Με premium 19% ξεκίνησε το β’ τρίμηνο για τις ΗΠΑ

Του Δημοσθένη Τρίγγα

Η ολοκλήρωση του α' εξαμήνου βρήκε τις ελληνικές εισηγμένες να ανακοινώνουν ετήσια οικονομικά αποτελέσματα 2019 και, με ελάχιστες εξαιρέσεις, αποτελέσματα α' τριμήνου. Ωστόσο, στις ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα ξεκινούν οι δημοσιεύσεις οικονομικών αποτελεσμάτων β’ τριμήνου, με τις εταιρείες του χρηματοοικονομικού κλάδου να κάνουν την αρχή (αναλυτικά οι ανακοινώσεις στην ατζέντα 13-19/7).

Πριν από περίπου 1,5 μήνα είχαμε δημοσιεύσει τις εκτιμήσεις της αγοράς για την κερδοφορία του β' τριμήνου του 2020, που έκαναν λόγο για υποχώρηση κερδών 41,9%. Οι τρέχουσες εκτιμήσεις (Πέμπτη 2/7) κάνουν λόγο για υποχώρηση 43,8% και, όπως είναι φυσικό, είναι οι χειρότερες εκτιμήσεις που έχουν καταγραφεί από το δ’ τρίμηνο του 2008! Αυτά συμβαίνουν σε επίπεδο τριμήνου, καθώς σε επίπεδο έτους η υποχώρηση 28,6% είναι η χειρότερη από καταγραφής των εν λόγω στοιχείων (1996). Πιο συγκεκριμένα, οι εκτιμήσεις για τα κέρδη του 2020 προ πανδημίας ήταν 177,8 δολάρια, ενώ τώρα κάνουν λόγο για 126,9 δολάρια. Στην κρίση των ενυπόθηκων δανείων, και ειδικότερα το α’ εξάμηνο του 2009, η υποχώρηση των κερδών είχε προσεγγίσει το -24,4%.

H αβεβαιότητα για τα αποτελέσματα του β' τριμήνου είναι έκδηλη, καθώς είναι πολύ δύσκολο να προβλεφθεί τόσο η ζημιά λόγω lockdown όσο και οι προβλέψεις που λαμβάνουν οι εταιρείες για μελλοντικές ζημίες. Έτσι, από τις 505 εταιρείες του S&P 500, μόλις 49 έχουν ανακοινώσει προβλέψεις για το εν λόγω τρίμηνο, έναντι 106 που ήταν ο μ.ό. των τελευταίων 5 ετών. Ρίχνοντας μια ματιά στα μελλοντικά τρίμηνα, οι εκτιμήσεις της αγοράς κάνουν λόγο για υποχώρηση στα κέρδη -25,2% στο γ' τρίμηνο και -12,7% στα κέρδη του δ' τριμήνου. Από την επόμενη χρονιά (2021) οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για αύξηση των κερδών κατά 13% στο α' τρίμηνο του 2021, ενώ για τα ετήσια κέρδη η άνοδος εκτιμάται σε 28,2%. Εάν όντως επαληθευτούν οι προβλέψεις για ενίσχυση 28,2%, τότε τα κέρδη του 2021 (162,7 δολάρια) θα έχουν οριακά προσεγγίσει τα κέρδη του 2019 (163 δολάρια).

Σε χρηματιστηριακό επίπεδο, η υποχώρηση των εκτιμήσεων της κερδοφορίας ενσωματώθηκε άμεσα (23 χρηματιστηριακές ημέρες χρειάστηκαν για να σημειώσει τα χαμηλά του ο S&P 500), ενώ η ανάκαμψη πραγματοποιείται σταδιακά. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι αγορές τείνουν να προεξοφλούν τις εξελίξεις (όπως έχουμε αναφέρει πλειστάκις) σε ορίζοντα άνω των 6-12 μηνών. Έτσι, οι εκτιμήσεις των κερδών για το 2021, που έχουν ήδη αρχίσει να κοιτούν οι αγορές (λίγο πρόωρα), κατεβάζουν τον δείκτη τιμή προς κέρδη ανά μετοχή στις 19,5 φορές, έναντι 21,8 των επόμενων 12 μηνών και 24,9 φορές των κερδών του 2020. Βέβαια, πρέπει να σημειωθεί ότι το τέλος του 2021 απέχει σχεδόν 18 μήνες, δίνοντας, έτσι, στην αγορά περιθώριο για κίνηση σε ένα μεγαλύτερο εύρος τιμών μέχρι να διαφανεί πιο καθαρά και με μεγαλύτερη ευκρίνεια η κερδοφορία των εταιρειών για το 2021. Όπως φαίνεται από τον πίνακα, η αγορά διαπραγματεύεται με premium 19% περίπου τα κέρδη του 2021, ενώ η δίκαιη τιμή (μ.ό. 25 ετών) βρίσκεται 22% χαμηλότερα από τα υψηλά του (3.393 μονάδες) στις 2.668 μονάδες. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι διανύουμε την περίοδο των μηδενικών επιτοκίων, όπου ο επενδυτής αναζητά αποδόσεις για το πλεόνασμα των κεφαλαίων του αλλά και για να διασφαλίσει μια ικανοποιητική απόδοση για τα συνταξιοδοτικά του κεφάλαια, με αποτέλεσμα να αποδέχεται ένα μικρό premium έναντι της αυξημένης απόδοσης.

