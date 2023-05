Της Ελευθερίας Κούρταλη

Ο κύκλος νομισματικής σύσφιξης της Federal Reserve μπορεί να πλησιάζει στο τέλος του, ενώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συνεχίζει να αυστηροποιεί την πολιτική της. Ιστορικά, οι ευρωπαϊκές μετοχές κινούνται σταθερά προς ελαφρώς ανοδικά μετά την τελευταία αύξηση των επιτοκίων της Fed, ενώ οι αμυντικές μετοχές υπεραποδίδουν των κυκλικών, όπως επισημαίνει η Citigroup. Ωστόσο, αυτήν τη φορά τα πράγματα είναι αρκετά διαφορετικά σε σχέση με την ιστορία, καθώς ο τρέχον κύκλος σύσφιξης κάθε άλλο παρά ίδιος είναι με ό,τι έχουμε βιώσει στο παρελθόν.

Ειδικότερα, όπως σημειώνει η Citi, η Fed έχει αυστηροποιήσει επιθετικά την πολιτική κατά το περασμένο έτος, ανεβάζοντας τα επιτόκια από το μηδέν στο 5%. Φτάσαμε τελικά σε ένα σημείο καμπής; Η αγορά φαίνεται πώς αυτό σκέφτεται, καθώς πλέον τιμολογεί τέσσερις μειώσεις επιτοκίων της Fed μέχρι τις αρχές του 2024, με μικρή πιθανότητα πρόσθετων αυξήσεων. Οι προοπτικές είναι ελαφρώς διαφορετικές για την ΕΚΤ, με τα επιτόκια να αναμένεται να κορυφωθούν γύρω στον Σεπτέμβριο.

Οι οικονομολόγοι της Citi είναι πιο επιθετικοί από την αγορά. Στις ΗΠΑ αναμένουν δύο ακόμη αυξήσεις των επιτοκίων πολιτικής κατά 25 μονάδες βάσης τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, δεδομένου του ακόμη υψηλού πληθωρισμού και της συνεχιζόμενης ισχύος στην αγορά εργασίας. Και στην Ευρωζώνη βλέπουν τουλάχιστον δύο ακόμη αυξήσεις των επιτοκίων της ΕΚΤ, με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να εξακολουθούν να αναζητούν μια σαφή πτωτική τάση στον δομικό πληθωρισμό. Η Citi προβλέπει την πρώτη μείωση των επιτοκίων της Fed στις αρχές του 2024, ενώ η ΕΚΤ αναμένεται να ξεκινήσει τη μείωση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο του επόμενου έτους.

"Η άποψη των οικονομολόγων μας μπορεί να αποδειχθεί σωστή, με μια ανατιμολόγηση της πολιτικής της Fed να προσθέτει στην αστάθεια της αγοράς μετοχών βραχυπρόθεσμα", σημειώνει η Citi.

Ωστόσο, η αγορά φαίνεται να σκέφτεται τι υπάρχει στην άλλη πλευρά αυτού του κύκλου σύσφιξης. Έτσι, η αμερικάνικη τράπεζα εξετάζει λοιπόν πώς μπορούν οι επενδυτές να "παίξουν" το τέλος των αυξήσεων επιτοκίων της Fed, ειδικά όταν η πολιτική της ΕΚΤ αποκλίνει.

Ιστορικά, όπως επισημαίνει, σε μέσο όρο, οι ευρωπαϊκές μετοχές κινήθηκαν σταθεροποιητικά έως λίγο ανοδικά έξι μήνες μετά την τελευταία αύξηση των επιτοκίων της Fed. Οι περίοδοι με τις χειρότερες επιδόσεις περιελάμβαναν τα περιβάλλοντα υψηλού πληθωρισμού της δεκαετίας του 1970 και του 1980, καθώς και των αρχών της δεκαετίας του 2000 .

Σε σχετική βάση, για την πορεία των ευρωπαϊκών μετοχών έναντι των μετοχών των ΗΠΑ, δεν υπάρχει ιστορικά σαφές πρότυπο απόδοσης. Ωστόσο, όπως τονίζει η Citi, η Ευρώπη τείνει να υπεραποδίδει των Αναδυόμενων Αγορών μετά το τέλος των κύκλων σύσφιξης της Fed.

