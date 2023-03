Citi: Βελτιώνονται τα δεδομένα για τις ευρωαγορές – Οι 24 ακριβές και πιο ευάλωτες μετοχές, η εικόνα της Λ. Αθηνών

Της Ελευθερίας Κούρταλη

H ανθεκτικότητα της οικονομίας της Ευρωζώνης και τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα των εισηγμένων ευρωπαϊκών εταιρειών αποτελούν θετική έκπληξη και στηρίζουν την πορεία των χρηματιστηρίων της περιοχής, όπως τονίζει η Citigroup και για αυτόν τον λόγο προχωρά σε αναβάθμιση των εκτιμήσεών της για τις αποτιμήσεις των μετοχών. Επανεξετάζει έτσι τις προβλέψεις για τα κέρδη ανά μετοχή στην Ευρώπη τα οποία αναβαθμίζει σημαντικά, αν και συνεχίζει να εκτιμά ότι η κερδοφορία των εταιρειών φέτος θα σημειώσει πτώση έναντι το 2022. Παράλληλα εντοπίζει εκείνες τις μετοχές που διαπραγματεύονται με premium, έχοντας τρέξει περισσότερο από την αγορά και οι οποίες δεν αποτιμούν τη συρρίκνωση της κερδοφορίας που έρχεται.

Πιο αναλυτικά, όπως σημειώνει η Citi, μετά από ένα δύσκολο 2022 κάποια πράγματα αρχίζουν και δείχνουν φωτεινά για την ευρωπαϊκή αγορά. Η περίοδος ανακοινώσεων των αποτελεσμάτων του τέταρτου τριμήνου ξεκίνησε πολύ καλά, με τα κέρδη να εκπλήσσουν σημαντικά προς τα πάνω. Οι οικονομολόγοι της αναβαθμίζουν επίσης τις προβλέψεις για το ΑΕΠ και δεν βλέπουν πλέον την Ευρωζώνη να εισέρχεται σε ύφεση. Ειδικότερα, εκτιμούν πως η ανάπτυξη στην ευρωζώνη θα κινηθεί στο 1% φέτος από ύφεση 0,6% που προέβλεπαν πριν.

Αυτοί οι θετικοί άνεμοι την οδηγούν να αναβαθμίσει τις προβλέψεις της για τα EPS το 2023 προβλέποντας πτώση 5% φέτος αντί για πτώση 10% που προέβλεπε πριν. Ωστόσο, εμμένει στην πρόβλεψή της για συρρίκνωση της κερδοφορίας των εταιρειών το 2023 και για παρατεταμένη επιβράδυνση έως το επόμενο έτος, ειδικά καθώς οι πιέσεις από την πλευρά του κόστους τελικά θα ψαλιδίσουν τα περιθώρια κέρδους.

Σε κάθε περίπτωση, η Citi εξακολουθεί να πιστεύει ότι ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 θα σημειώσει άνοδο μέχρι το τέλος του έτους – άλλωστε είναι Overweight στην Ευρώπη, καθώς τα μοντέλα υπολογισμού της δείχνουν πως οι ευρωπαϊκές μετοχές ήδη προεξοφλούν μια συρρίκνωση της τάξης του 10% των EPS. Ωστόσο, εξακολουθεί να ανησυχεί, όπως τονίζει, για τις μετοχές που διαπραγματεύονται σε premium αποτιμήσεων και έχουν επίσης αρχίσει να βλέπουν υποβαθμίσεις των EPS, κυρίως σε κυκλικούς τομείς όπως η βιομηχανία, τα βασικά υλικά και η πληροφορική.

Όπως παρατηρεί η Citi, το 57% των εταιρειών του Stoxx 600 ξεπέρασε τις προβλέψεις των EPS, ενώ οι τάσεις αναθεώρησης των εκτιμήσεων των αναλυτών για την κερδοφορίας φαίνονται καλύτερες στην Ευρώπη από άλλες μεγάλες περιοχές. Συνεπώς, καθώς το μακροοικονομικό περιβάλλον έχει βελτιωθεί, η Citi αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις της για τα ευρωπαϊκά EPS για το 2023 από -10% σε -5% και προβλέπει σταθεροποίηση της κερδοφορίας το 2024.

Η αγορά αναμένει επί του παρόντος σταθεροποίηση της κερδοφορίας το 2023 σε σχέση με το 2022 όπου η αύξηση κινήθηκε στο 18%. Αυτό είναι πολύ αισιόδοξο κατά την άποψη της Citi. Πέρυσι ο υψηλός ονομαστικός πληθωρισμός βοήθησε τα έσοδα των εταιρειών. Η αλλαγή του τοπίου του πληθωρισμού φέτος σημαίνει πως αυτός ο καταλύτης δεν θα είναι ισχυρός φέτος, ενώ ο επίμονα υψηλός δομικός πληθωρισμός θα μπορούσε να συμπιέσει τα περιθώρια κέρδους.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι ελληνικές μετοχές αναμένεται να δείξουν ανθεκτικότητα σε σχέση με την πτώση που προβλέπεται για την κερδοφορία του συνόλου των ευρωπαϊκών εταιρειών φέτος. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει η Citi, η Ελλάδα σημείωσε το 2022 την υψηλότερη αύξηση EPS στην ευρωζώνη μετά την Ιταλία, η οποία κινήθηκε στο +46%, τη στιγμή που στην ευρωζώνη δεν ξεπέρασε το 18% και στη Γερμανία το 9%. Φέτος, προβλέπεται πτώση μόλις 1,6% στα EPS των ελληνικών εισηγμένων, δηλαδή θα παραμείνουν σχεδόν σταθερά σε σχέση με το 2022 το οποίο ήταν ένα από τα καλύτερα έτη για την κερδοφορία των ελληνικών εταιρειών.

Οι 24 ακριβές μετοχές

Σε αυτό το πλαίσιο η Citi εντόπισε τις μετοχές στην Ευρώπη που θα μπορούσαν να υποστούν πίεση καθώς η αγορά κινείται προς αποτίμηση των ανησυχιών για τα EPS, με τις υποβαθμίσεις να αυξάνονται το επόμενο διάστημα. Η λίστα στην οποία κατέληξε αφορά τις εταιρείες με αρνητική δυναμική μελλοντικών κερδών, οι οποίες έχουν υπεραποδώσει της αγοράς στο πρόσφατο ράλι και φαίνονται ακριβές σε σύγκριση με τη δική τους ιστορία. Οι ακριβοί κυκλικοί τομείς, όπως η Βιομηχανία και η Τεχνολογία, εμφανίζονται σε περίοπτη θέση. Οι 24 ακριβές μετοχές κατά τη Citi είναι οι εξής:

Antofagasta, SKF AB, Air Liquide, ACS, Kingspan Group, Straumann Holding, Airbus, Ashtead Group, DSV A/S, Georg Fischer, Kone Oyj, Legrand, Randstad, Rheinmetall, Sandvik AB, Schindler Holding, Weir Group PLC, Swiss Life Holding AG, Next plc, ASM International N.V., ASML Holding NV, BE Semiconductor, SAP SE και Flutter Entertainment Plc