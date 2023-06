Αυξάνονται οι τραπεζικές πιέσεις στο Χρηματιστήριο

Το Χρηματιστήριο Αθηνών διέψευσε το "sell in May and go away" και αντάμειψε και με το παραπάνω όσους πίστεψαν στις ισχυρές προοπτικές του. Το "θαύμα" των ελληνικών τραπεζικών μετοχών. Η ανάκτηση της...