ο πληθωρισμός με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο περιοριζόταν. Ίσως εδώ να βρίσκεται κρυμμένο το μυστικό του μέλλοντος!

Πάντως, η στατιστική είναι αμείλικτη και δίνει περιθώρια για μια ήπια προσαρμογή του ΑΕΠ και όχι ύφεση. Έτσι, 7 στις 11 φορές, ήτοι 64% των περιπτώσεων, είχαμε μια σχετική ήπια υποχώρηση του ΑΕΠ και όχι ύφεση, πράγμα το οποίο αφήνει μια χαραμάδα αισιοδοξίας μέσα σε όλη αυτή την πληθώρα αρνητικών ειδήσεων που μας κατακλύζουν κάθε μέρα.

Η τέλεια "ομαλή προσγείωση" ήταν από τα τέλη του 1993 έως τον Απρίλιο του 1995. Ο πληθωρισμός παρέμεινε σχετικά σταθερός στο 3% καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Η ανάπτυξη επιβραδύνθηκε από 4,4% σε 1,3%, και η ανεργία ήταν ακόμη στο 5,6% το 1995, που πιστευόταν ότι ήταν το φυσικό ποσοστό ανεργίας εκείνη την εποχή. Η Fed είχε αυξήσει το επιτόκιο ομοσπονδιακών κεφαλαίων από 3% σε 6% και γρήγορα το μείωσε στο 5,5%.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η τοποθέτηση των επενδυτών σε μετοχές παγκοσμίως έχει υποχωρήσει σημαντικά σύμφωνα με τα στοιχεία των μεγαλύτερων ξένων τραπεζών, οι δείκτες που μετρούν την ψυχολογία των επενδυτών δείχνουν φόβο σε υψηλό επίπεδο, οι κερδοσκοπικές θέσεις στα παράγωγα του SPX είναι σε ουδέτερο σημείο (22.000 συμβόλαια long), ενώ ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι αρχίζει να βρίσκει ένα δυνητικό ταβάνι (τα στοιχεία βγαίνουν την Παρασκευή, όταν έχει ήδη κυκλοφορήσει η εφημερίδα). Παράλληλα, ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας αποτελεί σημαντικό κίνδυνο, αλλά μια ενδεχόμενη λύση μέχρι το τέλος του έτους ίσως αποτελούσε μια θετική έκπληξη για τις αγορές.

Καταλήγοντας, για τους επενδυτές που θα ήθελαν να έχουν μια σχετική ασφάλεια διακρατώντας μετοχές στο χαρτοφυλάκιό τους, μία από τις καλύτερες στρατηγικές που πρέπει να έχουν κατά τη διάρκεια μιας ύφεσης είναι να επενδύσουν σε εταιρείες με χαμηλό χρέος, καλές ταμειακές ροές και ισχυρούς ισολογισμούς. Αντίθετα, αποφύγετε εταιρείες που έχουν υψηλή μόχλευση, κυκλικές ή κερδοσκοπικές. Οι τελευταίες μπορεί να είναι υψηλού κινδύνου, ωστόσο είναι σίγουρο ότι θα υπεραποδώσουν εφόσον τα πράγματα εξελιχθούν σύμφωνα με το θετικό σενάριο. Μην ξεχνάτε ποτέ ότι η απόδοση είναι συνυφασμένη με το ρίσκο που λαμβάνει ο καθένας μας!



Motor Oil: Το καλύτερο "φεγγάρι" των τελευταίων ετών για τα διυλιστήρια

Τα οικονομικά αποτελέσματα της Motor Oil ήταν καλύτερα των εκτιμήσεων της αγοράς, κυρίως λόγω των βελτιωμένων περιθωρίων διύλισης. Οι εταιρείες διύλισης γενικότερα διανύουν μια από τις καλύτερες περιόδους, αφού τα περιθώριά τους σημειώνουν υψηλά όλων των εποχών λόγω αυξημένης ζήτησης.

