Πουλήστε τον Μάιο, φύγετε μακριά και επιστρέψτε την ημέρα του Αγίου Λέγκερ

Του Δημοσθένη Τρίγγα

Μόλις δυο χρηματιστηριακές ημέρες έμειναν για να ολοκληρωθεί ο πρώτος μήνας του β’ τριμήνου 2020, όπου αναμένεται να σημειωθεί η βαθύτερη ύφεση στην ιστορία μετά την κρίση του 1929. Οι εκτιμήσεις έχουν ένα πολύ μεγάλο εύρος, καθώς από τη μία έχουμε την πρωτόγνωρη κατάσταση της απαγόρευσης κυκλοφορίας και την κάθετη πτώση της ζήτησης, ενώ από την άλλη τα μεγαλύτερα πακέτα στήριξης των οικονομιών όλων των εποχών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα των καιρών είναι η αρνητική τιμή που έγραψε το προθεσμιακό συμβόλαιο του πετρελαίου, το οποίο την προτελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης για τον μήνα Μάιο σημείωσε -40,32 δολάρια ανά βαρέλι. Δηλαδή ο πωλητής πετρελαίου πλήρωσε 40,32 δολ. ανά βαρέλι για να το πουλήσει, αντί να τον πληρώσουν για το προϊόν που παρέδιδε. Φυσικά, αυτό δεν είχε ξαναγίνει ποτέ στο παρελθόν! Μέσα σε αυτό το κλίμα πρέπει να επισημάνουμε ότι οι προβλέψεις των μεγεθών της οικονομίας ήταν πάντα μια πολύ δύσκολη υπόθεση, αφού ο παράγοντας "άνθρωπος" ήταν αυτός που έχει τον τελευταίο λόγο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι χρηματιστηριακές αγορές οδεύουν προς τον μήνα Μάιο με παρακαταθήκη μια κίνηση της τάξεως του +25% από τα χαμηλά του Μαρτίου και την υποχώρηση κατά 19% από τα υψηλά του Φεβρουαρίου.

Το ερώτημα που έχει αρχίσει ήδη και απασχολεί την επενδυτική κοινότητα είναι κατά πόσο θα επαληθευτεί το ρητό "Sell in May and go away" ή ολόκληρο "Sell in May and go away, and come on back on St. Leger's Day" (μετάφραση: Πουλήστε τον Μάιο και φύγετε μακριά και επιστρέψτε την ημέρα του Αγίου Λέγκερ). Για την ιστορία, το ρητό έχει τις ρίζες του στη Μεγάλη Βρετανία και ήταν έθιμο αριστοκρατών, εμπόρων και τραπεζιτών που θα έφευγαν από την πόλη του Λονδίνου για τους καλοκαιρινούς μήνες. Η ημέρα του St. Leger αναφέρεται σε μια διάσημη ιπποδρομία που λάμβανε χώρα στα μέσα Σεπτεμβρίου. Για την εφαρμογή αυτής της φράσης στα χρηματιστήρια έχουν γίνει πολλές έρευνες, με σκοπό να αποδείξουν πως όποιος επενδυτής ρευστοποιεί τις μετοχές του τον Μάιο και τις επαναγοράζει το φθινόπωρο (οι κύριες έρευνες έχουν χωρίσει το έτος σε δύο περιόδους, Μάιο-Οκτώβριο και Νοέμβριο-Απρίλιο) μπορεί να βγει κερδισμένος. Αίξίζει να σημειωθεί ότι την περίοδο Μαΐου-Οκτωβρίου παρατηρείται χαμηλότερη εμπορευσιμότητα και υψηλότερη μεταβλητότητα σε σχέση με το άλλο μισό του χρόνου.

