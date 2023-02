Citi: Εξαιρετικά φθηνές οι μετοχές για τα πετροδολάρια - Θα μπορούσαν να αγοράσουν 4 φορές όλο τον S&P 500

Της Ελευθερίας Κούρταλη

Οι επενδυτές οι οποίοι αντλούν ρευστότητα από την αγορά ενέργειας είναι γεμάτοι μετρητά τη στιγμή που τα παγκόσμια assets έχουν γίνει φθηνότερα για αυτούς. Η αγοραστική τους δύναμη έχει αυξηθεί απότομα. Για παράδειγμα, ένα βαρέλι πετρελαίου αγοράζει σήμερα 5 δολάρια κερδών ανά μετοχή στον παγκόσμιο δείκτη MSCI και 7 δολάρια στον MSCI αναδυόμενων αγορών, από 2 και 3 δολάρια αντίστοιχα του 2020. Οι επενδυτές με πετροδολάρια συνεπώς θα μπορούσαν να προσφέρουν περαιτέρω καύσιμο στο τρέχον ράλι, όπως το έκαναν και το 2007.

Ειδικότερα, όπως σημειώνει η Citi, αν και οι τιμές του φυσικού αερίου μειώθηκαν πρόσφατα, παραμένουν υψηλές σε σχέση με την ιστορία. Το πετρέλαιο παραμένει ισχυρό παρά την επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας, με τη Citi να αναμένει ότι το Brent φέτος θα κινηθεί στα 76 δολάρια.

Τα μετρητά συνεχίζουν να συσσωρεύονται για τους παραγωγούς ενέργειας, αντανακλώντας τα γιγάντια πλεονάσματα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και αυτό είναι πιθανό να συνεχιστεί, δεδομένων των ιστορικών σχέσεων με την τιμή του πετρελαίου.

Τα στοιχεία είναι εντυπωσιακά. Σύμφωνα με την BP, υπάρχουν 1,7 τρισ. βαρέλια αποθεμάτων πετρελαίου στον κόσμο. Στα 85 δολάρια το βαρέλι που είναι η τιμή του πετρελαίου σήμερα, αυτό ανέρχεται σε 147 τρισ. δολάρια, που ουσιαστικά θα μπορούσαν να "αγοράσουν" τον δείκτη S&P πάνω από 4 φορές πάνω, ενώ ο MSCI Αναδυόμενων Αγορών θα μπορούσε να αγοραστεί… 21 φορές. Η παραγωγή μιας μόνο ημέρας (100 εκατ. βαρέλια) παράγει 8,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά, επομένως θα χρειαστούν μόνο 6 μήνες για να φτάσουν τα ετήσια κέρδη του S&P 500.

Μεγάλο μέρος αυτής της ρευστότητας τοποθετείται επί του παρόντος σε κρατικά επενδυτικά ταμεία. Σύμφωνα με το Sovereign Wealth Fund Institute (SWFI), πέντε από τα 10 κορυφαία ταμεία εδρεύουν σε χώρες πλούσιες σε ενέργεια. Το συνδυασμένο ενεργητικό τους ανέρχεται σε 3,9 τρισεκατομμύρια δολάρια και είναι πιθανό να συνεχίσει να αυξάνεται.

Κατά τη Citi, σήμερα είναι η πλέον κατάλληλη στιγμή για τους παραγωγούς ενέργειας να επενδύσουν σε assets όπως μετοχές και ομόλογα, δεδομένου ότι η αγοραστική τους δύναμη στις χρηματοπιστωτικές αγορές έχει αυξηθεί απότομα. Αυτή τη στιγμή, ένα βαρέλι πετρελαίου αγοράζει 5 δολάρια κερδών ανά μετοχή (EPS) στην παγκόσμια χρηματιστηριακή αγορά, από 2 δολάρια το 2020. Αγοράζει επίσης ετήσιο κουπόνι 3 δολαρίων στα 10ετή ομόλογα των ΗΠΑ, από 50 σεντς το 2020.

Κι αυτό είναι μόνο μέσω του πετρελαίου. Η αύξηση της αγοραστικής δύναμης του φυσικού αερίου φαίνεται ακόμη πιο θεαματική. Ακόμη και μετά την πρόσφατη πτώση της τιμής, μια μεγαβατώρα φυσικού αερίου (ο ευρωπαϊκός δείκτης TTF) αγοράζει τώρα EPS 3 δολαρίων στο παγκόσμιο χρηματιστήριο, από 0,7 δολ. το 2020. Αγοράζει ένα κουπόνι 2 δολ. στην αγορά των 10ετών ομολόγων των ΗΠΑ από μόλις 20 σεντς το 2020.