Η έναρξη του β’ τριμήνου έχει ξεκινήσει με τους καλύτερους οιωνούς, αφού η ζήτηση παραμένει αυξημένη για βενζίνη, ενώ η ζήτηση για κηροζίνη αναμένεται να αυξηθεί λόγω αυξημένων δρομολογίων του καλοκαιριού. Επίσης να υπενθυμίσουμε ότι στο β’ εξάμηνο του 2022 αναμένεται να ξεκινήσει το νέο εργοστάσιο Naftha, που αναμένεται να συνεισφέρει στα λειτουργικά κέρδη του 2022.

Στην τηλεδιάσκεψη που ακολούθησε τα αποτελέσματα η διοίκηση ανέφερε ότι πιθανότατα δεν θα ενοποιήσει τις δραστηριότητες ΑΠΕ της Ελλάκτωρ, ενώ θα διαθέτει το 2023 ΑΠΕ 772 MW, συνεισφέροντας στο EBITDA περί τα 130 εκατ. ευρώ. Επίσης η εταιρεία διαθέτει ΑΠΕ 2,30 GW σε διάφορα στάδια. Τέλος, όσον αφορά τις κεφαλαιουχικές δαπάνες, η διοίκηση ανέφερε ότι θα ομαλοποιηθούν σταδιακά στο μέλλον.

Τέλος, η εταιρεία έχει ανακοινώσει τη διανομή μερίσματος 0,9 ευρώ/μετοχή (έχει ήδη διανείμει 0,2 ευρώ/μετοχή), με το υπόλοιπο διανεμηθέν ποσό (0,70 ευρώ/μετοχή) να διαμορφώνει μερισματική απόδοση περί το 4%! Η αποτίμηση του ομίλου με βάση τον δείκτη EV/EBITDA αγγίζει τις 5,4 φορές, έναντι 5,6 φορών του κλάδου.

Η αναδιάρθρωση MSCI τόνωσε τον τζίρο, ενώ το deal Ελλάκτωρ-MOH ώθησε τις αποδόσεις

Με απώλειες 3,4% έκλεισε ο Μάιος, τηρώντας την παράδοση και το ρητό "Sell in May and go away". Έτσι, από την αρχή του έτους ο ΓΔΤ σημειώνει οριακές απώλειες της τάξεως του 0,3%. Να σημειώσουμε ότι οι αποδόσεις στις κυριότερες αγορές του πλανήτη καταγράφουν διψήφιες απώλειες το πεντάμηνο του 2022, και ειδικότερα -13% ο S&P 500, -29% ο Nasdaq και -10% γερμανικός DAX.

Μόλις οκτώ μετοχές από τον FTSE Large Cap έκλεισαν με κέρδη, ενώ οι υπόλοιπες κινήθηκαν πτωτικά. Το deal Ελλάκτωρ-ΜΟΗ ώθησε τις δύο εταιρείες να βρεθούν στις δύο πρώτες θέσεις από πλευράς αποδόσεων για τον Μάιο, με +24% για τον Ελλάκτωρ και +8% για τη Motor Oil. Στον αντίποδα βρέθηκαν ΔΕΗ, Τράπεζα Πειραιώς και Quest, με -20%, -15% και -14,7% αντίστοιχα.

Στο πεντάμηνο ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, Ελλάκτωρ και Jumbo σημείωσαν τα μεγαλύτερα κέρδη, με 32%, 30% και 23% αντίστοιχα, ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψαν ΔΕΗ (-35%), Coca-Cola (-3%) και Quest (-20%).

Τέλος, η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών του Χ.Α. διαμορφώθηκε στα 110 εκατ. ευρώ, ενισχυμένη 29% σε σχέση με τον Απρίλιο και οριακά χαμηλότερα 0,9% σε σχέση με τον Μάιο του 2021.

