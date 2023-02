Καλπάζει ανοδικά το Χρηματιστήριο

Με τον τραπεζικό κλάδο να δίνει και πάλι ισχυρή ώθηση το χρηματιστήριο Αθηνών συνέχισε και σήμερα τα έντονα ανοδικά του βήματα, με τον τζίρο μάλιστα να μαρτυρά ότι η αγορά μαγνητίζει τη ρευστότητα που εξασφαλίζεται καθημερινά από τις ήπιες διορθωτικές κινήσεις σε επιλεγμένους τίτλους.

Ειδικότερα, ο γενικός δείκτης έκλεισε με άνοδο 1,86% στις 1.123,23 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 1.123,23 μονάδων (+1,86%) και 1.105,52 μονάδων (+0,25%). Ο τζίρος ανήλθε στα 121,04 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 46,47 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 195,25 χιλ. τεμάχια.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 2,27% στις 2.734,82 μονάδες, ενώ στο +1,35% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές ο Mid Cap και στις 1.655,38 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με άλμα 5,34% στις 911,32 μονάδες.

Νέο τραπεζικό κρεσέντο

Με τον κλαδικό των τραπεζών να πληρώνει με συνοπτικές διαδικασίες και τον στόχο των 900 μονάδων, ο κλάδος πρωταγωνίστησε σήμερα στην άνοδο του ΧΑ, δίνοντας ισχυρή ώθηση για να συνεχιστεί το σερί. Και μπορεί μεγάλο μέρος της αγοράς να αναμένει μία διόρθωση, καθώς αρκετοί υποδείκτες κινούνται σε ζώνες υπερτιμήσεων, οι διαψεύσεις όμως είναι συνεχείς.

Τεχνικά, σύμφωνα με τη Fast Finance, οι 1.030-1.040 μονάδες έχουν γίνει σημαντική στήριξη, ενώ ουσιαστικό επόμενο επίπεδο είναι οι 1.195 μονάδες. Σε μία τέτοια κατάσταση θα πρέπει να ακολουθούμε τα take profit μας που ακόμα και σε intraday γράφημα μπορούν αν δώσουν σημαντικές αποδόσεις.

Στον FTSE 25, οι 2.614 μονάδες είναι κοντινή επιθετική στήριξη, με μια κατοχύρωση να οδηγεί στις 2.545 μονάδες. Ουσιαστικός επόμενος στόχος και αντίσταση είναι οι 2.750 μονάδες, τόσο σε ημέρα όσο και σε εβδομάδα. Ο τραπεζικός έχει επιθετική στήριξη στις 825 μονάδες, ενώ επόμενο επίπεδο είναι οι 900 μονάδες.

"Trade what see and not what you think"

Αν κάποιος στις 30 Σεπτεμβρίου μας έλεγε ότι ο ΓΔ σε 4 ½ μήνες θα κατέγραφε κέρδη 39%... θα γελάγαμε, παραδέχεται ο Ηλίας Ζαχαράκης της Fast Finance. Να που όμως η αγορά εξέπληξε και τους πιο αισιόδοξους μιας και κατάφερε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα μία τόσο μεγάλη απόδοση. Ο τραπεζικός πρωταθλητής μιας και κατάφερε να έχει κέρδη 72% το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Το πιο σημαντικό δεδομένο είναι ότι η αγορά δεν κάνει υπερβολές μιας και καθημερινά και σταθερά κερδίζει έδαφος με ενδοσυνεδριακές διορθώσεις κάτι που ουσιαστικά χαρακτηρίζει μία bull αγορά. Και σύμφωνα με τον κ. Ζαχαράκη, αυτό που βλέπουμε στην ελληνική αγορά είναι ουσιαστικά ένα front running από funds που βλέπουν την επενδυτική βαθμίδα να έρχεται και μπορούν να αγοράσουν πριν από αυτή.

Αμέσως μετά θα ακολουθήσουν funds που θα πρέπει να περιμένουν την βαθμίδα για να τους το επιτρέψει το καταστατικό τους. Μία μεγάλη διόρθωση στο εξωτερικό θα μπορούσε να επηρεάσει και την δικιά μας αγορά μιας και κάποιοι θα σπεύσουν να κατοχυρώσουν κέρδη. Αυτό παρόλα αυτά θα είναι και μία ευκαιρία για κάποιους να πάρουν θέση για το επόμενο ράλι. Trade what see and not what you think, όμως συστήνει ο κ. Ζαχαράκης.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Alpha Bank, η Eurobank και η Εθνική οδήγησαν την αγορά με άνοδο που ξεπέρασε το 5%, με την Πειραιώς να ακολουθεί κατά πόδας με +4,20%. Άνω του 2% ήταν η άνοδος σε Autohellas και Ελληνικά Πετρέλαια, και άνω του 1% σε Τιτάν, Μυτιληναίος, ΟΛΠ, Jumbo, Aegean και Coca Cola.

Ήπια ανοδικά έκλεισαν οι ΕΥΔΑΠ, Βιοχάλκο, Τέρνα Ενεργειακή, ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, Quest, Λάμδα, ΔΕΗ και ΓΕΚ Τέρνα, με τις Ελλάκτωρ και Motor Oil να κλείνουν αμετάβλητες. Η ΕΛΧΑ έχασε 0,64% και ο Σαράντης βρέθηκε στο -1,47%.