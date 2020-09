ΤΙΝΑ και ευρωπαϊκό Green Deal ωθούν την ΤΕΝΕΡΓΑ σε νέα ιστορικά υψηλά

Του Δημοσθένη Τρίγγα

Η ρήση TINA ειπώθηκε από την πρωθυπουργό της Μεγάλης Βρετανίας Μάργκαρετ Θάτσερ, η οποία δήλωσε ότι "η οικονομία της αγοράς είναι το μόνο σύστημα που λειτουργεί και ότι η συζήτηση γι' αυτό έχει τελειώσει". "There Is No Alternative" (δεν υπάρχει εναλλακτική), υποστήριζε τότε η Βρετανίδα πρωθυπουργός. Ωστόσο, η φράση αυτή έχει βρει πλέον νέα εφαρμογή, αφού στην περίοδο χαμηλών επιτοκίων που διανύουμε δεν υπάρχει εναλλακτική μορφή επενδύσεων με αξιόλογη απόδοση πέραν των μετοχών. Έτσι, η περίοδος των χαμηλών επιτοκίων είναι αυτή που ενδυναμώνει τις πράσινες επενδύσεις, καθώς αποτελούν επένδυση σταθμισμένου ρίσκου με αυξανόμενο τζίρο και σταθερές ταμειακές ροές για τα επόμενα 30 χρόνια. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, πρώτη με διαφορά σε απόδοση βρίσκεται η μετοχή της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ανάμεσα στις μετοχές του FTSE Large Cap, με +60% μέσα στο 2020, παρά τις απώλειες του δείκτη κατά 33%! Όμως ποια είναι η συνέχεια; Μπορεί η μετοχή να συνεχίσει την ανοδική της πορεία; Από τι εξαρτάται αυτό;

Στην Ευρώπη, το μερίδιο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο συνολικό μείγμα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να φτάσει το 90% έως το 2040, τη στιγμή που το 2020 έχει ξεπεράσει το 40%, με την αιολική και την ηλιακή ενέργεια να αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του. Ακόμα πιο μακριά, η Ε.Ε. έχει δηλώσει τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή της να καταστεί ουδέτερη για το κλίμα έως το 2050, με το 100% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας να προέρχεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας μέσω της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Το επενδυτικό ενδιαφέρον παραμένει ισχυρό, με τις εισηγμένες εταιρείες σε ευρωπαϊκό επίπεδο να έχουν καλύτερη συμπεριφορά από την υπόλοιπη αγορά, καθώς η επενδυτική κοινότητα γνωρίζει ότι ο κλάδος έχει εξασφαλισμένο τζίρο για τα επόμενα 30 χρόνια τουλάχιστον, αλλά και σταθερές ταμειακές ροές για όσο διαρκεί η εκάστοτε επένδυση.

Σε ό,τι αφορά την ελληνική αγορά, η κυβέρνηση έχει αναθεωρήσει τον στόχο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ σε 35%, έναντι 31% προηγουμένως, μέχρι και το 2030. Ανάμεσα στους πρωταγωνιστές της εγχώριας αγοράς είναι η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή. Μέσα στο πλαίσιο της TINA, ισχυροί επενδυτές από ολόκληρο τον κόσμο, ψάχνοντας για αποδόσεις, κατέληξαν ότι η εταιρεία της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή πληροί τις προϋποθέσεις που έχουν θέσει για να πραγματοποιήσουν μια επιτυχημένη επένδυση. Έτσι, η γ.σ. την 1η Σεπτεμβρίου αποφάσισε την ΑΜΚ της εταιρείας με την έκδοση 6.229.422 νέων μετοχών με 11 ευρώ ανά μετοχή και ταυτόχρονη κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Να σημειωθεί ότι το dilution (αραίωση) που προκαλείται από την εισαγωγή των νέων μετοχών προσεγγίζει μόλις το 1,7%. Δηλαδή τα κέρδη ανά μετοχή που αντιστοιχούν στους παλαιούς μετόχους θα συρρικνωθούν κατά 1,7%, με όλες τις υπόλοιπες παραμέτρους σταθερές. Οι διεθνείς επενδυτές ή/και συνδεδεμένες με αυτούς εταιρείες είναι οι BlackRock Inc., Anavio Capital Partners LLP, Kayne Anderson Capital Advisors LP και Impax Asset Management.