Εντός της αγοράς, τα κυκλικά assets τείνουν να έχουν σταθερά χαμηλότερη απόδοση από ό,τι τα αμυντικά μετά την παύση των αυξήσεων επιτοκίων της Fed, με εξαίρεση τον Δεκέμβριο του 2018. Έπειτα από μια διόρθωση της αγοράς μετοχών της τάξης του 20%, η Fed επέστρεψε στο QE στις αρχές του 2019. Ωστόσο, είναι δύσκολο να δούμε νομισματική χαλάρωση να επιστρέφει αυτήν τη φορά, δεδομένης της επιμονής του πληθωρισμού, ειδικά του δομικού, όπως επισημαίνει η αμερικάνικη τράπεζα.

Σε επίπεδο κλάδων στην Ευρώπη, η Υγειονομική Περίθαλψη, οι Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας και η Πληροφορική τείνουν να έχουν τις καλύτερες επιδόσεις μετά την τελευταία αύξηση της Fed, ενώ οι κλάδοι των εμπορευμάτων υστερούν.

Φυσικά, αυτός ο κύκλος επιτοκίων θα είναι διαφορετικός, και συγκεκριμένα στα εξής δύο πολύ σημαντικά σημεία:

#1: Απόκλιση πολιτικής Fed έναντι της ΕΚΤ — Η Fed και η ΕΚΤ συνήθως κινούνται μαζί. Αυτήν τη φορά, οι αγορές τιμολογούν ταυτόχρονες μειώσεις της Fed και αυξήσεις της ΕΚΤ. Κάτι παρόμοιο συνέβη το 1989. Οι μετοχές των ΗΠΑ υπεραπέδωσαν σημαντικά έναντι των ευρωπαϊκών μετοχών μέχρις ότου η Bundesbank (τότε δεν υπήρχε η ΕΚΤ) έκανε επίσης "στροφή" πολιτικής (pivot). Οι οικονομολόγοι της Citi αναμένουν την πρώτη μείωση επιτοκίων της ΕΚΤ στο δεύτερο εξάμηνο του 2024.

#2: Υψηλά επιτόκια για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα — Ακόμη και αν έρθουν μειώσεις, τα επιτόκια θα παραμείνουν υψηλά σε σύγκριση με το πρόσφατο παρελθόν, και για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθιστώντας την αναχρηματοδότηση πιο ακριβή. Οι πιστωτικές συνθήκες είναι επίσης αυστηρότερες, όπως αποδεικνύουν οι έρευνες για τον τραπεζικό δανεισμό. Ως εκ τούτου, οι μετοχές της μικρής κεφαλαιοποίησης θα μπορούσαν να τεθούν υπό πίεση έναντι της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, δεδομένης της υψηλότερης έκθεσής τους σε κυμαινόμενα επιτόκια, εκτιμά η Citi.

Επενδυτικές επιπτώσεις – Οι μετοχές-γκανιάν

Τι σημαίνουν όλα τα παραπάνω για την επενδυτική στρατηγική;

Εντός της Ευρώπης, η κατανομή σε κλάδους "επιβάλλει" μια ποιοτική και αμυντική κλίση (overweight θέσεις στην υγειονομική περίθαλψη και τις τηλεπικοινωνίες, underweight στη βιομηχανία). Αυτό είναι συνεπές με την ιστορική υπεραπόδοση των αμυντικών μετοχών στην Ευρώπη στο τέλος των αυξήσεων των επιτοκίων της Fed. Η Citi διατηρεί επίσης την προτίμησή της για την αγορά των ΗΠΑ έναντι της Ευρώπης, σύμφωνα με μια αναμενόμενη απόκλιση στη νομισματική πολιτική μεταξύ της Fed και της ΕΚΤ.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Citi εντοπίζει τις μετοχές υψηλής ποιότητας με χαμηλότερη έκθεση σε υψηλά επιτόκια, δηλαδή τις εταιρείες που έχουν υψηλά περιθώρια ελεύθερων ταμειακών ροών και σχετικά χαμηλά βραχυπρόθεσμα χρέη, και οι οποίες αναμένεται να "νικήσουν" στον τρέχον κύκλο νομισματικής πολιτικής. Και καταλήγει στα εξής 37 ονόματα:

Nestle S.A., Novo Nordisk A/S, SAP SE, Sanofi, Richemont SA, British American Tobacco, Anheuser-Busch InBev, RELX PLC, Anglo American plc, Ferrari NV, Wolters Kluwer NV, Atlas Copco AB Class A, Experian PLC, Dassault Systemes SA, ENGIE SA., Amadeus IT, Givaudan SA, Legrand SA, Merck KGaA, Imperial Brands PLC, SGS SA, Symrise AG, Edenred SA, Royal KPN NV, Sage Group plc, Pandora A/S και Pearson PLC.