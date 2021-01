Του Απόστολου Μάνθου

Σε σημείο νευρικού κλονισμού έχουν περιέλθει αρκετοί οικονομολόγοι με τις "άναρχες” επιδόσεις των μετοχών κυρίως της Wall Street και την ισχυρότατη αύξηση της ρευστότητας στο παγκόσμιο σύστημα μετά και την εκτεταμένη εκτύπωση χρήματος από τις κεντρικές τράπεζες. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι αρκετά γνωστοί στις τάξεις των αναλυτών και τα συνεχόμενα "memo” τους παρουσιάσουν στοιχεία αγανάκτησης, καθώς περιέχουν επικεφαλίδες όπως: "Ιt is Ridiculous!”, "The elephant in the room!”, "It's the liquidity, stupid!”, "MAD WORLD!”, "The Big Bobble!” κ.τ.λ.

Και όσο αυτοί γράφουν και γράφουν με πηχυαίους τίτλους έκπληξης και θυμού, η παγκόσμια ρευστότητα χτυπάει συνεχόμενα ιστορικά υψηλά, πλησιάζοντας πλέον τα 95,2 τρισ. δολ. Μια ρευστότητα που δεν αναμένεται διόλου να μειωθεί ή να σταθεροποιηθεί και για το 2021. Μάλιστα, μια πρόσφατη έρευνα του Reuters σε πλειάδα αναλυτών βρήκε την πλειοψηφία αυτών να αναμένουν από τη Fed για το 2021 να συνεχίσει το τύπωμα δολαρίων, αυξάνοντας τον ισολογισμό της στα 9,1 τρισ. δολ. από 7,4 τρισ. δολ. που είναι σήμερα. Κάτι ανάλογο αναμένεται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον ισολογισμό της ΕΚΤ να ξεπερνάει για πρώτη φορά τα 7 τρισ. ευρώ, καθώς η Lagarde συνεχίζει να βρίσκεται στο τυπογραφείο και να τυπώνει συνεχώς, δίνοντας ένα σημαντικό ποσό και στις ευρωπαϊκές τράπεζες μέσω των δανείων TLTRO. Ο ισολογισμός της ΕΚΤ ισούται τώρα με το 69% του ΑΕΠ της Ευρωζώνης έναντι του 35% της Fed, το 132% της BoJ και το 37% της BoE.

Οι ενδείξεις δε που πηγάζουν από την προσφορά χρήματος Μ1 (M1 money supply), ίσως οδηγήσει στην αναγκαστική αναθεώρηση των βιβλίων οικονομικής θεωρίας. Για τους τύπους το Μ1 περιέχει τα πιο εύκολα ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία και το ύψος τους φανερώνει το σύνολο του χρήματος που βρίσκεται σε άμεση κυκλοφορία εντός μιας χώρας ή μίας οικονομικής ένωσης.

Εντυπωσιακό είναι το 20ετές διάγραμμα του Μ1 δείκτη στις ΗΠΑ, με το 2020 να είναι στην κυριολεξία η χρονιά της εκτύπωσης, καθώς από τα 4 τρισ. δολ. ρευστότητας εκτινάχθηκε στα 6,58 τρισ. δολ. and keep going. Η εξελικτική, σχεδόν ορθή γωνία που έχει αποτυπωθεί στο διάγραμμα έχει αφήσει με ανοιχτό το στόμα αρκετούς οικονομολόγους. Όμως, το θετικό στοιχείο με αυτή την αχαλίνωτη εκτύπωση χρήματος είναι ότι ένα μεγάλο ποσοστό από αυτήν τη ρευστότητα έχει φτάσει στα μεσαία και κάτω στρώματα της οικονομικής τάξης των Αμερικάνων, δημιουργώντας έντονες προϋποθέσεις επενδυτικής σκέψης και πράξης. Όντως, τους τελευταίους μήνες, εκτός από τη συνεχή άνοδο της Wall Street με καταγραφή ιστορικών υψηλών, έχει αυξηθεί σημαντικά και ο τζίρος συναλλαγών.

