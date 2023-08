Απώλειες άνω του 1% στη Wall μετά το πλήγμα της Moody's στον τραπεζικό κλάδο

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 18:01

Με σημαντικές απώλειες συνεχίζουν τις σημερινές συναλλαγές οι τρεις βασικοί δείκτες της Wall Street μετά την υποβάθμιση του αξιόχρεου αρκετών μικρού ως μεσαίου μεγέθους αμερικανικών τραπεζών από τον οίκο αξιολόγησης Moody's.

Μάλιστα ο οίκος προειδοποίησε πως μπορεί να υποβαθμίσει και ορισμένες από τις μεγαλύτερες, εξηγώντας πως η πιστοληπτική τους ικανότητα θα δοκιμαστεί από τους χρηματοδοτικούς κινδύνους και τη χαμηλότερη κερδοφορία τους. Το γεγονός αυτό όπως ήταν αναμενόμενο ανησύχησε τους επενδυτές και ήδη ο τραπεζικός κλάδος ηγείται των απωλειών.

Ο τραπεζικός δείκτης στη Wall Street υποχωρεί κατά 3,5% ενώ ο αντίστοιχος δείκτης για τις περιφερειακές τράπεζες χάνει 4% που αποτελεί τη χειρότερη ημερήσια επίδοση από τον Μάιο.

Η έκθεση σε αυτά χαρακτηρίζεται παράγοντας κινδύνου-κλειδί για τον Moody’s, λόγω των υψηλών επιτοκίων, της μείωσης της ζήτησης χώρων γραφείων λόγω της υιοθέτησης της τηλεργασίας και της μείωσης των πιστώσεων για εμπορικά ακίνητα.

Ο οίκος μετέβαλε σε αρνητική την προοπτική έντεκα μεγάλων τραπεζών, συμπεριλαμβανομένων των Capital One, Citizens Financial και Fifth Third Bancorp.

Σε αυτό το κλίμα, ο βιομηχανικός δείκτης χάνει 1,30% ή 462 μονάδες στις 35.010 μονάδες και ο τεχνολογικός Nasdaq υποχωρεί κατά 1,36% ή 189 μονάδες στις 13.806 μονάδες. O S&P 500 χάνει 1,01% στις 4.473 μονάδες.

Στα εταιρικά νέα, η μετοχή της UPS χάνει 5% με την εταιρεία να παρουσιάζει μεγέθη που απογοήτευσαν τους επενδυτές παρουσίασε στο τρίμηνο ενώ παράλληλα υποβάθμισε τις προβλέψεις για τα έσοδα και τα περιθώρια κέρδους της στο έτος και βλέπει τη μετοχή της να δέχεται ισχυρές πιέσεις.

Ειδικότερα, ο αμερικανικός γίγαντας των logistics ολοκλήρωσε στο διάστημα Απριλίου - Ιουνίου με κέρδη 2,54 δολαρίων ανά μετοχή, ελαφρώς υψηλότερα από τα 2,49 δολ. που περίμενε η αγορά αλλά σημαντικά μειωμένα από τα 3,29 δολ. στο ίδιο διάστημα πέρυσι.

Στα μάκρο της ημέρας, νέα συρρίκνωση κατέγραψε τον Ιούνιο το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ, καθώς οι εισαγωγές της χώρας υποχώρησαν στο χαμηλότερο επίπεδο 1,5 και πλέον έτους, σηματοδοτώντας ενδεχομένως την επιβράδυνση της εγχώριας ζήτησης.

Πιο συγκεκριμένα, το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ μειώθηκε κατά 4,1% και διαμορφώθηκε στα 65,5 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε την Τρίτη το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου. Εν τω μεταξύ, προ τα κάτω αναθεωρήθηκαν και τα στοιχεία για τον Μάιο, που έδειξαν ότι το εμπορικό έλλειμμα διαμορφώθηκε τελικά στα 68,3 δισ. δολάρια αντί στα 69 δισ. δολάρια που είχε ανακοινωθεί.

Στο μεταξύ, πληθαίνουν οι τοποθετήσεις των αξιωματούχων της Fed σχετικά με τη στάση που θα πρέπει να ακολουθήσει για τα επιτόκια.

Η Fed βρίσκεται πλέον στο σημείο που μπορεί να αφήσει τα επιτόκια όπως είναι, εκτίμησε ο διοικητής του υποκαταστήματος της Φιλαδέλφεια Πάτρικ Χάρκερ, παίρνοντας αποστάσεις από το ενδεχόμενο νέων αυξήσεων που ανέφεραν πρόσφατα συνάδελφοί του.

"Απουσία τυχόν ανησυχητικών νέων οικονομικών στοιχείων από τώρα έως τα μέσα Σεπτεμβρίου, πιστεύω ότι μπορεί να βρισκόμαστε στο σημείο όπου μπορούμε να είμαστε υπομονετικοί και να διατηρήσουμε τα επιτόκια σταθερά και να αφήσουμε τις ενέργειες νομισματικής πολιτικής που έχουν ήδη κάνει να δράσουν" υποστήριξε ο Χάρκερ, σύμφωνα με λόγο που εκφωνεί σε εκδήλωση στη Φιλαδέλφεια.