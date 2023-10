Ισχυρό ξεκίνημα στην εβδομάδα για τη Wall Street, πάνω από 500 μονάδες κέρδισε ο Dow Jones

Με κέρδη άνω του 1% ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Δευτέρας οι βασικοί δείκτες της Wall Street, σε μια ισχυρή ανοδική αντίδραση μετά τις βαριές απώλειες της προηγούμενης εβδομάδας, με τους επενδυτές να αντλούν ώθηση από τις καλύτερες των εκτιμήσεων επιδόσεις της McDonald's για το προηγούμενο τρίμηνο ενόψει ενός νέου μπαράζ εταιρικών αποτελεσμάτων τις επόμενες ημέρες.

Η περίοδος αποτελεσμάτων του γ' τριμήνου έχει μπει στο ζενίθ της, με 251 από τις εταιρείες του S&P 500 να έχουν ήδη δώσει στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα τους. Από αυτές το 78% κατάφερε να ξεπεράσει τις εκτιμήσεις των αναλυτών της Wall Street, σύμφωνα με το LSEG, όπως μεταδίδει το Reuters.

Τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσουν τα αποτελέσματα κολοσσών όπως η Caterpillar Inc, η Apple Inc, η Pfizer Inc και η Starbucks Corp.

Στο μεταξύ, οι επενδυτές ετοιμάζονται και για τις αποφάσεις νομισματικής πολιτικής της Federal Reserve την Τετάρτη. Η ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ αναμένεται να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια της στο 5,25% με 5,50%, με το επενδυτικό ενδιαφέρον να στρέφεται στις δηλώσεις του προέδρου της τράπεζας, Τζερόμ Πάουελ για νέες ενδείξεις σχετικά με τα επόμενα βήματα της τράπεζας αλλά και το outlook του πληθωρισμού.

Κατά τα άλλα, η απόδοση στο 10ετές ΗΠΑ συνέχισε ήπια ανοδικά σήμερα, σκαρφαλώνοντας στο 4,875%. Το ράλι της απόδοσης στην αρχή της προηγούμενης εβδομάδας πάνω από το ψυχολογικό επίπεδο του 5% είχε προκαλέσει ισχυρούς κλυδωνισμούς στην αμερικανική αγορά.

Δείκτες – Στατιστικά

Στο ταμπλό, ο βιομηχανικός Dow Jones κέρδισε 511,37 μονάδες ή 1,58% και έκλεισε στις 32.928,96 μονάδες στην καλύτερη συνεδρίαση του από τις αρχές Ιουνίου.

Ο ευρύτερος S&P 500 ενισχύθηκε κατά 49,45 μονάδες ή 1,20% στις 4.166,82 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq πρόσθεσε 146,47 μονάδες ή 1,16% και σκαρφάλωσε στις 12.789,48 μονάδες.

Από τις 30 μετοχές που απαρτίζουν τον βιομηχανικό δείκτη Dow Jones οι 28 έκλεισαν με θετικό πρόσημο. Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσε η Nike με άλμα 3,90% ή 3,82 δολ. και κλείσιμο στα 101,80 δολ. και ακολούθησαν Goldman Sachs Group με κέρδη 3,77% στα 300,83 δολ. και Verizon Communications με άνοδο 3,53% στα 34,62 δολ.

Στον αντίποδα, οι μετοχές με τις μεγαλύτερες απώλειες ήταν η Walgreens Boots Alliance (-0,19%) και η Merck (-0,14%).

Παρά τα σημερινά κέρδη οι δείκτες οδεύουν προς την ολοκλήρωση ενός ακόμα "σκληρού" μήνα που βρίσκει τον S&P 500 στο -2,8% προς ώρας και θα είναι ο τρίτος διαδοχικός αρνητικός για τον "μεγάλο" δείκτη της Wall Street, κάτι που είχε να συμβεί από το 2020 της πανδημίας.

Στις επιχειρηματικές εξελίξεις, ο τίτλος της SoFi Technologies έκλεισε με άνοδο 1% αν και στις αρχικές συναλλαγές βρέθηκε να κερδίζει πάνω από 10% καθώς η εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ξεπέρασε κατά πολύ τις προβλέψεις για τον τζίρο της στο γ' τρίμηνο και αναβάθμισε το outlook για το σύνολο του έτους.

Δυνατές επιδόσεις, που άφησαν πίσω τους τις εκτιμήσεις της αγοράς εμφάνισε και η McDonald's με τα κέρδη και της πωλήσεις του αμερικανικού κολοσσού να ξεπερνούν τις προβλέψεις των αναλυτών. Ο τίτλος της εταιρείας κέρδισε 1,7%.