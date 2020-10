Τι δείχνουν οι προεδρικοί κύκλοι στις ΗΠΑ για αγορές και δείκτες

Του Δημοσθένη Τρίγγα

Στις 3 Νοεμβρίου αναμένεται να διεξαχθούν οι αμερικανικές εκλογές, με τα σενάρια να φουντώνουν για το πώς, αν τελικά ηττηθεί ο πρόεδρος Tραμπ, θα παραδώσει τη σκυτάλη στον επόμενο πρόεδρο, Μπάιντεν. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε κάποιες πολιτείες έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία της ψηφοφορίας, σύμφωνα με τον αμερικανικό εκλογικό νόμο. Η πρώτη αναμέτρηση των δύο επικρατέστερων υποψηφίων έγινε στις 29 Σεπτεμβρίου, η δεύτερη αναμένεται να γίνει στις 15 Οκτωβρίου, ενώ η τρίτη και τελευταία αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί για τις 22 Οκτωβρίου 2020. Η βιβλιογραφία είναι γεμάτη σε ό,τι αφορά τη θεωρία του κύκλου των προεδρικών εκλογών, με τους υποστηρικτές της αποτελεσματικής αγοράς να αμφισβητούν αυτόν τον κύκλο.

Πιο συγκεκριμένα, η θεωρία του κύκλου των προεδρικών εκλογών αναπτύχθηκε από τον ιδρυτή του Almanac Stock Trader, Yale Hirsch, σύμφωνα με την οποία οι χρηματιστηριακές αγορές των ΗΠΑ είναι πιο αδύναμες κατά το έτος μετά την εκλογή νέου προέδρου των ΗΠΑ. Στη συνέχεια, μετά το πρώτο έτος, η αγορά βελτιώνεται, μέχρις ότου αρχίσει και πάλι ο κύκλος με τις επόμενες προεδρικές εκλογές. Ειδικότερα, λαμβάνοντας στοιχεία για τον πιο αντιπροσωπευτικό δείκτη της αμερικανικής αγοράς, S&P 500, από το 1928 μέχρι και το 2020, παρατήρησα ότι το τρίτο έτος αποτελεί το πιο ισχυρό από πλευράς αποδόσεων μέσα στην τετραετή θητεία του εκάστοτε προέδρου, καθώς το 78,3% των ετών κλείνει με θετικό πρόσημο. Δεύτερο στην κατάταξη είναι το έτος των εκλογών, με 73,9% των συγκεκριμένων ετών να καταγράφουν θετικές αποδόσεις.

Από την άλλη πλευρά, είναι εντυπωσιακό ότι ο πρώτος και ο δεύτερος χρόνος είναι σχεδόν μοιρασμένοι, αφού μόλις το 52% των συγκεκριμένων ετών έχουν κλείσει τη χρονιά με θετικό πρόσημο, δηλαδή τα 13 από τα 25 έτη καταγράφουν θετικό πρόσημο. Δηλαδή τόσο το πρώτο όσο και το δεύτερο έτος μετά τις εκλογές έχουν ακριβώς τα ίδια νούμερα, 13 θετικά σε σύνολο 25 καταγεγραμμένων ετών.

Η θεωρία πίσω από τη συσχέτιση του κύκλου των προεδρικών εκλογών και των αποδόσεων των χρηματιστηρίων συνδέεται με το σκεπτικό ότι στην πρώτη διετία από την εκλογή του ο πρόεδρος εργάζεται σκληρά για να εκπληρώσει τις υποσχέσεις της εκστρατείας πριν ξεκινήσουν οι επόμενες εκλογές. Αυτή η τάση της αρχικής οικονομικής αδυναμίας θεωρήθηκε πραγματική επειδή οι υποσχέσεις της εκστρατείας κατά το α’ εξάμηνο της προεδρίας δεν αποσκοπούν συνήθως στην ενίσχυση της οικονομίας. Αντ' αυτού, τα πολιτικά συμφέροντα, όπως οι αλλαγές στο φορολογικό δίκαιο και τα ζητήματα κοινωνικής πρόνοιας, τείνουν να είναι η υψηλότερη προτεραιότητα.

