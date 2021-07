Ποια blue chips έχουν μείνει πίσω;

Του Δημοσθένη Τρίγγα

Με κέρδη που ξεπερνούν το 10% κατά μέσο όρο για τις μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης ολοκληρώθηκε το α’ εξάμηνο του 2021. Οι μετοχές με την υψηλότερη απόδοση ήταν οι Eurobank (+47%), Μυτιληναίος (+29%) και Τιτάν (+22%), ενώ μόλις 4 από τις 25 εταιρείες του FTSE Large Cap έκλεισαν με απώλειες το α’ εξάμηνο. Οι νέες ιδέες στερεύουν όσο ενδυναμώνεται η ανοδική τάση και οι αποτιμήσεις δείχνουν να βρίσκονται σε γενικές γραμμές σε ισορροπημένα επίπεδα.

Η μακροπρόθεσμη τάση παραμένει ανοδική στο Χ.Α. και αυτό αποδεικνύεται εύκολα τοποθετώντας σε έναν πίνακα τις τελευταίες τιμές των μετοχών που απαρτίζουν τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης του Χ.Α. και τον Κινητό Μέσο Όρο 200 ημερών (ΚΜΟ 200). Ο ΚΜΟ 200 ημερών είναι ένας αριθμητικός μ.ό. που υπολογίζεται προσθέτοντας πρόσφατες τιμές και στη συνέχεια διαιρώντας τον με τον αριθμό των χρονικών περιόδων, παίρνοντας τον μ.ό. των χρονικών περιόδων που λάβαμε υπ’ όψιν. Όταν ένας KMO σημειώνει άνοδο, αυτό σημαίνει ότι η τιμή της μετοχής αυξάνεται και αντίστροφα. Εάν κινείται πτωτικά, σημαίνει ότι η τιμή της μετοχής μειώνεται. Όσο μεγαλύτερο είναι το χρονικό πλαίσιο για τον ΚΜΟ, τόσο ομαλότερος είναι ο ΚΜΟ. Ο εκθετικός κινητός μέσος όρος (ΕΜΟ) δίνει υψηλότερη στάθμιση στις πρόσφατες τιμές, ενώ ο απλός ΚΜΟ αποδίδει ίση στάθμιση σε όλες τις τιμές. Αυτό, όμως, που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι και οι δύο μετρούν την τάση.

Η τάση που προσδιορίζεται από τον ΕΜΟ 200 ημερών είναι η κυρίαρχη, ενώ οι αλλαγές δεν είναι συχνές, με αποτέλεσμα την αύξηση της αξιοπιστίας. Σαφώς και υπάρχουν περιπτώσεις όπου η αλλαγή της τάσης είναι λανθασμένη (κυρίως σε αγορές χωρίς ιδιαίτερη τάση), ωστόσο στη συντριπτική τους πλειονότητα είναι ξεκάθαρα. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι η κυρίαρχη τάση (από καθοδική σε ανοδική) μέσα στο 2019 άλλαξε μόλις μία φορά στις 25/2 (υπήρξε μόλις ένα διήμερο λανθασμένης αλλαγής τάσης) και στη συνέχεια στις 24/2/2020 η τάση έγινε πτωτική (λόγω πανδημίας). Μετέπειτα, και συγκεκριμένα στις 16/11/2020 (μετά την ανακοίνωση για την εύρεση εμβολίου), η ανοδική τάση έλαβε πάλι τα σκήπτρα, που διατηρείται μέχρι και σήμερα με μια σχετική ασφάλεια της τάξεως του 9%. Συμπερασματικά, μία αλλαγή τάσης έλαβε χώρα το 2019, δύο αλλαγές τάσης το 2020, ενώ το 2021 συνεχίζεται η ανοδική τάση που ξεκίνησε τον περασμένο Νοέμβριο μέχρι και σήμερα.