Στη συνέχεια, στις 2 Σεπτεμβρίου, η εταιρεία ανακοίνωσε οικονομικά αποτελέσματα α' εξαμήνου, με τη δημοσιευμένη καθαρή κερδοφορία να παρουσιάζεται χαμηλότερα, καθώς την προηγούμενη χρήση υπήρξαν έσοδα από αποτιμήσεις παραγώγων σε έργα στις ΗΠΑ αλλά και έσοδα από αποζημιώσεις ασφαλίστρων. Έτσι, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη τελικά ενισχύθηκαν 19,8%, καθώς διαμορφώθηκαν στα 26,6 εκατ. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις 15/7/2020 η εταιρεία προέβη στην πώληση του αιολικού πάρκου Mountain Air, ισχύος 138 MW, στις ΗΠΑ, από όπου θα προκύψει κέρδος άνω των 25 εκατ. ευρώ, το οποίο και θα αποτυπωθεί στα οικονομικά μεγέθη του γ' τριμήνου 2020.

Σε ό,τι αφορά την αποτίμηση τη εταιρείας, ο δείκτης EV/EBITDA για το 2020 διαμορφώνεται στις 10,1 φορές, ενώ ο δείκτης τιμή προς κέρδη (P/E) προσεγγίζει τις 24 φορές, συμπεριλαμβανομένων των νέων μετοχών (χωρίς να έχει υπολογιστεί το έκτακτο κέρδος 25 εκατ. ευρώ). Η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή δεν διαπραγματεύεται με discount στην αποτίμηση σε σχέση με τις ομοειδείς ευρωπαϊκές εταιρείες, αλλά με μικρό premium. Ειδικότερα, το EV/EBITDA των αντίστοιχων ευρωπαϊκών είναι στις 9,7 φορές, ενώ σε επίπεδο P/E βρίσκεται στις 20 φορές τα κέρδη του 2020. Το EV (Enterprise Value) αυξάνεται γρηγορότερα στη φάση ανάπτυξης της εταιρείας, αφού από τη μία μεγαλώνει ο δανεισμός, ενώ από την άλλη οι επενδυτές, προσβλέποντας σε μελλοντικά κέρδη, αγοράζουν τη μετοχή, μεγεθύνοντας ταυτόχρονα την κεφαλαιοποίηση της εταιρείας, δηλαδή τον αριθμητή του κλάσματος. Στον αντίποδα, τα λειτουργικά κέρδη EBITDA καθυστερούν να αναπτυχθούν, αφού το κόστος προηγείται της απόδοσης μιας επένδυσης. Μην ξεχνάμε και την ικανοποιητική μερισματική απόδοση (χρήση 2019) της εταιρείας, που, μετά και την τελευταία αύξηση της τιμής, έχει διαμορφωθεί στο 2,8%. Έτσι, οι επενδυτές σπεύδουν να προεξοφλήσουν την επιτυχή ολοκλήρωση του επενδυτικού πλάνου της εταιρείας, το οποίο αναφέρει ότι την επόμενη πενταετία η συνολική εγκατεστημένη ισχύς θα προσεγγίσει τα 2.800 MW (διπλασιασμός από τα τρέχοντα επίπεδα). Υπενθυμίζεται ότι μέχρι 30/6 είχε εγκαταστήσει 1.373 MW (μετά και την πώληση των 138 MW στις ΗΠΑ), ενώ κατασκευάζει ή έχει λάβει πλήρως αδειοδοτήσεις για επιπλέον 430 MW. Τέλος, ο όμιλος έχει εγκαταστήσει 728 MW στην Ελλάδα, 513 MW στις ΗΠΑ και 132 MW στη Ν.Α. Ευρώπη.

