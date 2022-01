Υπάρχουν ενδείξεις ότι ο πληθωρισμός κορυφώνει. Η Wall Street;

Του Δημοσθένη Τρίγγα

Κάθε εβδομάδα στην ατζέντα που δημοσιεύεται στην παρούσα σελίδα αναφέρονται μακροοικονομικοί δείκτες που ουσιαστικά είναι αυτοί που δίνουν την τάση στις χρηματιστηριακές αγορές, σε συνδυασμό με την κερδοφορία των επιμέρους εταιρειών. Οι επόμενες ημερομηνίες που περιμένουμε εναγωνίως είναι η 10η και η 15η Φεβρουαρίου, οπότε ανακοινώνεται ο πληθωρισμός και ο δείκτης τιμών παραγωγού Ιανουαρίου στις ΗΠΑ, καθώς και η 16η Φεβρουαρίου, οπότε θα ανακοινώσει η κινεζική στατιστική υπηρεσία τα αντίστοιχα νούμερα. Γιατί, όμως, τα νούμερα αυτά είναι τόσο σημαντικά ώστε μπορούν καθορίσουν τις εξελίξεις των επόμενων μηνών στις αγορές;

Η εμφάνιση της COVID-19 στην Κίνα οδήγησε γρήγορα στο κλείσιμο των εργοστασίων, σε περιορισμούς και στη συνέχεια όλα αυτά επεκτάθηκαν στον υπόλοιπο πλανήτη. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι επιπτώσεις της πανδημίας να επιβραδύνουν πρώτα την ανάπτυξη της Κίνας και στη συνέχεια του υπόλοιπου κόσμου. Παράλληλα, η Κίνα ήταν η πρώτη χώρα που ουσιαστικά περιόρισε την πανδημία και της οποίας η οικονομία ανέκαμψε, ενώ οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι είναι η πρώτη σημαντική οικονομία όπου επιβραδύνεται η ανάπτυξη. Χωρίς να πλατειάζω, εκτιμώ ότι αυτόν τον οικονομικό κύκλο οδηγεί η Κίνα.

Ο πληθωρισμός στην Κίνα ξεκίνησε να δείχνει τα πρώτα σημάδια κορύφωσης τον Δεκέμβριο, καθώς επιβραδύνθηκε, σημειώνοντας ενίσχυση 1,5% τον Δεκέμβριο σε ετήσια βάση, έναντι 2,3% τον Νοέμβριο. Παράλληλα, αυτό που έχει ακόμα πιο μεγάλη σημασία για τις αγορές είναι ο δείκτης τιμών παραγωγού, που σημείωσε αύξηση 10,3% τον Δεκέμβριο, έναντι 12,9% τον Νοέμβριο και 13,5% τον Οκτώβριο σε ετήσια βάση, περιορίζοντας έτσι τον ρυθμό ανόδου για τρίτο συνεχή μήνα. Γιατί, όμως, μας ενδιαφέρει τόσο πολύ ο δείκτης τιμών παραγωγού της Κίνας;

Ο λόγος είναι ότι οι αυξημένες τιμές παραγωγού στην Κίνα σημαίνουν αύξηση των τιμών των προϊόντων στις χώρες όπου εξάγει η Κίνα, και κυρίως σε αυτές που χρησιμοποιούν την Κίνα για να παράγουν προϊόντα λόγω του φθηνού εργατικού κόστους. Αυτό έχει το αλυσιδωτό πληθωριστικό αποτέλεσμα το οποίο γρήγορα θα αυξήσει τις τιμές και εν συνεχεία θα επηρεάσει και τις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών σε ό,τι αφορά τα επιτόκια! Δηλαδή, εάν υποτεθεί ότι ο πληθωρισμός στην Κίνα, και κυρίως ο δείκτης τιμών παραγωγού, ξεκινήσει την αποκλιμάκωσή του, τότε εκτιμάται ότι θα επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία γενικότερα.