Οι 23 από τις 25 μετοχές του FTSE Large Cap βρίσκονται υψηλότερα του ΕΜΟ 200 ημερών μετά την ολοκλήρωση του α’ εξαμήνου 2020. Δεν έχει ληφθεί υπ’ όψιν η μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς, καθώς ολοκλήρωσε την ΑΜΚ μέσα στο α’ εξάμηνο με νέα κεφάλαια που ξεπέρασαν το 94% των παλαιών, δημιουργώντας ουσιαστικά ένα νέο ξεκίνημα. Έτσι, οι μετοχές των Eurobank, Μυτιληναίος και ΔΕΗ αποτελούν την τριάδα με τη μεγαλύτερη θετική απόσταση από τον ΕΜΟ 200 ημερών, με 29%, 20% και 18% αντίστοιχα, οδηγώντας τον δείκτη σε υψηλότερα επίπεδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μέση απόσταση των 25 μετοχών που απαρτίζουν τον FTSE Large Cap από τον EMO 200 ημερών είναι 9%.

Από την άλλη πλευρά, στις τελευταίες θέσεις του πίνακα, οι μετοχές που βρίσκονται χαμηλότερα από τον ΕΜΟ 200 ημερών είναι μόλις δύο, και συγκεκριμένα οι Jumbo και ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, με -5% και -1% αντίστοιχα. Για καθεμία από αυτές τις εταιρείες υπάρχει ένας ξεχωριστός λόγος που βρίσκονται εκεί, καθώς οι επενδυτές έχουν ενσωματώσει όλη την υφιστάμενη δημοσιευμένη πληροφορία και έχουν κερδίσει τη μάχη οι πωλητές, τουλάχιστον μέχρι σήμερα. Σε μια ανοδική αγορά έχουν πάντα ενδιαφέρον μετοχές οι οποίες έχουν μείνει πίσω, με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν ισχυρά θεμελιώδη και μακροπρόθεσμη προοπτική, όπως οι δύο προαναφερόμενες εταιρείες. Τα οικονομικά μεγέθη των εν λόγω εταιρειών αλλά και η μακροπρόθεσμη προοπτική έχουν αναλυθεί διεξοδικά σε προηγούμενα άρθρα. Το ερώτημα είναι σε πόσο χρονικό διάστημα οι εταιρείες αυτές θα καταφέρουν να διασπάσουν τον ΕΜΟ 200 ημερών, δίνοντας, έτσι, την απαραίτητη ώθηση στον FTSE Large Cap ώστε να κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα. Το ίδιο ισχύει και για τις ΟΛΠ και Σαράντης, που κερδίζουν τον EMO 200 ημερών μόλις κατά 1% στη λήξη του α’ εξαμήνου.

Καταλήγοντας, είναι σαφές ότι ο πίνακας που παρουσιάζεται δεν αποτελεί σύστημα αγοράς-πώλησης μετοχών, αλλά ανεύρεσης της τάσης στην οποία βρίσκονται (ανοδική - καθοδική - ουδέτερη σε μακρο-μεσοπρόθεσμο χρονικά επίπεδο). Ωστόσο, τόσο οι δύο εταιρείες που βρίσκονται χαμηλότερα του ΕΜΟ 200 ημερών όσο και οι άλλες δύο που βρίσκονται πολύ κοντά σε αυτόν πρέπει να μπουν στο μικροσκόπιο των επενδυτών που θέλουν να έχουν ένα χαρτοφυλάκιο που προσδοκά την υπεραπόδοση έναντι του FTSE Large Cap. Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι "πετυχημένες επενδύσεις σημαίνει να προβλέπεις τις προβλέψεις των άλλων".