Ατζέντα (14/6/2022 - 19/6/2022)

Εστιάζοντας στην αναδιάρθρωση FTSE και τα μερίσματα

Σήμερα Τρίτη έχει συγκαλέσει τακτική γ.σ. η Plaisio Computers (πρόταση για μέρισμα 0,10 ευρώ/μετοχή), ενώ η Καρέλιας έχει ορίσει ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος 11 ευρώ/μετοχή. Επίσης, σήμερα έχει οριστεί η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α., καθώς και των νέων 12.013.916 μετοχών της Profile από το πρόσφατο split. Την Τετάρτη έχουν συγκαλέσει τακτική γ.σ οι Π. Πετρόπουλος (πρόταση για μέρισμα 0,30 ευρώ/μετοχή) και Quest Συμμετοχών, ο ΑΔΜΗΕ ανακοινώνει οικονομικά αποτελέσματα α’ τριμήνου, ενώ η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει τα στοιχεία για την ανεργία του Απριλίου. Την Πέμπτη έχουν συγκαλέσει τακτική γ.σ. οι Χαϊδεμένος, Μοτοδυναμική (πρόταση για μέρισμα 0,04 ευρώ/μετοχή) και Ικτίνος Μάρμαρα. Την Παρασκευή έχουν συγκαλέσει τακτική γ.σ. οι Fourlis (πρόταση για μέρισμα 0,11 ευρώ/μετοχή), Λεβεντέρης, Interlife και Ιατρικό Αθηνών (πρόταση για επιστροφή κεφαλαίου 0,07 ευρώ/μετοχή), ενώ οι Quest και Π. Πετρόπουλος (μέρισμα 0,30 ευρώ/μετοχή) έχουν ορίσει ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος. Την ίδια ημέρα λήγουν τα ΣΜΕ και δικαιώματα σε μετοχές & τα ΣΜΕ και δικαιώματα στον δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap. Τέλος, την Παρασκευή η συναλλακτική δραστηριότητα αναμένεται αυξημένη, καθώς οι επενδυτές που ακολουθούν τους δείκτες FTSE Russell λαμβάνουν τις θέσεις τους τόσο όσον αφορά τις μεταβολές στις μετοχές όσο και στις σταθμίσεις. Το ίδιο ισχύει και για το FTSE στο Χ.Α. H επόμενη ανακοίνωση της εξαμηνιαίας αναθεώρησης έχει οριστεί για τις 19 Αυγούστου 2022.

Στο επίκεντρο επιτόκια σε ΗΠΑ, Ελβετία και Μεγάλη Βρετανία

Σήμερα ανακοινώνεται στη Γερμανία ο πληθωρισμός για τον Μάιο, καθώς και ο δείκτης ZEW για την οικονομική εμπιστοσύνη, με βάση τα στοιχεία του Ιουνίου. Την ίδια ημέρα το φως της δημοσιότητας θα δει ο δείκτης τιμών παραγωγού για τον Μάιο στις ΗΠΑ, καθώς και η μηνιαία έκθεση του OPEC. Την Τετάρτη αναμένεται η ανακοίνωση για τις λιανικές πωλήσεις των ΗΠΑ για τον Μάιο, ενώ νωρίς το βράδυ η Fed θα δημοσιεύσει τα επιτόκια για το δολάριο, ενώ θα δημοσιευτεί και η έκθεση της Fed για την οικονομία των ΗΠΑ. Την Πέμπτη είναι η σειρά της Ελβετίας και της Μεγάλης Βρετανίας να ανακοινώσουν τις αποφάσεις τους για τα επιτόκια του ελβετικού φράγκου και της στερλίνας αντίστοιχα. Την ίδια ημέρα ανακοινώνεται ο βιομηχανικός δείκτης Philadelphia Fed για τον Ιούνιο στις ΗΠΑ. Την Παρασκευή ανακοινώνεται ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη για τον Μάιο, με τις εκτιμήσεις της αγοράς να κάνουν λόγο για 7,5% σε ετήσια βάση.

* Ο κ. Δημοσθένης Τρίγγας είναι Πιστοποιημένος Αναλυτής Μετοχών & Αγοράς BETA Χρηματιστηριακή - dtrigas@beta.gr

** Αναδημοσίευση από την εφημερίδα Κεφάλαιο