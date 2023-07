Μικτά πρόσημα στις ευρωπαϊκές αγορές - H Ocado σημειώνει άνοδο 7,5%

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια παρουσίασαν μικτή εικόνα στο άνοιγμα της Τρίτης, καθώς οι επενδυτές εστιάζουν στα κέρδη.

Ο δείκτης αναφοράς Stoxx 600 παρέμεινε αμετάβλητος, με τους τομείς να διαφέρουν μεταξύ απωλειών και κερδών. Οι μετοχές των τηλεπικοινωνιών υποχώρησαν κατά 0,95%, ενώ οι μετοχές των υπηρεσιών υγείας και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σημείωσαν άνοδο κατά περίπου 0,2%.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΈΣ ΑΓΟΡΈΣ

Η βρετανική επιχείρηση delivery προϊόντων παντοπωλείου Ocado ήταν μεταξύ των κορυφαίων κερδισμένων, σημειώνοντας άνοδο 7,5%, καθώς κατέγραψε κέρδη στο πρώτο εξάμηνο. Όσον αφορά τις πρόσφατες εικασίες περί ενδιαφέροντος εξαγοράς από την Amazon, το Reuters επικαλέστηκε τον διευθύνοντα σύμβουλο Τιμ Στάινερ: "Οι εικασίες είναι εικασίες, δεν έχω τίποτα να πω".

Η ελβετική εταιρεία υγείας Novartis αύξησε τις προβλέψεις της για τα κέρδη του έτους, καθώς ανακοίνωσε σημαντικά υψηλότερα λειτουργικά κέρδη. Γνωστοποίησε επίσης ότι το διοικητικό της συμβούλιο ενέκρινε την απόσχιση και την εισαγωγή στο χρηματιστήριο της Sandoz, του τμήματος γενόσημων φαρμάκων της, καθώς και την επαναγορά μετοχών ύψους 15 δισ. δολαρίων που θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2025. Οι μετοχές σημείωναν άνοδο 3% στο ξεκίνημα της διαπραγμάτευσης.

Θα είναι μια μεγάλη ημέρα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, με αποτελέσματα από τις Bank of America, Morgan Stanley, Bank of New York Mellon και PNC Financial, μαζί με τις Lockheed Martin και J.B. Hunt.

Αναμένονται επίσης τα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ και οι "καυτοί" αριθμοί θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια επανεκτίμηση του κατά πόσον η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ έχει σχεδόν τελειώσει με τις αυξήσεις των επιτοκίων.

Την Τετάρτη θα ανακοινωθούν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς η Τράπεζα της Αγγλίας προετοιμάζεται για την τελευταία της συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής την 1η Αυγούστου. Μια δεύτερη συνεχόμενη αύξηση κατά 50 μονάδες βάσης παραμένει πιθανή μετά την ισχυρή αύξηση των μισθών τους τρεις μήνες έως τον Μάιο.

Η Κίνα δεν κατάφερε να επιτύχει τις εκτιμήσεις για το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν τη Δευτέρα, επιβαρύνοντας τις παγκόσμιες αγορές αποθεμάτων, ενώ τα ευρωπαϊκά προϊόντα πολυτελείας υποχώρησαν μετά την πτώση της Richemont

που ανέφερε ύφεση στη ζήτηση στις ΗΠΑ.

Οι αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού είναι μικτές, ενώ τα futures της αμερικανικής αγοράς σημειώνουν πτώση.