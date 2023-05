Επιμένει η Κάθι Γουντ: Υπερτιμημένη η Nvidia - Η τεχνητή νοημοσύνη θα εκτοξεύσει την Tesla

Στη μετοχή της Nvidia επανήλθε η διάσημη επενδύτρια Κάθι Γουντ την οποία χαρακτήρισε υπερτιμημένη, ενώ άφησε και υπόνοιες για φούσκα, υποστηρίζοντας την επιλογή που έκανε να πουλήσει τον τίτλο του κατασκευαστή μικροτσίπ χάνοντας το θηριώδες ράλι των 560 δισ. δολαρίων.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα η αγορά εστίασε στην απροσδόκητα εσφαλμένη επιλογή όπως αποδείχθηκε της Γουντ να μηδενίσει τον Ιανουάριο τη θέση που είχε στην Nvidia μέσω της ναυαρχίδας της το ARK Innovation. Την περίοδο δηλαδή που ξεκινούσε η φρενίτιδα της τεχνητής νοημοσύνης (AI), η οποία οδήγησε τόσο τον τίτλο της Nvidia όσο και άλλων τεχνολογικών ομολόγων της σε ξέφρενα κέρδη.

Από τον Ιανουάριο όταν έκλεισε τη θέση της η Γουντ, η Nvidia έχει αυξήσει την κεφαλαιοποίησή της κατά το ιλιγγιώδες ποσό των 560 δισεκατομμυρίων δολαρίων - εκ των οποίων τα 200 εκατ. μόνο σε ένα βράδυ, την προηγούμενη εβδομάδα μετά τα εντυπωσιακά μεγέθη τριμήνου που ανακοίνωσε.

Σε σειρά αναρτήσεων που έκανε σήμερα διάσημη επενδύτρια υποστήριξε ότι η αποτίμηση της Nvidia είναι "μπροστά από την καμπύλη" ("priced ahead of the curve”), υποδεικνύοντας την αναλογία 25 φορές τον εκτιμώμενο τζίρο της στην οποία διαπραγματεύεται η μετοχή της.

Since 2014, @ARKInvest has believed that Nvidia saw the AI future before most other chip companies, and now we believe it will continue to power the AI age. At 25X expected revenue for this year, however, $NVDA is priced ahead of the curve.

Κάτι βέβαια που, όπως σημειώνει και το Bloomberg, είναι σαφώς βάσιμο αν ληφθεί υπόψη ότι οι ανταγωνιστές της Nvidia στον υποδείκτη Philadelphia Semiconductor Index διαπραγματεύονται στο 6x και η Microsoft με το ChatGPT της στο 12x.

Από την πλευρά της, η Κάθι Γουντ σημειώνει ότι "άλλες εταιρείες με οραματιστές ηγέτες, με ισχυρά παγκόσμια δίκτυα διανομής και, ίσως το πιο σημαντικό, με μεγάλες δεξαμενές ιδιωτικών δεδομένων υψηλής ποιότητας, θα πρέπει να είναι μεγάλοι νικητές της AI, με έσοδα και κέρδη που θα εκπλήξουν έντονα επί του υψηλού ορίου των προσδοκιών τα επόμενα χρόνια".

Σε αυτό το πλαίσιο άλλωστε η ίδια εκτιμά ότι ο μεγάλος ευνοημένος της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης θα είναι ο κολοσσός του Έλον Μασκ, η Tesla, η ο οποία διαπραγματεύεται επί του παρόντος μόλις στο 6x του προσδοκώμενου τζίρου της.

Σύμφωνα δε με την Κάθι Γουντ, η Tesla με τις πρόσφατες καινοτομίες της τεχνητής νοημοσύνης στοχεύει σε τζίρο 8 με 10 τρισ. δολαρίων στον κλάδο της αυτόνομης οδήγησης μέχρι το 2030.

In our view, $TSLA - at 6X revenues - is the most obvious beneficiary of the recent breakthroughs in #AI, as it aims for an $8-10 trillion revenue TAM in autonomous mobility by 2030. But, based on our research for the last five to six years, @ARKInvest sees dozens of AI winners!