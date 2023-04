Ευρωαγορές: Μακριά από τα χαμηλά ημέρας με νευρικότητα λόγω τραπεζών

Με απώλειες μακριά από τα χαμηλά ημέρας που ξεπέρασαν το 1% έκλεισαν τα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια εν μέσω ανανεωμένων ανησυχιών για τον τραπεζικό τομέα που ανέκυψαν τις τελευταίες ημέρες και τη βουτιά της ASM.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχώρησε κατά 0,83% στις 463,21 μονάδες με τον τραπεζικό κλάδο να μαζεύει τις απώλειες του στο 0,2% από το 2% που έφτασε ενδοσυνεδριακά. Οι μετοχές του κλάδου της υγειονομικής περίθαλψης έχασαν 2,5% και η βιομηχανία 1,4%.

Στα επιμέρους ευρωπαϊκά ταμπλό, ο γερμανικός DAX διολίσθησε στις 15.795,73 μονάδες με -0,48%, ο γαλλικός CAC 40 υποχώρησε κατά 0,86% στις 7.466,66 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 σημείωσε πτώση 0,49% στις 7.852,64 μονάδες.

Στις αγορές της ευρωπαϊκής περιφέρειας, ο ιταλικός FTSE MIB έχασε 0,54% υποχωρώντας στις 27.107,51 μονάδες, ενώ στην Ισπανία ο IBEX 35 κατέγραψε οριακά κέρδη στις 9.293,70 μονάδες.

Στο πεδίο των αποτελεσμάτων ο ολλανδικός κολοσσός των μικροτσίπ ASM είδε πτώση των παραγγελιών του και σημείωσε "βουτιά" 7,48%, ενώ ενδοσυνεδριακά οι απώλειές του έφτασαν και σε διψήφιο ποσοστό.

Η βρετανική τράπεζα Standard Chartered ανακοίνωσε άλμα 21% στα κέρδη προ φόρων της, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις, με τον τίτλο της να κερδίζει τελικό το πρόσημο στο +0,14%.

Παράλληλα, οι traders εστίασαν στις νέες τραπεζικές ανησυχίες, μετά τα αποτελέσματα της UBS και της First Republic Bank. Κάτι που αποδίδεται κυρίως στις ανησυχίες που έφερε η νέα θηριώδης βουτιά 50% χτες της αμερικανικής περιφερειακής τράπεζας First Republic Bank, η οποία όπως έδειξαν τα αποτελέσματα τριμήνου της είχε απόλεσε καταθέσεις άνω των 100 δισ. δολάρια όταν βρέθηκε στο "μάτι του κυκλώνα" μετά την κατάρρευση της Silicon Valley Bank που οδήγησε σε ευρύτερους τριγμούς στο παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα. Σήμερα ο τίτλος της βυθίζεται άνω του 20%. Όπως έγινε γνωστό άλλωστε χτες, η First Republic εξετάζει το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων αξίας έως 100 δισ. δολ.

Κατά τα άλλα, η Roche είδε πτώση του τζίρου της 6,8% στα 15,3 δισ. ελβετικά φράγκα και ο τίτλος της έχασε περίπου 2,5%.

Η GSK ανακοίνωσε κέρδη και έσοδα τα οποία ξεπέρασαν τις προβλέψεις, και ο τίτλος της σημείωσε κέρδη 0,62%.

Στα μακροοικονομικά νέα της ημέρας, περαιτέρω βελτίωση αναμένεται να παρουσιάσει το καταναλωτικό κλίμα στην Γερμανία τον Μάιο, καθώς η υποχώρηση των τιμών της ενέργειας και οι προσδοκίες αυξήσεων μισθών αντισταθμίζουν τις ανησυχίες των νοικοκυριών για απώλεια της αγοραστικής τους δύναμης.

Ειδικότερα, ο δείκτης του ινστιτούτου GfK για το καταναλωτικό κλίμα βελτιώθηκε στις -25,7 μονάδες οδεύοντας στον Μάιο από τις -29,3 του Απριλίου. Πρόκειται για τον έβδομο μήνα βελτίωσης του κλίματος, ενώ η μέτρηση ήταν αρκετά καλύτερη από τη μέση πρόβλεψη των αναλυτών για -27,9 μονάδες.