Οι κλάδοι που ωφελήθηκαν ή, καλύτερα, οι κλάδοι που δεν υπέστησαν σοβαρές ζημιές από την απαγόρευση της κυκλοφορίας ήταν της τεχνολογίας, της υγείας, των τηλεπικοινωνιών και των διαρκών αγαθών. Από την άλλη πλευρά, οι κλάδοι που ζημιώθηκαν σε μεγάλο βαθμό είναι οι αερομεταφορές, οι αυτοκινητοβιομηχανίες, ο τουρισμός (ξενοδοχεία-καζίνο), η διασκέδαση και η ενέργεια. Η χρηματιστηριακή αγορά παραμένει ένας προεξοφλητικός μηχανισμός, όπου σε μεγάλο βαθμό έχει ενσωματώσει τα άσχημα οικονομικά νέα τόσο σε μακροοικονομικό επίπεδο όσο και σε μικροοικονομικό, καθώς η ταχύτητα των γεγονότων υπήρξε καταιγιστική. Έτσι, οι τιμές των μετοχών των εταιρειών που υπέστησαν σημαντική καθίζηση στα έσοδα/κέρδη τους, αλλά κατάφεραν να επιβιώσουν και να βγουν δυνατότερες από αυτή την κρίση, θα μπορούσαν να αποδώσουν καλύτερα από τις αμυντικές μετοχές, που δεν υποχώρησαν σημαντικά κατά τη διάρκεια της κρίσης. Ωστόσο, το β’ τρίμηνο θα είναι το καθοριστικό, οπότε θα δούμε ποιες από αυτές τις εταιρείες θα επιβιώσουν, κερδίζοντας, έτσι, μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς από αυτές που δεν θα αντέξουν την κρίση.

Στατιστικά Χ.Α.: Με απώλειες 22,5% έκλεισε ο τρίτος μήνας του 2020 για τον Γ.Δ., ενώ η μέση κεφαλαιοποίηση του Μαρτίου υποχώρησε 31% σε σχέση με τη μέση Φεβρουαρίου, αφού η έντονη πτωτική κίνηση ξεκίνησε μετά το β’ δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου. Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της ελληνικής αγοράς ανήλθε σε 66,7%, έναντι 66,4% στις 28 Φεβρουαρίου 2020, καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 0,3%. Ωστόσο, μη συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής του ΤΧΣ (2,23%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της ελληνικής αγοράς, η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανήλθε σε 68,21%, παρουσιάζοντας μείωση κατά 0,2% περίπου συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα. Η συνολική αξία συναλλαγών ανήλθε σε 1,822 δισ. ευρώ (αυξημένη κατά 5,1% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και αυξημένη κατά 68,1% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους). Οι ξένοι επενδυτές κατέγραψαν εκροές ύψους 3,05 εκατ. ευρώ για τον μήνα Μάρτιο, έναντι 25 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο και 104 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο. Το τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου οι εκροές προσέγγισαν τα 132,4 εκατ. ευρώ. Οι τρεις μεγαλύτερες καθαρές εκροές των ξένων επενδυτών προήλθαν από το Ηνωμένο Βασίλειο με 77,7 εκατ. ευρώ, 12,2 εκατ. ευρώ που ήταν από τα νησιά Κέιμαν και 8,4 εκατ. ευρώ από τη Γαλλία. Παράλληλα, οι τρεις μεγαλύτερες εισροές ήταν από Ισπανία με 30,6 εκατ. ευρώ, 26,4 εκατ. ευρώ από Ολλανδία και 11,65 εκατ. ευρώ από Κύπρο. Η εταιρεία με τους πολυπληθέστερους μετόχους ήταν η Alpha Τράπεζα με 112.569 μετόχους, δεύτερη η Εθνική Τράπεζα με 109.477 μετόχους, ενώ στην τρίτη θέση κατετάγη η μετοχή του ΟΤΕ με 80.077 μετόχους, με την τριάδα να μην έχει μεταβληθεί σε σχέση με τον Ιανουάριο.