Με 28% των εργάσιμων ημερών κλειστά, οι πωλήσεις του Jumbo υποχώρησαν μόλις 17%

Jumbo: Την περασμένη εβδομάδα η Jumbo προέβη στην ανακοίνωση βασικών οικονομικών στοιχείων για το α' εξάμηνο του τρέχοντος έτους. Ειδικότερα, ανέφερε ότι οι πωλήσεις υποχώρησαν 51% τον Μάρτιο, 86% τον Απρίλιο, ενώ τον Μάιο ενισχύθηκαν 13,6% και τον Ιούνιο 5,8%. Έτσι, οι πωλήσεις το α' εξάμηνο συρρικνώθηκαν 17% σε ετήσια βάση, καθώς διαμορφώθηκαν στα 278,8 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης 23% το α' πεντάμηνο. Αξίζει να σημειωθεί ότι το lockdown διήρκεσε 43 ημέρες (εργάσιμες ημέρες για τα καταστήματα), οι οποίες αποτελούν το 28% περίπου των ημερών του α' εξαμήνου, κάνοντας το αποτέλεσμα του -17% ακόμα ισχυρότερο. Μέρος των 43 ημερών αποτέλεσε η πασχαλινή περίοδος, που ουσιαστικά δεν υπήρξε, καθώς το lockdown πραγματοποιήθηκε περίπου έναν μήνα πριν από το Πάσχα. Οι πασχαλινές πωλήσεις αποτελούν περί το 10% των συνολικών πωλήσεων του ομίλου. Ταυτόχρονα, η διοίκηση επανέλαβε την πρόθεσή της να προχωρήσει στην πληρωμή μερίσματος συνολικού ύψους 0,47 ευρώ ανά μετοχή για το οικονομικό έτος 2020, εκ των οποίων 0,235 ευρώ/μετοχή έχει ήδη πληρωθεί στις 6 Ιουλίου.



Στα θετικά πρέπει να προσμετρηθεί η άμεση ενημέρωση των μετόχων για τον τζίρο της εταιρείας στο α' εξάμηνο του 2020, καθώς έγινε δύο ημέρες μετά την ολοκλήρωσή του. Υπενθυμίζεται ότι το α' εξάμηνο παραδοσιακά αποτελεί το 40% του συνολικού τζίρου της χρονιάς, ενώ το υπόλοιπο 60% στο β’ εξάμηνο. Παράλληλα, η περίοδος των Χριστουγέννων αποτελεί περίπου τον μισό τζίρο του β' εξαμήνου. To lockdown αλλά και η διαφοροποιημένη συμπεριφορά των καταναλωτών σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια κάνουν τις εκτιμήσεις ακόμα δυσκολότερες για τη φετινή χρονιά. Τέλος, και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς, η Jumbo διαπραγματεύεται 7,3 φορές τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) του 2020, ενώ η μετοχή διαπραγματεύεται 12,3 φορές τα κέρδη του 2020.

