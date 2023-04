Σε αναζήτηση κατεύθυνσης η Wall, επανέρχεται η ανησυχία για αυξήσεις των επιτοκίων

Με μικρές απώλειες συνεχίζουν οι βασικοί δείκτες της Wall Street στις συναλλαγές της Τρίτης, με τους κολοσσούς της αμερικανικής οικονομίας Johnson & Johnson και Goldman Sachs Group να κινούνται στο βαθύ κόκκινο μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τους για το τελευταίο τρίμηνο και στον απόηχο των δηλώσεων ενός υψηλόβαθμου αξιωματούχου της Federal Reserve για την ανάγκη να συνεχιστούν οι αυξήσεις των αμερικανικών επιτοκίων.

Οι επενδυτές έχουν στρέψει την προσοχή τους στις ανακοινώσεις των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων με μεγάλα ονόματα της αγοράς - όπως οι Bank of America, Goldman Sachs και Bank of New York Mellon από τον τραπεζικό κλάδο και οι Johnson & Johnson και Lockheed Martin - να παίρνουν σήμερα την σκυτάλη.

Την επενδυτική προσοχή συγκέντρωσαν σήμερα και οι επιθετικές δηλώσεις του προέδρου της St. Louis Federal Reserve, Τζέιμς Μπούλαρντ για την ανάγκη και νέων αυξήσεων των επιτοκίων προκειμένου να μειωθεί ο πληθωρισμός.

Η Fed θα πρέπει να συνεχίσει να αυξάνει τα επιτόκια με βάση τα τελευταία στοιχεία που έδειξαν ότι ο πληθωρισμός παραμένει επίμονος, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Federal Reserve του St. Louis.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Atlanta Federal Reserve, Ραφαέλ Μπόστιτς σημείωσε ότι η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ έχει πιθανότατα άλλη μια αύξηση των επιτοκίων μπροστά της καθώς συνεχίζει την προσπάθεια για να μειώσει τον πληθωρισμό.

"Άλλη μια κίνηση θα πρέπει να είναι αρκετή για εμάς προκειμένου στη συνέχεια να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να δούμε πώς η πολιτική μας περνά στην οικονομία και για να καταλάβουμε κατά πόσο ο πληθωρισμός επιστρέφει πίσω στον στόχο μας", σημείωσε ο Μπόστιτς μιλώντας στο CNBC.

Δείκτες – Στατιστικά

Στο ταμπλό, ο βιομηχανικός Dow Jones χάνει 24,04 μονάδες ή -0,07% και υποχωρεί στις 33.963,14 μονάδες, ενώ ο ευρύτερος S&P 500 υποχωρεί 1,76 μονάδες ή -0,04% στις 4.149,66 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq διολισθαίνει 18,27 μονάδες ή -0,15% στις 12.139,14 μονάδες.

Από τις 30 μετοχές που απαρτίζουν τον βιομηχανικό δείκτη Dow Jones 13 κινούνται με θετικό πρόσημο και 17 με αρνητικό. Τη μεγαλύτερη άνοδο σημειώνει η JPMorgan Chase με κέρδη 1,63 δολ. ή 1,17% στα 141,46 δολ. και ακολουθούν Boeing με κέρδη 0,99% στα 207,06 δολ. και Home Depot με άνοδο 0,87% στα 297,98 δολ.

Στον αντίποδα, οι μετοχές με τις μεγαλύτερες απώλειες είναι η Johnson & Johnson (-2,72%), η Walgreens Boots Alliance (-1,18%) και η Goldman Sachs Group (-1,09%).

Στα μάκρο της ημέρας, τα στοιχεία που είδαν σήμερα το φως της δημοσιότητας έδειξαν ότι οι ενάρξεις ανέγερσης κατοικιών υποχώρησαν τον Μάρτιο, ενώ οι οικοδομικές άδειες κατρακύλησαν σε ένα νέο σημάδι ότι η οικοδομική δραστηριότητα θα παραμείνει υπό πίεση τους επόμενους μήνες.

Ειδικότερα, οι ενάρξεις υποχώρησαν 0,8% τον Μάρτιο από τον προηγούμενο μήνα, στις 1,42 εκατ. από 1,43 εκατ. το Φεβρουάριο, σύμφωνα με τα κυβερνητικά στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα. Οι μέσες εκτιμήσεις των αναλυτών ήταν για μεγαλύτερη πτώση στις 1,4 εκατ.

Οι οικοδομικές άδειες – βασικός δείκτης για την πορεία της κατασκευαστικής δραστηριότητας το επόμενο διάστημα – σημείωσαν βουτιά 8,8% στις 1,41 εκατ.