Κατά το τρίτο και το τέταρτο έτος της προεδρικής περιόδου θεωρείται ότι ο πρόεδρος επανέρχεται στην καμπάνια και εργάζεται σκληρά για να ενισχύσει την οικονομία, σε μια προσπάθεια να κερδίσει ψήφους με οικονομικά ερεθίσματα, όπως φορολογικές περικοπές και δημιουργία θέσεων εργασίας. Ως εκ τούτου, το τρίτο έτος είναι το ισχυρότερο της τετραετούς διάρκειας, ενώ το τέταρτο έτος αποτελεί το δεύτερο ισχυρότερο έτος της θητείας. Στο επιστημονικό περιοδικό "Graziadio Business Review" έχει δημοσιευτεί μια έρευνα (1953-2012) που χώρισε την τετραετία σε δύο χρονικές περιόδους. Στην πρώτη περίοδο, ο επενδυτής αγόραζε την 1η Ιανουαρίου του νέου έτους, οπότε αναλάμβανε ο εκάστοτε νέος πρόεδρος, και πουλούσε την 30ή Σεπτεμβρίου του δεύτερου έτους θητείας του νέου προέδρου. Στη δεύτερη περίοδο ο επενδυτής αγόραζε την 1η Οκτωβρίου του δεύτερου έτους και πουλούσε στις 31 Δεκεμβρίου του τέταρτου έτους, οπότε και έληγε η θητεία του προέδρου των ΗΠΑ. Και στις δύο περιπτώσεις, την περίοδο που είχε πουλήσει τις επενδύσεις του στον S&P 500 τοποθετούσε το ρευστό σε ομόλογα του αμερικανικού Δημοσίου. Και, τέλος, η τρίτη περίπτωση, όπου ο επενδυτής αγόρασε την 1η Ιανουαρίου του 1953 και πούλησε στις 31 Δεκεμβρίου του 2012.

Τα αποτελέσματα της έρευνας απεικονίζονται στο διάγραμμα, όπου διαφαίνονται οι τρεις αποδόσεις επενδυτών που επένδυσαν 1.000 δολάρια έκαστος. Ειδικότερα, στην α’ περίοδο η επένδυση των 1.000 δολαρίων έγινε 5.198 δολ., στην περίπτωση της διακράτησης από το 1953 μέχρι και το 2012 η επένδυση έγινε 44.086 δολ., ενώ η επένδυση στη β’ περίοδο άγγιξε τα 204.689 δολάρια! Το συναρπαστικό είναι ότι, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν διάφορα μακροοικονομικά γεγονότα σε μια τόσο μεγάλη περίοδο, που επηρέασαν τις επενδύσεις και την οικονομία όλο αυτό το χρονικό διάστημα, η απόδοση στο δεύτερο μέρος της θητείας του προέδρου διαχρονικά παρουσίασε εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Η κόκκινη γραμμή μάς δείχνει την αξία που προέκυψε στην περίπτωση της επένδυσης στη β’ περίοδο (η πιο προσοδοφόρα), η πράσινη γραμμή μάς δείχνει την αξία που προέκυψε από την επένδυση των 1.000 δολ. αγοράζοντας την 1η/1/1953 και πουλώντας στις 31/12/2012 και η μπλε γραμμή μάς δείχνει την αξία που προέκυψε στην περίπτωση της επένδυσης στην α’ περίοδο (η λιγότερο προσοδοφόρα).

