Κατοχύρωσε μετεκλογικά κέρδη το Χρηματιστήριο

Της Αλεξάνδρας Τόμπρα

Με απώλειες έκλεισε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, "δίνοντας" μεγάλο μέρος των κερδών του προηγούμενου διημέρου (και όχι μόνο), χωρίς όμως να χαλάει την επιθετική ανοδική τάση που παραμένει κραταιά, ειδικά μετά το εκλογικό αποτέλεσμα της Κυριακής.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με πτώση 1,12% στις 1.193,83 μονάδες, ενώ κινήθηκε μεταξύ 1.202,92 μονάδων (-0,20%) και 1.190,36 μονάδων (-1,24%). Ο τζίρος ανήλθε στα 146,73 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 39,12 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 7,07 εκατ. τεμάχια, αξίας 29,70 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με πτώση 1,54% στις 2.914,37 μονάδες, ενώ στο -0,66% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές ο Mid Cap και στις 1.710,28 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 2,96% στις 958,54 μονάδες.

Διατηρείται η τάση

Η σημερινή διόρθωση ήταν κάτι παραπάνω από εύλογη, καθώς δόθηκε η δυνατότητα σε πολλούς αγοραστές να γίνουν πιο επιλεκτικοί, ενώ δόθηκε και η δυνατότητα στους βραχυπρόθεσμους να ρευστοποιήσουν τις θέσεις τους και να κλείσουν μέρος των στρατηγικών τους. Είναι άλλωστε και η βασική συμπεριφορά των βραχυπρόθεσμων ιστορικά, μετά από μια αρκετά μεγάλη περίοδο αναμονής και στασιμότητας.

Το βασικό επίπεδο άμυνας όμως είναι οι 1.180 μονάδες, καθώς τα κλεισίματα πάνω από αυτό διατηρούν την επιθετική ανοδική τάση. Όπως σχολιάζει και ο Πέτρος Στεριώτης, CEO κυπριακής ΕΠΕΥ, μπαίνοντας στο καλοκαίρι, οι όγκοι συναλλαγών θα περάσουν το κλασικό τεστ της "θερινής ραστώνης", με τους αγοραστές να καλούνται να αποφασίσουν αν οι όποιες μικροβυθίσεις (dips) θα αποτελούν ευκαιρία χτισίματος θέσεων ή αν η αγορά έχει ανέβει "too far, too fast" και θα χρειαστούν νέοι πανίσχυροι καταλύτες προκειμένου να διατηρήσουν το εν εξελίξει ράλι.

Όπως σχολιάζει χρηματιστηριακή πηγή στο Capital.gr, είναι εύλογο να βλέπουμε σήμερα τους βραχυπρόθεσμους να μεταβάλουν τις θέσεις τους, εξαιτίας και της κλιμακωτής, σε επίπεδο ταμπλό, διάχυσης της ανόδου. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει αλλάξει η επιθετική ανοδική τάση, η οποία παραμένει κραταιά όσο ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται πάνω από τις 1.180 μονάδες, αλλά χρειάζεται η αποσυμπίεση σε τόσο "μονοκόμματες" κινήσεις. Μάλιστα, όσο διατηρείται το σενάριο ενός ακόμη πιο καθαρού εκλογικού αποτελέσματος στις 25 Ιουνίου, τόσο οι θέσεις θα ενισχύονται με γνώμονα την απόκτηση της επενδυτικής βαθμίδας τους επόμενους μήνες.

Με δεδομένο λοιπόν ότι ο δεύτερος γύρος των εκλογών θα γίνει στις 25 Ιουνίου, οι ημερομηνίες που θα φέρουν την κρίσιμη αναβάθμιση της οικονομίας, ξεκινούν από τα μέσα Ιουλίου και μετά, σύμφωνα με ανάλυση του Capital.gr. Με αυτήν τη λογική, η δεύτερη αξιολόγηση της οικονομίας από τον οίκο Fitch, η οποία είναι προγραμματισμένη στις 9 Ιουνίου, είναι πιθανό να φέρει μόνο την αναβάθμιση των προοπτικών της Ελλάδας, από "σταθερές" σε "θετικές", που αποτελεί προοίμιο νέας αναβάθμισης. Μετά η αγορά θα περιμένει την 4η Αυγούστου τη Scope, την 8η Σεπτεμβρίου τη DBRS, την 15η Σεπτεμβρίου τη Moody’s, και την 20ή Οκτωβρίου την Standard & Poor's.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η ΕΛΧΑ έκλεισε με απώλειες 5,61%, με την Eurobank να υποχωρεί κατά 4,05% και τον Μυτιληναίο κατά 3,05%. Άνω του 2% ήταν η πτώση σε Εθνική, Alpha Bank, Motor Oil και Τιτάν και άνω του 1% σε Πειραιώς και ΕΥΔΑΠ.

Ήπια πτωτικά έκλεισαν οι Βιοχάλκο, Λάμδα, ΟΛΠ, Jumbo, Coca Cola, ΔΕΗ, ΟΤΕ, Ελληνικά Πετρέλαια, Σαράντης και ΟΠΑΠ, με την Autohellas να κλείνει αμετάβλητη. Μικρά κέρδη, από την άλλη, σημείωσε η Τέρνα Ενεργειακή, με τη ΓΕΚ Τέρνα να κερδίζει 1,85%. Άνω του 3% ήταν η άνοδος σε Ελλάκτωρ και Aegean, με την Quest να σημειώνει άλμα 9,27%, ενόψει των αποτελεσμάτων που θα ανακοινώσει το απόγευμα.