Όπως είναι γνωστό, οι μεγαλύτερες εταιρείες των ΗΠΑ κατασκευάζουν τα προϊόντα τους στην Κίνα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο πληθωρισμός των ΗΠΑ να εξαρτάται εν μέρει από τις τιμές παραγωγού στην Κίνα, πέρα από τις ενεργειακές τιμές, που αποτελούν μεγάλο κομμάτι του πληθωρισμού. Σαφέστατα, υπάρχει μια καθυστέρηση στην ανταπόκριση των τιμών, αλλά αυτό υπάγεται στο παραπάνω σκεπτικό της εξάπλωσης των επιπτώσεων της πανδημίας από την Κίνα στον υπόλοιπο κόσμο.

Εφόσον το σκεπτικό αυτό έχει μια λογική, τους επόμενους 2-3 μήνες θα πρέπει να δούμε μια αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ, πέρα από το ενεργειακό κομμάτι. Σε αυτό το σκεπτικό συνηγορεί το γεγονός ότι ο δείκτης τιμών παραγωγού τον Δεκέμβριο στις ΗΠΑ υποχώρησε για πρώτη φορά μέσα στο 2021, ο οποίος δείκτης αποτελεί πρόδρομο δείκτη του πληθωρισμού.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ είναι σίγουρο ότι θα επανεξετάσει τα δεδομένα για τις αυξήσεις επιτοκίων και το tapering, εφόσον ο πληθωρισμός ξεκινήσει την υποχώρηση μέσα στους επόμενους 2-3 μήνες. Δεν υπονοώ ότι μπορεί να μην αυξήσει τα επιτόκια, όπως έχουν προεξοφλήσει οι αγορές (3-4 έχουν ενσωματώσει οι αγορές), αλλά οι περαιτέρω αυξήσεις να καθυστερήσουν περισσότερο του αναμενομένου, πράγμα το οποίο μπορεί να πυροδοτήσει το επόμενο ράλι στις αγορές!

Καταλήγοντας, ένα επιπλέον γράφημα που αξίζει όσο χίλιες λέξεις είναι ο δείκτης που προκύπτει από τη διαφορά του 10ετούς ομολόγου των ΗΠΑ και των 10ετών ομολόγων που προστατεύουν από τον πληθωρισμό (10y TIPS) των ΗΠΑ. Η τιμή υποδηλώνει τι αναμένουν οι συμμετέχοντες στην αγορά να είναι ο πληθωρισμός τα επόμενα 10 χρόνια, κατά μέσο όρο. Η αξία αυτής της τιμής είναι σημαντική, καθώς σε αυτή την τιμή γίνονται συναλλαγές και δεν είναι μια θεωρητική τιμή. Έτσι, το γράφημα δείχνει ότι οι προσδοκίες κορύφωσαν στα μέσα Νοεμβρίου και δεν έχει αναρριχηθεί περαιτέρω από τότε, παρά τη συνεχιζόμενη άνοδο του πληθωρισμού.

Τέλος, υπενθυμίζεται ο τωρινός πρόεδρος της Fed έχει την εμπειρία του 2018 ως παράδειγμα προς αποφυγή, καθώς η πρόωρη, όπως αποδείχθηκε, αύξηση των επιτοκίων οδήγησε την αμερικανική αγορά σε υποχώρηση περί το 20% (Δεκέμβριος 2018), στο όριο να χαρακτηριστεί η απαρχή μιας πτωτικής αγοράς (Bear Market). Έτσι, ο πρόεδρος της Fed εκτιμάται ότι τώρα θα είναι περισσότερο προσεκτικός στις κινήσεις του, πράγμα το οποίο μπορεί να περιορίσει τις όποιες επιπτώσεις στις παγκόσμιες αγορές!

Παπουτσάνης: Σωρευτική αύξηση κερδοφορίας 3ετίας άνω του 100%

Οι πωλήσεις για το 2021 ανήλθαν στα 54,8 εκατ. ευρώ, έναντι 48,8 εκατ. ευρώ το 2020, ήτοι αύξηση 34%. Η αξία των εξαγωγών ανήλθε σε 34 εκατ. ευρώ, έναντι 20 εκατ. ευρώ το 2020, αντιπροσωπεύοντας το 62% του συνολικού κύκλου εργασιών και παρουσιάζοντας ανάπτυξη 70%.