Ολοκληρώνοντας, αξίζει να σημειωθεί ότι η θεωρία του κύκλου των προεδρικών εκλογών επιβεβαιώθηκε και το 2019 (τρίτο έτος από την ανάληψη των καθηκόντων Τραμπ), οπότε η χρηματιστηριακή αγορά των ΗΠΑ σημείωσε κέρδη 28,88%, δηλαδή τα ισχυρότερα κέρδη της τετραετίας Tραμπ! Μάλιστα, ήταν η 11η καλύτερη επίδοση του S&P 500 από το 1928! Για το 2020 περιμένουμε να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα να συνηγορούν στον κύκλο των προεδρικών εκλογών. Σαφώς και πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις σε έναν κανόνα, ωστόσο τα στατιστικά στην εν λόγω θεωρία είναι αμείλικτα!

* TIPS: Treasury Inflation - Protected Securities − Μακροπρόθεσμα ομόλογα προστατευμένα από τον πληθωρισμό

Έξοδος από το Χ.Α. για Newsphone

Ακόμα μία εταιρεία αναμένεται να αποχωρήσει από το Χ.Α., καθώς, μετά την αύξηση του ποσοστού τους, οι βασικοί μέτοχοι υποχρεούνται στην υποβολή δημόσιας πρότασης. Ειδικότερα, στις 19 Ιουνίου 2020 οι βασικοί μέτοχοι αύξησαν το ποσοστό τους στο 55,07%, ενώ στη συνέχεια και μέχρι τη 17η Σεπτεμβρίου 2020 απέκτησαν επιπλέον το 21,36% της εταιρείας μέσα από το Χ.Α. Έτσι, το συνολικό ποσοστό τους έφτασε το 76,43%, ενώ άγγιξε το 77,18% στις 5/10/2020. Το προσφερόμενο τίμημα της δημόσιας πρότασης είναι 0,47 ευρώ ανά μετοχή και οι μέτοχοι που επιθυμούν θα πρέπει να προβούν στην υποβολή της σχετικής έγγραφης δήλωσης αποδοχής μέχρι και τις 18 Νοεμβρίου 2020. Εφόσον μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης ο προτείνων και τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον προτείνοντα κατέχουν τουλάχιστον το 90%, ο προτείνων θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς (squeeze out), δηλαδή την έξοδο της εταιρείας από το Χ.Α. Σε περίπτωση που ο προτείνων δεν ξεπεράσει το 90% των μετοχών της εταιρείας, προτίθεται να συνεχίσει, με την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς, τις προσπάθειες για τη διαγραφή των μετοχών της εταιρείας από το Χ.Α.

10 στα 10 οι ρευστοποιήσεις των αλλοδαπών στο Χ.Α.

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της ελληνικής αγοράς τον Σεπτέμβριο ανήλθε σε 63,75%, έναντι 64,57% στις 31 Αυγούστου 2020, καταγράφοντας μείωση 82 μ.β. Μη συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής του ΤΧΣ (629 εκατ. ευρώ ή 1,70%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της ελληνικής αγοράς, στις 30 Σεπτεμβρίου η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανήλθε σε 64,85% (65,75% τον προηγούμενο μήνα), παρουσιάζοντας μείωση 90 μ.β. συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα. Η κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. στις 30/9 υπολογίστηκε στα 37,06 δισ. ευρώ, έναντι 37,45 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ήτοι συρρίκνωση 1%, ενώ έναντι του αντίστοιχου περυσινού μήνα υποχώρησε 19%. Η συνολική αξία συναλλαγών ανήλθε σε 966,19 εκατ. ευρώ, ενισχυμένη κατά 51,4% σε σχέση με τον Αύγουστο, ενώ σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2019 κατέγραψε μείωση 26,5%. Οι ξένοι επενδυτές κατέγραψαν εκ νέου (10ος συνεχόμενος μήνας) εκροές ύψους 72 εκατ. ευρώ για τον μήνα Σεπτέμβριο, ενώ το 9μηνο του 2020 οι εκροές των αλλοδαπών επενδυτών προσέγγισαν τα 552 εκατ. ευρώ. Οι τρεις μεγαλύτερες καθαρές εκροές των ξένων επενδυτών προήλθαν από το Ηνωμένο Βασίλειο με 35 εκατ. ευρώ, τη Γερμανία με 33,4 εκατ. ευρώ και το Λουξεμβούργο με 13,1 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, οι τρεις μεγαλύτερες εισροές ήταν μικρές: 5,87 εκατ. ευρώ προήλθαν από ΗΠΑ, 4,88 εκατ. ευρώ από την Ισπανία και 2,2 εκατ. ευρώ από τις Βρετανικές Παρθένους Νήσους. Σε ό,τι αφορά τους μετόχους των εισηγμένων που συμμετέχουν στον FTSE Large Cap, τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση είχαν οι Jumbo με 5,4% (255 νέους μετόχους), Coca-Cola HBC με 2,4% (96 νέους μετόχους) και Fourlis με 2,2% (60 νέους μετόχους). Αντίθετα, οι τρεις εταιρείες με τις μεγαλύτερες ποσοστιαίες απώλειες μετόχων ήταν οι Ελλάκτωρ -1,12% (-272 μετόχους), ΔΕΗ (-231 μετόχους) και Μυτιληναίος 0,55% (-185 μετόχους).

