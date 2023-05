Διστακτικότητα στη Wall στη σκιά της κατάρρευσης της First Republic και ενόψει Fed

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 21:30

Ανοδικά συνεχίζουν οι βασικοί δείκτες της Wall Street στις συναλλαγές της Δευτέρας με τα κέρδη πάντως να παραμένουν συγκρατημένα καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να αξιολογήσουν την επόμενη ημέρα για τις περιφερειακές τράπεζες των ΗΠΑ στη σκιά της κατάρρευσης της First Republic Bank που οδήγησε τελικά στην εξαγορά της από την JPMorgan Chase.

Αυτή ήταν η τέταρτη τραπεζική κατάρρευση από τον Μάρτιο όταν ξεκίνησαν οι κλυδωνισμοί στα τραπεζικά ιδρύματα των ΗΠΑ. Οι μετοχές της First Republic Bank βρέθηκαν σε ελεύθερη πτώση από την αρχή της προηγούμενης εβδομάδας όταν η τράπεζα ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της για το α' τρίμηνο τα οποία έδειξαν μαζικές εκροές καταθέσεων πάνω από 70 δισ. δολ.

Οι τραπεζικές αρχές τις Καλιφόρνια ανακοίνωσαν το κλείσιμο της τράπεζας, ενώ ταυτόχρονα ανακοινώθηκε ότι η JPMorgan Chase συμφώνησε να εξαγοράσει την First Republic. Η Ομοσπονδιακή Αρχή Ασφάλισης Καταθέσεων (Federal Deposit Insurance – FDIC) ανακοίνωσε ότι περιμένει να καταγράψει πλήγμα περίπου 13 δισ. δολ.

Ο δείκτης S&P 500 Banks κερδίζει 1,4% σήμερα. Οι πιέσεις πάντως δεν δείχνουν να υποχωρούν, με τις μετοχές περιφερειακών ιδρυμάτων όπως οι Citizens Financial Group, PNC Financial Services Group, Truist Financial Corp και U.S. Bancorp να κινούνται στο βαθύ κόκκινο. Ο δείκτης KBW Regional Banking στο μεταξύ κατρακυλά πάνω από 2%.

Δείκτες – Στατιστικά

Στο ταμπλό, ο βιομηχανικός Dow Jones κερδίζει 36,70 μονάδες ή 0,11% και σκαρφαλώνει στις 34.134,86 μονάδες, ενώ ο ευρύτερος S&P 500 προσθέτει 7,63 μονάδες ή 0,18% στις 4.177,00 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq ενισχύεται κατά 6,64 μονάδες ή 0,06% στις 12.233,46 μονάδες.

Από τις 30 μετοχές που απαρτίζουν τον βιομηχανικό δείκτη Dow Jones 14 κινούνται με θετικό πρόσημο και 16 με αρνητικό. Τη μεγαλύτερη άνοδο σημειώνει η JPMorgan Chase με άλμα 3,41 δολ. ή 2,47% στα 141,65 δολ. και ακολουθούν Nike με κέρδη 1,03% στα 128,02 δολ. και UnitedHealth Group με άνοδο 1,02% στα 497,10 δολ.

Στον αντίποδα, οι μετοχές με τις μεγαλύτερες απώλειες είναι η Intel (-2,01%), η Walgreens Boots Alliance (-1,57%) και η American Express (-1,24%).

Οι εξελίξεις αυτές στον τραπεζικό κλάδο έρχονται ενώ η Federal Reserve ετοιμάζεται να ανακοινώσει άλλη μια αύξηση των επιτοκίων της στα μέσα της εβδομάδας στο πλαίσιο της μάχης που δίνει για να ελέγξει τον πληθωρισμό. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η κεντρική τράπεζα θα προχωρήσει την Τετάρτη σε άλλη μια αύξηση των επιτοκίων της κατά 25 μονάδες βάσης, πιθανώς ολοκληρώνοντας τον κύκλο σύσφιξης που ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2022. Από τότε η Fed έχει αυξήσει συνολικά τα επιτόκια της κατά 475 μονάδες βάσης πραγματοποιώντας την επιθετικότερη νομισματική σύσφιξη από την δεκαετία του 1980.

Στα μάκρο της ημέρας, έκθεση που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το Institute for Supply Management (ISM) έδειξε ότι ο μεταποιητικός κλάδος των ΗΠΑ συνέχισε να συρρικνώνεται τον Απρίλιο, αν και ανέκαμψε από το χαμηλό τριών ετών του προηγούμενου μήνα.

Ειδικότερα, ο μεταποιητικός δείκτης PMI του ISM σκαρφάλωσε στο 47,1 τον Απρίλιο από 46,3 τον Μάρτιο που ήταν η χαμηλότερη μέτρηση από τον Μάιο του 2020. Οι αναλυτές σε δημοσκόπηση του Reuters τοποθετούσαν τον δείκτη στο 46,8.

Αυτός ήταν ο έκτος διαδοχικός μήνας με τον δείκτη να παραμένει κάτω από το επίπεδο του 50 που διαχωρίζει την επέκταση από τη συρρίκνωση της μεταποιητικής δραστηριότητας.

Στο μεταξύ, μια διαφορετική έρευνα της S&P Global έδειξε ότι ο κλάδος κατάφερε να περάσει, έστω και οριακά, σε τροχιά επέκτασης τον Απρίλιο.

Ειδικότερα, ο μεταποιητικός δείκτης PMI της S&P Global σκαρφάλωσε στο 50,2 τον Απρίλιο από 49,2 τον Μάρτιο και έναντι της προκαταρκτικής μέτρησης στο 50,4. Αυτή είναι η πρώτη μέτρηση πάνω από το επίπεδο του 50 το τελευταίο εξάμηνο και η υψηλότερη από τον Οκτώβριο του 2022, όπως ανακοίνωσε η S&P Global.