Οι πωλήσεις επωνύμων προϊόντων (Karavaki, Natura, Aromatics κ.λπ.) της Παπουτσάνης στην Ελλάδα και το εξωτερικό άγγιξαν το 21% των συνολικών εσόδων, σημειώνοντας αύξηση 12% σε σχέση με το 2020. Το 13% του συνολικού τζίρου προήλθε από πωλήσεις στην ξενοδοχειακή αγορά, που σημείωσαν αύξηση 126% σε σχέση με το 2020, μετά και την ανάκαμψη της ξενοδοχειακής αγοράς στην Ελλάδα και το εξωτερικό κατά το 2021. Σύμφωνα με την εταιρεία, ειδικά το δ’ τρίμηνο οι εξαγωγές ήταν σημαντικά αυξημένες λόγω της έναρξης υλοποίησης νέων συμφωνιών με διεθνείς αλυσίδες, συμφωνίες που είχαν συναφθεί ήδη από το 2019, αλλά λόγω της πανδημίας καθυστέρησαν.

Τα προϊόντα τρίτων (βιομηχανικές πωλήσεις, ιδιωτική ετικέτα) συνέβαλαν στο 49% των συνολικών πωλήσεων, σημειώνοντας αύξηση 24% σε σχέση με το 2020. Οι βιομηχανικές πωλήσεις σαπωνομαζών αποτέλεσαν το 17% των πωλήσεων της Παπουτσάνης για το 2021, καταγράφοντας αύξηση 34% σε σχέση με το 2020. Για το 2022 η διοίκηση προσβλέπει σε περαιτέρω ανάπτυξη των μεγεθών της, παρά τις συνεχιζόμενες επιπτώσεις της πανδημίας.

Τέλος, η μέση σωρευτική ανάπτυξη (CAGR) των πωλήσεων την εξαετία 2015-2021 ξεπέρασε το 23%, ενώ τα κέρδη EBITDA άγγιξαν το 37%! Η εντυπωσιακή πορεία των πωλήσεων συνοδεύτηκε με μεγέθυνση του περιθωρίου κέρδους, αφού την 3ετία 2017-2020 τα κέρδη σημείωσαν μέση σωρευτική ανάπτυξη (CAGR) άνω του 100%!

"Συνωστισμός" ξένων στην ΕΧΑΕ

Η ελεύθερη διασπορά στη μετοχή των ΕΧΑΕ αγγίζει το 100%, αφού δεν υπάρχει βασικός μέτοχος, με αποτέλεσμα τόσο η σταθμισμένη όσο και η συνολική κεφαλαιοποίηση να είναι ίσες, κερδίζοντας έτσι πόντους στους δείκτες όπου συμμετέχει. Πριν από μερικές ημέρες προστέθηκε ακόμα ένας μέτοχος, ο τέταρτος στη σειρά, με ποσοστό άνω του 5%.

Ειδικότερα, η Amber Capital Management LP ανακοίνωσε στις 5 Ιανουαρίου ότι κατέχει πλέον έμμεσα το 5,09% των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΧΑΕ. Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Ιούλιο η Small Cap World Fund (με σύμβουλο επενδύσεων την Capital Research and Management Company) είχε αυξήσει τη συμμετοχή της στο 5,09%. Οι υπόλοιποι δύο μέτοχοι με ποσοστό άνω του 5% είναι οι Goldman Sachs με 5,3% και το The London and Amsterdam Trust Company με 5,01%. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Χ.Α., η μεν Goldman Sachs επικαιροποίησε τη συμμετοχή της τον Μάρτιο του 2021, ενώ το The London and Amsterdam Trust Company κατέχει τις μετοχές από το 2013.

Με βάση τις εκτιμήσεις της αγοράς για το 2021 ο δείκτης EV/EBITDA διαμορφώνεται στις 12 φορές, ενώ ο δείκτης P/E ξεπερνά τις 34 φορές τα κέρδη του 2021.

