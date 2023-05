Ήρθε η μέρα της διόρθωσης στο χρηματιστήριο Αθηνών

Της Αλεξάνδρας Τόμπρα

Διορθωτικά κινείται σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, μετά από ένα διήμερο κατά το οποίο τα κέρδη και ο τζίρος έδωσαν το μήνυμα μεγάλων εισροών, με τους τίτλους που βρίσκονται στο επίκεντρο να είναι αυτοί που υπεραπέδωσαν σημαντικά.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 1,02% στις 1.193,02 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 7,8 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 2,5 εκατ. τεμάχια. Πτώση 1,19% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 2.924,70 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός δείκτης απώλειες 2,69% στις 961,18 μονάδες.

Η "αναγκαία" διόρθωση

Αν και υπήρξαν στη χθεσινή συνεδρίαση αρκετές κινήσεις κατοχύρωσης των κερδών, το ΧΑ σήμερα δείχνει ότι θα "αφήσει" τους πωλητές να έχουν τα ηνία, επιβεβαιώνοντας τη "γραμμή" των 1.200 μονάδων. Το βασικό επίπεδο άμυνας όμως είναι οι 1.180 μονάδες, καθώς τα κλεισίματα πάνω από αυτό συντηρούν την επιθετική ανοδική τάση.

Η ένταση βέβαια της ανόδου, ειδικά τη Δευτέρα, ευνοεί τις άμεσες κινήσεις κατοχύρωσης κερδών, οι οποίες ίσως είναι και αναγκαίες προκειμένου να δοθεί μια ανάσα στη ρευστότητα της αγοράς. Άλλωστε, και στα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ανοδικά ποσοστά προκαλούν γρήγορες πωλήσεις, πιθανές βραχυχρόνιες τοπικές κορυφές και σαθρά επίπεδα στηρίξεων στα υψηλά σκαλοπάτια, τα οποία πρέπει να ισχυροποιηθούν.

Όπως σχολιάζει και ο Πέτρος Στεριώτης, CEO κυπριακής ΕΠΕΥ, μπαίνοντας στο καλοκαίρι, οι όγκοι συναλλαγών θα περάσουν το κλασικό τεστ της "θερινής ραστώνης", με τους αγοραστές να καλούνται να αποφασίσουν αν οι όποιες μικροβυθίσεις (dips) θα αποτελούν ευκαιρία χτισίματος θέσεων ή αν η Αγορά έχει ανέβει "too far, too fast" και θα χρειαστούν νέοι πανίσχυροι καταλύτες προκειμένου να συντηρήσουν το εν εξελίξει ράλι.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η ΕΛΧΑ σημειώνει απώλειες 4,71%, με τις Εθνική, Πειραιώς, Alpha Bank και Eurobank να ακολουθούν με απώλειες που ξεπερνούν το 2%. Άνω του -1% κινούνται οι Μυτιληναίος, Ελλάκτωρ, Βιοχάλκο, ΔΕΗ, Τιτάν και ΕΥΔΑΠ.

Ήπια πτωτικά κινούνται οι Motor Oil, Λάμδα, Autohellas, ΟΠΑΠ, Coca Cola και Ελληνικά Πετρέλαια, ενώ ήπια ανοδικά κινούνται οι Aegean, Jumbo, Quest, ΟΤΕ, Σαράντης, ΟΛΠ και ΓΕΚ Τέρνα. Η Τέρνα Ενεργειακή κερδίζει 1,60%.