Στο ανάλογο 20ετές διάγραμμα του δείκτη M1 της Ευρωζώνης το μέγεθος της κίνησης για το 2020 δεν είναι τόσο εμφανές όσο των ΗΠΑ, αλλά για τα δεδομένα της είναι εκπληκτικό, καθώς πλέον η ρευστότητα έχει ξεπεράσει τα 10 τρισ. ευρώ, ενώ αναμένεται να συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό και το 2021. Εδώ, το φαινόμενο δεν έχει την ίδια διάχυση στις διάφορες οικονομικές τάξεις, όπως αυτής των ΗΠΑ, αλλά αναμένεται στα επόμενα χρόνια να εισρεύσει και σε αυτές προκαλώντας ένα έντονο μετοχικό "boost”.

Τα ίδια 20ετή διαγράμματα του Μ1 εμφανίζονται όχι μόνο στη Κίνα και την Ιαπωνία αλλά ακόμα και στην Ελβετία, με τη ρευστότητα να γράφει νέο υψηλό ρευστότητας στα 733 δισ. ελβετικά φράγκα. Όλη αυτή η πληθώρα χρήματος, η οποία όχι μόνο δεν αναμένεται να αποσυρθεί αλλά υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να αυξηθεί περαιτέρω, μπορεί να προκλήθηκε για να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της Covid-19, αλλά ο τρόπος που διεισδύει στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα μπορεί να προκαλέσει άθελά της ή ηθελημένα ισχυρή αναπτυξιακή ανάφλεξη για την επόμενη 3ετία, κάτι που επιδίωκε επί χρόνια τώρα η "γερασμένη" οικονομική μηχανή της Ευρώπης.

Προχωρώντας τώρα στο 20ετές διάγραμμα του M1 money supply της Ελλάδος, εύκολα μπορεί να καταλάβει κανείς τι είναι αυτό που θα επακολουθήσει στην επόμενη 3ετία. Εδώ η ρευστότητα έχει ξεπεράσει κατά πολύ τη κορυφή των 122 δισ. ευρώ του 2009, χτυπώντας πλέον ανοιχτά τα 150 δισ. ευρώ. Η ρευστότητα αυτή μπορεί να μη "φαίνεται" μέχρι τώρα στο σύστημα, καθώς παραμένει κατά ένα μεγάλο μέρος εγκλωβισμένη στα υψηλά "στρώματα", αλλά σταδιακά με την περαιτέρω αύξησή της και την είσοδό της σε σημαντικά αναπτυξιακά έργα που μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη θέσεων εργασίας θα ποτίσει για τα καλά τα μεσαία και κατώτερα οικονομικά στρώματα καλλιεργώντας στο έπακρο το επενδυτικό κλίμα. Διαγραμματικά και στατιστικά η γωνία κλίσης που έχει λάβει το M1 θυμίζει κάτι από το 2004, όπου ακολούθησε μια τριετία έντονης χρηματιστηριακής ανάκαμψης.

Προς τα εκεί αρχίζει να κλείνει και ο μακροπρόθεσμος τεχνικός ταλαντωτής Chaikin Money Flow (CMF) στο μηνιαίο chart του Γενικού Δείκτη του ελληνικού χρηματιστηρίου, καθώς πέρασε για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια πάνω από το σημείο καθοδικής διάλυσης του Μαΐου του 2008. Επίσης, από διαγραμματικής απόψεως αυτό που θα αλλάξει σημαντικά το τοπίο στον Γενικό Δείκτη είναι η καταστρατήγηση της ισχυρής καθοδικής γραμμής τάσης "Q” στις 880 μονάδες, καθώς μπορεί να ωθήσει τον δείκτη πάνω από τις 1.050 μονάδες. Τέλος, ας μη ξεχνάμε ότι αυτήν τη στιγμή η συνολική κεφαλαιοποίηση των εισηγμένων εταιρειών του ελληνικού χρηματιστηρίου εντοπίζεται λίγο πάνω από το 35% του ΑΕΠ της χώρας την ίδια ώρα που ο μέσος όρος της Ευρωζώνης βρίσκεται κοντά στο 92%.

Έσω έτοιμοι και Καλή Χρονιά.

* Ο κ. Απόστολος Μάνθος είναι υπεύθυνος τεχνικής ανάλυσης και επενδυτικής στρατηγικής στην Aenaon Markets.