Τέλος, να σημειώσουμε ότι ο όμιλος ΕΧΑΕ συνεχίζει το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών, με τον συνολικό αριθμό που έχει στην κατοχή του να ξεπερνά τις 240.000 μετοχές.

Ατζέντα (25/1/2022 - 30/1/2022)

Η Μυτιληναίος ανοίγει την αυλαία των οικονομικών αποτελεσμάτων δ’ τριμήνου 2021

Σήμερα Τρίτη η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει τον δείκτη τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών για τον Δεκέμβριο. Την Πέμπτη αναμένεται να ανακοινώσει τα βασικά οικονομικά στοιχεία για το 2021 η Μυτιληναίος, ενώ στη συνέχεια θα λάβει χώρα και η καθιερωμένη τηλεδιάσκεψη. Την Παρασκευή η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοινώνει την τραπεζική χρηματοδότηση και τις καταθέσεις για τον Δεκέμβριο 2021, ενώ η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει τον δείκτη τιμών παραγωγού στη βιομηχανία για τον Δεκέμβριο, καθώς και τα αποτελέσματα της έρευνας για την οικοδομική δραστηριότητα τον Οκτώβριο.

Οικονομικά αποτελέσματα και το ΑΕΠ των ΗΠΑ στο επίκεντρο

Σήμερα Τρίτη ανακοινώνονται στη Γερμανία τα αποτελέσματα της έρευνας του ινστιτούτου IFO για το επιχειρηματικό κλίμα με βάση τα στοιχεία του Ιανουαρίου, ενώ το απόγευμα στις ΗΠΑ το φως της δημοσιότητας θα δει ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης για τον Ιανουάριο. Την ίδια ημέρα είναι η σειρά των 3M Company (Dow Jones), American Express (Dow Jones), General Electric, Johnson & Johnson (Dow Jones), Verizon Communications (Dow Jones), Advanced Micro Devices (ΜΤΚ), Microsoft (Dow Jones - ΜΤΚ), Starbucks (ΜΤΚ) να ανακοινώσουν τα οικονομικά αποτελέσματα δ’ τριμήνου. Την Τετάρτη ανακοινώνονται οι νέες πωλήσεις κατοικιών για τον Δεκέμβριο, ενώ η Fed συνεδριάζει για να αποφασίσει για τα επιτόκια στις ΗΠΑ, με τις εκτιμήσεις της αγοράς να λένε ότι θα παραμείνουν αμετάβλητα. Στις 21.30 ακολουθεί η συνέντευξη Τύπου από τον διοικητή της Fed. Την ίδια ημέρα οικονομικά αποτελέσματα δ’ τριμήνου ανακοινώνουν οι Abbott Labs, Boeing (Dow Jones), AT&T, Nasdaq, Apple (Dow Jones - ΜΤΚ), Intel (Dow Jones - ΜΤΚ) και Tesla. Την Πέμπτη αναμένεται να ανακοινωθεί η μεταβολή του ΑΕΠ δ’ τριμήνου στις ΗΠΑ, με τις εκτιμήσεις της αγοράς να κάνουν λόγο για ανάπτυξη 2,7% (τριμηνιαία βάση), ενώ ταυτόχρονα το φως της δημοσιότητας θα δει ο δείκτης που μετράει τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά για τον Δεκέμβριο. Την ίδια ημέρα ανακοινώνουν τα οικονομικά αποτελέσματα δ’ τριμήνου οι Dow (Dow Jones), MasterCard, McDonald's (Dow Jones), Mondelez και Visa (Dow Jones - ΜΤΚ). Την Παρασκευή είναι η σειρά των Caterpillar (Dow Jones), Chevron (Dow Jones) και Colgate-Palmolive να ανακοινώσουν τα οικονομικά αποτελέσματα δ’ τριμήνου, ενώ το φως της δημοσιότητας θα δουν ο δείκτης PCE (μετράει την κατανάλωση − σημαντικός δείκτης για τον πληθωρισμό), καθώς και οι πληθωριστικές και καταναλωτικές προσδοκίες από πανεπιστήμια του Michigan με βάση τα στοιχεία του Ιανουαρίου.

