Μυτιληναίος: Ελκυστική αποτίμηση με αρωγό την αυξημένη κερδοφορία

Του Δημοσθένη Τρίγγα

Ο Όμιλος Μυτιληναίος αποτελεί τη δεύτερη εταιρεία ανάμεσα σε αυτές που απαρτίζουν τον FTSE Large Cap όπου ανακοινώνει οικονομικά αποτελέσματα β’ τριμήνου/α’ εξαμήνου 2021, μόλις 27 ημέρες μετά την ολοκλήρωση του β’ τριμήνου/α’ εξαμήνου. Τα αποτελέσματα του Ομίλου αναμένεται να ευνοηθούν από τις υψηλές τιμές των εμπορευμάτων και συγκεκριμένα από την ανοδική τιμή του αλουμινίου, καθώς η τιμή του αναρριχήθηκε 15% μόνο μέσα στο β’ τρίμηνο ενώ σε σχέση με τη μέση τιμή του 2020 η αύξηση ανέρχεται στο εντυπωσιακό +46%. Ωστόσο, η τιμή του αλουμινίου δείχνει να έχει σταθεροποιηθεί από τα μέσα Μαΐου σε ένα εύρος 2.320-2.520 μέχρι και τα μέσα Ιουλίου.

Η Μυτιληναίος αναμένεται να ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα β’ τριμήνου/α’ εξαμήνου 2021 σήμερα Τρίτη 27 Ιουλίου όπου θα δώσει τις πρώτες ενδείξεις για το αν τα νούμερα του 2021 είναι συντηρητικά ή αισιόδοξα. Έτσι, οι εκτιμήσεις της αγοράς για το σύνολο του 2021 κάνουν λόγο για αύξηση των κερδών ανά μετοχή άνω του 30%, ήτοι 1,24 ευρώ/μετοχή (πηγή: Bloomberg). Χαρακτηριστικό είναι το εύρος όπου κυμαίνεται από 1,16-1,36 ευρώ/μετοχή. Σε επίπεδο πωλήσεων οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 2,48 δισ. ευρώ για το 2021, ήτοι αύξηση 30% έναντι του 2020. Ταυτόχρονα οι εκτιμήσεις για τη λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) κάνουν λόγο για 359 εκατ. ευρώ έναντι 315 εκατ. ευρώ το 2020, ήτοι ενίσχυση 14%. Για το 2022, οι προοπτικές παραμένουν θετικές από πλευράς πωλήσεων αλλά είναι ακόμη θετικότερες για τη λειτουργική κερδοφορία (EBITDA).

Η αποτίμηση του Ομίλου με βάση τον δείκτη EV/EBITDA διαμορφώνεται στις 7,2 φορές τα εκτιμώμενα EBITDA του 2021 παρά την έκδοση του πράσινου ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα πάντα με τις εκτιμήσεις της αγοράς, ο δείκτης EV/EBITDA για το 2022 δεν ξεπερνά τις 6 φορές μεγεθύνοντας την έκπτωση έναντι των ευρωπαϊκών ομοειδών εταιρειών. Παράλληλα ο δείκτης τιμή προς κέρδη (P/E) για το 2021 δεν ξεπερνάει τις 11,5 φορές τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ενώ οι εκτιμήσεις για το 2022 φέρνουν τον εν λόγω δείκτη λίγο υψηλότερα από τον μέσο μονοψήφιο αριθμό. Υπενθυμίζεται ότι ο δείκτης τιμή προς κέρδη/ μετοχή (P/E) των τελευταίων 12 μηνών διαμορφώνεται στις 15 φορές τα καθαρά κέρδη. Όπως γίνεται κατανοητό η αύξηση του παρονομαστή (δηλαδή της κερδοφορίας) είναι αυτή που μας δίνει συρρικνωμένο - ελκυστικό τον δείκτη αποτίμησης. Πολλοί θα αναρωτηθούν, γιατί αναφερόμαστε στα νούμερα του 2022 καθώς βρισκόμαστε σχεδόν στα μέσα του 2021; Ο λόγος είναι ότι η χρηματιστηριακή αγορά είναι ένας προεξοφλητικός μηχανισμός εταιρικών εξελίξεων οι οποίες αντικατοπτρίζονται στην τιμή της μετοχής!