Τα υψηλότερα επιτόκια έχουν περιορίσει την αγοραστική δύναμη πολλών συμμετεχόντων στην αγορά, επομένως το πετροδολάριο κυριαρχεί, όπως τονίζει η Citi.

Προτίμηση στις Αναδυόμενες Αγορές

Έτσι, φαίνεται ότι οι επενδυτές που αντλούν ρευστότητα από την ενέργεια είναι γεμάτοι μετρητά τη στιγμή που τα παγκόσμια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία έχουν γίνει φθηνότερα. Πού θα μπορούσαν να εστιάσουν την τρομερή αγοραστική τους δύναμη;

Οι οικονομολόγοι της Citi βλέπουν μια προτίμηση για τα assets των αναδυόμενων αγορών. Αυτό σίγουρα συνέβη το 2007-2008, όταν η τιμή του πετρελαίου αυξήθηκε ακόμα και όταν οι μετοχές των αναπτυγμένων αγορών υποχώρησαν. Τότε, τα πετροδολάρια ανακυκλώθηκαν στα BRIC (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα) που κινούνταν μπροστά μαζί με την τιμή του πετρελαίου. Δεν είχε σημασία ότι η Κίνα και η Ινδία είναι μεγάλοι εισαγωγείς πετρελαίου, ενώ η Βραζιλία και η Ρωσία εξαγωγείς. Η ροή των πετροδολαρίων κατευθύνθηκε έντονα σε όλες αυτές τις αγορές. Οι BRIC παρέμειναν υποστηριζόμενες έως ότου η τιμή του πετρελαίου σημείωσε βουτιά την περίοδο της κατάρρευσης της Lehman Brothers. Καθώς η ροή των πετροδολαρίων σταμάτησε, οι BRIC έπεσαν ακόμη περισσότερο από τον S&P 500.

Τι μπορεί να συμβεί σήμερα; Οι μετοχές των Αναδυόμενων Αγορών φαίνονται ιδιαίτερα φθηνές σε σχέση με την τιμή του πετρελαίου. Ένα βαρέλι πετρελαίου αγοράζει 7 δολ. EPS από 3 δολ. το 2020. Τα πετροδολάρια θα μπορούσαν να κλείσουν το χάσμα των αποτιμήσεων με τις ανεπτυγμένες αγορές και θα μπορούσαν σίγουρα να προσθέσουν περαιτέρω ώθηση στο trade του ανοίγματος της Κίνας, όπως τονίζει η Citi.

Όπως σημειώνει, υπάρχουν πιθανώς καλύτερες επενδύσεις από τις μετοχές των Αναδυόμενων Αγορών αυτή τη στιγμή, αλλά ένα πρόσφατο ταξίδι στη Μέση Ανατολή, όπως τονίζει η Citi, της δίδαξε ότι οι επενδυτές με πετροδολάρια δεν επιδιώκουν απλώς να μεγιστοποιήσουν τις βραχυπρόθεσμες επενδυτικές αποδόσεις. Θα χρησιμοποιήσουν επίσης τα πλούτη τους για να εδραιώσουν μακροπρόθεσμες οικονομικές και επιχειρηματικές σχέσεις, κυρίως με άλλες Αναδυόμενες Αγορές. Αυτό ήταν το κλειδί του ράλι των BRIC το 2007-2008 και το ίδιο μπορεί να γίνει ξανά τώρα.

Οι εταιρείες οι οποίες έχουν έκθεση στις Αναδυόμενες Αγορές και οι οποίες είναι εισηγμένες στις ανεπτυγμένες αγορές θα έχουν επίσης ενδιαφέρον για τα πετροδολάρια. Μπορεί ακόμη και να γίνουν στόχοι εξαγορών, όπως σημειώνει η Citi.

Αυτή είναι η λίστα "EM in DM" της Citi των εταιρειών εισηγμένων σε "ώριμες" αγορές, αλλά που παράγουν σημαντικά έσοδα από τις αναδυόμενες:

Intertek, Heineken, ASML Holding, Casino Guichard Perachon, Pernod-Ricard, AB-InBev, Nokia OYJ, Unilever PLC, HSBC Holdings, British American Tobacco, Standard Chartered, Holcim Richemont, Swatch Group, Wynn Resorts, Intel Corp, KLA Corp, Qualcomm Inc, Applied Materials, Banco Santander, Telefonica, Ericsson, Jeronimo Martins, Erste Bank, Komatsu, Fanuc, Nitto Denko, Suzuki Motor, Yamaha Motor, Hoya, General Electric Company, Corning Incorporated, Texas Instruments, Western Digital, Westinghouse Air Brake Technologies Corporation, Waters Corporation, YUM! Brands Inc., Seagate Technology Holdings, Murata, Mosaic Co, Las Vegas Sands, Metso Outotec, Philip Morris International, Volkswagen και Henkel.