ΕΧΑΕ, Τιτάν, Coca-Cola HBC και ΟΤΕ οι πρώτες ανακοινώσεις οικονομικών αποτελεσμάτων β’ τριμήνου 2020

Αυλαία για την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων α’ εξαμήνου/β’ τριμήνου 2020 ανοίγουν τα Ελληνικά Χρηματιστήρια τη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Έπειτα ο όμιλος Τιτάν, ενώ έχει ήδη ανακοινώσει τα αποτελέσματα α' τριμήνου (13 Μαΐου), έχει προγραμματίσει την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων β' τριμήνου 2020 την Τετάρτη 29 Ιουλίου μετά το κλείσιμο του Χρηματιστηρίου, ενώ την Πέμπτη 30 Ιουλίου θα πραγματοποιήσει την τηλεδιάσκεψη για τους αναλυτές. Παράλληλα, πριν από λίγες ημέρες προέβη στην ανακοίνωση αποτελεσμάτων 5μήνου, καθώς είχε προγραμματίσει την έκδοση του ομολογιακού δανείου.

Στη συνέχεια η Coca-Cola HBC αναμένεται να ανακοινώσει τα αποτελέσματα β' τριμήνου στις 5 Αυγούστου, ενώ υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία δεν έχει προβεί στην εκτίμηση μεγεθών για το 2020. Επίσης, στα στοιχεία α' τριμήνου δεν είχε ανακοινώσει στοιχεία για την κερδοφορία, παρά μόνο για τον όγκο και τον κύκλο εργασιών.

Ο ΟΤΕ αναμένεται να ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα β’ τριμήνου στις 6 Αυγούστου (πριν την έναρξη του ΧΑ) ενώ η Deutsche Telekom (πλειοψηφών μέτοχος του ΟΤΕ) ανακοινώνει την επόμενη Πέμπτη 13 Αυγούστου.

Στις 27 Αυγούστου, ημέρα Πέμπτη, έχουν δρομολογήσει την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων α' εξαμήνου τα Ελληνικά Πετρέλαια, ενώ στη συνέχεια σειρά έχει η Fourlis να ανακοινώσει την 1η Σεπτεμβρίου. Την 9η Σεπτεμβρίου και ημέρα Τετάρτη έχουν ορίσει ΟΠΑΠ και Μυτιληναίος ως ημερομηνία ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων α' εξαμήνου. Ο τραπεζικός κλάδος εκτιμάται ότι θα ανακοινώσει τα αποτελέσματά του περί τα τέλη Αυγούστου, χωρίς να έχουν οριστικοποιηθεί οι ημερομηνίες.

Μετέπειτα, καθώς προχωράμε προς την ολοκλήρωση του διαστήματος (30/9/2020) που έχει οριστεί από τον επόπτη για την εξαμηνιαία ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι Lamda Develoment, Βιοχάλκο και ΕΥΔΑΠ αναμένεται να ανακοινώσουν τα οικονομικά αποτελέσματα α’ εξαμήνου στις 10, 24 και 25 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα. Τέλος, οι εξαμηνιαίες καταστάσεις είναι οι πρώτες καταστάσεις του έτους που ορίζει ο επόπτης ότι πρέπει να είναι ελεγμένες από ορκωτό ελεγκτή.

413,6 εκατ. ευρώ οι εκροές των αλλοδαπών επενδυτών το α' εξάμηνο

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της ελληνικής αγοράς τον Ιούνιο ανήλθε σε 65,04%, έναντι 65,48% στις 29 Μαΐου 2020, καταγράφοντας μείωση 0,67%. Μη συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής του ΤΧΣ (775,5 εκατ. ευρώ ή 2,06%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της ελληνικής αγοράς στις 30 Ιουνίου, η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανήλθε σε 66,41%, παρουσιάζοντας μείωση κατά 0,5% συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα. Η συνολική αξία συναλλαγών ανήλθε σε 1,424 δισ. ευρώ (αυξημένη κατά 0,4% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένη κατά 13,2% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους).

Οι ξένοι επενδυτές κατέγραψαν εκροές ύψους 99,5 εκατ. ευρώ για τον μήνα Ιούνιο, ενώ το α’ εξάμηνο του 2020 οι εκροές των αλλοδαπών επενδυτών προσέγγισαν τα 413,5 εκατ. ευρώ. Οι τρεις μεγαλύτερες καθαρές εκροές των ξένων επενδυτών προήλθαν από το Ηνωμένο Βασίλειο με 90 εκατ. ευρώ, 30 εκατ. ευρώ από την Ισπανία και 6,8 εκατ. ευρώ από τη Γερμανία. Παράλληλα, οι τρεις μεγαλύτερες εισροές ήταν από ΗΠΑ με 10,6 εκατ. ευρώ, 6,8 εκατ. ευρώ από τα νησιά Κέιμαν και 6,7 εκατ. ευρώ από τη Γαλλία.