Alpha Bank: Μικρότερη του αναμενομένου η επιβάρυνση από το Galaxy Project, τουλάχιστον κατά 20 μ.β. – Με discount η μετοχή

Τα αποτελέσματα της Alpha Bank ήταν καλύτερα των εκτιμήσεων της αγοράς σε επίπεδο καθαρής κερδοφορίας, κυρίως λόγω αυξημένων χρηματοοικονομικών εσόδων αλλά και πιστωτικών φόρων ύψους 23,4 εκατ. ευρώ στο β' τρίμηνο του 2020. Η διοίκηση, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι μετά την ολοκλήρωση του Project Galaxy, της μεγαλύτερης τιτλοποίησης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στην Ελλάδα, ύψους 10,8 δισ. ευρώ, ο δείκτης καθυστερήσεων αναμένεται να μειωθεί στο 13%, ενώ ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων θα μειωθεί στο 24%. Σε επίπεδο ομίλου, οι παραπάνω δείκτες αναμένεται να διαμορφωθούν σε 17% και 27% αντίστοιχα. Ταυτόχρονα, τόνισε ότι η επίπτωση στους κεφαλαιακούς δείκτες θα κυμανθεί μεταξύ 250 και 280 μονάδων βάσης, έναντι 300 μονάδων των αρχικών προβλέψεων. Να σημειωθεί ότι τα ίδια κεφάλαια θα υποχωρήσουν περί τα 2 δισ. ευρώ μετά την τιτλοποίηση του Galaxy.

Ο όμιλος σημείωσε πρόσθετες προβλέψεις 114 εκατ. ευρώ στο β' τρίμηνο λόγω της πανδημίας. Υπενθυμίζεται ότι στο α' τρίμηνο είχε σημειώσει προβλέψεις 120 εκατ. ευρώ λόγω COVID-19.

Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ανέρχεται σε 18,3%, αυξημένος κατά 0,7% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, παρέχοντας έτσι απόθεμα κεφαλαίων 3,1 δισ. ευρώ έναντι του ελάχιστα απαιτούμενου ποσοστού. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις βελτιώθηκε περαιτέρω και ανήλθε σε 96% στις 30/6, έναντι 102% πέρυσι. Παρά την προσωρινή διακοπή ρευστοποιήσεων και αποπληρωμών λόγω της COVID-19, τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 100 εκατ. ευρώ το β' τρίμηνο 2020. Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα στην όμιλο σε ετήσια βάση μειώθηκαν κατά 3,5 δισ. ευρώ. Στα θετικά πρέπει να προσμετρηθεί και η βελτιωμένη εκτίμηση της διοίκησης για τα αποτελέσματα του 2020, με τα κέρδη προ προβλέψεων να εκτιμώνται στο +4% έως +5%, έναντι μηδενικής αύξησης της προηγούμενης πρόβλεψης. Αντίθετα, στα αρνητικά καταχωρίζεται το γεγονός ότι η Alpha Bank διαθέτει τη χαμηλότερη κάλυψη των NPEs ανάμεσα στις ελληνικές τράπεζες, με μόλις 44,4%. Ολοκληρώνοντας, η Alpha Bank διαπραγματεύεται 0,14 φορές την ενσώματη καθαρή θέση (συμπεριλαμβανομένων των ζημιών από το Galaxy).