Ο Όμιλος, όπως είναι γνωστό, δραστηριοποιείται κυρίως στο αλουμίνιο και στην ενέργεια. Οι εταιρείες που έχουν ως αντικείμενο την παραγωγή αλουμινίου διαπραγματεύονται περί τις 8-9 φορές το EV/EBITDA στα αντίστοιχα χρηματιστήρια του εξωτερικού (κυρίως στην Ευρώπη καθώς στις ΗΠΑ οι συντελεστές είναι υψηλότεροι). Ωστόσο, οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ενέργεια χωρίζονται κατά κύριο σε αυτές που χρησιμοποιούν συμβατικές πρώτες ύλες για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και αυτές όπου παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Οι μεν πρώτες διαθέτουν πολλαπλασιαστές που δεν ξεπερνούν τις 8-9 φορές το EV/EBITDA, ενώ οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σαφώς διαθέτουν υψηλότερους πολλαπλασιαστές, με τον αντίστοιχο δείκτη να ξεπερνάει τις 10-11 φορές.

Τέλος, σε ό,τι αφορά το μέρισμα οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για μεγέθυνση κατά 19% περίπου καθώς εκτιμάται σε 0,425 ευρώ ανά μετοχή (μερισματική απόδοση 3,1%) έναντι 0,36 ευρώ ανά μετοχή χρήσης 2020. Παράλληλα η Μυτιληναίος ανακοίνωσε την πρόθεσή της να εκκινήσει στις 15 Ιουλίου εκ νέου το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών ενώ στα θετικά πρέπει να προσμετρηθεί και το κλείσιμο της συμφωνίας με τη ΔΕΗ για την προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος μέχρι και το τέλος του 2023.

"Τρίτωσαν" οι ξένοι μέτοχοι (3 Χ 5%) στην ΕΧΑΕ

Τα ελληνικά χρηματιστήρια είναι από τις ελάχιστες εισηγμένες όπου δεν έχουν βασικό μέτοχο. Η ελεύθερη διασπορά προσεγγίζει το 100% με αποτέλεσμα τόσο η σταθμισμένη όσο και η συνολική κεφαλαιοποίηση να είναι ίσες, κερδίζοντας έτσι πόντους στους δείκτες που συμμετέχει. Ωστόσο, πριν από μερικές ημέρες προστέθηκε ένας ακόμη μέτοχος με ποσοστό άνω του 5%. Ειδικότερα, η Small Cap World Fund ανακοίνωσε στις 9 Ιουλίου ότι κατέχει πλέον έμμεσα το 5,09% των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΧΑΕ. Η Small Cap World Fund έχει ως σύμβουλο επενδύσεων την Capital Research and Management Company. Υπενθυμίζεται ότι στην ΕΧΑΕ συμμετέχουν η Goldman Sachs με 5,3% και το The London and Amsterdam Trust Company με 5,01%. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΧΑ, η μεν Goldman Sachs επικαιροποίησε τη συμμετοχή της τον Μάρτιο του 2021 ενώ το The London and Amsterdam Trust Company κατέχει τις μετοχές από το 2013. Υπενθυμίζεται ότι η κύρια πηγή εσόδων για τον Όμιλο Ελληνικών Χρηματιστηρίων αποτελεί η συναλλακτική δραστηριότητα στην αγορά μετοχών και παραγώγων. Με βάση τις εκτιμήσεις της αγοράς για το 2021 ο δείκτης EV/EBITDA διαμορφώνεται στις 12 φορές ενώ ο δείκτης P/E ξεπερνούν τις 34 φορές τα κέρδη του 2021.

Καταλήγοντας, ο μέσος ημερήσιος τζίρος στο Χ.Α. για τον μήνα Ιούλιο ξεπέρασε τα 85 εκατ. ευρώ (μέχρι και 20/7) ενώ για ολόκληρο το 2021 (μέχρι και 20/7) ο μέσος ημερήσιος τζίρος βρίσκεται στα 81,5 εκατ. ευρώ. Η μέση ημερήσια συναλλακτική δραστηριότητα (Μ.Η.Σ.Δ.) για το α’ εξάμηνο του 2021 έχει διαμορφωθεί στα 57,6 εκατ. ευρώ έναντι 49,2 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2020, ήτοι αυξημένος κατά 17%.

Usain Bolt* ... η ανάκαμψη της αμερικανικής οικονομίας!

