Wall: Απώλειες άνω του 1%, καθώς η ισχυρή απασχόληση "δείχνει" συνέχιση νομισματικής σύσφιξης

Πτωτικά κινούνται οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες της Wall Street, αφότου τα ισχυρότερα του αναμενομένου στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ ενέτειναν την ανησυχία των επενδυτών για περαιτέρω κύμα νομισματικής σύσφιξης από πλευράς της ομοσπονδιακής κεντρικής τράπεζας της χώρας (Federal Reserve), αλλά και από τους κεντρικούς τραπεζίτες διεθνώς.

Στο ταμπλό, ο βιομηχανικός Dow Jones "χάνει" 345,98 μονάδες ή 1,01%, με τον ευρύτερο S&P 500 να υποχωρεί κατά 51,86 μονάδες ή 1,17% και τον τεχνολογικό Nasdaq να καταγράφει απώλειες 190,46 μονάδων ή 1,38%.

Οι θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά σχεδόν 500.000 τον Ιούνιο, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας δεδομένων μισθοδοσίας ADP, στη μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση από τον Ιούλιο του 2022. Η μέση πρόβλεψη για την αύξηση ήταν περίπου στο μισό, στις 220.000, και πολύ υψηλότερη της αναθεωρημένης αύξησης κατά 267.000 θέσεις εργασίας τον Μάιο.

Τα στοιχεία της ADP, που πολλές φορές επικρίνονται ως αναξιόπιστα, έρχονται πριν τις επίσημες ανακοινώσεις για τις μισθοδοσίες Ιουνίου που αναμένονται την Παρασκευή. Η διάμεση πρόβλεψη των οικονομολόγων είναι περί πρόσθεσης 240.000 θέσεων εργασίας στην οικονομία (πλην αγροτοκτηνοτροφικού τομέα), σε μια επιβράδυνση σε σχέση με τις 339.000 θέσεις εργασίας του Μαΐου.

Σε κάθε περίπτωση, οι traders αναμένουν έναν υψηλότερο του αναμενομένου αριθμού ο οποίος θα οδηγήσει τη Fed σε συνέχιση της εκστρατειας αύξησης επιτοκίων, μετά την προσωρινή παύση του Ιουνίου. Οι πιθανότητες για μια αύξηση στη συνεδρίαση του Ιουλίου έχουν αγγίξει το 95%, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME.

H JetBlue Airways βλέπει τη μετοχή της να υποχωρεί κατά 2%, μετά την ανακοίνωση της εταιρείας ότι τερματίζει την εταιρική της σχέση στις βορειοανατολικές ΗΠΑ με την American Airlines, προκειμένου να δώσει έμφαση στη Spirit Airlines. Η μετοχή της American υποχωρεί κατά 1%, ενώ εκείνη της Spirit ενισχύεται κατά άνω του 2%.

Στα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της επιτροπής που αποφασίζει τη νομισματική πολιτική της Fed (FOMC), που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Τετάρτη, διαφαίνεται ότι τα περισσότερα μέλη υποστηρίζουν τη συνέχιση των αυξήσεων επιτοκίων.

"Ο πρόεδρος της Fed, Jerome Powell, έχει ξεκαθαρίσει ότι είναι απολύτως προσηλωμένος στην επίτευξη του στόχου για πληθωρισμό 2% κι αυτό σημαίνει κατά βάση ότι το ζήτημα είναι το πότε, όχι το έάν, θα υπάρξουν περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων μέσα στο 2023", etty much means that it's a when, not an if, as far as additional hikes are concerned later this year," σημειώνει ο Malcolm Ethridge της CIC Wealth.

Μεταξύ των 30 μετοχών του Dow, μόλις 1 με θετικό πρόσημο και ... με αρνητικό. Κέρδη καταγράφει μόνον εκείνη της Microsoft, ενώ των απωλειών ηγούνται εκείνες των American Express, Intel, Salesforce.

ΗΠΑ: Κατά 12.000 αυξήθηκαν οι αρχικές αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας, στις 248.000

Κατά 12.000 αυξήθηκαν οι αρχικές αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας την προηγούμενη εβδομάδα στις ΗΠΑ με τον συνολικό αριθμό τους να φτάνει τις 248.000.

Οι εβδομαδιαίες αιτήσεις αυξήθηκαν σταδιακά πάνω από 200.000 από την αρχή του έτους καθώς εταιρείες στον κλάδο της τεχνολογίας, των χρηματοοικονομικών και των ακινήτων περικόπτουν τους εργαζομένους.

Ο κινητός μέσος όρος τεσσάρων εβδομάδων, μειώθηκε στις 253.250 αιτήσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Απασχόλησης, τον Μάιο δημιουργήθηκαν οι περισσότερες θέσεις εργασίας από τον Ιανουάριο και το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε ιστορικά χαμηλό στο 3,7%.

Ο αριθμός των Αμερικανών πολιτών που λαμβάνουν επίδομα εργασίας μειώθηκαν στους 1,72 εκατ. την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 24 Ιουνίου.

Συρρικνώθηκε τον Μάιο το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ καθώς η αξία των εισαγόμενων αγαθών υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2021, όπως μεταδίδει το Bloomberg.

Ειδικότερα, το έλλειμμα υποχώρησε κατά 5,5 δισ. δολ. ή 7,3% από τον προηγούμενο μήνα και διαμορφώθηκε σε 69 δισ. δολ. όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών σε δημοσκόπηση του Bloomberg.

Η αξία των εισαγωγών μειώθηκε 2,3%, ενώ οι εξαγωγές υποχώρησαν 0,8%, όπως έδειξαν τα κυβερνητικά στοιχεία.

Μικρή επιβράδυνση κατέγραψε τον Ιούνιο ο τομέας των υπηρεσιών στις ΗΠΑ, με τον κλάδο πάντως να συνεχίζει να εμφανίζει υγιείς ρυθμούς ανάπτυξης, δίνοντας ώθηση στην ευρύτερη οικονομία εν μέσω της κατρακύλας της μεταποίησης .

Ειδικότερα, ο δείκτης PMI για την επιχειρηματική δραστηριότητα στις υπηρεσίες υποχώρησε στις 54,4 μονάδες τον Ιούνιο από 54,9 μονάδες τον Μάιο, όπως έδειξαν τα τελικά στοιχεία της έρευνας της S&P Global.

Ο σύνθετος δείκτης PMI για την παραγωγή, που συνδυάζει υπηρεσίες και μεταποίησης, διαμορφώθηκε στις 53,2 μονάδες τον Ιούνιο από 54,3 μονάδες τον προηγούμενο μήνα.

"Τον Ιούνιο καταγράφηκε ενθαρρυντική ανθεκτικότητα του κλάδου των υπηρεσιών στις ΗΠΑ, κάτι που βοήθησε να αντισταθμίσει την νέα συρρίκνωση της μεταποιητικής παραγωγής, διασφαλίζοντας ότι ο συνολικός ρυθμός της οικονομικής ανάπτυξης θα παραμείνει ενθαρρυντικά ισχυρός", σχολίασε ο Chris Williamson, επικεφαλής οικονομολόγος της S&P Global Market Intelligence.