Eurobank: Η τράπεζα με τον χαμηλότερο δείκτη NPEs στην Ελλάδα

Τα οικονομικά αποτελέσματα α' εξαμήνου της Eurobank ήταν καλύτερα των εκτιμήσεων της αγοράς, με τα καθαρά κέρδη να είναι καλύτερα λόγω της αύξησης των εσόδων αλλά και των μειωμένων εξόδων. Ειδικότερα, η προσαρμοσμένη καθαρή κερδοφορία ανήλθε σε 176 εκατ. ευρώ, ενώ το β' τρίμηνο προσέγγισε τα 116 εκατ. ευρώ. Στα προσαρμοσμένα κέρδη δεν έχουν συμπεριληφθεί οι ζημίες 1.334 εκατ. ευρώ (μετά φόρων) από τις συναλλαγές Cairo και FPS. Οι εν λόγω ζημίες, βέβαια, έφεραν τα NPEs της Eurobank στο 15,3% (6,2 δισ. ευρώ), ενώ ταυτόχρονα ο δείκτης προβλέψεων προς μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα έφτασε το 60,6%. Τα δύο αυτά νούμερα φέρνουν τη Eurobank μπροστά στις εξελίξεις ανάμεσα στις υπόλοιπες ελληνικές τράπεζες σε ό,τι αφορά τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Σημαντικό στοιχείο που μπορεί να βελτιώσει περαιτέρω την εικόνα είναι το γεγονός ότι ο σχηματισμός των νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ήταν αρνητικός κατά 77 εκατ. ευρώ το β' τρίμηνο 2020, διανύοντας το 18ο συνεχόμενο τρίμηνο συρρίκνωσης των NPEs. Ταυτόχρονα, ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας προσέγγισε το 15,5% (+110 μ.β.), ενώ ο δείκτης CET1 άγγιξε το 13,0% με τα κεφάλαια. Υπενθυμίζεται ότι οι μέτοχοι της Eurobank θα παραλάβουν για κάθε 12 μετοχές που κατέχουν μία μετοχή (SPV), ενώ αναμένεται να ξεκινήσει η διαπραγμάτευσή τους στην Εναλλακτική Αγορά με τιμή εκκίνησης 0,016 ευρώ ανά μετοχή (SPV). Ολοκληρώνοντας, η μετοχή της τράπεζας διαπραγματεύεται στις 0,29 φορές τα ενσώματα ίδια κεφάλαια.



Ατζέντα (8/9 - 13/9)

Σήμερα Τρίτη έχει ορίσει ως ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος για την επιστροφή κεφαλαίου 0,02 ευρώ/μετοχή (μερισματική απόδοση 0,95%) η Παπουτσάνης, καθώς και η ΕΛΒΕ, 0,25 ευρώ/μετοχή (μερισματική απόδοση 6%). Αύριο Τετάρτη αναμένεται να ανακοινώσουν τα οικονομικά αποτελέσματα α' εξαμήνου οι ΟΠΑΠ, Μυτιληναίος, Ειδησεοφωνική Ελλάς και Quest (μετά τη λήξη της συνεδρίασης). Επίσης, η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει τη βιομηχανική παραγωγή για τον μήνα Ιούλιο. Την Πέμπτη Ελλάκτωρ, REDS, ΑΕΓΕΚ και Νεώριο έχουν συγκαλέσει την τακτική γ.σ., ενώ η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει τον πληθωρισμό για τον μήνα Αύγουστο και την ανεργία για τον Ιούνιο. Την Παρασκευή η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει την οικοδομική δραστηριότητα για τον μήνα Ιούνιο και τις κενές θέσεις εργασίας για το β’ τρίμηνο του 2020.

Στο εξωτερικό τα ξημερώματα ανακοινώνεται η μεταβολή του ΑΕΠ της Ιαπωνίας, ενώ νωρίς το μεσημέρι η Ευρωζώνη ανακοινώνει τη μεταβολή του ΑΕΠ ταυτόχρονα με τη μεταβολή στην απασχόληση. Την Τετάρτη αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον η έκθεση για τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές των ενεργειακών αγορών από τον οργανισμό EIA, ενώ το απόγευμα της ίδιας ημέρας το υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ ανακοινώνει πόσες ανοιχτές θέσεις εργασίας υπήρχαν την τελευταία ημέρα του Ιουλίου. Την Πέμπτη η ΕΚΤ ανακοινώνει τα επιτόκια για την Ευρωζώνη, ενώ το απόγευμα ανακοινώνεται στις ΗΠΑ ο δείκτης τιμών παραγωγού για τον μήνα Αύγουστο. Την Παρασκευή ανακοινώνεται ο πληθωρισμός τόσο στη Γερμανία όσο και στις ΗΠΑ για τον μήνα Αύγουστο.