Την Πέμπτη (29 Ιουλίου 2021) νωρίς το απόγευμα ανακοινώνεται η μεταβολή του ΑΕΠ β’ τριμήνου στις ΗΠΑ. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ανάπτυξη 7,5% έναντι συρρίκνωσης 31,4% στο β’ τρίμηνο του 2020 και ανάπτυξης 6,4% στο α’ τρίμηνο του 2021. Το εντυπωσιακό ωστόσο είναι η εξέλιξη της εκτίμησης για την ανάπτυξη του ΑΕΠ β’ τριμήνου που ξεκίνησε από τις 30 Απριλίου (ολοκληρώθηκε ο πρώτος μήνας του τριμήνου και έχουν ανακοινωθεί οικονομικοί δείκτες που μπορούν να δώσουν μία πρώτη εκτίμηση) όπως την κατέγραφε η Federal Reserve Bank of Atlanta (1 από τις 12 Federal Reserve Bank των ΗΠΑ). Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εκτιμήσεις από την Federal Reserve Bank of Atlanta βασίζονται μόνο σε μαθηματικό μοντέλο χωρίς υποκειμενικές προσαρμογές. Πιο συγκεκριμένα, η εκτίμηση μετά την ανακοίνωση του μη βιομηχανικού δείκτη ISM άγγιξε το υψηλότερο σημείο με ανάπτυξη 13,7%, ήτοι 75% υψηλότερα από την τρέχουσα εκτίμηση. Στη συνέχεια μόλις εισχωρούσαν στο μοντέλο επιπλέον δείκτες που φανέρωναν την τάση της αμερικανικής οικονομίας και ειδικότερα μέχρι και τα μέσα Ιουλίου (16 Ιουλίου), οι εκτιμήσεις προσέγγισαν το 7,5%. Υπενθυμίζεται ότι οι εκτιμήσεις για το σύνολο της χρονιάς κάνουν λόγο για ανάπτυξη 7% (Διεθνές Νομισματικό Ταμείο). Ταυτόχρονα το Conference Board εκτιμά ότι η ανάπτυξη των ΗΠΑ θα αναπτυχθεί 6,6%, 3,8% και 2,5% το 2021, 2022 και 2023 αντίστοιχα. Ουσιαστικά η κορύφωση (από πλευράς ανάκαμψης) αναμένεται το 2021 με την ανάπτυξη στη συνέχεια να επανέλθει στα προ COVID-19 επίπεδα.

Τέλος, αν τελικά οι εκτιμήσεις για το 2021 επαληθευτούν, τότε η οικονομία των ΗΠΑ θα βρίσκεται περί το 2,9% υψηλότερα από το 2019 μετά τη συρρίκνωση κατά 3,5% του 2020, ξεπερνώντας το σκόπελο της COVID-19 μετά τα τεράστια πακέτα διάσωσης!

*Τζαμαϊκανός δρομέας ταχύτητας κάτοχος παγκοσμίου ρεκόρ στα 100μ και 200μ.

Παπουτσάνης: Συνεχίζοντας την ανοδική πορεία

Μία από τις πρώτες εταιρείες που ανακοίνωσε στοιχεία α’ εξαμήνου είναι η Παπουτσάνης. Η διοίκηση ανακοίνωσε ότι οι πωλήσεις ανήλθαν σε 24,2 εκατ. ευρώ έναντι 20,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020, ήτοι αύξηση 15,7%. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι οι εξαγωγές αποτέλεσαν το 60% του κύκλου εργασιών (14,4 εκατ. ευρώ) έναντι 50% το α’ εξάμηνο του 2020.

Το 23% των συνολικών εσόδων προέρχεται από πωλήσεις επωνύμων προϊόντων της Παπουτσάνης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, το 8% από πωλήσεις προς την ξενοδοχειακή αγορά, το 54% από παραγωγές προϊόντων για τρίτους και το 15% από βιομηχανικές πωλήσεις σαπωνομαζών.

Ποιος κλάδος πήγε καλύτερα και ποιος χειρότερα; Οι πωλήσεις επώνυμων προϊόντων αυξήθηκαν κατά 2,5% το πρώτο εξάμηνο του 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020. Τα ξενοδοχειακά προϊόντα μειώθηκαν κατά περίπου 5% σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2020. Τα προϊόντα τρίτων (βιομηχανικές πωλήσεις, ιδιωτική ετικέτα) παρουσίασαν αύξηση 28% σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2020. Η ανάπτυξη προήλθε κυρίως από τη διεύρυνση συνεργασιών με πολυεθνικές εταιρείες του εξωτερικού (οι σχετικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 69% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020) για την παραγωγή προϊόντων τους, συνεργασίες που έχουν ήδη ξεκινήσει από το 2019 και συνεχίζουν να αναπτύσσονται. Τέλος, οι βιομηχανικές πωλήσεις σαπωνομαζών σημείωσαν ανάπτυξη 15% σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2020.

