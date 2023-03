Wall: Με εμφατική άνοδο έκλεισαν οι δείκτες, μετά τη συμφωνία για "αιμοδότηση" της First Republic Bank με $30 δισ.

Με ισχυρά κέρδη, παρά τις αρχικές τους απώλειες, έκλεισαν οι τρεις βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες της Wall Street, εν μέσω παγκόσμιων ανησυχιών για το τραπεζικό σύστημα, με το κλίμα να αλλάζει άρδην μετά τη δημοσιοποίηση πληροφοριών ότι JPMorgan Chase και Morgan Stanley και άλλες μεγάλες αμερικανικές τράπεζες πλησίαζαν (και τελικά κατέληξαν) σε συμφωνία για κεφαλαιακή ένεση στην ευρισκόμενη υπό μεγάλη πίεση, περιφερειακή αμερικανική τράπεζα First Republic Bank.

Στο ταμπλό, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κέρδισε 371,98 μονάδες ή 1,17%, στις 32.246,55 μονάδες, με τον S&P 500 να καταγράφει άνοδο 68,35 μονάδων ή 1,76%, στις 3.960,28 μονάδες και τον Nasdaq να καταγράφει κέρδη 283,23 μονάδων ή 2,48%, στις 11.717,28 μονάδες, καθώς οι επενδυτές αγόρασαν τεχνολογικές μετοχές αναμένοντας ότι πιθανόν η τραπεζική κρίση να οδηγήσει τη Fed σε πιο ήπιο guidance για τις μελλοντικές της κινήσεις, μετά τη συνεδρίαση της επόμενης εβδομάδας.

Η JPMorgan Chase, η Morgan Stanley και αρκετές ακόμη μεγάλες αμερικανικές τράπεζες συμφώνησαν με τη First Republic Bank για τη στήριξη της κλυδωνιζόμενης αμερικανικής τράπεζας με κεφάλαια περί τα 30 δισ. δολ.

Πιο ειδικά, στη συμφωνία συμμετέχουν οι JPMorgan Chase, Citigroup., Bank of America, Wells Fargo, Morgan Stanley, U.S. Bancorp, Truist Financial και PNC Financial Services.

Οι μεγαλύτερες εξ αυτών, όπως οι JPMorgan, Bank of America, Citigroup και Wells Fargo θα συμβάλουν με 5 δισ. δολ. έκαστη, ενώ οι Goldman Sachs και Morgan Stanley θα εισφέρουν από 2,5 δισ. δολ. Οι PNC Financial Services, Bank of New York Mellon, Truist Financial, U.S. Bancorp και State Street θα συμμετάσχουν με ποσό 1 δισ. δολ. έκαστη.

Η μετοχή της First Republic Bank, μετά τις εξελίξεις, έκλεισε με άνοδο 10,33%.

Η κατάρρευση της Silicon Valley Bank και της Signature Bank την προηγούμενη εβδομάδα και το "σοκ" από την Credit Suisse, που ξύπνησε αναμνήσεις Lehman Brothers, αυτή τη φορά για την Ευρώπη, έχουν προκαλέσει νευρικότητα στους επενδυτές, που περνούν εύκολα από ψυχολογία sell-off σε αισιοδοξία και ξανά σε "πανικό".

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε σε αύξηση των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης καθώς έμεινε προσηλωμένη στην πολιτική της για μείωση του πληθωρισμού και δεν επηρεάστηκε από τους τριγμούς στον τραπεζικό κλάδο.

Η ενίσχυση ρευστότητας έως ύψους 50 δισ. ελβετικών φράγκων (54 δισ. δολαρίων) από την Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας στην Credit Suisse προσέφερε επίσης μια ορισμένη ανακούφιση στις αγορές, μετά τη χθεσινή κατάρρευση της μετοχής που έφτασε να χάνει άνω του 30%.

"Η αγορά λέει "τελικά, ίσως το τέλος του κόσμου να μην έχει φτάσει όπως φοβούνταν πολλοί μέχρι πριν από λίγο", ανέφερε ο Bob Doll, επικεφαλής κλάδου επενδύσεων στην Crossmark Global Investments. "Πρόκειται απλώς για αναστεναγμό ανακούφισης".

Και οι τρεις δείκτες βαδίζουν προς εβδομάδα κερδών, με ηγέτη τον Nasdaq, ο οποίος ενισχύεται περί το 5%.

"Εκείνο που θυμίζει πολύ 2008 είναι το κυνήγι στην αγορά για το ποιος είναι ο επόμενος αδύναμος κρίκος", σημειώνει ο Greg Fleming, CEO της Rockefeller Capital Management και πρώην πρόεδρος της Morgan Stanley Wealth Management. "Σημαντικό ρόλο εδώ θα παίξει το ποιος έχει πολλές μη εγγυημένες καταθέσεις".

"Την τελευταία εβδομάδα, οι εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα προσθέτουν άλλο ένα στρώμα αβεβαιότητας και πλήγματος στην επενδυτική εμπιστοσύνη", τονίζει από την πλευρά του ο Greg Bassuk, CEO στην AXS Investments. "Όμως, σε τελική ανάλυση, οι επενδυτές καταλήγουν στο ερώτημα: τι σημαίνουν όλα αυτά για την πολιτική της Fed και για τα επιτόκια;", προσθέτει.

Μεταξύ των 30 μετοχών του Dow, 23 κινήθηκαν με θετικό πρόσημο και 7 με αρνητικό. Των κερδών ηγήθηκαν εκείνες των Intel, Microsoft, Travelers Cos, ενώ των απωλειών εκείνες των Verizon, Walmart, Home Depot.

ΗΠΑ: Πτώση στις αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας

Στα μάκρο της ημέρας, νέα βουτιά σημείωσε ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν για πρώτη φορά αίτηση για επίδομα ανεργίας, επιστρέφοντας κάτω από το ψυχολογικό επίπεδο των 200.000 καθώς η αγορά εργασίας φαίνεται ικανή να απορροφήσει τις μαζικές απολύσεις που πραγματοποιούν τεχνολογικοί κολοσσοί των ΗΠΑ και μεγάλες τράπεζες της Wall Street.

Στο μεταξύ, οι τιμές των εισαγωγών στις ΗΠΑ μειώθηκαν τον Φεβρουάριο καθώς η μείωση του κόστους των καυσίμων αντιστάθμισε τις αυξήσεις στα τρόφιμα, τα κεφάλαια και τα καταναλωτικά αγαθά, με αποτέλεσμα την πρώτη ετήσια πτώση από το 2020.

Οι τιμές των εισαγωγών υποχώρησαν 0,1% τον περασμένο μήνα μετά από μείωση 0,4% τον Ιανουάριο, ανακοίνωσε την Πέμπτη το υπουργείο Εργασίας.

Την ίδια ώρα, ισχυρή αύξηση παρουσίασε τόσο η έναρξη ανέγερσης νέων κατοικιών όσο και η έκδοση οικοδομικών αδειών στις ΗΠΑ, παρά το γενικότερα υποτονικό outlook του τομέα της στέγασης.

Ειδικότερα, οι ενάρξεις νέων κατοικιών στις ΗΠΑ εκτινάχθηκαν κατά 9,8% τον περασμένο μήνα στον εποχικά προσαρμοσμένο ρυθμό των 1,45 εκατομμυρίων, ανακάμπτοντας από το χαμηλό σχεδόν 3ετίας του Ιανουαρίου στα 1,32 εκατ.