Νευρικότητα στις ευρωαγορές με το βλέμμα στις τράπεζες

Χάνεται το αρχικό μομέντουμ που είχαν δείξει οι κυριότεροι ευρωπαϊκοί δείκτες, με τους επενδυτές να επανεξετάζουν τη θέση τους απέναντι στον τραπεζικό κλάδο.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρεί κατά 0,3% και βρίσκεται στις 443,5 μονάδες, με τον τραπεζικό SX7P να σημειώνει πλέον απώλειες 0,4% ενώ είχε βρεθεί να ενισχύεται έως και άνω του 1,8%.

Στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά ταμπλό, ο γερμανικός DAX 40 σημειώνει οριακή πτώση 0,1% στις 15.122 μονάδες, ο CAC 40 υποχωρεί ανεπαίσθητα κατά 0,05% στις 7.074 μονάδων, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητος στις 7.470 μονάδες.

Λίγο καλύτερη είναι η εικόνα στις αγορές της ευρωπαϊκής περιφέρειας όπου οι δείκτες διατηρούν ακόμα το θετικό πρόσημο, καθώς στην Ιταλία ο FTSE MIB σημειώνει οριακή άνοδο 0,05% στις 26.217 μονάδες, ενώ στην Ισπανία ο IBEX 35 ενισχύεται κατά 0,2% στις 8.929 μονάδες.

H Deutsche Bank, που βρέθηκε στο μάτι του... τραπεζικού κυκλώνα την Παρασκευή, χτες έκλεισε με άλμα άνω του 6% και ξεκίνησε ανοδικά σήμερα, αλλά πλέον σημειώνει απώλειες 2,3%.

Σε μεγάλο βαθμό το θετικό κλίμα άλλαξε στα μέσα της ημέρας όταν έγινε γνωστό ότι οικονομική εισαγγελία της Γαλλίας πραγματοποιεί από το πρωί εφόδους σε κεντρικές εγκαταστάσεις τραπεζών, καθώς ερευνά πέντε τραπεζικά ιδρύματα για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος.

Σύμφωνα με τον οικονομικό εισαγγελέα τα πρόστιμα ενδέχεται να ξεπεράσουν το 1 δισ. ευρώ.

Η Societe Generale επιβεβαίωσε ότι τα γραφεία της βρίσκονται υπό έρευνα, ενώ σύμφωνα με τη Le Monde οι υπόλοιπες τράπεζες που βρίσκονται στο στόχαστρο των αρχών είναι οι γαλλικές Natixis, Exane και η βρετανική HSBC.

Το κλίμα στον τραπεζικό κλάδο έχει δείξει πάντως να αποκαθίσταται, καθώς χτες στην αγορά των ΗΠΑ ο τραπεζικός δείκτης του S&P 500 κέρδισε 3%, ενώ ο δείκτης των περιφερειακών τραπεζών KBW ενισχύθηκε 0,6%.

Νωρίτερα σήμερα άλλωστε, στην Ιαπωνία η Mizuho Financial κέρδισε 3,15%, η Mitsubishi UFJ Financial Group σημείωσε άνοδο 2,42% και η Sumitomo Mitsui Financial άνω του 3%, όπως και οι τράπεζες στην Αυστραλία που ενισχύθηκαν κατά περισσότερο του 1%.

Σε κάθε περίπτωση βέβαια, οι αναλυτές εμφανίζονται επιφυλακτικοί και εκτιμούν ότι θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να αποκατασταθεί πλήρως η εμπιστοσύνη, ενώ επισημαίνουν ότι πλήρη λήξη του συναγερμού θα σημάνει μόνο μια πειστική αποκλιμάκωση των ασφάλιστρων έναντι κινδύνου χρεοκοπίας (CDS).

Όπως έγινε γνωστό χτες, η Ιζαμπέλ Σνάμπελ, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ, είχε πιέσει προκειμένου η ανακοίνωση της τελευταίας απόφασης να σηματοδοτεί ενδεχόμενη περαιτέρω αύξηση των επιτοκίων μελλοντικά, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg.

Μία θέση που θα μπορούσε να υποδηλώνει την εμπιστοσύνη στην ανθεκτικότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών και στην υγεία των τραπεζών της ευρωζώνης, όπως γίνεται αντιληπτή από το πρόσωπο που έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη για τις αλληλεπιδράσεις της ΕΚΤ με τους επενδυτές.

Κατά τα άλλα, στο φλέγον θέμα του κόστους δανεισμού, σύμφωνα με την BlackRock η Fed θα συνεχίσει να αυξάνει τα επιτόκια παρότι οι επενδυτές στοιχηματίζουν για το αντίθετο.

"Δεν βλέπουμε μειώσεις επιτοκίων φέτος... βλέπουμε μπροστά μας μια νέα, πιο διαφοροποιημένη φάση ανάσχεσης του πληθωρισμού, όχι μειώσεις επιτοκίων ακόμα", ανέφεραν αναλυτές του μεγαλύτερου διαχειριστή κεφαλαίων παγκοσμίως.

Στην Βρετανία άλλωστε, ο ετήσιος πληθωρισμός στα βρετανικά καταστήματα ανήλθε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τουλάχιστον 18 ετών τον Μάρτιο, με φόντο τη σταθερή άνοδο των τιμών των τροφίμων, σύμφωνα με στοιχεία του κλάδου.

Συγκεκριμένα, ο συνολικός πληθωρισμός στα καταστήματα αυξήθηκε στο 8,9% από 8,4% του Φεβρουαρίου, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη αύξηση από τότε που ξεκίνησε να τηρεί σχετικά αρχεία η βρετανική ένωση λιανοπωλητών το 2005.