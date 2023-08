Δεύτερη ημέρα απωλειών για το χρυσό

Απώλειες για δεύτερη διαδοχική ημέρα κατέγραψε ο χρυσός καθώς τα απογοητευτικά μακροοικονομικά στοιχεία από την Κίνα αλλά και το καμπανάκι της Moody's για τις αμερικανικές τράπεζες οδήγησαν τους επενδυτές προς άλλες ασφαλείς επιλογές αυτή την περίοδο, το αμερικανικό δολάριο και την αγορά ομολόγων.

Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές και οι εισαγωγές της Κίνας υποχώρησαν περισσότερο από το αναμενόμενο τον Ιούλιο, ενισχύοντας την παρατεταμένη εμπορική ύφεση που τροφοδοτεί τις ανησυχίες για τις προοπτικές ανάπτυξης της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου. Η Κίνα ανακοίνωσε την Τρίτη ότι οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 14,5% τον Ιούλιο σε σχέση με πέρυσι, ενώ οι εισαγωγές υποχώρησαν κατά 12,4% σε επίπεδο δολαρίου ΗΠΑ, εντείνοντας την πίεση στο κυβερνών Κομμουνιστικό Κόμμα να αναστρέψει μια οικονομική ύφεση.

Στο μεταξύ, ο οίκος αξιολόγησης Moody’s υποβάθμισε το αξιόχρεο αρκετών μικρού ως μεσαίου μεγέθους αμερικανικών τραπεζών και προειδοποίησε πως μπορεί να υποβαθμίσει και ορισμένες από τις μεγαλύτερες, εξηγώντας πως η πιστοληπτική τους ικανότητα θα δοκιμαστεί από τους χρηματοδοτικούς κινδύνους και τη χαμηλότερη κερδοφορία τους.

Υποβάθμισε κατά μία βαθμίδα το αξιόχρεο δέκα τραπεζών ενώ έθεσε έξι κολοσσούς του τραπεζικού τομέα, ανάμεσά τους τις Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street και Trust Financial, υπό παρακολούθηση ενόψει πιθανών υποβαθμίσεών τους.

Σε αυτό το κλίμα, το συμβόλαιο χρυσού παραδόσεως Δεκεμβρίου έχασε 5,20 δολάρια ή 0,3% και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στα 1.964 δολάρια ανά ουγγιά.

Σε άλλα μέταλλα, στο ασήμι, το συμβόλαιο Σεπτεμβρίου έχασε 16 cents ή 0,7% στα 23,07 δολάρια ανά ουγγιά.

Το παλλάδιο παραδόσεως Σεπτεμβρίου υποχώρησε κατά 24,20 δολάρια ή 2% και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στα 1.212 δολάρια ανά ουγγιά.