Ατζέντα (13/10 - 18/10):

Για την τρέχουσα εβδομάδα στο εσωτερικό η ατζέντα παραμένει υποτονική. Πιο συγκεκριμένα, την Παρασκευή η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει τα προσωρινά στοιχεία των ετήσιων εθνικών λογαριασμών για το 2019.

Αντίθετα, στο εξωτερικό η εβδομάδα χαρακτηρίζεται από την εκκίνηση της ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων γ’ τριμήνου 2020, καθώς 7 από τις 30 εταιρείες που απαρτίζουν τον Dow Jones αναμένεται να ανακοινώσουν. Σήμερα Τρίτη ανακοινώνουν Citigroup, JPMorgan Chase (Dow Jones), Johnson & Johnson και UnitedHealth Group (Dow Jones). Την ίδια ημέρα ανακοινώνεται ο δείκτης ZEW για τις οικονομικές συνθήκες στη Γερμανία για τον μήνα Οκτώβριο, καθώς και ο πληθωρισμός για τον Σεπτέμβριο. Επίσης, το απόγευμα της Τρίτης ανακοινώνεται ο δείκτης τιμών καταναλωτή (πληθωρισμός) στις ΗΠΑ για τον μήνα Σεπτέμβριο. Την Τετάρτη ανακοινώνουν οι Abbott Laboratories, Bank of America Corp., Goldman Sachs (Dow Jones), Wells Fargo και Netflix (μετά το κλείσιμο της αγοράς). Το απόγευμα της Τετάρτης ανακοινώνεται ο δείκτης τιμών παραγωγού στις ΗΠΑ για τον μήνα Σεπτέμβριο. Την Πέμπτη είναι η σειρά των BlackRock και Morgan Stanley να ανακοινώσουν τα οικονομικά αποτελέσματα γ’ τριμήνου, ενώ το απόγευμα της ίδιας ημέρας ανακοινώνεται ο βιομηχανικός δείκτης Philadelphia Fed για τον μήνα Οκτώβριο. Την Παρασκευή ανακοινώνουν οι American Express (Dow Jones), Bank of New York Mellon και Coca-Cola Company (Dow Jones), ενώ το απόγευμα της ίδιας ημέρας ανακοινώνονται οι λιανικές πωλήσεις για τον μήνα Σεπτέμβριο στις ΗΠΑ, καθώς και οι καταναλωτικές προσδοκίες από το Πανεπιστήμιο του Michigan για τον μήνα Οκτώβριο. Τέλος, τη Δευτέρα οι αγορές της Βραζιλίας και του Καναδά θα παραμείνουν κλειστές λόγω επίσημης τραπεζικής αργίας.

* Ο κ. Δημοσθένης Τρίγγας είναι Πιστοποιημένος Αναλυτής Μετοχών & Αγοράς, BETA Χρηματιστηριακή

** Αναδημοσίευση από την εφημερίδα "Κεφάλαιο"