Αποδόσεις μετοχών FTSE Large Cap και EMO 200

Μετοχή Τιμή 30/6/2021 MOV(E, 200) Διαφορά από ΚΜΟ 200 ημερών Απόδοση 2021 Απόδοση από χαμηλά (18/3/2020) μέχρι σήμερα EUROBANK 0,85 0,66 29% 47% 163% ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 15,34 12,76 20% 29% 198% ΔΕΗ 8,97 7,61 18% 21% 410% ΟΠΑΠ 12,71 11,09 15% 16% 116% COCA-COLA 30,73 27,14 13% 16% 81% AEGEAN 5,29 4,69 13% 13% 51% ALPHA BANK 1,08 0,97 12% 13% 83% ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2,40 2,16 11% 6% 171% ΒΙΟΧΑΛΚΟ 4,44 4,01 11% 19% 161% ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 9,35 8,45 11% 19% 110% ΤΙΤΑΝ 16,36 14,88 10% 22% 75% ΜΟΤΟR ΟIL 14,30 13,06 9% 21% 66% LAMDA DEVELOPMENT 7,52 6,88 9% 6% 53% ΕΥΔΑΠ 8,27 7,62 8% 20% 36% ΕΛΧΑ 2,03 1,88 8% 19% 115% ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1,51 1,40 8% -12% 160% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ 4,10 3,81 8% 5% 52% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 6,14 5,86 5% 14% 35% ΟΤΕ 14,15 13,58 4% 7% 41% ΑΔΜΗΕ 2,61 2,54 3% -2% 45% ΣΑΡΑΝΤΗΣ 8,90 8,80 1% -5% 40% ΟΛΠ 19,74 19,63 1% 1% 24% ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 11,90 12,02 -1% -10% 84% JUMBO 14,19 14,99 -5% 0% 27% ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1,49 - - - - Απλός μέσος όρος 9,2% 12% 98% ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 884,89 813,26 8,8% 9% 83% FTSE 25 2140,14 1.961,69 9,1% 11% 82%



ΠΗΓΗ: ΒΕΤΑ ΧΑΕΠΕΥ, ΕΜΟ: Εκθετικός Μέσος Όρος 200 ημερών. Στις αποδόσεις δεν συμπεριλαμβάνονται τα μερίσματα.

Αγορά μετοχών ενέργειας προτείνουν οι αναλυτές στις ΗΠΑ

Μόλις ολοκληρώθηκε το β’ τρίμηνο, για το οποίο οι εκτιμήσεις της αγοράς έκαναν λόγο για τη μεγαλύτερη αύξηση στις εκτιμήσεις των αναλυτών για την κερδοφορία του εν λόγω τριμήνου, μετά βέβαια και την περυσινή απαγόρευση κυκλοφορίας. Είναι ευκαιρία για μια πιο ενδελεχή ματιά ως προς το ποιοι κλάδοι, και ειδικότερα ποιες εταιρείες, συγκεντρώνουν τις περισσότερες συστάσεις για αγορά, πόσες διακράτηση και, τέλος, συστάσεις για πώληση.

Στο σύνολο των εταιρειών που καλύπτουν οι επενδυτικοί οίκοι στις ΗΠΑ, και σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώνει η factset, το 56,7% είναι αξιολογήσεις με σύσταση για αγορά, το 36,8% διατηρούν σύσταση διακράτησης και το υπόλοιπο 6,5% σύσταση πώλησης. Για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης, στην τελευταία 5ετία ο μέσος όρος για τις συστάσεις αγοράς είναι 51,6%, για τις συστάσεις διακράτησης 42,4% και για τις συστάσεις πωλήσεων 6%. Να σημειώσουμε ότι ο συνολικός αριθμός των συστάσεων ξεπερνά τις 10.500, δείγμα αρκετά ικανοποιητικό.

Σε κλαδικό επίπεδο, τις περισσότερες συστάσεις για αγορά έχουν οι κλάδοι ενέργειας (64%), πληροφορικής (63%) και υγείας (62%). Από την άλλη πλευρά, η τριάδα με τις χαμηλότερες αξιολογήσεις είναι ο κλάδος καταναλωτικών προϊόντων πρώτης ανάγκης (44%), ακινήτων (50%) και ο χρηματοοικονομικός κλάδος (51%). Το υψηλότερο ποσοστό με σύσταση πώλησης έχει ο κλάδος καταναλωτικών προϊόντων πρώτης ανάγκης (11%), ενώ τη δεύτερη θέση μοιράζονται οι κλάδοι χρηματοοικονομικών, κοινής ωφέλειας και βιομηχανίας με 8%.

Τέλος, στις 13 Ιουλίου ανοίγει η αυλαία για την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων β’ τριμήνου 2021 στις ΗΠΑ με τις μεγαλύτερες τράπεζες του κόσμου. Ειδικότερα, την Τρίτη 13 Ιουλίου ανακοινώνει η J.P. Morgan, την Τετάρτη 14 Ιουλίου οι Bank of America, Citigroup Goldman Sachs και Wells Fargo, ενώ την Πέμπτη 15 Ιουλίου οι BlackRock, Bank of New York Mellon, Charles Schwab, Morgan Stanley και US Bancorp.