Coca-Cola HBC: Στις 7 Μαΐου, πριν από το άνοιγμα της αγοράς, η Coca-Cola 3Ε αναμένεται να ανακοινώσει τα πρώτα στοιχεία για το α’ τρίμηνο του 2020. Υπενθυμίζεται ότι στις 19 Μαρτίου ανακοίνωσε ότι ο τζίρος του ομίλου για το α’ δίμηνο του 2020 ήταν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ενώ τον Μάρτιο έχει επηρεαστεί σημαντικά, καθώς η Κεντρική και Νότια Ευρώπη, η οποία αποτελεί το 35%-40% των συνολικών πωλήσεων, έχει επηρεαστεί σοβαρά. Η πρόθεση του δ.σ. είναι να προτείνει στη γ.σ. του Ιουνίου μέρισμα 0,62 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι μερισματική απόδοση 2,9% (προ φόρων). Ταυτόχρονα, η εταιρεία είχε αναφέρει ότι είναι πολύ νωρίς για την ποσοτικοποίηση του αντίκτυπου του COVID-19, με τη διοίκηση να εξετάζει μέτρα εξοικονόμησης κόστους μέσω επαναξιολόγησης των επενδύσεων και του μάρκετινγκ, ενώ κρίνει ότι δεν είναι πλέον συνετό να δώσει τις εκτιμήσεις της για το τρέχον οικονομικό έτος. Τέλος, η εταιρεία The Coca-Cola Company ανακοίνωσε ότι οι πωλήσεις της μειώθηκαν 25% μέχρι τώρα στο β’ τρίμηνο, ενώ αναμένει βελτίωση στο β’ εξάμηνο του τρέχοντος έτους.

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Το δ.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε, σε συντονισμό με τις εποπτικές Αρχές Γαλλίας, Βελγίου, Ισπανίας και Αυστρίας, να παρατείνει την απαγόρευση των ανοιχτών πωλήσεων (short selling) ή άλλων συναλλαγών πέραν των ανοιχτών πωλήσεων οι οποίες δημιουργούν ή αυξάνουν την καθαρή αρνητική θέση σε μετοχές εισηγμένες στο Χ.Α. μέχρι τις 18 Μαΐου 2020. Στην αιτιολόγηση το σκεπτικό της Ε.Κ. είναι ότι δεν υπάρχει αρνητική επίπτωση στην αποτελεσματικότητα της αγοράς δυσανάλογη προς τα οφέλη του μέτρου αυτού σε μια κρίση όπως η παρούσα.

ΟΠΑΠ: Ο ΟΠΑΠ ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα νέα συμφωνία για τον αποκλειστικό έλεγχο των εργασιών της Stoiximan στην Ελλάδα και την Κύπρο, φτάνοντας σταδιακά το 84,49%, με επιπλέον επένδυση 163,4 εκατ. ευρώ συν τα μετρητά συν κέρδη από τα έτη 2020-2021. Υπενθυμίζεται ότι ο ΟΠΑΠ τον Σεπτέμβριο του 2018 είχε αποκτήσει 36,75% μερίδιο στο Stoiximan Group (μέσω της Betano μπορεί να παρέχει διαδικτυακά στοιχήματα και άλλες διαδικτυακές υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών εκτός Ελλάδας και Κύπρου σε Πορτογαλία, Ρουμανία και Γερμανία) για 50 εκατ. ευρώ, ενώ ταυτόχρονα είχε συμφωνήσει να αυξήσει το μερίδιό της στις ελληνικές και κυπριακές δραστηριότητες της Stoiximan στο 69% με επιπλέον πληρωμή 94,86 εκατ. ευρώ. Για το 2019 οι δραστηριότητες της Stoiximan στην Ελλάδα και την Κύπρο δημιούργησαν λειτουργικά κέρδη (EBITDA) 44 εκατ. ευρώ, ενώ οι ξένες δραστηριότητες σημείωσαν λειτουργικές ζημίες 6 εκατ. ευρώ. O ΟΠΑΠ πλέον κατέχει τη μισή διαδικτυακή στοιχηματική αγορά περίπου, κάτι που τον καθιστά κυρίαρχο αυτής της αγοράς. Ουσιαστικά, η συναλλαγή έχει γίνει με πολλαπλασιαστή 6 φορές τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA), ενώ ο αντίστοιχος πολλαπλασιαστής στη διεθνή αγορά ανέρχεται στις 9 φορές περίπου. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι οι δείκτες για το 2020 αναμένεται να είναι χαμηλότεροι, καθώς σε ολόκληρο τον κόσμο τα αθλητικά γεγονότα έχουν μειωθεί σημαντικά, με αποτέλεσμα η έκπτωση της συναλλαγής να συρρικνωθεί και αυτή με τη σειρά της.

* Ο κ. Δημοσθένης Τρίγγας είναι Πιστοποιημένος Αναλυτής Μετοχών & Αγοράς, BETA Χρηματιστηριακή

** Αναδημοσίευση από την εφημερίδα "Κεφάλαιο"