Ατζέντα (14/7 - 19/7): Σήμερα Τρίτη η AS Company έχει συγκαλέσει την ετήσια τακτική γ.σ. Την Τετάρτη έχουν προγραμματίσει την τακτική γ.σ. οι B&F, Autohellas, Πλαστικά Θράκης, Mevaco και η εξ αναβολής της Forthnet, ενώ την ίδια ημέρα οι Μύλοι Κεπενού έχουν ορίσει ως ημερομηνία αποκοπής μερίσματος 0,05 ευρώ ανά μετοχή (μερισματική απόδοση 2,5%). Παράλληλα, η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοινώνει τις τραπεζικές χορηγήσεις για το β' τρίμηνο του 2020. Την Πέμπτη έχουν προγραμματίσει την τακτική γ.σ. οι Αφοί Κορδέλλου και ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών. H CNL Capital θα προβεί στην αποκοπή μερίσματος 0,15 ευρώ ανά μετοχή (μερισματική απόδοση 1,9%). Την Παρασκευή έχουν συγκαλέσει την ετήσια τακτική γ.σ. οι Σωληνουργεία Τζιρακιάν, Ιντρακόμ Κατασκευές, ΟΛΠ και Μουζάκης. Την ίδια ημέρα έχουν ορίσει ως ημερομηνία αποκοπής μερίσματος τα Πλαστικά Θράκης. Τέλος, η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει την εξέλιξη του κύκλου εργασιών επιχειρήσεων που βρίσκονταν σε αναστολή λειτουργίας λόγω COVID-19 για τον μήνα Μάιο.

Στο εξωτερικό, σήμερα Τρίτη αρχίζουν οι ανακοινώσεις των μεγαλύτερων τραπεζών με τις Citigroup, J.P. Morgan, Wells Fargo και United Airlines (μετά το κλείσιμο της αγοράς). Επίσης, σήμερα ανακοινώνεται τόσο στη Γερμανία όσο και στις ΗΠΑ ο πληθωρισμός για τον μήνα Ιούνιο, ενώ ταυτόχρονα ανακοινώνεται ο δείκτης ZEW για το επενδυτικό κλίμα στην Ευρωζώνη. Την Τετάρτη είναι η σειρά των Bank of New York Mellon, Goldman Sachs και U.S. Bancorp. Την ίδια ημέρα ανακοινώνεται στις ΗΠΑ η Μπεζ Βίβλος (η συγκεκριμένη αναφορά εκδίδεται 8 φορές τον χρόνο), όπου αναφέρονται τα τελευταία στοιχεία για την αμερικανική οικονομία. Την Πέμπτη ανακοινώνουν τα οικονομικά αποτελέσματα β' τριμήνου οι Bank of America, BlackRock, Charles Schwab, Abbott Labs, Delta AirLines, Domino's Pizza, Morgan Stanley, Johnson & Johnson, eBay Inc. (μετά το κλείσιμο της αγοράς), Microsoft (μετά το κλείσιμο της αγοράς) και Netflix (μετά το κλείσιμο της αγοράς). Την ίδια ημέρα η ΕΚΤ ανακοινώνει τις αποφάσεις για τα επιτόκια (14.45), ενώ στις 15.30 θα πραγματοποιηθεί η συνέντευξη Τύπου της ΕΚΤ. Στις ΗΠΑ ανακοινώνεται ο βιομηχανικός δείκτης Philadelfia Fed, ενώ με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται ο δείκτης λιανικών πωλήσεων για τον μήνα Ιούνιο. Την Παρασκευή ανακοινώνεται ο δείκτης τιμών καταναλωτή στην Ευρωζώνη, ενώ την ίδια ημέρα στις ΗΠΑ ανακοινώνονται οι οικοδομικές άδειες για τον μήνα Ιούνιο και ο δείκτης καταναλωτικών προσδοκιών του Πανεπιστημίου Michigan για τον μήνα Ιούλιο.

* Ο κ. Δημοσθένης Τρίγγας είναι Πιστοποιημένος Αναλυτής Μετοχών & Αγοράς, BETA Χρηματιστηριακή

**Αναδημοσίευση από την εφημερίδα "Κεφάλαιο"