ΑΔΜΗΕ: To βλέμμα στραμμένο στην αύξηση της περιουσιακής βάσης και της μερισματικής απόδοσης

Ο ΑΔΜΗΕ ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα α’ τριμήνου 2021, τα οποία ήταν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς. Τα καθαρά κέρδη της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών το α’ τρίμηνο του 2021 διαμορφώθηκαν στα 8,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας υποχώρηση 22,2% έναντι του αντίστοιχου περυσινού διαστήματος.

Η περιουσιακή βάση του ΑΔΜΗΕ αναμένεται να ενισχυθεί από 1,68 δισ. ευρώ το 2019 σε 2,6 δισ. ευρώ το 2023-2024, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν τα 280 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση, έναντι 176 εκατ. ευρώ το 2019 (προσαρμοσμένα) και 202 εκατ. ευρώ (προσαρμοσμένα) το 2020.

Ο ΑΔΜΗΕ διαπραγματεύεται με έκπτωση που ξεπερνά το 20% έναντι των αντίστοιχων ομοειδών εταιρειών του εξωτερικού με βάση τον δείκτη EV/RAB. Ο καθαρός δανεισμός της εταιρείας προσεγγίζει τα 592 εκατ. ευρώ, ενώ ο δείκτης καθαρός δανεισμός προς λειτουργικά κέρδη (EBITDA) δεν ξεπερνά τις 2,5 φορές. Το μέρισμα για το 2021 αγγίζει τα 0,103 ευρώ ανά μετοχή (0,118 ευρώ ανά μετοχή για το 2020), με τη μερισματική απόδοση να διαμορφώνεται στο 3,8%, ενώ ως ημερομηνία αποκοπής έχει οριστεί η 23η Αυγούστου 2021.





Ατζέντα (6/7 - 11/7)

Σήμερα Τρίτη η Κρι Κρι έχει προγραμματίσει την ετήσια τακτική γ.σ. Την Τετάρτη οι Elinoil και Yalco έχουν προγραμματίσει την ετήσια τακτική γ.σ. Την Πέμπτη οι Lavipharm και Μαθιός Πυρίμαχα έχουν προγραμματίσει την ετήσια τακτική γ.σ., ενώ οι Byte Computer (0,032 ευρώ/μετοχή) και Space Hellas (0,08 ευρώ/μετοχή) έχουν ορίσει ως ημερομηνία αποκοπής μερίσματος χρήσης 2020. Την Παρασκευή οι Ίλυδα, Euromedica και Μεντιτέρρα έχουν προγραμματίσει την ετήσια τακτική γ.σ., ενώ η Γ.Ε. Δημητρίου έκτακτη γ.σ. Την ίδια ημέρα η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει τον δείκτη τιμών καταναλωτή, καθώς και τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων για τον Ιούνιο.

Στο εξωτερικό σήμερα Τρίτη ανακοινώνονται οι εργοστασιακές παραγγελίες στη Γερμανία για τον Μάιο, ο δείκτης οικονομικών συνθηκών του τρέχοντος μηνός από την έρευνα του ινστιτούτου ZEW, καθώς και ο δείκτης PMI Michigan του μη βιομηχανικού τομέα για τον μήνα Ιούνιο. Την Τετάρτη ανακοινώνεται η βιομηχανική παραγωγή στη Γερμανία για τον Μάιο, καθώς και οι ανοιχτές θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ για τον Μάιο. Την Παρασκευή τα ξημερώματα ανακοινώνεται στην Κίνα ο δείκτης τιμών παραγωγού και ο πληθωρισμός για τον Ιούνιο, ενώ στη συνέχεια η Μεγάλη Βρετανία ανακοινώνει τη βιομηχανική παραγωγή για τον μήνα Μάιο. Τέλος, την Παρασκευή η αγορά της Βραζιλίας θα παραμείνει κλειστή λόγω επίσημης αργίας.

* Ο κ. Δημοσθένης Τρίγγας είναι Πιστοποιημένος Αναλυτής Μετοχών & Αγοράς, BETA Χρηματιστηριακή

** Αναδημοσίευση από την εφημερίδα "Κεφάλαιο"