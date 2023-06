Η Τουρκία πούλησε 199 δισ. δολάρια στο εξάμηνο και 159 τόνους χρυσού το τελευταίο τρίμηνο για να σώσει τη λίρα

Ο οικονομολόγος του Bloomberg, Σέλβα Μπαζίκι, υπολόγισε ότι η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας (TCMB) πούλησε περίπου 199 δισεκατομμύρια δολάρια σε ξένο νόμισμα από τον Δεκέμβριο του 2021 έως το τέλος Μαΐου 2023, ως μέρος των παρασκηνιακών παρεμβάσεων της με στόχο τη διατήρηση σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Στην ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Μπαζίκi ανέφερε ότι αυτό το ποσό σημαίνει ότι πωλούνταν περίπου 12 δισεκατομμύρια δολάρια το μήνα. Με τον πιθανό αντίκτυπο των εκλογών (που έγιναν στα μέσα Μαΐου), εκτίμησε ότι το σύνολο για τον Απρίλιο-Μάιο θα έφτανε τα 52 δισ. δολάρια.

Η σημαντική αντίθεση μεταξύ της μείωσης των καθαρών αποθεματικών κατά 9 δισεκατομμύρια δολάρια (εξαιρουμένων των swaps) και των ουσιαστικών καθαρών ροών των 190 δισεκατομμυρίων δολαρίων υποδηλώνει μια αξιοσημείωτη αύξηση της παρέμβασης, συνολικού ύψους περίπου 199 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ταυτόχρονα, η τουρκική λίρα παρουσίασε υποτίμηση πάνω από 40 τοις εκατό έναντι του δολαρίου καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου, φθάνοντας στα χαμηλότερα επίπεδά της στην πρόσφατη ιστορία.

Η οικονομική διοίκηση της Τουρκίας προσπαθεί να συγκρατήσει την υποτίμηση της τουρκικής λίρας με παρασκηνιακές πωλήσεις συναλλάγματος και διάφορες μη εμπορικές ρυθμίσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες ανεβαίνουν μετά τις εκλογές και κάθε εβδομάδα σημειώνουν ρεκόρ όλων των εποχών.

Καθώς οι πωλήσεις εξάντλησαν γρήγορα τα αποθέματα, η TCMB εφάρμοσε μια πρόσθετη στρατηγική πώλησης χρυσού για να ενισχύσει τα συναλλαγματικά της αποθέματα τους τελευταίους μήνες.

Μετά τις εκλογές, ο πρόεδρος παρέδωσε την οικονομική διοίκηση στον πρώην τσάρο οικονομίας του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) Μεχμέτ Σιμσέκ. Επίσης, η Χαφιζέ Γκαγέ Ερκάν διορίστηκε επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας. Ωστόσο, οι "νέοι" δεν έχουν χαράξει ακόμη μια νέα πορεία παρά τις ασταθείς συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Έχοντας αγοράσει περισσότερο χρυσό από οποιαδήποτε άλλη κεντρική τράπεζα το 2022, η Τουρκία ξεκίνησε ένα ξεπούλημα χρυσού, πουλώντας 81 τόνους τον Απρίλιο και 15 τόνους τον Μάρτιο. Τα τελευταία στοιχεία του Παγκόσμιου Συμβουλίου Χρυσού (WGC) έδειξαν ότι η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας αποχωρίστηκε 63 τόνους χρυσού τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με ρεπορτάζ της

Άννα Γκολούμποβα.

Κατά τους ανοιξιάτικους μήνες, τα επίσημα αποθέματα χρυσού της Τουρκίας μειώθηκαν κατά 159 τόνους σε 428 τόνους: "Αυτό θα έχει σίγουρα σημαντικό αντίκτυπο στη συνολική δραστηριότητα της κεντρικής τράπεζας τον Μάιο", δήλωσε ο ανώτερος αναλυτής του WGC, Krishan Gopaul.

