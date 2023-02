Συντηρεί τον ανοδικό του ρυθμό το Χρηματιστήριο

Σταθερά σε θετικό έδαφος κινείται σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο καταφέρνει να επιβεβαιώσει την παραμονή του πάνω από τις 1.100 μονάδες, έχοντας μάλιστα στο πλευρό του σύσσωμη την υψηλή κεφαλαιοποίηση.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη 0,89% στις 1.112,54 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 49 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 20,5 εκατ. τεμάχια. Άνοδο 1,12% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 2.704,26 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός δείκτης κέρδη 2,18% στις 884,01 μονάδες.

"Trade what see and not what you think"

Αν κάποιος στις 30 Σεπτεμβρίου μας έλεγε ότι ο ΓΔ σε 4 ½ μήνες θα κατέγραφε κέρδη 39%... θα γελάγαμε, παραδέχεται ο Ηλίας Ζαχαράκης της Fast Finance. Να που όμως η αγορά εξέπληξε και τους πιο αισιόδοξους μιας και κατάφερε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα μία τόσο μεγάλη απόδοση. Ο τραπεζικός πρωταθλητής μιας και κατάφερε να έχει κέρδη 72% το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Το πιο σημαντικό δεδομένο είναι ότι η αγορά δεν κάνει υπερβολές μιας και καθημερινά και σταθερά κερδίζει έδαφος με ενδοσυνεδριακές διορθώσεις κάτι που ουσιαστικά χαρακτηρίζει μία bull αγορά. Και σύμφωνα με τον κ. Ζαχαράκη, αυτό που βλέπουμε στην ελληνική αγορά είναι ουσιαστικά ένα front running από funds που βλέπουν την επενδυτική βαθμίδα να έρχεται και μπορούν να αγοράσουν πριν από αυτή. Αμέσως μετά θα ακολουθήσουν funds που θα πρέπει να περιμένουν την βαθμίδα για να τους το επιτρέψει το καταστατικό τους. Να ξέρουμε ότι πρώτος ωφελημένος είναι ο τραπεζικός κλάδος μιας και θα μπορεί να έχει φτηνότερο κόστος δανεισμού οπότε θα μπορεί να έχει και μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους.

Η αγορά έχει να δει τόσο μεγάλη και γρήγορη κίνηση από το 2004 γεγονός που δείχνει ότι ακόμα δεν έχουμε δει όλο το έργο. Μία διόρθωση σημαίνει υγεία ενώ όσο αυτή δεν έρχεται μπορεί να δούμε ακόμα πιο επιθετική κίνηση λόγω του ότι τα short θα αναγκάζονται να κλείνουν θέσεις. Να σημειωθεί ότι μπορεί οι ξένες αγορές να μην υπέρ αποδίδουν παρόλα αυτά στην παρούσα είναι ήσυχες χωρίς ιδιαίτερη κίνηση. Μία μεγάλη διόρθωση στο εξωτερικό θα μπορούσε να επηρεάσει και τη δικιά μας αγορά μιας και κάποιοι θα σπεύσουν να κατοχυρώσουν κέρδη. Αυτό παρόλα αυτά θα είναι και μία ευκαιρία για κάποιους να πάρουν θέση για το επόμενο ράλι. Trade what see and not what you think, όμως συστήνει ο κ. Ζαχαράκης.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Alpha Bank σημειώνει άλμα 3,03%, με τις Εθνική, Ελληνικά Πετρέλαια, Autohellas και Eurobank να ακολουθούν με άνοδο άνω του 2%. Άνω του +1% βρίσκονται οι Aegean, Βιοχάλκο, ΟΛΠ, Τιτάν και ΟΤΕ.

Ήπια ανοδικά κινούνται οι Jumbo, Coca Cola< ΕΥΔΑΠ, Μυτιληναίος, Πειραιώς, ΔΕΗ, ΓΕΚ Τέρνα, Λάμδα, Τέρνα Ενεργειακή, Λάμδα, Motor Oil και ΟΠΑΠ, με τις Ελλάκτωρ και Quest να μην έχουν μεταβολή. Σαράντης και ΕΛΧΑ σημειώνουν απώλειες 0,80% και 0,11% αντίστοιχα.