Για το 2021, η διοίκηση εκτιμά διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης με ταυτόχρονη ενίσχυση της κερδοφορίας. Η αποτίμηση της εταιρείας διαμορφώνει P/E 13 φορές τα κέρδη του 2021, ενώ ο δείκτης EV/EBITDA προσεγγίζει τις 8,3 φορές τα EBITDA του 2021.

Ατζέντα (27/07 - 01/08)

Σήμερα Τρίτη η Μυτιληναίος ανακοινώνει συνοπτικά στοιχεία οικονομικών αποτελεσμάτων α’ εξαμήνου, ενώ η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοινώνει την τραπεζική χρηματοδότηση και τις καταθέσεις για τον Ιούνιο. Την Τετάρτη η Logismos αναμένεται να ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα α’ εξαμήνου 2021, ενώ η Βαράγκης έχει συγκαλέσει τακτική ΓΣ. Την Πέμπτη η Τιτάν αναμένεται να ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα α’ εξαμήνου 2021, τα Πλαστικά Κρήτης έχουν ορίσει ως ημερομηνία αποκοπής επιστροφής κεφαλαίου, ενώ η Λάμψα έχει συγκαλέσει τακτική Γ.Σ. Την ίδια ημέρα ολοκληρώνεται η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων για τη συμμετοχή στην ΑΜΚ της Ελλάκτωρ. Την Παρασκευή οι Εθνική Τράπεζα, Εκτέρ, Dionic, Φιερατέξ Αφοί Ανεζουλάκη έχουν προγραμματίσει την ετήσια τακτική Γ.Σ. ενώ η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ αναμένεται να ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα α’ εξαμήνου 2021. Την ίδια ημέρα η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει τον δείκτη κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο καθώς και τον δείκτη τιμών παραγωγού στη βιομηχανία.

Στο εξωτερικό σήμερα Τρίτη ανακοινώνονται οι παραγγελίες διαρκών αγαθών για τον Ιούνιο και η καταναλωτική εμπιστοσύνη για τον Ιούλιο στις ΗΠΑ, ενώ από πλευράς οικονομικών αποτελεσμάτων ανακοινώνουν οι 3M Company (Dow Jones), Alphabet (ΜΤΚ), UPS, AMD, Apple (Dow Jones-ΜΤΚ), eBay (ΜΤΚ), Mondelez, Starbucks και Visa (Dow Jones-ΜΤΚ). Την Τετάρτη αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον οι ανακοινώσεις για τα επιτόκια από τη Fed αλλά κυρίως οι εκτιμήσεις για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας και οι δηλώσεις του προέδρου της Fed. Από πλευράς αποτελεσμάτων ξεχωρίζουν οι Boeing (Dow Jones), Bristol-Myers Squibb, CME, McDonald's (Dow Jones), Pfizer, Facebook (ΜΤΚ). Την Πέμπτη ανακοινώνονται η ανεργία και ο πληθωρισμός για τον Ιούλιο στη Γερμανία, νωρίς το απόγευμα αναμένονται οι πρώτες εκτιμήσεις για το ΑΕΠ του β’ τριμήνου 2021 στις ΗΠΑ και λίγο αργότερα οι εκκρεμείς πωλήσεις κατοικιών. Την ίδια ημέρα οικονομικά αποτελέσματα β’ τριμήνου ανακοινώνουν οι Kraft Heinz, Merck, Moody's, Amazon (ΜΤΚ) και Gilead Sciences (ΜΤΚ). Την Παρασκευή είναι η σειρά της Γερμανίας να δημοσιεύσει τις πρώτες εκτιμήσεις για το ΑΕΠ του β’ τριμήνου ενώ στη συνέχεια η ευρωζώνη ανακοινώνει τον πληθωρισμό του Ιουλίου και την ανεργία Ιουνίου. Στη συνέχεια στις ΗΠΑ ανακοινώνεται ο δείκτης PCE deflator που δείχνει την αύξηση που επήλθε στην προσωπική κατανάλωση (εναλλακτικός δείκτης πληθωρισμού) καθώς και το πανεπιστήμιο του Michigan ανακοινώνει τόσο τις βραχυπρόθεσμες όσο και τις μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό. Τέλος, η εβδομάδα κλείνει με την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων των AbbVie, Caterpillar (Dow Jones), Chevron (Dow Jones), Colgate-Palmolive, Exxon Mobil, Procter & Gamble (Dow Jones).

* Ο κ. Δημοσθένης Τρίγγας είναι Πιστοποιημένος Αναλυτής Μετοχών & Αγοράς, BETA Χρηματιστηριακή

** Αναδημοσίευση από την εφημερίδα "Κεφάλαιο"